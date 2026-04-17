AI 툴은 점점 더 자율적이고 선제적으로 변화하고 있습니다. 이는 관측 가능성 파이프라인에 어떤 의미를 가지나요?
컨설팅 기업 Neurones IT의 2026년 보고서에 따르면, 기업 애플리케이션 10개 중 1개도 완전히 관측 가능한 상태에 이르지 못하고 있습니다. 이 통계는 오래전부터 누적되어 온 문제를 보여줍니다. 기존 관측 가능성 프로세스는 오늘날 AI 기반 워크플로의 복잡성을 고려해 설계되지 않았습니다.
응답 시간이 갑자기 급증하는 AI 기반 여행 도우미를 예로 들어보세요. 기존 관측 가능성 툴은 서비스 수준에서 지연 증가를 감지할 수 있지만, 문제의 원인이 모델 자체인지, 다운스트림 API인지, 또는 비효율적인 툴 호출을 수행하는 에이전트인지 판단하기 위해 팀이 로그, 트레이스 및 대시보드를 수동으로 확인하도록 만듭니다. 이러한 반응형 접근 방식은 특히 분산되고 동적인 현대 IT 환경에서 팀이 추측에 의존하게 만들 수 있습니다.
"점점 더 많은 고객이 대시보드를 원하지 않습니다. IBM® Automation의 제품 개발 부사장 Vikram Murali는 IBM의 AI 사용 사례 팟캐스트에서 “시스템이 어떻게 작동하는지 알려주는 것을 원하지 않습니다.”라고 말했습니다. 대신 “시스템 성능을 개선하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있는가”를 알고자 합니다.
정적인 권장 사항을 넘어, ITOps 팀은 오류와 다운타임을 사전에 예측하고 이에 자율적으로 대응할 수 있는 자기 예측 및 자기 조정 솔루션이 필요합니다. 에이전틱 AI는 시스템 동작, 성능 및 컨텍스트를 지속적으로 평가할 수 있기 때문에, 팀은 제한된 인적 개입으로 표면적인 신호를 넘어 근본 원인을 이해하고 증상을 조사하며 의존성을 식별할 수 있습니다. Neurones 연구에 따르면, 이러한 역량은 인적 노력, 다운타임 및 운영 오버헤드를 줄여 ITOps 비용을 최대 35%까지 절감할 수 있습니다.
그러나 AI 통합은 새로운 운영 과제를 가져오며, AI 기반 역량과 에이전틱 동작을 모니터링하고 제어하는 팀의 능력 간 격차는 점점 커지고 있습니다.
이에 대응하여 ITOps 팀은 관측 가능성 프로세스를 근본부터 재설계하고 있으며, 리소스 사용을 최적화하고 작업을 자동화하며 오류를 선제적으로 감지하기 위해 에이전트를 배치하는 동시에 AI의 고유한 거버넌스, 해석 가능성 및 데이터 과제를 해결하고 있습니다. AI 기반 모니터링 툴은 에이전틱 프로세스를 가속화할 수 있으며, 에이전트는 다시 관측 가능성을 강화하여 보다 민첩하고 효율적이며 안전한 IT 환경에 기여합니다.
사이버 보안 플랫폼 Vectra의 보고서에 따르면, 보안 팀은 하루 평균 4,500개의 경고를 받지만 그중 약 3분의 1에만 대응할 수 있어 조직이 공격과 불일치에 취약해집니다.
그러나 과도한 경고는 더 큰 문제의 증상일 수 있습니다. 마이크로서비스, 하이브리드 아키텍처 및 분산 시스템은 기존 모니터링 메커니즘에 과부하를 줄 수 있으며, 많은 조직이 신호와 노이즈를 구분하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 에이전트는 팀이 수집하고 분석해야 하는 완전히 새로운 데이터 세트(엔드 투 엔드 의사결정 트리, 툴 상호작용 로그, 메모리 사용 지표 등)를 도입함으로써 이 문제를 더욱 악화시킵니다.
관측 가능성을 더욱 어렵게 만드는 요인으로, AI 소스에서 생성된 데이터는 해석하기 어려운 경우가 많습니다. AI 모델은 일관되지 않거나 부정확한 데이터(환각)를 생성하거나 불투명한 의사결정 트리 뒤에 출력을 숨길 수 있습니다(블랙박스 문제). 또한 모델은 의도치 않게 민감한 정보(데이터 유출)를 노출할 수 있으며, 이는 의료 및 금융과 같은 규제가 엄격한 산업의 기업에 우려 사항이 될 수 있습니다. 그 결과, 2025년 IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 경영진의 45%가 가시성 부족을 에이전틱 통합의 주요 장애 요인으로 지목했습니다.
이러한 가시성 격차는 규정 준수 위험으로 이어질 수 있으며, 팀이 에이전트 동작에 대한 상세하고 감사 가능한 기록을 유지하지 못하게 합니다. IBV에 따르면 경영진의 거의 70%가 GenAI 통합과 관련된 규제 벌금을 회사가 직면할 것으로 예상하고 있으며, 이는 내부 거버넌스 프레임워크가 멀티 에이전트 워크플로의 속도를 따라가지 못하고 있음을 시사합니다.
LLM과 기타 AI 툴은 예산에도 부담을 줄 수 있습니다. 팀의 토큰 사용량은 월별로 크게 달라질 수 있어 관측 가능성 툴이 수요를 예측하기 어렵습니다. 또한 AI 공급자가 모델을 지속적으로 업그레이드, 재학습 및 재배포하기 때문에 IT 팀은 새로운 릴리스를 수용하기 위해 관측 가능성 파이프라인과 빌드 환경을 반복적으로 재구성해야 합니다.
LLM은 관측 가능성 프로세스에 복잡성을 더하지만, 동시에 해결책의 일부가 될 수도 있습니다. 관측 가능성 플랫폼에 에이전틱 기능을 도입함으로써 조직은 기업 AI 도입의 과제에 대응할 뿐만 아니라 기존 관측 가능성 툴로는 불가능했던 수준으로 모니터링 역량을 발전시킬 수 있습니다. 에이전틱 관측 가능성 툴은 다음과 같은 방식으로 IT 성능, 복원력 및 보안을 지원하고 개선할 수 있습니다.
관측 가능성의 미래는 기술적 변화만큼이나 전략적 전환에 의해 정의될 수 있습니다. 관측 가능성의 역할이 단순한 데이터 수집에서 의사결정 지원으로, 그리고 궁극적으로는 선제적 대응으로 전환됨에 따라 조직은 다음과 같이 대응하고 있습니다.
AI는 다양한 환경과 데이터 소스에서 수집된 정보에 의존하기 때문에 조직은 가시성을 개선하고 기존에 분리되어 있던 팀(개발자, ITOps 및 DevOps 인력, AI 엔지니어 포함)이 단일 진실 소스를 기반으로 운영할 수 있도록 데이터 사일로 제거를 추진할 수 있습니다. 이 전략은 모델이 고품질 학습 데이터에 접근할 수 있도록 보장하고 오류를 진단하거나 시정 조치를 권장하기 전에 모든 상호 의존성을 평가할 수 있도록 합니다.
최신 관측 가능성 플랫폼은 각기 다른 역할을 가진 에이전트 계층 구조를 오케스트레이션함으로써 관측 가능성 운영을 간소화할 수 있습니다. 하나의 새로운 모델에서는 의사결정 엔진이 문제를 식별하고 해결 방법에 대한 지침을 생성한 뒤, 에이전트 또는 에이전트 그룹에 이를 할당하여 자율적으로 대응하도록 합니다. 이후 감독 에이전트가 이러한 작업을 검토하고 피드백을 제공한 뒤 완료된 작업을 최종 검토 또는 수정을 위해 사람에게 전달할 수 있습니다.
AI가 더욱 정교해짐에 따라 조직은 에이전트의 자율성과 안전 및 보안 간 균형을 유지해야 합니다. 많은 ITOps 팀은 에이전트가 사고에 효율적으로 대응할 수 있도록 하면서 동시에 human-in-the-loop(HITL) 워크플로를 통한 감독과 규정 준수를 유지할 수 있는 새로운 가드레일과 권한 구조를 설계하고 있습니다. 팀은 전체 배포에 앞서 스테이징 환경에서 에이전트를 스트레스 테스트할 수도 있습니다.
에이전틱 워크로드와 AI 애플리케이션은 AI 네이티브 관측 가능성 툴, 역량 강화 및 변화 관리, 확장 가능한 데이터 스토리지 등 다양한 영역에 대한 신규 투자를 요구하는 경우가 많습니다. 그러나 장기적으로 AI 통합은 관측 가능성 프로세스를 간소화하여 운영 부담을 줄이고 더 빠른 복구를 가능하게 하며 안정적인 가동 시간을 보장함으로써 상당한 비용 절감으로 이어질 수 있습니다.
AI 관측 가능성은 고객이 최소한의 지연, 예측 가능한 동작, 빠르고 투명한 오류 해결을 바탕으로 서비스가 기대대로 작동할 것이라고 신뢰할 수 있는 고품질 사용자 경험을 지원할 수 있습니다.
이에 따라 IT 팀과 개발자는 제품 혁신과 고수준 최적화에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 관측 가능성 프로세스에서 역할이 줄어드는 것이 아니라, 사람은 시스템 동작에 대한 더 깊은 이해를 바탕으로 보안, 가동 시간 및 성능을 개선하기 위한 더 나은 의사결정을 내릴 수 있게 됩니다.
“AI를 위한 관측 가능성과 관측 가능성을 위한 AI: 과장된 기대에서 실전까지” 웨비나 등록