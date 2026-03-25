AI를 활용한 조달 계약 관리 최적화

조달은 기업이 효율적으로 운영하기 위해 외부에서 필요한 상품과 서비스를 확보하는 방식을 말하며, 여기에는 광범위한 공급망 전반에 걸쳐 공급업체를 소싱하고 관리하는 것이 포함됩니다. 조달 프로세스가 더욱 복잡해지고 데이터 집약적으로 변화함에 따라 계약서 작성 및 관리 방식을 개선하는 데 AI가 점점 더 많이 활용되고 있습니다.
조달 계약은 구매자와 공급자 간의 관계를 규율하고 장기적인 파트너십을 지원하는 조건을 정의하며, 여기에는 가격, 납품 의무, 성과 기대치 및 분쟁 해결이 포함됩니다. 이러한 계약은 비용과 서비스에 직접적인 영향을 미치므로, 효과적인 계약 관리는 조달 활동이 의도한 가치를 제공하도록 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
계약 관리는 조달 계약의 전체 라이프사이클에 걸쳐 확장됩니다. 여기에는 조건 협상, 계약 이행, 성과 모니터링, 갱신 및 수정을 포함한 지속적인 계약 관리와 같은 활동이 포함됩니다. 이러한 단계들은 더 광범위한 계약 관리 프로세스를 형성하고 대량의 계약 데이터를 생성하는데, 적절한 도구 없이는 이를 관리하기 어려울 수 있습니다. AI는 이러한 정보를 구조화하고 분석하는 데 점점 더 많이 사용되어 조달 팀이 통제력과 가시성을 더 쉽게 유지할 수 있도록 합니다.
그 중요성에도 불구하고 계약 관리는 확장하기가 어려울 수 있습니다. 많은 조직이 여전히 수동 문서 처리, 이메일 기반 승인 및 스프레드시트를 사용하여 계약을 추적하고 있습니다. 이처럼 단편적이고 시간이 많이 소요되는 프로세스는 계약 관리를 간소화하기 어렵게 만들며, 이는 지연, 일관되지 않은 문구, 중요한 일정의 누락으로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제는 공급자와의 분쟁 위험을 높이고 협상된 계약에서 기대했던 가치를 상실하게 만들 수 있습니다.
AI는 조달 팀이 이러한 문제를 해결하도록 지원할 수 있으며, 계약 수명 주기 관리(CLM) 플랫폼, 계약 관리 소프트웨어 및 기타 고급 계약 관리 툴의 일부로 활용되는 경우가 많습니다. AI 기술은 계약 문서를 분석하고 주요 조항을 추출하며, 대규모 계약 저장소를 구조화되고 검색 가능한 데이터로 구성된 중앙 저장소로 정리할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 조달 담당자는 중요한 정보를 신속하게 찾고, 계약 성과를 효과적으로 모니터링하며, 그렇지 않으면 놓칠 수 있는 잠재적 위험이나 기회를 식별할 수 있습니다.
조달 전문가 Daniel Barnes는 최근 IBM의 AI 사용 사례 에피소드에서 계약 관리에 AI를 활용하는 가치를 다음과 같이 설명했습니다. “정말 좋은 데이터를 확보하는 것은 어려울 수 있습니다… 저는 문서, 특히 계약에서 가능한 한 많은 데이터를 추출하기 위해 AI를 사용해 왔습니다. 제 생각에는 (좋은) 계약에는 필요한 모든 정보가 담겨 있기 때문입니다. 공급자, 관계, 상업적 조건, 서비스 수준 계약(SLA), 핵심 성과 지표(KPI)에 관한 데이터까지 모두 포함됩니다. 필요한 거의 모든 것을 계약에서 찾을 수 있습니다.”1
가시성을 높이고 수작업 부담을 줄임으로써 AI는 팀이 전략적 의사결정과 공급자 성과에 더 집중할 수 있도록 합니다. AI는 인간의 판단을 대체하는 것이 아니라, 조달 담당자가 더 깊은 통찰력과 통제력을 바탕으로 공급자 계약을 관리할 수 있는 역량을 강화합니다.
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계약은 조직이 비용을 통제하고 위험 관리 활동을 지원하며 공급자 성과를 보장하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 계약은 공급자에게 기대되는 사항과 조직이 제공해야 하는 사항을 정의하며, 전체 조달 전략의 핵심적인 구성 요소가 됩니다. 계약 관리가 비효율적이거나 가시성이 부족하면 이러한 기대 사항이 일관되게 충족되도록 보장하기 어려워집니다.
계약 관리에 대한 기존의 접근 방식은 현대 조달의 규모와 복잡성을 따라가지 못하는 경우가 많습니다. 조직은 다양한 공급업체, 지역 및 카테고리에 걸쳐 수백 또는 수천 건의 계약을 관리해야 합니다. 정보가 서로 연결되지 않은 시스템에 저장되거나 수동으로 처리되면 성과를 모니터링하고 변경 사항에 대응하기가 더 어려워집니다. 그 결과, 조달 팀은 공급업체 관계를 선제적으로 관리하는 것보다 정보를 검색하고 문제를 해결하는 데 더 많은 시간을 할애하게 됩니다.
AI는 계약 데이터를 더 쉽게 접근하고, 체계화하며, 활용할 수 있게 합니다. AI는 계약을 정적인 문서로 취급하는 대신, 실행 가능한 인사이트의 원천으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 이러한 혁신을 통해 조달 팀은 계약 포트폴리오 전반에서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해하고, 의무 사항과 기회에 신속하게 대응하여 공급업체 관계 관리를 개선할 수 있습니다.
조달이 점점 더 전략적으로 변화함에 따라, 명확성과 일관성을 바탕으로 계약을 관리하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. AI는 보다 정보에 기반하고 선제적인 계약 관리 접근 방식을 가능하게 합니다. AI는 조직이 반응적이고 수작업 중심의 프로세스에서 벗어나 보다 통제되고 데이터 기반의 방식으로 공급자 계약을 관리하도록 지원함으로써 전체 계약 관리 전략을 강화합니다.
조달 분야의 계약 관리는 일반적으로 초안 작성, 계약 협상, 체결, 지속적인 모니터링, 갱신 또는 수정 등 여러 주요 단계에 걸쳐 이루어집니다. 각 단계에는 조정과 신중한 검토가 필요한 여러 워크플로가 포함됩니다. AI는 특정 프로세스가 수행되는 방식을 개선함으로써 이러한 단계를 강화하여, 더 효율적이고 일관성 있으며 대규모로 관리하기 쉽게 만듭니다.
AI를 통해 조달 팀은 대규모 계약을 보다 효과적으로 관리할 수 있으며, 이는 비용 절감을 이끌고 더 비용 효율적인 운영을 지원합니다. 그 외에도 다음과 같은 이점이 있습니다.
AI를 도입하려면 기존 계약 관리 모범 사례와의 정렬이 필요합니다. 신중한 계획과 관리가 없다면 조직은 AI의 효과를 제한하거나 새로운 문제를 초래할 수 있는 위험에 직면할 수 있습니다.
변경 관리 및 사용자 도입: 조달 및 법무 팀은 특히 기존 워크플로를 방해하는 경우 AI 툴 도입을 주저할 수 있습니다. 내부 역량 강화 세션이나 웨비나와 같은 교육 및 리소스는 AI가 성공적으로 도입되도록 보장하는 데 필수적입니다.
데이터 품질 및 가용성 문제: AI 시스템은 효과적으로 작동하기 위해 정확하고 잘 구조화된 데이터에 의존합니다. 계약 데이터가 불완전하거나 일관되지 않거나 분산된 시스템에 저장된 경우, AI의 산출 결과를 신뢰할 수 없을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 조직은 AI 이니셔티브를 확장하기 전에 데이터 정리, 표준화 및 중앙 집중식 데이터 관리에 투자해야 합니다.
데이터 보안 및 기밀 유지 문제: 계약서에는 민감한 상업적 및 법적 정보가 포함되는 경우가 많습니다. AI 시스템, 특히 외부 모델이나 클라우드 서비스에 의존하는 시스템을 사용하면 데이터 보호 및 액세스 제어에 대한 우려가 제기됩니다. 조직은 강력한 데이터 거버넌스 정책, 암호화 및 액세스 제어를 구현하고 공급업체가 보안 표준을 준수하는지 신중하게 평가해야 합니다.
기존 시스템과의 통합: 기존 조달 및 계약 관리 시스템에 AI를 통합하는 것은 복잡할 수 있습니다. 통합이 원활하지 않으면 워크플로 중단이나 중복 작업이 발생할 수 있습니다. 단계적 도입과 API 또는 통합 플랫폼의 활용은 보다 원활한 도입을 지원할 수 있습니다.
계약 표준화 부족: 계약 언어와 형식의 다양성은 특히 표준화된 템플릿이 없는 조직에서 AI 모델이 문서를 정확하게 해석하고 분석하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다. 일관성을 높이고 AI 성능을 향상하기 위해 표준화된 계약 템플릿과 조항 라이브러리를 구축하세요.
자동화 과의존: AI에 지나치게 의존하면 인간의 감독이 약화될 수 있습니다. 계약 관리는 특히 협상과 위험 평가에서 여전히 전문가의 판단이 필요합니다. 중요한 의사결정이 적절히 평가되도록 명확한 검토 체크포인트를 통해 인간의 감독을 유지하세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
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1. 조달 업무가 AI 속도로 변화하다/스프레드시트에서 스마트 에이전트로, IBM의 AI 사용 사례, 시즌 2, 에피소드 15, 2025년 10월 21일
2. 2025년 주요 전략 기술 트렌드: 에이전틱 AI, Gartner, 2024년 10월
3. 구매력 강화, CEO를 위한 생성형 AI/조달 가이드, IBM 기업가치연구소(IBV), 2024년 6월