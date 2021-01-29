미국 우주 프로그램에서 영감을 받은 혁신은 궁극적으로 지구의 삶을 개선하는 데 도움이 되었습니다. 인공 팔다리, PC, 카메라폰, 호일 담요, 메모리폼, 심지어 테니스화까지, 각각의 기술은 항공기와 우주선, 그리고 그 안에 탑승한 조종사와 우주비행사의 특정 요구 사항을 해결하기 위해 개발되었습니다. 오늘날 이러한 혁신의 흐름은 역전되었습니다. 비즈니스 혁신은 우주 여행과 우주 경제의 원동력이 되었습니다. AI, 머신 러닝, 엣지 컴퓨팅, 양자 컴퓨팅, IoT, 블록체인은 우주 여행을 더욱 효율적으로 만들고 데이터 수집 비용을 절감하며 데이터에 포함된 인사이트를 빠르게 발견할 수 있도록 도와줍니다.

이러한 혁신과 성장 분야는 발사체 제조업체, 발사 지원 서비스 제공업체, 우주 쓰레기 수거 및 관리자, 광물 및 금속 채굴업체, 우주 관광 기획사, 위성 수리 및 유지보수 등 다양한 서비스 및 지원 비즈니스에 영감을 주었습니다. 이 정도 규모의 산업을 유지하기 위해 필요한 비즈니스의 목록은 거의 끝이 없습니다.