사이버 보안은 끈기의 싸움입니다. 공격자는 끊임없이 침투를 시도하고, 방어자는 이에 대응하며, 공격은 첨단 기술을 바탕으로 더욱 빠르고 정교한 형태로 다시 나타나기 마련입니다.

지난해 말 IBM 보안 전문가들은 IBM® Think를 통해 2026년 전망을 공유하며, 인공지능(AI)으로 인한 새로운 위험, 아이덴티티 관리의 새로운 과제 등 이미 2026년의 주요 트렌드로 떠오르고 있는 사이버 위협과 대응 방안을 예측했습니다.

지난해 말 IBM 보안 전문가들은 IBM Think를 통해 2026년 전망을 공유하며, 인공지능(AI)으로 인한 새로운 위험, 아이덴티티 관리의 새로운 과제 등 이미 2026년의 주요 트렌드로 떠오르고 있는 사이버 위협과 대응 방안을 예측했습니다. 이번 보고서의 주요 내용을 IBM 및 업계 전문가들과 함께 살펴봤습니다.