VMware NSX-V에서 NSX-T로 마이그레이션

기업은 VMware vSphere 7.x 및 VMware NSX-T로 원활하게 업그레이드하고 최신 보안, 자동화, 네트워크 확장성 등의 이점을 활용해야 합니다.

IBM Cloud는 기업이 최신 vSphere 및 NSX-T로 업그레이드하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 워크로드 마이그레이션을 시작하기 전에 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.