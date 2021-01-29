80년대와 90년대 초만 해도 월드와이드웹이 언젠가 가져올 영향력을 상상할 수 있는 사람은 거의 없었습니다. 비즈니스와 개인 생활에 없어서는 안 될 필수적인 요소가 될 것이라는 생각은 우스꽝스러워 보였습니다. 50년대 이후에도 사람들은 우주 탐사를 비슷하게 바라보았습니다. 사람들은 우주 탐사가 매력적이라고 생각했지만, 여전히 일반인이 아닌 항공우주 엔지니어와 과학자들의 영역으로 인식하는 경우가 대부분이었습니다. 최근 상업적 우주 벤처가 대중적으로 부상하면서 이러한 인식이 바뀌기 시작했지만 완전히 바뀌지는 않았습니다. 글로벌 우주 산업은 변곡점에 와 있을까요? 우리는 일터의 거대한 변화의 시작점에 서 있는 것일까요? 주요 지표들은 바로 그런 일이 일어나고 있음을 시사합니다.
글로벌 우주 경제는 2016년에 3,450억 달러를 창출했습니다(ibm.com 외부 링크). 민간 부문 예측가들은 이러한 추세가 지속되어 2040년까지 1조 달러에서 1조 5천억 달러 사이로 성장할 것으로 예상하고 있습니다(ibm.com 외부 링크). 오늘날 비즈니스 세계에는 이러한 수준의 투자를 주도하는 네 가지 측면이 있습니다.
미국 우주 프로그램에서 영감을 받은 혁신은 궁극적으로 지구의 삶을 개선하는 데 도움이 되었습니다. 인공 팔다리, PC, 카메라폰, 호일 담요, 메모리폼, 심지어 테니스화까지, 각각의 기술은 항공기와 우주선, 그리고 그 안에 탑승한 조종사와 우주비행사의 특정 요구 사항을 해결하기 위해 개발되었습니다. 오늘날 이러한 혁신의 흐름은 역전되었습니다. 비즈니스 혁신은 우주 여행과 우주 경제의 원동력이 되었습니다. AI, 머신 러닝, 엣지 컴퓨팅, 양자 컴퓨팅, IoT, 블록체인은 우주 여행을 더욱 효율적으로 만들고 데이터 수집 비용을 절감하며 데이터에 포함된 인사이트를 빠르게 발견할 수 있도록 도와줍니다.
이러한 혁신과 성장 분야는 발사체 제조업체, 발사 지원 서비스 제공업체, 우주 쓰레기 수거 및 관리자, 광물 및 금속 채굴업체, 우주 관광 기획사, 위성 수리 및 유지보수 등 다양한 서비스 및 지원 비즈니스에 영감을 주었습니다. 이 정도 규모의 산업을 유지하기 위해 필요한 비즈니스의 목록은 거의 끝이 없습니다.
우주 탐사 및 이용에 대한 협력과 관리를 안내하는 공통 원칙을 채택하는 것은 이 분야의 성숙도가 높아지고 있으며 비즈니스 세계에서 이 분야의 역할이 인정받고 있음을 보여주는 또 다른 신호입니다. 2020년 10월, 8개 창립 회원국은 우주 탐사, 과학 및 상업 활동에 대한 공동의 비전을 담은 문서인 아르테미스 협정에 서명했습니다(ibm.com 외부 링크). 협정은 다음을 포함합니다.
NASA는 아르테미스 프로그램을 주도하고 있으며 다른 글로벌 파트너와 국가들도 이 노력에 동참할 것으로 기대하고 있습니다.
글로벌 우주 경제가 업무 혁신의 선봉이라면 오늘날의 기업은 어떻게 이에 대비할 수 있을까요? 80년대 기업들이 인터넷의 가능성을 상상하는 데 어려움을 겪었던 것처럼, 오늘날의 기업들도 우주 탐사와 전 세계 우주 경제의 혁신적인 가능성을 이해하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 준비의 핵심은 이 분야에서 비즈니스가 수행할 수 있는 역할을 시각화하고 가능한 것에 대한 장기적인 관점을 개발하는 것입니다. 이를 위해서는 AI 및 머신 러닝과 같이 이 분야에서 요구되는 기술에 대한 숙달이 필요할 수 있습니다. 팀이 변화에 대비할 수 있도록 기술 교육을 통한 인력 투자가 필요할 수도 있습니다. 여기에는 해당 분야에서 경험이 풍부한 조직 및 이를 지원하는 기술과의 파트너십이 수반될 수도 있습니다. 우주 그 자체처럼 가능성은 무한합니다.
