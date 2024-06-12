OpenAI의 GPT-3와 Google의 Smart Compose와 같은 생성형 인공지능(gen AI) 이메일 어시스턴트의 확산은 커뮤니케이션 워크플로를 혁신적으로 변화시켰습니다. 그러나 이는 사이버 범죄자들에게 새로운 공격 벡터를 제공하기도 했습니다.
AI와 자연어 처리의 최근 발전을 활용해 악의적인 행위자는 생성형 AI 시스템의 취약점을 악용하여 광범위한 영향을 미치는 정교한 사이버 공격을 수행할 수 있습니다. 최근 연구에서는 연구진이 제작한 Morris II 변종으로 대표되는 자기 복제형 맬웨어의 교묘한 역량이 밝혀졌습니다.
악명 높은 Morris 웜의 유산을 기반으로 구축된 이 최신 변종은 고급 기술을 사용하여 사용자 상호 작용 없이도 생성형 AI 이메일 어시스턴트를 손상시킵니다. 예를 들어, 연구원들은 정교하게 조작된 이메일 콘텐츠가 인공지능 어시스턴트를 속여 악성 명령을 실행하게 만들고, 이로 인해 데이터 유출, 이메일 계정 탈취, 그리고 상호 연결된 시스템 전반에 걸친 맬웨어의 자동화된 확산으로 이어질 수 있음을 입증했습니다.
생성형 AI 이메일 어시스턴트의 악용에는 일반적으로 자연어 처리 기능을 조작하여 보안 조치를 우회하고 무단 작업을 실행하는 작업이 포함됩니다. 최근 사건에서 연구진은 무해해 보이는 프롬프트가 담긴 정교하게 작성된 이메일이 AI 어시스턴트가 악성 명령을 실행하게 하여 민감한 데이터에 무단 접근을 허용하고, 악성코드가 포함된 이메일을 수신자에게 유포시킬 수 있음을 보여주었습니다.
Morris II는 적대적 자체 복제 프롬프트를 사용하여 생성형 AI 구성 요소를 이용하도록 설계되었습니다. 다음은 그 기법과 공격 벡터에 대한 개요입니다.
Morris II는 적대적 자기 복제 프롬프트라고 하는 특수 제작된 입력을 활용합니다. 이러한 프롬프트는 세대 AI 모델을 조작하여 입력을 아웃풋으로 복제하도록 설계되었습니다.
생성형 AI 모델이 처리할 때 이러한 프롬프트는 모델이 입력을 미러링하는 콘텐츠를 생성하도록 트리거합니다. 이러한 복제 행위는 웜의 전략에서 매우 중요한 부분입니다.
생성형 AI 에코시스템은 생성형 AI 서비스로 구동되는 상호 연결된 에이전트로 구성됩니다. 이러한 반자율 및 완전 자율 애플리케이션은 서로 통신합니다.
Morris II는 감염된 에이전트가 적대적 메시지를 에코시스템 내의 새로운 에이전트에게 전파하도록 함으로써 이러한 연결성을 악용합니다. 웜은 산불처럼 확산되어 여러 에이전트에 침투하여 전체 에코시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.
Morris II는 생성형 AI 기반 이메일 어시스턴트에 스팸 메시지를 넘쳐나게 하여 커뮤니케이션 채널을 방해할 수 있습니다. 웜은 개인 데이터를 추출하는 프롬프트를 생성하여 사용자의 개인 정보를 침해하고 데이터를 유출할 수 있습니다. 적대적 프롬프트는 페이로드 역할을 합니다. 이러한 툴들은 다양한 악의적인 활동에 맞게 맞춤 제작될 수 있습니다.
웜은 콘텐츠를 자율적으로 생성할 수 있기 때문에 인간의 개입 없이도 이러한 페이로드를 실행할 수 있습니다.
Morris II는 세 가지 다른 생성형 AI 모델에 대해 테스트를 거쳤습니다.
이 연구는 전파 속도, 복제 동작 및 전반적인 악성 활동과 같은 요인을 평가했습니다.
AI 이메일 어시스턴트를 대상으로 하는 자체 복제 맬웨어로 인한 위험을 줄이려면 다각적인 접근 방식이 필요합니다. 여기에는 악의적인 활동을 막기 위한 콘텐츠 필터링, 이상 항목 탐지 및 사용자 인증과 같은 강력한 보안 조치를 구현하는 것이 포함됩니다. 또한 조작 시도에 대한 AI 방어를 강화하기 위한 적대적 훈련 기술의 통합과 같이 진화하는 사이버 위협에 대한 생성형 AI 시스템의 복원력을 강화하기 위해서는 지속적인 연구 개발 노력이 필요합니다.
생성형 AI 이메일 어시스턴트를 표적으로 삼는 자가 복제 악성 소프트웨어의 위협을 극복하려면 기술적 해결책, 교육, 그리고 사전 예방적 사이버 보안 조치를 결합한 다층적인 접근 방식이 필요합니다.
다음은 이러한 위협을 완화하기 위한 몇 가지 전략입니다.
생성형 AI 이메일 어시스턴트 내에 강력한 보안 프로토콜을 구현하여 악의적인 활동을 탐지하고 방지하세요. 여기에는 고급 이상 탐지 알고리즘, 콘텐츠 필터링 메커니즘 및 사용자 인증 프로토콜을 통합하여 의심스러운 명령과 이메일 콘텐츠를 식별하고 차단하는 것이 포함됩니다.
생성형 AI 이메일 어시스턴트가 알려진 취약점 및 익스플로잇을 해결하기 위해 최신 보안 패치 및 수정 사항으로 정기적으로 업데이트되도록 하세요. 공급업체에서 제공하는 소프트웨어 업데이트를 즉시 적용하여 자가 복제 맬웨어에 의한 악용 위험을 완화합니다.
행동 분석 기술을 배포하여 사용자와 생성형 AI 이메일 어시스턴트 간의 상호 작용을 실시간으로 모니터링하세요. 조직은 사용자 입력 패턴을 분석하고 정상적인 행동에서 벗어난 행동을 식별함으로써 맬웨어가 AI 어시스턴트를 조작하려는 시도를 포함한 잠재적인 보안 위협을 탐지하고 완화할 수 있습니다.
생성형 AI 어시스턴트가 생성한 이메일 콘텐츠 및 프롬프트와의 상호 작용과 관련된 위험에 대해 사용자를 교육합니다. 사용자에게 맬웨어 활동을 나타낼 수 있는 의심스러운 이메일, 첨부 파일 및 명령을 인식하고 방지하는 방법을 가르치는 교육 세션을 제공합니다. 사용자가 비정상적인 행동이나 보안 사고를 즉시 보고하도록 장려합니다.
다단계 인증 메커니즘을 구현하여 생성형 AI 이메일 어시스턴트에 보안을 한층 더 강화하세요. 사용자가 민감한 기능에 액세스하거나 AI 시스템 내에서 명령을 실행하기 전에 비밀번호, 생체 인식 또는 토큰과 같은 여러 요소를 사용하여 신원을 인증하도록 요구합니다.
생성형 AI 이메일 어시스턴트를 중요 시스템 및 네트워크로부터 격리하여 맬웨어 감염의 잠재적 영향을 제한합니다. 네트워크 아키텍처를 세분화하여 서로 다른 구성 요소 간에 맬웨어의 수평 이동을 방지하고 AI 시스템의 액세스 권한을 제한하여 공격 표면을 최소화합니다.
사이버 보안 전문가, 업계 파트너 및 교육 기관 간의 협업 및 정보 공유를 촉진하여 생성형 AI 이메일 어시스턴트를 표적으로 하는 새로운 위협을 종합적으로 식별, 분석 및 완화합니다. 위협 인텔리전스 공유 프로그램과 포럼에 참여하여 사이버 보안의 최신 동향과 모범 사례에 대한 정보를 얻으세요.
지속적인 모니터링 및 사고 대응 능력을 구현하여 보안 사고를 실시간으로 감지, 억제 및 완화할 수 있습니다. 감염된 시스템 격리, 백업 복원, 공격의 근본 원인 파악을 위한 포렌식 조사 수행 등 맬웨어 발생에 대응하는 절차를 요약한 강력한 사고 대응 계획을 수립하세요.
조직은 사이버 보안에 대한 예방적이고 포괄적인 접근 방식을 채택함으로써 생성형 AI 이메일 어시스턴트를 표적으로 하는 자가 복제 맬웨어로 인한 위험을 효과적으로 완화하고 진화하는 사이버 위협에 대한 복원력을 강화할 수 있습니다.
Morris II는 사이버 공격이 크게 발전했음을 의미합니다. 생성형 AI 이메일 어시스턴트를 표적으로 하는 자가 복제 맬웨어의 등장은 진화하는 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 사전 예방적 사이버 보안 조치와 연구가 필요하다는 것을 강조합니다. 조직은 최근 연구와 실제 사례에서 얻은 인사이트를 활용하여 AI 취약점의 복잡성을 더 잘 이해하고 악의적인 공격으로부터 보호하기 위한 효과적인 전략을 구현할 수 있습니다.
AI가 디지털 생활의 다양한 측면에 계속 스며들어감에 따라 우리는 새로운 사이버 위협에 대한 방어를 강화하기 위해 경계를 늦추지 않고 선제적으로 대응해야 합니다.