이 단계에서는 사용 사례의 우선순위를 정하고 AI 실행 계획을 개발합니다. 비즈니스 이해관계자, 데이터 과학자, 데이터 소유자, 운영 책임자 및 기타 역할로 구성된 이 팀은 먼저 비즈니스 가치를 정의하고 비즈니스 KPI를 지정하는 비즈니스 사용 사례에 중점을 둡니다. 그런 다음 기술 작업을 처리하여 비즈니스 목표를 해결해야 할 특정 AI 작업으로 변환합니다. 마지막으로, 팀은 비즈니스 목표를 지원하기 위해 식별된 기술 작업에 대한 솔루션을 위한 구조화된 실행 계획을 개발합니다.

Enterprise 디자인 사고 원칙을 적용하는 것이 이 단계의 모범 사례입니다. 디자인 사고는 사용 사례의 맥락에서 편향성/공정성, 견고성, 설명 가능성 등의 다양한 비즈니스 및 기술적 측면을 식별하고 정의하는 데 도움이 됩니다. 이 단계에서는 다음과 같은 질문에 답하는 데 도움이 됩니다.

공정성이나 투명성에 대한 비즈니스 기대는 무엇인가요?

어떤 규정을 준수해야 하나요?

민감한 데이터 속성에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?

설명을 제공해야 하는 세부 수준과 빈도는 어떻게 되나요?

또한 팀이 이러한 사용 사례를 구축하는 동안 따라야 하는 조직 데이터 및 AI 정책을 기록하여 프로덕션 사용을 위한 유효성 검사를 시도할 때 막판 문제를 방지하는 것도 중요합니다.