VMware NSX-V에서 NSX-T로 마이그레이션

기업은 VMware vSphere 7.x 및 VMware NSX-T로 원활하게 업그레이드하고 최신 보안, 자동화, 네트워크 확장성 등의 이점을 활용해야 합니다.
IBM Cloud는 기업이 최신 vSphere 및 NSX-T로 업그레이드하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 워크로드 마이그레이션을 시작하기 전에 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
IBM Cloud에서 VMware NSX-V에서 VMware NSX-T로의 마이그레이션은 VMware 리프트 앤 시프트 마이그레이션 모델에 따라 수행됩니다. 이 접근 방식에서는 IBM Cloud 자동화를 사용하여 동일하거나 다른 VLAN에 새 vCenter Server 인스턴스를 배포합니다. 이 작업을 통해 NSX-V에서 NSX-T로의 마이그레이션과 워크로드 마이그레이션을 모두 수행할 수 있습니다.
이 다이어그램은 VMware Solutions의 자동화된 배포를 활용하는 리프트 앤 시프트 아키텍처를 보여줍니다. 리프트 앤 시프트 마이그레이션 방식을 통해 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
IBM은 고객을 지원하고 이 마이그레이션을 최대한 원활하게 진행하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
NSX V2T 마이그레이션 및 FAQ 문서를 확인하세요.
자동화 배포의 대안으로 VPC 자체 롤링 솔루션 튜토리얼에 따라 마이그레이션 대상에 VPC 베어 메탈 기능을 활용하세요.
VMware vSphere 워크로드를 자동 마이그레이션을 제공하는 셀프 서비스 마이그레이션 툴인 RackWare Management Module(RMM)을 통해 IBM Cloud로 마이그레이션하세요.
클라우드에서 네트워크 프로비저닝 및 오케스트레이션을 자동화하여 마이그레이션을 간소화하고 민첩성을 향상하며 원활한 운영을 보장하세요.
IBM Instana Observability는 마이크로서비스 환경에 대한 애플리케이션 검색, 모니터링, 추적 및 근본 원인 분석을 자동화합니다.
IBM Turbonomic은 AI를 사용하여 멀티클라우드 환경의 성능, 비용, 규정 준수를 최적화하는 애플리케이션 자원 관리 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
