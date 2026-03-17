생성형 AI는 더 이상 실험 단계에 있다고 보기 어렵습니다. 이미 다양한 산업 전반에서 기업의 로드맵, 전략, 운영 모델에 깊이 통합되어 있습니다. 비즈니스 리더들은 생성형 모델과 이를 기반으로 한 워크플로가 불가피하다는 점을 인식하고 있으며, 이제는 기능 자체보다 ROI 입증, 인프라 비용 절감, 강력하고 확장 가능한 거버넌스 프레임워크 구축에 대한 압박으로 초점이 이동했습니다.
앞서가는 조직은 가장 화려한 솔루션이 아니라 가장 책임감 있고 지속 가능한 솔루션을 만들어낼 것입니다.
올해 초 IBM 수석 아키텍트 Gabe Goodhart는 모델의 상품화를 언급했습니다.
“사용 사례에 가장 적합한 모델을 선택해 바로 시작할 수 있습니다. 모델 자체는 더 이상 주요 차별 요소가 아닙니다.”라고 말하며 오케스트레이션에 대한 새로운 중요성을 강조했습니다. 필요한 모델은 이미 모두 갖춰져 있습니다. 소형 특화 모델과 대형 범용 모델까지, 이제 이를 어떻게 효율적이고 지능적으로 함께 작동하게 할 것인가가 핵심입니다.
다음은 현재 조직이 직면한 가장 중요한 생성형 AI 과제 9가지입니다.
AI 관측 가능성은 조직이 생성형 인공지능 모델의 동작을 모니터링할 수 있도록 합니다. 이는 단순한 작업이 아닌데, 생성형 AI 모델의 출력이 확률적이기 때문입니다. 기존 프로그래밍과 달리 생성형 AI를 정의하는 대규모 언어 모델은 정해진 규칙을 따르지 않으며, 방대한 데이터로 학습한 경험을 바탕으로 새로운 데이터에 대한 예측을 수행하여 결론에 도달합니다. 이들의 지능은 복잡한 신경망을 통한 최적화, 패턴 인식, 확률 분포에서 비롯됩니다.
그러나 관측 가능성 툴은 모델과 에이전트가 어떻게 결과를 도출하는지에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. AI 관측 가능성 기법에는 토큰 사용량 추적, 응답 패턴 변화, 출력 품질 변동 분석, 그리고 에이전트 의사결정을 설명하는 상호작용 로그 생성이 포함됩니다.
관측 가능성 트렌드에는 더 지능적인 관측 플랫폼, 비용 관리 전략의 일환으로서의 관측 활용, 개방형 관측 표준 채택이 포함됩니다.
일부 조직은 파일럿 단계에서 확장된 운영 단계로 전환하는 데 여전히 어려움을 겪고 있으며, 특히 AI 도입 효과를 정량화하기 어려운 경우 이러한 전환은 더욱 어렵습니다. 이와 관련해 기업 내 생성형 AI 생산성 측정에 대한 모범 사례가 존재합니다.
하지만 ROI를 넘어서는 관점에서 접근하는 것도 유익할 수 있습니다. NVIDIA CEO Jensen Huang은 1월에 이와 같은 주장을 제시했습니다.
“아이들이 무언가를 해보고 싶다고 말하면, 부모는 ‘그래’라고 말해야 합니다. 우리는 집에서 ‘이것의 투자 수익률은 얼마인가?’와 같은 질문을 하지 않습니다.”
이러한 탐색적 접근 방식은 조직 전반의 강력한 이해관계자 참여가 필요하지만, 장기적으로 지속 가능한 비즈니스 가치를 제공하기 위해 필요할 수 있습니다.
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대형 모델은 고가의 GPU 클러스터와 특수 인프라를 필요로 합니다. 이들은 막대한 에너지를 소비하며, 하이퍼스케일러 기업들이 국가 에너지 정책과 장기 계획에 영향을 미칠 정도입니다. 학습 비용은 감소하고 있지만, 대규모 추론 비용은 여전히 높습니다.
조직은 작업별로 여러 모델을 활용함으로써 비용을 절감할 수 있습니다. 복잡한 추론이 필요하지 않은 작업에는 최첨단 모델이 항상 필요한 것은 아닙니다. 종종 분류나 정보 추출과 같은 작업에는 소형 오픈 가중치 모델로도 충분합니다. 또 다른 접근 방식으로는 상대적으로 비용이 높은 모델 파인튜닝 대신 RAG를 사용하는 방법이 있습니다.
AI 시스템 설계자는 더 짧은 프롬프트 사용, 구조화된 입력, 반복 쿼리 캐싱, 그리고 보다 효율적인 청킹을 장려할 수 있습니다.
AI 기술 비용을 절감하는 가장 쉬운 방법은 “모든 것을 AI로 해결”하려 하기보다, 명확한 시간 절감 효과가 있는 반복 빈도가 높은 워크플로와 작업 중에서 가장 적합하고 반복 가능한 사용 사례를 선택하는 것입니다. AI 전략은 반드시 “완전 자동화”를 목표로 할 필요는 없으며, 이러한 시스템은 휴먼 인 더 루프가 포함된 AI 솔루션보다 비용이 높고 위험할 수 있습니다.
AI 거버넌스는 AI 시스템과 AI 툴이 안전하고 윤리적으로 운영되도록 보장하는 프로세스, 표준 및 가이드라인을 의미합니다. 거버넌스는 알고리즘 편향 및 자동화된 의사결정의 의도치 않은 결과와 같은 잠재적 피해를 식별하고 줄이기 위한 목적을 가집니다. 거버넌스는 책임 있는 AI 접근 방식의 일부로, 신뢰, 공정성, 견고성, 투명성, 프라이버시와 같은 더 넓은 원칙을 강조합니다.
기업 데이터 환경은 복잡하고 분산되어 있기 때문에 거버넌스는 여전히 도전 과제이지만 반드시 해결해야 할 중요한 요소입니다.
전 세계 각 지역이 EU AI Act와 같은 자체 AI 규제 프레임워크를 구축함에 따라, 조직은 변화하는 규정 준수 의무를 인지해야 합니다.
대형 언어 모델(LLM)의 출력이 부정확하거나 비논리적으로 보일 경우, 이는 환각일 수 있습니다. 최신 모델과 검색 증강 생성(RAG)을 활용하는 모델은 이전 모델보다 환각 발생 가능성이 낮지만 여전히 위험은 존재하며, 현재의 머신 러닝 알고리즘과 자연어 처리(NLP) 방식으로 볼 때 환각이 완전히 사라질 것이라고 보기는 어렵습니다.
생성형 시스템은 주어진 컨텍스트에서 가장 가능성이 높은 다음 단어를 예측합니다. 이들은 본질적으로 사실을 검증하지 않으며, 빈 부분을 그럴듯한 추측으로 채웁니다. 모델은 우리가 아는 의미의 진실이 아니라 언어적 개연성을 최적화합니다. 더욱 복잡한 점은 환각이 종종 사용자에게 완전히 확신에 찬 것처럼 전달된다는 점입니다.
따라서 기업은 환각을 최소화하는 방법뿐만 아니라, 특히 고객과 직접 접하는 상황에서 환각이 발생했을 때 이를 어떻게 처리할지에 대한 윤리적 고려도 함께 검토해야 합니다.
기존 자동화는 주로 반복적인 수작업을 대체하는 데 초점이 맞춰져 있었습니다. 생성형 AI의 도입은 창의적인 작업까지 자동화할 수 있으며, 이는 역할 구조의 변화를 가져옵니다. 직원은 프롬프트 설계, 생성형 시스템 감독, AI 생성 결과 편집 및 결과 검증 방법을 익혀야 합니다. 직원은 생성형 AI 사용으로 인해 발생하는 윤리적 과제를 효과적으로 해결할 수 있도록 교육받아야 합니다.
“Workslop”은 겉보기에는 잘 다듬어진 것처럼 보이지만 인간의 전문성과 미묘한 뉘앙스가 부족한 저품질 AI 생성 콘텐츠를 의미합니다. 조직은 직원이 AI의 한계를 이해하면서도 잠재적 이점을 활용할 수 있도록 재교육해야 하며, AI가 가장 잘하는 영역에서는 이를 활용하고 필요한 경우 인간의 지능을 보완하여 최상의 결과를 만들어야 합니다.
새로운 기술은 종종 새로운 공격 표면을 만들어내며, 생성형 AI도 예외는 아니며 특히 툴, 데이터, 자율 에이전트와 연결될 때 더욱 그렇습니다. 위협에는 악의적인 입력을 사용해 AI 시스템이 의도된 동작을 벗어나도록 만드는 프롬프트 인젝션이 포함됩니다. 이 기법은 챗봇이 민감한 개인 데이터를 유출하도록 유도하거나 에이전트가 데이터베이스에서 중요한 정보를 삭제하도록 만들 수 있습니다. 이러한 문제에 대응하기 위해 데이터 보안은 계속 발전해야 합니다.
특히 AI 에이전트는 파일 접근, 웹 탐색, API 호출, 코드 실행, 소프트웨어 제어가 가능하기 때문에 주요 위험 관리 과제로 떠오르고 있습니다. 완전히 통합된 에이전틱 AI 시스템이 어떻게 문제를 일으킬 수 있는지는 쉽게 상상할 수 있으며, 특히 “무슨 일이 있어도 작업을 완료하라”와 같은 교묘한 악성 프롬프트가 에이전트에 의해 “보호 장치를 우회해도 된다”로 해석될 수 있습니다. 더욱이 이러한 위험한 프롬프트는 반드시 의도적으로 악의적일 필요도 없습니다.
AI 시스템은 강력하지만 취약할 수 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 보안 관행이 빠르게 발전하고 있습니다.
모델 개발에는 여전히 많은 발전 가능성이 있지만, 파운데이션 모델이 상품화 단계로 이동하고 있으며 더 이상 주요 차별 요소가 되지 않을 것이라는 점은 분명합니다. 거의 모든 조직이 유사한 모델에 접근할 수 있다면 챗봇과 기타 AI 기반 툴은 점점 차별성이 없어질 것입니다.
이러한 흐름은 가치의 중심을 모델 자체에서 벗어나 새로운 경쟁력을 나타내는 고유한 차별 요소와 적응력으로 이동시킬 것입니다. 더 많고 더 우수한 자체 데이터 세트를 활용하고, 더 스마트한 워크플로 통합, 더 나은 인프라, 더 직관적인 고객 경험, 그리고 더 강력한 거버넌스 및 규정 준수 프레임워크를 갖춘 조직이 가장 큰 가치를 창출할 수 있습니다.
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