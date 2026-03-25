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AI를 활용한 조달 계약 관리 최적화

By Matthew Finio , Amanda Downie
게시일 2026년 03월 25일

인공 지능(AI)을 활용하여 조달 계약 관리를 최적화하는 것은 공급업체 관계를 강화하고, 위험을 줄이며, 운영 효율성을 개선하고자 하는 조직에게 중요한 우선순위가 되고 있습니다.

조달은 기업이 효율적으로 운영하기 위해 외부에서 필요한 상품과 서비스를 확보하는 방식을 말하며, 여기에는 광범위한 공급망 전반에 걸쳐 공급업체를 소싱하고 관리하는 것이 포함됩니다. 조달 프로세스가 더욱 복잡해지고 데이터 집약적으로 변화함에 따라 계약서 작성 및 관리 방식을 개선하는 데 AI가 점점 더 많이 활용되고 있습니다.

조달 계약은 구매자와 공급자 간의 관계를 규율하고 장기적인 파트너십을 지원하는 조건을 정의하며, 여기에는 가격, 납품 의무, 성과 기대치 및 분쟁 해결이 포함됩니다. 이러한 계약은 비용과 서비스에 직접적인 영향을 미치므로, 효과적인 계약 관리는 조달 활동이 의도한 가치를 제공하도록 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

계약 관리는 조달 계약의 전체 라이프사이클에 걸쳐 확장됩니다. 여기에는 조건 협상, 계약 이행, 성과 모니터링, 갱신 및 수정을 포함한 지속적인 계약 관리와 같은 활동이 포함됩니다. 이러한 단계들은 더 광범위한 계약 관리 프로세스를 형성하고 대량의 계약 데이터를 생성하는데, 적절한 도구 없이는 이를 관리하기 어려울 수 있습니다. AI는 이러한 정보를 구조화하고 분석하는 데 점점 더 많이 사용되어 조달 팀이 통제력과 가시성을 더 쉽게 유지할 수 있도록 합니다.

대규모 계약 관리를 강화하는 AI

그 중요성에도 불구하고 계약 관리는 확장하기가 어려울 수 있습니다. 많은 조직이 여전히 수동 문서 처리, 이메일 기반 승인 및 스프레드시트를 사용하여 계약을 추적하고 있습니다. 이처럼 단편적이고 시간이 많이 소요되는 프로세스는 계약 관리를 간소화하기 어렵게 만들며, 이는 지연, 일관되지 않은 문구, 중요한 일정의 누락으로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제는 공급자와의 분쟁 위험을 높이고 협상된 계약에서 기대했던 가치를 상실하게 만들 수 있습니다.

AI는 조달 팀이 이러한 문제를 해결하도록 지원할 수 있으며, 계약 수명 주기 관리(CLM) 플랫폼, 계약 관리 소프트웨어 및 기타 고급 계약 관리 툴의 일부로 활용되는 경우가 많습니다. AI 기술은 계약 문서를 분석하고 주요 조항을 추출하며, 대규모 계약 저장소를 구조화되고 검색 가능한 데이터로 구성된 중앙 저장소로 정리할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 조달 담당자는 중요한 정보를 신속하게 찾고, 계약 성과를 효과적으로 모니터링하며, 그렇지 않으면 놓칠 수 있는 잠재적 위험이나 기회를 식별할 수 있습니다.

조달 전문가 Daniel Barnes는 최근 IBM의 AI 사용 사례 에피소드에서 계약 관리에 AI를 활용하는 가치를 다음과 같이 설명했습니다. “정말 좋은 데이터를 확보하는 것은 어려울 수 있습니다… 저는 문서, 특히 계약에서 가능한 한 많은 데이터를 추출하기 위해 AI를 사용해 왔습니다. 제 생각에는 (좋은) 계약에는 필요한 모든 정보가 담겨 있기 때문입니다. 공급자, 관계, 상업적 조건, 서비스 수준 계약(SLA), 핵심 성과 지표(KPI)에 관한 데이터까지 모두 포함됩니다. 필요한 거의 모든 것을 계약에서 찾을 수 있습니다.”1

가시성을 높이고 수작업 부담을 줄임으로써 AI는 팀이 전략적 의사결정과 공급자 성과에 더 집중할 수 있도록 합니다. AI는 인간의 판단을 대체하는 것이 아니라, 조달 담당자가 더 깊은 통찰력과 통제력을 바탕으로 공급자 계약을 관리할 수 있는 역량을 강화합니다.

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조달에서 AI를 활용한 계약 관리 최적화가 중요한 이유

계약은 조직이 비용을 통제하고 위험 관리 활동을 지원하며 공급자 성과를 보장하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 계약은 공급자에게 기대되는 사항과 조직이 제공해야 하는 사항을 정의하며, 전체 조달 전략의 핵심적인 구성 요소가 됩니다. 계약 관리가 비효율적이거나 가시성이 부족하면 이러한 기대 사항이 일관되게 충족되도록 보장하기 어려워집니다.

계약 관리에 대한 기존의 접근 방식은 현대 조달의 규모와 복잡성을 따라가지 못하는 경우가 많습니다. 조직은 다양한 공급업체, 지역 및 카테고리에 걸쳐 수백 또는 수천 건의 계약을 관리해야 합니다. 정보가 서로 연결되지 않은 시스템에 저장되거나 수동으로 처리되면 성과를 모니터링하고 변경 사항에 대응하기가 더 어려워집니다. 그 결과, 조달 팀은 공급업체 관계를 선제적으로 관리하는 것보다 정보를 검색하고 문제를 해결하는 데 더 많은 시간을 할애하게 됩니다.

AI는 계약 데이터를 더 쉽게 접근하고, 체계화하며, 활용할 수 있게 합니다. AI는 계약을 정적인 문서로 취급하는 대신, 실행 가능한 인사이트의 원천으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 이러한 혁신을 통해 조달 팀은 계약 포트폴리오 전반에서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해하고, 의무 사항과 기회에 신속하게 대응하여 공급업체 관계 관리를 개선할 수 있습니다.

조달이 점점 더 전략적으로 변화함에 따라, 명확성과 일관성을 바탕으로 계약을 관리하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. AI는 보다 정보에 기반하고 선제적인 계약 관리 접근 방식을 가능하게 합니다. AI는 조직이 반응적이고 수작업 중심의 프로세스에서 벗어나 보다 통제되고 데이터 기반의 방식으로 공급자 계약을 관리하도록 지원함으로써 전체 계약 관리 전략을 강화합니다.

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AI가 조달 계약 관리의 주요 단계를 최적화하는 방법

조달 분야의 계약 관리는 일반적으로 초안 작성, 계약 협상, 체결, 지속적인 모니터링, 갱신 또는 수정 등 여러 주요 단계에 걸쳐 이루어집니다. 각 단계에는 조정과 신중한 검토가 필요한 여러 워크플로가 포함됩니다. AI는 특정 프로세스가 수행되는 방식을 개선함으로써 이러한 단계를 강화하여, 더 효율적이고 일관성 있으며 대규모로 관리하기 쉽게 만듭니다.

계약 초안 작성 및 협상

  • 초안 생성: 기존 데이터를 기반으로 새로운 콘텐츠를 생성하도록 설계된 생성형 AI는 템플릿, 기존 계약 및 사전 정의된 규칙을 활용하여 초기 계약 초안을 작성할 수 있습니다. 조달 팀은 처음부터 새로 작성하지 않고도 특정 카테고리나 지역에 맞춘 공급자 계약을 생성할 수 있어, 작성 시간을 줄이고 일관성을 높일 수 있습니다.
  • 언어 표준화: 자연어 처리(NLP)는 인간의 언어를 이해하고 분석하는 AI 기술로, 계약 문서를 승인된 조항 플레이북과 비교할 수 있습니다. 이를 통해 승인된 조건에서 벗어난 부분을 식별할 수 있습니다.
  • 조항 검토 및 위험 식별: NLP는 계약 문구를 분석하여 누락된 조항, 모호한 표현 또는 잠재적 위험이 있는 조항을 표시할 수도 있습니다. 예를 들어, 해지 조항이 없는 것을 감지하거나 비정상적으로 광범위한 면책 조항을 강조할 수 있습니다.
    그러면 생성형 AI가 더 명확하거나 규정 준수성이 높은 문구를 제안할 수 있습니다. 최근 IBM 연구에 따르면, 경영진들은 생성형 AI의 지속가능성 활용 사례로 위험 관리와 복원력을 꼽았으며, 64%는 생성형 AI가 전반적인 지속가능성 의제에 중요해질 것이라고 답했습니다.2
  • 계약과의 상호작용: 자연어를 사용해 시스템과 상호작용할 수 있도록 하는 대화형 AI는 조달 담당자가 계약에 대해 질문하고 명확한 답변을 받을 수 있게 합니다. 예를 들어 사용자는 “이 계약의 주요 위험은 무엇인가요?”라고 질문할 수 있습니다. 또는 “지급 조건을 요약해 주세요”라고 요청할 수 있으며, 이를 통해 계약 검토를 더 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.

계약 실행

  • 워크플로 오케스트레이션: 에이전틱 AI는 정의된 목표를 기반으로 자율적으로 작업을 수행하고 업무를 관리할 수 있습니다. Gartner는 2028년까지 기업 소프트웨어 애플리케이션의 33%가 에이전틱 AI를 포함하게 될 것으로 예측했으며, 이는 2024년 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.3
    조달에서 에이전틱 AI는 계약이 워크플로를 통해 이동하는 과정을 자동화하고 각 단계가 완료되도록 지원합니다. AI 에이전트는 수동 조정 없이도 올바른 순서에 따라 계약을 법무, 재무 및 조달 이해관계자에게 자동으로 전달할 수 있습니다.
  • 승인 추적: AI 시스템은 승인 상태에 대한 실시간 가시성을 제공하여 계약이 현재 어떤 단계에 있으며 누가 조치를 취해야 하는지를 보여줍니다. 이러한 가시성은 구매 주문서와 같은 관련 문서와 승인 과정을 일치시키고, 수동 후속 조치의 필요성을 줄이며, 지연을 방지하는 데 도움을 줍니다.
  • 병목 현상 파악: 시간 경과에 따른 데이터 패턴을 식별하는 머신 러닝은 과거 승인 주기를 분석하여 반복되는 지연을 감지할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 승인 단계에서 계약이 지속적으로 지연되는 것을 발견하고 조직이 이에 맞춰 워크플로나 리소스를 조정할 수 있도록 할 수 있습니다.

지속적인 모니터링

  • 의무 사항 추출: NLP는 계약 텍스트에서 주요 의무 사항과 이행 항목을 추출하여 핵심 성과 지표, 성능 지표 및 서비스 수준 계약(SLA) 지표 등 구조화된 데이터로 변환할 수 있습니다. 예를 들어, SLA 또는 보고 요구 사항을 식별하고 이를 성과 모니터링을 위한 추적 가능한 항목으로 전환할 수 있습니다.
  • 마일스톤 추적: 에이전틱 AI는 계약 일정을 지속적으로 모니터링하고 중요한 날짜가 다가올 때 경고 및 알림을 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 주요 납품 일정 또는 갱신 마감일 30일 전에 조달 관리자에게 알릴 수 있습니다.
  • 규정 준수 모니터링: 머신러닝 모델은 계약 및 성과 데이터를 분석하여 규정 미준수를 나타낼 수 있는 패턴을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 공급자의 반복적인 납품 지연은 계약에서 합의된 서비스 수준을 위반할 위험을 나타낼 수 있습니다.
  • 계약 가시성 향상: AI 시스템은 계약 데이터를 검색 가능한 형식과 시각화된 대시보드로 정리하여 핵심 정보를 더 쉽게 찾고 이해할 수 있도록 합니다. 조달 팀은 특정 가격 조건이 포함된 모든 계약을 신속하게 찾거나 만료가 임박한 계약을 식별할 수 있습니다.

계약 갱신 및 수정

  • 갱신 추적: AI 시스템은 곧 만료될 계약을 자동으로 식별하고 검토 워크플로를 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 계약 만료를 방지하기 위해 계약 종료 60일 또는 90일 전에 갱신 검토 프로세스를 시작할 수 있습니다.
  • 성과 평가: AI와 머신러닝은 과거 공급자 성과를 분석하여 규정 미준수를 나타낼 수 있는 패턴을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 공급자의 반복적인 납품 지연은 계약상 서비스 수준을 위반할 위험을 나타낼 수 있습니다.
  • 수정안 초안 작성: 생성형 AI는 기존 계약과 새로운 요구 사항을 기반으로 업데이트된 계약 조건 초안을 작성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 재협상 과정에서 수정된 가격 조항이나 업데이트된 서비스 수준을 제안할 수 있습니다.
  • 기회 식별: AI는 과거 계약에서 인사이트를 도출하여 개선 기회를 강조할 수 있습니다. 유사한 공급자와의 계약에서 더 나은 조건이 도출된 패턴을 식별할 수 있으며, 이를 통해 조달 팀이 보다 효과적으로 협상할 수 있도록 지원합니다.

조달에서 AI를 활용한 계약 관리 최적화의 이점

AI를 통해 조달 팀은 대규모 계약을 보다 효과적으로 관리할 수 있으며, 이는 비용 절감을 이끌고 더 비용 효율적인 운영을 지원합니다. 그 외에도 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 더 나은 의사결정: AI는 보다 정보에 기반한 계약 및 공급자 의사결정을 지원하는 구조화된 데이터와 인사이트를 제공합니다.
  • 향상된 위험 식별: AI는 계약 문구와 성과 데이터를 신속하게 분석하여 놓칠 수 있는 잠재적 위험을 표시함으로써 위험 완화를 지원할 수 있습니다.
  • 더 빠른 계약 생성 및 실행: 초안 작성, 검토 및 승인 워크플로를 자동화함으로써 AI는 계약 생성부터 서명까지 걸리는 시간을 단축합니다.
  • 지연 및 병목 현상 감소: AI는 워크플로 조정 및 가시성을 개선하여 승인 지연과 프로세스 비효율을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 계약 데이터에 대한 가시성 향상: AI를 사용하면 방대한 포트폴리오 전반에 걸친 주요 계약 조건 및 일정을 더 쉽게 확인하고 이해할 수 있습니다.
  • 수작업 업무 감소: 반복적인 작업을 자동화함으로써 조달 및 법무 팀은 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있습니다.
  • 계약 포트폴리오 전반의 확장성: AI는 수작업 증가 없이도 증가하는 계약 수를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
  • 강화된 규정 준수 및 의무 추적: AI는 계약상 의무를 보다 안정적으로 추적할 수 있도록 지원하여 조직이 강력한 계약 준수를 유지하고 합의된 조건 및 기타 규정 준수 요건을 준수할 수 있도록 지원합니다.

AI를 활용한 조달 계약 관리 최적화의 과제 및 위험 요소

AI를 도입하려면 기존 계약 관리 모범 사례와의 정렬이 필요합니다. 신중한 계획과 관리가 없다면 조직은 AI의 효과를 제한하거나 새로운 문제를 초래할 수 있는 위험에 직면할 수 있습니다.

변경 관리 및 사용자 도입: 조달 및 법무 팀은 특히 기존 워크플로를 방해하는 경우 AI 툴 도입을 주저할 수 있습니다. 내부 역량 강화 세션이나 웨비나와 같은 교육 및 리소스는 AI가 성공적으로 도입되도록 보장하는 데 필수적입니다.

데이터 품질 및 가용성 문제: AI 시스템은 효과적으로 작동하기 위해 정확하고 잘 구조화된 데이터에 의존합니다. 계약 데이터가 불완전하거나 일관되지 않거나 분산된 시스템에 저장된 경우, AI의 산출 결과를 신뢰할 수 없을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 조직은 AI 이니셔티브를 확장하기 전에 데이터 정리, 표준화 및 중앙 집중식 데이터 관리에 투자해야 합니다.

데이터 보안 및 기밀 유지 문제: 계약서에는 민감한 상업적 및 법적 정보가 포함되는 경우가 많습니다. AI 시스템, 특히 외부 모델이나 클라우드 서비스에 의존하는 시스템을 사용하면 데이터 보호 및 액세스 제어에 대한 우려가 제기됩니다. 조직은 강력한 데이터 거버넌스 정책, 암호화 및 액세스 제어를 구현하고 공급업체가 보안 표준을 준수하는지 신중하게 평가해야 합니다.

기존 시스템과의 통합: 기존 조달 및 계약 관리 시스템에 AI를 통합하는 것은 복잡할 수 있습니다. 통합이 원활하지 않으면 워크플로 중단이나 중복 작업이 발생할 수 있습니다. 단계적 도입과 API 또는 통합 플랫폼의 활용은 보다 원활한 도입을 지원할 수 있습니다.

계약 표준화 부족: 계약 언어와 형식의 다양성은 특히 표준화된 템플릿이 없는 조직에서 AI 모델이 문서를 정확하게 해석하고 분석하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다. 일관성을 높이고 AI 성능을 향상하기 위해 표준화된 계약 템플릿과 조항 라이브러리를 구축하세요.

자동화 과의존: AI에 지나치게 의존하면 인간의 감독이 약화될 수 있습니다. 계약 관리는 특히 협상과 위험 평가에서 여전히 전문가의 판단이 필요합니다. 중요한 의사결정이 적절히 평가되도록 명확한 검토 체크포인트를 통해 인간의 감독을 유지하세요.

작성자

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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    1. watsonx Orchestrate 살펴보기
    2. 데모 예약
    각주

    1. 조달 업무가 AI 속도로 변화하다/스프레드시트에서 스마트 에이전트로, IBM의 AI 사용 사례, 시즌 2, 에피소드 15, 2025년 10월 21일

    2. 2025년 주요 전략 기술 트렌드: 에이전틱 AI, Gartner, 2024년 10월

    3. 구매력 강화, CEO를 위한 생성형 AI/조달 가이드, IBM 기업가치연구소(IBV), 2024년 6월