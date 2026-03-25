AI를 활용한 조달 계약 관리 최적화

그 중요성에도 불구하고 계약 관리는 확장하기가 어려울 수 있습니다. 많은 조직이 여전히 수동 문서 처리, 이메일 기반 승인 및 스프레드시트를 사용하여 계약을 추적하고 있습니다. 이처럼 단편적이고 시간이 많이 소요되는 프로세스는 계약 관리를 간소화하기 어렵게 만들며, 이는 지연, 일관되지 않은 문구, 중요한 일정의 누락으로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제는 공급자와의 분쟁 위험을 높이고 협상된 계약에서 기대했던 가치를 상실하게 만들 수 있습니다.

AI는 조달 팀이 이러한 문제를 해결하도록 지원할 수 있으며, 계약 수명 주기 관리(CLM) 플랫폼, 계약 관리 소프트웨어 및 기타 고급 계약 관리 툴의 일부로 활용되는 경우가 많습니다. AI 기술은 계약 문서를 분석하고 주요 조항을 추출하며, 대규모 계약 저장소를 구조화되고 검색 가능한 데이터로 구성된 중앙 저장소로 정리할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 조달 담당자는 중요한 정보를 신속하게 찾고, 계약 성과를 효과적으로 모니터링하며, 그렇지 않으면 놓칠 수 있는 잠재적 위험이나 기회를 식별할 수 있습니다.

조달 전문가 Daniel Barnes는 최근 IBM의 AI 사용 사례 에피소드에서 계약 관리에 AI를 활용하는 가치를 다음과 같이 설명했습니다. “정말 좋은 데이터를 확보하는 것은 어려울 수 있습니다… 저는 문서, 특히 계약에서 가능한 한 많은 데이터를 추출하기 위해 AI를 사용해 왔습니다. 제 생각에는 (좋은) 계약에는 필요한 모든 정보가 담겨 있기 때문입니다. 공급자, 관계, 상업적 조건, 서비스 수준 계약(SLA), 핵심 성과 지표(KPI)에 관한 데이터까지 모두 포함됩니다. 필요한 거의 모든 것을 계약에서 찾을 수 있습니다.”1

가시성을 높이고 수작업 부담을 줄임으로써 AI는 팀이 전략적 의사결정과 공급자 성과에 더 집중할 수 있도록 합니다. AI는 인간의 판단을 대체하는 것이 아니라, 조달 담당자가 더 깊은 통찰력과 통제력을 바탕으로 공급자 계약을 관리할 수 있는 역량을 강화합니다.