사이버 보안은 끈기의 싸움입니다. 공격자는 끊임없이 침투를 시도하고, 방어자는 이에 대응하며, 공격은 첨단 기술을 바탕으로 더욱 빠르고 정교한 형태로 다시 나타나기 마련입니다.
지난해 말 IBM 보안 전문가들은 IBM® Think를 통해 2026년 전망을 공유하며, 인공지능(AI)으로 인한 새로운 위험, 아이덴티티 관리의 새로운 과제 등 이미 2026년의 주요 트렌드로 떠오르고 있는 사이버 위협과 대응 방안을 예측했습니다.
지난해 말 IBM 보안 전문가들은 IBM Think를 통해 2026년 전망을 공유하며, 인공지능(AI)으로 인한 새로운 위험, 아이덴티티 관리의 새로운 과제 등 이미 2026년의 주요 트렌드로 떠오르고 있는 사이버 위협과 대응 방안을 예측했습니다. 이번 보고서의 주요 내용을 IBM 및 업계 전문가들과 함께 살펴봤습니다.
보고서에 따르면 지난 5년간 주요 공급망 및 제3자 침해 사고는 4배로 증가했습니다. 이는 공격자의 행동 방식이 변화하고 있음을 보여줍니다. 공격자는 단일 조직의 방어 체계를 직접 뚫기보다 공급업체, 오픈 소스 종속성, 아이덴티티 통합, CI/CD 워크플로 및 클라우드 인터페이스와 같은 상호 연결된 시스템과 신뢰 기반 통합을 점점 더 표적으로 삼고 있습니다.
이러한 패턴은 글로벌 소프트웨어 공급망 전반의 구조적 취약점과 안전하지 않은 구성 요소 및 신뢰 관계로 인해 연쇄적으로 발생하는 위험을 기록한 Atlantic Council의 "Breaking Trust" 보고서를 비롯한 다른 연구 결과와도 일치합니다.
IBM Think와의 인터뷰에서 IBM® X-Force Threat Intelligence Malware 팀의 매니저인 Nick Bradley는 공급망 공격이 공격자에게 효과적인 이유를 설명했습니다.
Bradley는 "공격자는 더 이상 철저하게 보호된 정문을 뚫을 필요가 없다는 사실을 깨달았습니다. 유효한 자격 증명을 이용해 공급업체의 뒷문으로 쉽게 들어갈 수 있기 때문입니다."라고 말했습니다.
이어서 그는 "현대 소프트웨어는 복잡하게 얽힌 종속성, 클라우드 서비스 및 API를 기반으로 구축됩니다. 문제는 이러한 연결성이 어떤 보안 취약점을 만들어내는지 충분히 고려하지 않은 채 고도로 상호 연결된 시스템을 구축해 왔다는 점입니다."라고 설명했습니다.
"공격자는 더 이상 철저하게 보호된 정문을 뚫을 필요가 없다는 사실을 깨달았습니다. 유효한 자격 증명을 이용해 공급업체의 뒷문으로 쉽게 들어갈 수 있기 때문입니다."
IBM X-Force Threat Intelligence Malware 팀 디렉터 Nick Bradley
항공우주 및 반도체 공급망 보안을 연구하는 Cornell University의 Gregory Falco 박사는 조직에는 크게 두 가지 선택지가 있다고 설명했습니다. 일부 조직은 "모든 것을 수직적으로 통합"하여 모든 구성 요소를 처음부터 끝까지 직접 통제하는 방식으로 대응하고 있습니다. 반면 다른 조직은 "생태계는 계속 복잡한 상태로 유지될 것"이라는 점을 받아들이고, 문제가 발생할 때 이를 탐지하고 방어할 수 있도록 대비하는 데 집중하고 있다고 그는 말했습니다.
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IBM® X-Force는 공급망 공격 증가와 함께 인터넷에 공개된 애플리케이션에 대한 익스플로잇도 전년 대비 44% 증가한 것을 확인했습니다. 보고서에 따르면 인터넷에 공개된 애플리케이션은 취약점과 배포 또는 구성 오류로 인해 자주 익스플로잇되며, 개발 생태계와 신뢰 기반 인프라를 노린 공급망 공격으로 이러한 위험은 더욱 커졌습니다.
X-Force Strategic Threat Analysis의 사이버 위협 분석가 Christopher Caridi는 IBM Think와의 인터뷰에서 공격자가 탈취한 Drift OAuth 토큰을 이용해 Salesforce 환경에 접근했던 Salesloft 및 Drift 관련 최근 사례를 언급하며, "신뢰할 수 있는 제3자가 침해되면 조직이 충분히 대비하지 못했던 방식으로 고객 환경에 간접적으로 접근할 수 있다"는 점을 보여준다고 설명했습니다.
Harvard Kennedy School의 사이버 보안 및 공공정책 전문가인 Bruce Schneier는 "우리는 신뢰할 수 없는 시스템의 시대로 들어가고 있습니다."라고 말했습니다. (Schneier는 IBM이 2016년에 인수한 Resilient Systems의 CTO이자 IBM X-Force의 설립자이기도 합니다. — 편집자 주) 그는 해결책은 많지 않으며, 투명성 강화처럼 일반적으로 제시되는 방안도 이상적인 조건에서만 효과를 발휘한다고 경고했습니다. 그는 "고객이 자신이 보고 있는 내용을 이해할 만큼 충분한 역량을 갖추고 있다면 투명성은 도움이 됩니다."라고 말했습니다. 하지만 많은 조직은 이러한 정보를 실질적인 방어로 연결하는 데 필요한 가시성과 전문성을 아직 갖추지 못했다고 덧붙였습니다.
위협 행위자는 조직의 방어 체계를 뚫기 위해 매우 정교한 기법과 전술을 사용하는 것으로 여겨지는 경우가 많습니다. 하지만 X-Force 팀이 2025년에 추적한 약 4만 건의 취약점 가운데 56%는 어떠한 인증도 없이 익스플로잇될 수 있었습니다.
X-Force Threat Intelligence 컨설턴트인 Austin Zeizel은 IBM Think와의 인터뷰에서 "이는 공격자가 사용자 자격 증명, MFA 우회 또는 사용자 상호작용에 의존하지 않는 취약점을 얼마나 자주 찾아내는지를 보여줍니다."라고 말했습니다. 그는 또한 많은 조직이 실제 환경에서 가장 쉽게 익스플로잇될 수 있는 취약점을 우선적으로 대응하지 못하고 있다고 덧붙였습니다. 시사하는 바는 분명합니다. 정교한 위협도 존재하지만, 많은 조직은 단순히 예방 가능한 허점을 악용하는 공격자에게 무너지고 있습니다.
이러한 추세는 아이덴티티 보안을 강화하는 것과 익스플로잇 가능한 취약점을 먼저 수정하는 것 중 무엇을 우선해야 하는지를 둘러싼 논의를 더욱 부각시키고 있습니다.
Caridi는 "CISO는 취약점 패치와 아이덴티티 보안 강화를 동등한 우선순위로 다뤄야 합니다."라고 말했습니다. 그는 인증이 필요 없는 취약점은 "초기 침투 위험을 줄이기 위해" 신속히 대응해야 하며, 아이덴티티 제어는 "익스플로잇이 실제로 발생했을 때 그 영향을 제한하는 데" 도움이 된다고 설명했습니다.
비즈니스 운영에서 AI 챗봇과 에이전트의 활용이 늘어나면서 정보 탈취형 악성코드의 새로운 공격 표면이 생겨나고 있습니다. 이러한 툴이 조직의 워크플로에 더욱 깊이 통합되면서 챗봇 자격 증명을 저장한 AI 에이전트와 같은 손상된 시스템이 새로운 위험 요소로 떠오르고 있습니다.
2025년 X-Force 연구진은 다크웹에서 판매 중인 ChatGPT 자격 증명이 30만 건 이상이라는 사실을 확인했습니다. 최근에는 오픈 소스 기반의 로컬 실행 AI 에이전트 플랫폼인 OpenClaw가 심각한 보안 위험 사례로 주목받았습니다. "에이전트가 가장 유용한 내부자 위협이냐고요? 최근 OpenClaw를 다룬 Security Intelligence 에피소드에서 IBM 글로벌 사이버 위협 관리 부문 부사장이자 시니어 파트너인 Dave McGinnis는 "물론 그렇습니다."라고 농담 섞인 어조로 말했습니다.
McGinnis는 에이전트가 효과적으로 작동하려면 데이터에 접근해야 하기 때문에 조직은 균형을 맞추기 어려운 과제에 직면하게 된다고 설명했습니다. 보안팀은 직원들이 AI 툴의 이점을 활용할 수 있도록 지원하는 동시에, 이러한 기능이 안전하게 배포되도록 보장해야 합니다. 그는 이러한 균형을 맞추는 일이 오늘날 보안 리더들이 직면한 가장 어려운 과제 중 하나라고 강조했습니다.
"CISO는 취약점 패치와 아이덴티티 보안 강화를 동등한 우선순위로 다뤄야 합니다."
IBM X-Force 사이버 위협 분석가 Christopher Caridi
Caridi도 McGinnis의 의견에 동의하며 "AI 플랫폼 자체가 직접적인 공격 대상이 될 수도 있지만, 더 큰 위험은 AI 기반 피싱과 정보 탈취형 악성코드로 인해 자격 증명 탈취가 더욱 빈번해지고 정교해지고 있다는 점입니다."라고 덧붙였습니다.
그는 "자격 증명 기반 사고를 더 적게 겪는 조직은 피싱 방지 기능을 갖춘 MFA를 일관되게 적용하고, 조건부 액세스, 최소 권한 액세스 및 인증 행위의 지속적인 모니터링과 같은 강력한 아이덴티티 관리 방식을 운영하는 조직"이라고 설명했습니다.
6년 만에 처음으로 북미가 가장 많은 공격을 받은 지역이 되었으며, 2025년에는 전체 X-Force 사고 대응 사례의 29%를 차지했습니다. 이는 2024년의 24%에서 증가한 수치입니다. 이전까지 가장 높은 비중을 차지했던 아시아 태평양 지역은 34%에서 27%로 감소하며, 공격자의 표적이 지역적으로 크게 재편되고 있음을 보여주었습니다.
X-Force Incident Response 북미 책임자인 Ryan Anschutz는 IBM Think와의 인터뷰에서 공격자들이 북미 조직을 우선적으로 노리는 이유는 다음 세 가지로 설명할 수 있다고 말했습니다.
"...공격자는 제로데이 취약점이 필요하지 않습니다. 유효한 자격 증명과 약간의 인내심만 있으면 됩니다."
X-Force Incident Response 북미 책임자 Ryan Anschutz
Anschutz는 "공격자는 항상 가장 저항이 적은 경로를 선택하면서도 높은 성과를 기대하는 경향이 있습니다. 북미는 공격자에게 규모와 수익성을 모두 제공하는 환경입니다."라고 덧붙였습니다.
모든 지역과 공격 유형에서 공통적으로 나타난 사실은 많은 보안 사고가 기본적인 사이버 보안 위생 관리의 미흡함에서 비롯되었다는 점입니다. 보안팀이 자동화 및 AI 기반 툴을 적극 도입하고 있음에도 이러한 기본적인 취약점은 여전히 공격자에게 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 문제가 계속되는 이유는 무엇일까요? Zeizel은 그 원인을 "기본적인 보안 통제를 대규모 환경에서 일관되게 구현하지 못했기 때문"이라고 설명했습니다.
그는 현대의 IT 환경은 "수작업으로 관리하기에는 지나치게 복잡하며, 아이덴티티의 확산은 단순한 실수의 영향을 더욱 키우고, 보안 툴도 적절한 관리나 지속적인 거버넌스 없이 배포되는 경우가 많다."고 지적했습니다.
Zeizel은 강력한 사이버 보안 위생을 유지하기 위해서는 다음과 같은 핵심 접근 방식이 필요하다고 강조했습니다.
이러한 접근 방식을 종합해 보면 기본적인 사이버 보안 위생이 여전히 첫 번째 방어선인 이유를 알 수 있습니다. Falco의 말처럼 "현관문을 열어둔 채라면" 아무리 뛰어난 AI 기반 보안 기술도 큰 도움이 되지 않습니다.
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