오디오 딥페이크는 현대 기업, 특히 금융 기관의 가장 큰 위험 요소 중 하나입니다. 은행 콜센터는 고객 계좌에 접근하려는 수많은 딥페이크 음성 복제 전화에 시달리고 있으며, 사기범들이 AI로 조작한 문서를 제출해 허위 계좌를 개설하려는 시도가 증가하면서 AI 기반 금융 사기는 대부분의 은행에서 주요 보안 우려 사항이 되었습니다. 금융권 직원들이 CEO의 목소리와 외모를 복제한 딥페이크 회의에 속아 수천만 달러를 이체하는 사례도 발생하고 있습니다. Retool 피싱 공격 이후, 해당 회사의 한 암호화폐 고객은 1,500만 달러의 자산 손실을 입었습니다.

하지만 딥페이크 사이버 범죄가 초래하는 피해는 음성 복제를 훨씬 넘어 모든 산업에 영향을 미칠 수 있습니다. 보험사기가 불법 보험금 청구에 대한 딥페이크 증거를 제출함에 따라 보험 회사는 상당한 손실에 직면하고 있습니다. 경쟁업체는 가짜 고객 후기나 결함이 있는 것으로 의심되는 제품의 딥페이크 동영상 및 이미지를 제작하여 브랜드를 손상시킬 수 있습니다. 딥페이크를 만드는 데 드는 평균 비용은 미화 1.33달러이지만, 2024년에 딥페이크 사기로 인한 전 세계 예상 비용은 1조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 딥페이크는 시장과 경제 전반에 위협이 됩니다. 펜타곤 폭발 딥페이크는 당국이 이를 반박하기도 전에 주식 시장에 패닉을 일으켰습니다. 보다 정교한 공격은 회사 가치의 막대한 손실과 글로벌 경제에 대한 피해로 쉽게 이어질 수 있습니다.

미디어 기업의 경우 딥페이크에 의한 평판 훼손은 시청자 및 광고 수익 손실로 이어질 수 있습니다. 시청자가 이미 접하는 모든 콘텐츠에 대해 회의적인 시각을 갖고 있는 상황에서 딥페이크는 정확한 보고와 팩트 확인에 대한 위험도를 높입니다. 뉴스 보도의 근거나 증거로 사용되는 시청각 미디어가 검증되지 않고 라벨이 지정되지 않은 딥페이크로 판명되면 뉴스룸과 시청자와의 관계에 미치는 피해는 돌이킬 수 없을 수 있습니다.

소셜 미디어 플랫폼도 마찬가지로 취약합니다. 특히 미국인의 대다수가 소셜 미디어를 주요 뉴스 출처로 사용하고 있기 때문입니다. 악의적인 행위자들은 무기화된 딥페이크를 단돈 7센트만으로 10만 명의 소셜 미디어 사용자에게 노출할 수 있습니다. AI로 조작된 뉴스가 무분별하게 확산되도록 방치할 경우, 시청자와 광고주 이탈, 주주들의 동요뿐만 아니라 사회 전반에도 심각한 악영향을 초래할 수 있습니다.

딥페이크 기반의 허위 정보 캠페인은 선거의 무결성에 영향을 미치고, 시민들의 불안과 정부 기관 내 혼란을 야기할 수 있습니다. 이러한 불안은 시장을 뒤흔들고 경제를 약화시키며, 유권자와 선거 제도 간의 신뢰를 무너뜨릴 수 있습니다. 뉴햄프셔에서 발생한 바이든 대통령을 사칭한 딥페이크 자동 음성 발신 사건에서는 4만 명 이상의 유권자가 영향을 받았습니다. 하지만 이러한 캠페인은 선거에만 국한되지 않습니다. 국가의 지원을 받는 행위자들은 지도자가 거짓 주장을 하는 합성 동영상을 제작하여 외교 및 무역 관계를 훼손하고, 갈등을 조장하며, 주가를 조작할 수 있습니다. 세계경제포럼(WEF)의 2024년 글로벌 위험 보고서는 AI 기반 허위 정보를 향후 2년 동안 세계가 직면할 제1의 위협으로 선정했습니다.