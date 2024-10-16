우리가 항상 의식적으로 인식하고 있지는 않더라도 인공 지능은 이제 우리 주변에 존재하고 있습니다. 우리는 이미 전자 상거래의 맞춤형 추천 시스템, 대화형 AI로 구동되는 고객 서비스 챗봇 등에 익숙해졌습니다. 정보 보안 영역에서는 이미 수년 전부터 AI 기반 스팸 필터를 사용하여 악성 이메일로부터 사용자를 보호하고 있습니다.

위 사례는 모두 잘 정립된 사용 사례입니다. 하지만 지난 몇 년 동안 생성형 AI가 급부상한 이후 기계는 훨씬 더 많은 일을 할 수 있게 되었습니다. 위협 탐지부터 사고 대응 자동화, 모의 피싱 이메일을 통한 직원 인식 테스트에 이르기까지 사이버 보안에서 AI의 기회는 의심의 여지가 없습니다.

그러나 새로운 기회에는 새로운 위험이 따릅니다. 위협 행위자들은 이제 AI를 사용하여 이전에는 불가능했던 규모로 더욱 설득력 있는 피싱 공격을 시작하고 있습니다. 위협에 앞서 나가기 위해서는 방어 전선에 있는 사람들도 AI가 필요하지만, 그레이 햇 전술의 영역으로 들어가지 않도록 윤리에 중점을 두고 투명하게 사용해야 합니다.

이제 정보 보안 리더가 책임감 있는 AI 전략을 채택해야 할 때입니다.