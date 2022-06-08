태그
VMware NSX-V에서 NSX-T로 마이그레이션

VMware 6.5/6.7 및 NSX-V의 수명 종료가 빠르게 다가옴에 따라 고객은 마이그레이션을 위한 준비와 조치를 취해야 합니다.

기업은 VMware vSphere 7.x 및 VMware NSX-T로 원활하게 업그레이드하고 최신 보안, 자동화, 네트워크 확장성 등의 이점을 활용해야 합니다.

IBM Cloud는 기업이 최신 vSphere 및 NSX-T로 업그레이드하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 워크로드 마이그레이션을 시작하기 전에 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

  1. 워크로드 이해: 기존 NSX-V 기반 인스턴스가 이전에 배포되었으며 현재 워크로드 및 NSX-V 네트워크 구성을 호스팅합니다. 원활한 전환을 위해서는 환경, 해당 환경에 구축된 워크로드, 언더레이 네트워크 구성이 있는 NSX-V를 이해하는 것이 중요합니다. 
  2. 용량 요구 사항 분석: 새로운 NSX-T 기반 vCenter Server 대상을 배포하기 전에 필요한 용량을 철저히 예측합니다. IBM Cloud에서 제공되는 최신 하드웨어 옵션을 사용하여 새 호스트와 클러스터를 최적화하고 크기를 조정할 수 있습니다. 확실하지 않다면 IBM Cloud for VMware Solutions 콘솔에서 최신 옵션을 확인하거나 지역 영업 담당자에게 문의할 수 있습니다.
  3. 네트워킹 요구 사항 주의: NSX-T 인스턴스가 포함된 새 vCenter Server를 새 VLAN과 새 파드에 배포하거나 기존 VLAN을 사용할 수 있습니다. 25GE NIC는 동일한 파드에서 사용할 수 없을 수도 있습니다. 또한 예를 들어 퍼블릭 IP 주소를 재사용해야 하는 경우 VLAN 간에 서브넷을 이동할 수 없습니다. 네트워킹 요구 사항을 분석한 후 결정하세요.
  4. NSX-V에서 NSX-T로의 네트워크 구성: NSX-T 아키텍처가 다르므로 NSX-T 모범 사례를 기반으로 오버레이 네트워크 및 구성을 설계하고 구현할 수 있습니다. NSX-T는 스크립팅 기능을 제공하거나 Terraform을 사용하여 토폴로지를 정의할 수 있습니다. 또는 NSX-T 마이그레이션 조정 도구 또는 타사 도구를 사용하여 기존 네트워크 구성, 방화벽 및 부하 분산 규칙을 마이그레이션할 수도 있습니다.
  5. 브리징 또는 HCX가 있는 계층 2(L2) 네트워크 확장: L2 확장은 일반적으로 NSX-V 논리적 스위치와 NSX-T 오버레이 세그먼트 사이에 사용됩니다. 여기에서 NSX-T 브리징 또는 HCX 네트워크 확장 중 하나를 사용할 수 있습니다. HCX는 대량 및 VMotion 마이그레이션을 위한 도구도 제공합니다.
  6. 워크로드 마이그레이션에 가장 적합한 옵션 선택: 네트워크 구성을 마이그레이션하거나 마이그레이션을 준비한 후에는 환경 간에 워크로드 마이그레이션을 시작할 수 있습니다. 여기에서는 다양한 방법을 선택할 수 있습니다. HCX를 사용하면 L2 확장과 마이그레이션을 모두 수행할 수 있는 단일 도구를 사용할 수 있습니다. 또한 환경 간에 고급 VMotion과 스토리지 VMotion을 사용할 수 있습니다. 또한 Zerto 또는 Veeam의 서비스 및 도구를 사용할 수 있습니다.
 
앞으로의 길

IBM Cloud에서 VMware NSX-V에서 VMware NSX-T로의 마이그레이션은 VMware 리프트 앤 시프트 마이그레이션 모델에 따라 수행됩니다. 이 접근 방식에서는 IBM Cloud 자동화를 사용하여 동일하거나 다른 VLAN에 새 vCenter Server 인스턴스를 배포합니다. 이 작업을 통해 NSX-V에서 NSX-T로의 마이그레이션과 워크로드 마이그레이션을 모두 수행할 수 있습니다.

VMware NSX-V에서 VMware NSX-T로 마이그레이션

이 다이어그램은 VMware Solutions의 자동화된 배포를 활용하는 리프트 앤 시프트 아키텍처를 보여줍니다. 리프트 앤 시프트 마이그레이션 방식을 통해 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

  • 워크로드 요구 사항에 따라 유연하게 마이그레이션을 계획하빈다.
  • 모듈식 마이그레이션 방식을 채택합니다(예: 부분적인 서브넷 대피).
  • NSX-T 환경에서 새 네트워크 토폴로지를 구성합니다.
  • 기존 NSX-V 환경이 계속 실행 중이므로 마이그레이션 웨이브가 장애 복구됩니다.
  • 원활한 네트워크 마이그레이션을 위해 두 환경 간에 네트워크를 논리적으로 확장합니다.
  • 워크로드를 NSX-V에서 NSX-T로 점진적으로 마이그레이션합니다.
AI 아카데미

하이브리드 클라우드로 AI 지원 실현하기

IBM 사고 리더들이 이끄는 이 커리큘럼은 비즈니스 리더들에게 성장을 촉진하는 AI 투자의 우선순위를 정하는 데 필요한 지식을 제공합니다.
에피소드로 이동

자세히 알아보기

IBM은 고객을 지원하고 이 마이그레이션을 최대한 원활하게 진행하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

NSX V2T 마이그레이션 및 FAQ 문서를 확인하세요.

자동화 배포의 대안으로 VPC 자체 롤링 솔루션 튜토리얼에 따라 마이그레이션 대상에 VPC 베어 메탈 기능을 활용하세요.

작성자

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

