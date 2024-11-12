변화를 주도하다: 리더들이 선호하는 AI 사용 사례

리더가 AI를 도입하는 방식은 가까운 미래에 조직이 내리는 가장 중요한 결정 중 하나가 될 수 있습니다. 끊임없이 변화하는 혁신 중심의 시장에서 AI의 역할은 비즈니스에 미치는 다른 어떤 영향력과도 견줄 수 없습니다. 이제 기업이 AI 기능을 구현하기 위해 올바른 전략적 결정을 내리는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
AI는 조직의 가치를 실현하는 길이며, 최근 발표된 AI 사용 사례 2024 보고서에서 그 예시를 확인할 수 있습니다. 이 보고서에서는 이 경로를 탐색하고 AI를 테스트할 때 어떤 것이 가능한지에 대한 구체적인 예를 제시합니다.
전 세계 2,000개 조직을 대상으로 설문조사를 실시한 이 보고서에서는 리더라고 불리는 소수의 조직(15%에 불과)이 AI 화두를 뛰어넘는 성과를 거두고 있음을 발견했습니다. 이러한 리더들은 AI에 대한 과대 광고를 넘어 가능한 가장 실용적인 방식으로 AI를 도입할 수 있는 방법을 모색합니다. 리더의 성공 요인 중 하나는 부분적으로 그들이 집중하기로 선택한 사용 사례에 기인합니다.
IBM Consulting의 미주 생성형 AI IoT 리더 부사장 겸 수석 파트너인 Shobhit Varshney는 이 보고서에서 자신의 인사이트를 공유하고, 조직이 편의성 대신 영향력을 강조하여 사용 사례를 식별할 것을 제안합니다.
Varshney는 보고서에서 "가장 빠르게 구현할 수 있는 것부터 AI 여정을 시작하고 싶은 유혹이 있습니다."라고 말합니다. "하지만 리더는 큰 변화를 가져올 중요한 기회를 발견합니다."
다시 말해, 보고서에서 ‘학습자(Learners)’로 분류된 전체 응답 조직의 85%는 AI를 적용하기 가장 쉬운 곳이 아니라, 가장 큰 효과를 낼 수 있는 영역에 우선 집중해야 합니다. Varshney는 시작점으로 엔드투엔드 워크플로에 집중할 것을 권장합니다.
이 보고서에서는 AI 기술을 조직에 통합하여 성과를 거둔 AI 리더의 사례로 4개 산업 분야의 네 가지 사용 사례를 소개합니다. 설문조사 데이터에 따르면 조직은 고객 경험 개선, IT 운영 및 자동화, 외부 애플리케이션용 가상 어시스턴트, 사이버 보안 등의 사용 사례에 우선순위를 두고 있는 것으로 나타났습니다.
보고서의 통계에 따르면 '리더는 학습자보다 상위 4가지 사용 사례에 투자할 가능성이 약 80% 더 높습니다.'
그렇다면 왜 이러한 사용 사례를 선택하는 것일까요? 각 사례를 자세히 살펴보면 이 질문에 대한 답을 찾을 수 있고, 조직이 AI가 비즈니스에 가져다줄 수 있는 큰 가치를 더 잘 이해할 수 있습니다.
업종에 관계없이 모든 기업은 디지털 경험을 판매하고 있으며, 초개인화 및 기타 매우 직관적인 경험을 통해 소비자의 기대치를 재정의하는 기업들과 경쟁하고 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 보고서에 따르면 전 세계 경영진의 62%는 생성형 AI가 조직의 경험 창출 방식을 변화시키고 있으며, 이러한 변화의 핵심은 개인화라고 생각하고 있습니다.
한 가지 주요 사례로 건강 및 미용 소매업체이자 약국 체인인 Boots UK는 IBM과 파트너십을 맺고 기존 프로그램을 IBM Cloud로 이전했습니다. Boots UK는 레거시 프로그램을 보다 현대적인 전자 상거래 환경으로 이전하고 오늘날 고객의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 필요했습니다. 두 회사는 1년이 넘는 기간에 걸쳐 Red Hat OpenShift on IBM Cloud를 사용하여 디지털 환경을 구축, 복제 및 테스트했습니다. 성수기 이벤트인 블랙 프라이데이를 손쉽게 처리했으며, 평균 장바구니 크기가 팀이 예측한 것보다 훨씬 더 큰 것으로 나타났습니다. 이와는 별개로 주목할 만한 또 다른 사례는 스포츠계에서 가장 큰 규모의 테니스 대회인 윔블던을 주최하는 All England Lawn Tennis Club(AELTC)과 IBM의 파트너십입니다. 30년 이상 파트너십을 유지해 온 두 기관은 올해 IBM watsonx의 도움을 받았습니다. 이 AI 제품 포트폴리오는 윔블던 앱에서 사용할 수 있는 Catch Me Up 기능을 만드는 데 사용되었습니다. 이 기능은 각 선수의 경기 진행 상황과 향후 대진 정보를 모두 담은 요약본을 선수별로 생성했습니다.
고객 경험의 미래는 고급 분석과 머신 러닝을 통해 고객의 요구를 실시간으로 예측함으로써 초개인화된 상호 작용에 의존하게 될 것입니다. 이러한 기술의 발전으로 기업은 모든 접점에서 고객 충성도와 만족도를 향상시키는 원활하고 매력적인 경험을 창출할 수 있게 될 것입니다.
IT 운영 및 자동화에 대한 투자에는 조직의 사고방식 전환이 필요합니다. 기술 부채는 생성형 AI로 혁신을 가속화하려는 기업에게 가장 큰 장애물입니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구 결과에 따르면 일반적인 조직은 수익 창출에 기술 예산의 23%만 지출하는 것으로 나타났습니다.
그러나 AI는 게임 체인저 역할을 하고 있으며, IT 경영진의 75%가 생성형 AI를 통해 창출된 가치를 비즈니스 혁신과 성장을 촉진하는 새로운 투자로 돌릴 것이라고 답했습니다. 보고서에 따르면 리더들은 기술 업그레이드를 일련의 개별적인 비용으로 보지 않고 이러한 기술 역량을 더 광범위한 비즈니스 전략과 연결하고자 합니다.
IT 운영과 자동화는 통신 및 제조 산업에서 가장 많이 활용되는 AI 사용 사례입니다. 유지보수 또는 네트워크 장애로 인한 다운타임은 고객으로부터 멀어지는 시간과 리소스를 의미하기 때문입니다. 통신 업계에서는 AI를 예측 유지보수 및 네트워크 최적화에 사용하여 운영자가 서비스 품질에 영향을 미치기 전에 문제를 파악하고 해결할 수 있도록 지원합니다. 이러한 자동화는 운영 효율성을 높이고 다운타임을 줄여 기업이 고객에게 보다 안정적이고 대응력이 뛰어난 경험을 제공할 수 있도록 합니다.
최근 IBM 비즈니스 가치 연구소가 글로벌 통신 업계 리더 300명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 대부분의 통신 서비스 제공업체가 여러 비즈니스 영역에서 생성형 AI 사용 사례를 평가하고 배포하고 있는 것으로 나타났습니다. Vodafone Idea Limited(Vi)와 IBM Consulting이 그 예입니다. 인도 최고의 통신 서비스 제공업체 두 곳이 합병했을 때, Vi는 서비스 중단을 최소화하면서 통합해야 한다는 것을 알고 있었습니다. 이 때 Vi는 프로젝트를 원활하게 통합하는 등 대규모 디지털 혁신을 실행하기 위해 IBM을 선택했습니다.
두 팀은 IT 시스템을 통합하고 새로 합병된 조직을 가장 잘 지원할 수 있는 엔터프라이즈 애플리케이션을 결정하기 위해 협력했습니다. 또한 IBM은 네트워크 도메인에서 Vi와 협력하여 IBM과 Red Hat이 제공하는 개방형 범용 하이브리드 클라우드에서 핵심 네트워크 기능을 위한 첫 번째 주요 생산 마일스톤을 달성했습니다. 이 플랫폼을 통해 조직의 IT 및 네트워크 애플리케이션을 공통 클라우드 아키텍처에서 실행할 수 있습니다.
기업들이 이러한 AI 솔루션을 IT 운영에 도입하기 시작하면서 이와 유사한 사용 사례가 더욱 보편화될 것으로 보입니다. 기술 부문의 중요성은 시간이 지날수록 계속 커질 것이며, 더 고도화된 기술은 IT 팀과 그들이 일상적으로 수행하는 업무에 꾸준히 새로운 요구를 제시하게 될 것입니다.
현재 비즈니스 환경은 결코 간단하지 않습니다. 조직은 인플레이션, 빠르게 변화하는 규제, 지정학적 불확실성 등 수많은 불확실성에 직면해 있습니다. 그러나 이러한 모든 외부 요인에도 불구하고 기업은 오늘날 금융 업계에서 성장과 수익 확대가 얼마나 중요한지 인식해야 합니다. 재무 리더는 AI 기술의 잠재력을 활용하는 새로운 재무 관리 접근 방식을 채택해야 합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, 이러한 리더들은 생성형 AI가 기업에 경쟁 우위를 제공할 수 있다는 데 동의합니다. CFO들은 IBM이 기업 전반에 걸쳐 생성형 AI를 도입하면 ‘향후 3년 동안 경쟁 우위를 확보할 수 있는 최고의 원동력이 될 것’이라고 말합니다.금융 업계의 리더들은 고객이 어디에 있든 원활한 거래와 신속한 솔루션이 필요하기 때문에 외부 애플리케이션용 가상 어시스턴트를 사용 사례로 우선순위에 두고 있습니다.
Asteria는 위험을 무릅쓰고 가상 어시스턴트를 시범적으로 도입한 조직으로, 이를 위해 IBM과 파트너십을 맺었습니다. 스톡홀름에 본사를 둔 핀테크 스타트업이자 IBM 비즈니스 파트너인 Asteria의 사명은 중소기업(SME)이 현금 관리 시스템에 접근할 수 있도록 지원하고, 비즈니스 운영에서 회복력을 확보할 수 있는 도구를 제공하는 것입니다. 4주 동안 Asteria는 IBM과 협력하여 새로운 가상 어시스턴트인 Asteria Smart Finance Advisor를 구축하고 테스트했습니다. 어시스턴트의 프론트엔드는 IBM watsonx Assistant로 구동되며, 데이터 쿼리 기능은 IBM Watson Discovery를 기반으로 합니다.
이 어시스턴트는 각 은행의 온라인 뱅킹 포털에서 연중무휴 24시간 사용할 수 있도록 설계되었으며, 중소기업에 비즈니스 상황에 대한 최신 정보를 보여주고 재무 관련 질문에 대한 답변을 제공합니다. 이 시범 서비스는 향후 더 광범위하게 확대 시행될 예정이며, 장기적으로 중소기업의 수익성 및 재무 안정성에 도움이 될 것으로 기대됩니다.
곧 새해를 맞이하면서 시간이 지남에 따라 더 나은 훈련과 조정을 통해 가상 어시스턴트가 더욱 직관적으로 변할 가능성이 높습니다. 복잡한 인간의 감정과 상황적 단서를 이해하고 이에 대응하는 능력이 향상될 것입니다. 이러한 어시스턴트는 더 많은 외부 애플리케이션과 통합됨에 따라 일상적인 작업을 간소화하고 생산성을 향상시키는 응집력 있는 개인화된 경험을 제공합니다.
사이버 위협은 모든 산업 분야의 비즈니스에서 항상 우려되는 문제이지만, 특히 생성형 AI의 등장으로 인해 더욱 심각해지고 있습니다. 기술의 발전으로 해커는 취약점을 악용할 수 있는 기회를 더 많이 얻었고, 악의적인 공격자는 새로운 속임수를 쓸 수 있는 플랫폼을 얻게 되었습니다. 하지만 이러한 생성형 AI로 인한 사이버 보안 위협에 대한 해결책은 바로 생성형 AI입니다.
생성형 AI 도구는 자동화된 보안 프로세스를 통해 비즈니스 방어를 강화하고 방대한 양의 데이터를 그 어느 때보다 빠르게 분석합니다. 하지만 이러한 AI 도구를 구현하는 것이 위험을 제한하는 데 핵심이 될 것입니다.
IBM 기업가치연구소(IBV) 연구 보고서에 따르면 경영진의 47%는 비즈니스에 생성형 AI를 구현하면 AI 모델, 데이터 또는 서비스를 겨냥한 새로운 유형의 공격이 발생할 수 있다고 우려하는 것으로 나타났습니다. 대다수는 향후 3년 이내에 생성형 AI로 인해 조직에서 보안 침해가 발생할 가능성이 있다고 우려하고 있습니다.
리더는 조직의 AI 취약점을 파악하고 전체 AI 파이프라인을 보호하고 데이터를 암호화할 수 있도록 지원해야 합니다. 사이버 보안은 리더들이 가치 있는 투자로 꼽은 마지막 AI 활용 사례였습니다. 엄격한 보안 조치를 취하지 않으면 조직의 업종이나 규모에 관계없이 조직과 사용자를 위험에 빠뜨릴 수 있기 때문입니다.
사이버 보안 투자에서 AI를 활용한 좋은 예로 United Family Healthcare와 IBM의 보안 솔루션인 IBM QRadar SIEM을 들 수 있습니다. 중국 전역의 7개 도시에서 10개 이상의 병원을 운영하는 UFH는 보안 인시던트를 저장 및 관리하고 규정 미준수 보고서를 생성하기 위해 보안 운영 센터(SOC) 플랫폼이 필요했습니다.
IBM의 보안 솔루션을 구현함으로써 UFH 팀원들은 최소한의 공식 보안 교육을 받은 상태에서도 우선 순위가 지정된 위협을 확인하고 이에 대한 레벨 1 조사에 참여할 수 있게 되었습니다. 또한 IBM은 중앙 집중식 로그 관리 시스템을 구축하여 자동화된 기능을 통해 UFH가 현지 규제 요건을 준수할 수 있도록 지원했습니다. SOC 솔루션은 조직과 IBM 간의 상호 신뢰 덕분에 한 달도 채 되지 않아 배포되었으며 중국 전역의 UFH 병원 및 클리닉에서 운영되고 있습니다.
AI 기능은 사이버 보안에 있어 양날의 검과도 같은 존재로, 사이버 보안 취약성의 원인이기도 하지만 해결책이기도 합니다. 사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 AI 시스템은 지속적으로 적응하고 진화하여 점점 더 복잡해지는 공격에 대한 강력한 방어 기능을 조직에 제공할 것입니다.
AI가 비즈니스에 가져올 가능성은 매우 크지만, 이를 위해서는 조직 전체의 이해관계자가 총체적으로 접근하고 참여해야 합니다. 리더는 AI가 가져올 수 있는 경쟁 우위를 고려하고 이해해야 합니다. IBM 컨설턴트는 오늘날 비즈니스 및 기술 리더가 직면한 막중한 과제와 엄청난 압박을 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 새로운 IBM Consulting Advantage 플랫폼은 컨설팅에 대한 증거 기반의 과학적 접근 방식을 혁신하는 획기적인 전환점이 될 것입니다.
전 세계 IBM 컨설턴트는 이제 역할 및 영역별 AI 어시스턴트를 갖추고 심층적인 인사이트와 개선된 효율성으로 컨설팅 접근 방식을 현대화할 수 있습니다. IBM Consulting Advantage는 재무 및 조달, 마케팅, IT, 사이버 보안, 데이터 변환 및 하이브리드 클라우드를 비롯한 다양한 영역의 조직을 지원할 수 있습니다.
IBM AI 사용 사례 설문조사는 AI의 가치뿐만 아니라 중요한 의견을 제공하고 이를 실현하는 인간적 접촉과 전문가의 중요성도 밝혀냈습니다. AI는 산업을 혁신할 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 인간 직원의 미묘한 이해와 결정적인 전문 지식이 없다면 조직은 결코 리더가 될 수 없으며 AI 환경이 제공하는 이점을 놓칠 수도 있습니다.
