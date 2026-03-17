생성형 AI의 9가지 과제 탐색

앞서가는 조직은 가장 화려한 솔루션이 아니라 가장 책임감 있고 지속 가능한 솔루션을 만들어낼 것입니다.

올해 초 IBM 수석 아키텍트 Gabe Goodhart는 모델의 상품화를 언급했습니다.

“사용 사례에 가장 적합한 모델을 선택해 바로 시작할 수 있습니다. 모델 자체는 더 이상 주요 차별 요소가 아닙니다.”라고 말하며 오케스트레이션에 대한 새로운 중요성을 강조했습니다. 필요한 모델은 이미 모두 갖춰져 있습니다. 소형 특화 모델과 대형 범용 모델까지, 이제 이를 어떻게 효율적이고 지능적으로 함께 작동하게 할 것인가가 핵심입니다.

다음은 현재 조직이 직면한 가장 중요한 생성형 AI 과제 9가지입니다.