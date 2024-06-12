AI 이메일 어시스턴트를 표적으로 삼는 자가 복제 Morris II 웜

OpenAI의 GPT-3와 Google의 Smart Compose와 같은 생성형 인공지능(gen AI) 이메일 어시스턴트의 확산은 커뮤니케이션 워크플로를 혁신적으로 변화시켰습니다. 그러나 이는 사이버 범죄자들에게 새로운 공격 벡터를 제공하기도 했습니다.

AI와 자연어 처리의 최근 발전을 활용해 악의적인 행위자는 생성형 AI 시스템의 취약점을 악용하여 광범위한 영향을 미치는 정교한 사이버 공격을 수행할 수 있습니다. 최근 연구에서는 연구진이 제작한 Morris II 변종으로 대표되는 자기 복제형 맬웨어의 교묘한 역량이 밝혀졌습니다.