변화를 주도하다: 리더들이 선호하는 AI 사용 사례

리더가 AI를 도입하는 방식은 가까운 미래에 조직이 내리는 가장 중요한 결정 중 하나가 될 수 있습니다. 끊임없이 변화하는 혁신 중심의 시장에서 AI의 역할은 비즈니스에 미치는 다른 어떤 영향력과도 견줄 수 없습니다. 이제 기업이 AI 기능을 구현하기 위해 올바른 전략적 결정을 내리는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

AI는 조직의 가치를 실현하는 길이며, 최근 발표된 AI 사용 사례 2024 보고서에서 그 예시를 확인할 수 있습니다. 이 보고서에서는 이 경로를 탐색하고 AI를 테스트할 때 어떤 것이 가능한지에 대한 구체적인 예를 제시합니다.

전 세계 2,000개 조직을 대상으로 설문조사를 실시한 이 보고서에서는 리더라고 불리는 소수의 조직(15%에 불과)이 AI 화두를 뛰어넘는 성과를 거두고 있음을 발견했습니다. 이러한 리더들은 AI에 대한 과대 광고를 넘어 가능한 가장 실용적인 방식으로 AI를 도입할 수 있는 방법을 모색합니다. 리더의 성공 요인 중 하나는 부분적으로 그들이 집중하기로 선택한 사용 사례에 기인합니다.

IBM Consulting의 미주 생성형 AI IoT 리더 부사장 겸 수석 파트너인 Shobhit Varshney는 이 보고서에서 자신의 인사이트를 공유하고, 조직이 편의성 대신 영향력을 강조하여 사용 사례를 식별할 것을 제안합니다.

Varshney는 보고서에서 "가장 빠르게 구현할 수 있는 것부터 AI 여정을 시작하고 싶은 유혹이 있습니다."라고 말합니다. "하지만 리더는 큰 변화를 가져올 중요한 기회를 발견합니다."

다시 말해, 보고서에서 ‘학습자(Learners)’로 분류된 전체 응답 조직의 85%는 AI를 적용하기 가장 쉬운 곳이 아니라, 가장 큰 효과를 낼 수 있는 영역에 우선 집중해야 합니다. Varshney는 시작점으로 엔드투엔드 워크플로에 집중할 것을 권장합니다.