정적인 권장 사항을 넘어, ITOps 팀은 오류와 다운타임을 사전에 예측하고 이에 자율적으로 대응할 수 있는 자기 예측 및 자기 조정 솔루션이 필요합니다. 에이전틱 AI는 시스템 동작, 성능 및 컨텍스트를 지속적으로 평가할 수 있기 때문에, 팀은 제한된 인적 개입으로 표면적인 신호를 넘어 근본 원인을 이해하고 증상을 조사하며 의존성을 식별할 수 있습니다. Neurones 연구에 따르면, 이러한 역량은 인적 노력, 다운타임 및 운영 오버헤드를 줄여 ITOps 비용을 최대 35%까지 절감할 수 있습니다.

그러나 AI 통합은 새로운 운영 과제를 가져오며, AI 기반 역량과 에이전틱 동작을 모니터링하고 제어하는 팀의 능력 간 격차는 점점 커지고 있습니다.

이에 대응하여 ITOps 팀은 관측 가능성 프로세스를 근본부터 재설계하고 있으며, 리소스 사용을 최적화하고 작업을 자동화하며 오류를 선제적으로 감지하기 위해 에이전트를 배치하는 동시에 AI의 고유한 거버넌스, 해석 가능성 및 데이터 과제를 해결하고 있습니다. AI 기반 모니터링 툴은 에이전틱 프로세스를 가속화할 수 있으며, 에이전트는 다시 관측 가능성을 강화하여 보다 민첩하고 효율적이며 안전한 IT 환경에 기여합니다.