이 이야기가 익숙하게 들리나요? 기업에 AI를 도입하고 싶지만 그 가치를 어떻게 입증해야 할지, 투자 자금을 어떻게 조달해야 할지 확신이 서지 않는 상황입니다. '스테이지 게이트' 모델은 시간 경과에 따른 영향을 측정하여 가치를 입증하고, 후속 AI 작업을 위한 자금을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.
AI 결과를 측정하려는 사람은 명확하지 않은 잠재적 결과에 대해 마음을 열어야 합니다. 기업은 생산성에만 집중하는 경우가 많습니다. 시장 출시 기간 단축과 같은 비용 효율성이나 고객 이탈 감소와 같은 매출 성장 촉진 등 다른 성과에 대해서도 더 광범위하게 생각해 보세요.
또한 테스트와 실험을 중시하는 마인드를 가져야 하며, 다음 단계를 위한 정보를 제공하는 KPI 측정에 집중해야 합니다. 그리고 지속적으로 다음 단계를 모색해야 합니다. AI는 '한 번 투자하면 끝'인 유형의 투자가 아닙니다. 이를 위해서는 거버넌스, 교육, 다분야 인력, 유지 관리 등이 필요합니다. 시간이 지남에 따라 채택이 증가하고 사용 사례가 확장됨에 따라 더 많은 투자 회수를 제공할 수 있습니다.
AI를 구현하는 것은 상당한 초기 투자가 필요한 어려운 작업처럼 느껴질 수 있지만, 반드시 그런 것은 아닙니다. 한 번에 많은 AI 솔루션에 투자하는 대신, 조직에 가장 큰 비즈니스 영향을 미칠 수 있다고 생각되는 하나의 솔루션부터 시작하세요.
스스로에게 물어보세요. 조직에서 가장 큰 영향력을 발휘할 수 있는 부분은 어디일까요? AI 도입 비용을 상쇄할 만큼의 매출 증대를 이끌어내거나, 비용을 절감하여 다음 단계 작업에 자금을 조달할 수 있는 부분은 어디일까요?
'스테이지 게이트' 프로세스를 활용하면 더 큰 투자를 결정하기 전에 AI 기반 솔루션의 효과성과 영향력을 평가할 수 있습니다.
조직의 핵심적인 상위 '워크플로' 또는 기능 영역을 파악하는 것부터 시작하세요. 항공사의 경우 예매 및 예약, 공항 내 항공기 유지 및 이동을 담당하는 지상 운영, 기내 승객 경험 등이 해당될 수 있습니다.
다음으로, 대규모 워크플로 내에서 보다 세분화된 '워크플로 세그먼트'를 생성하세요. AI 분야 전문가와 협력하여 워크플로 세그먼트에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 AI 활용 사례를 개발하기 시작하세요. 이러한 AI 활용 사례가 잠재적 최소 실행 가능 제품(MVP) '기능'이 될 수 있습니다.
먼저 AI 기능이 영향을 미칠 수 있는 워크플로 세그먼트 5개를 선택하고 높은 수준의 재무 예측을 실행하세요. 이를 위해서는 해당 워크플로 세그먼트에 AI가 미칠 잠재적 영향에 대해 최소 50~60% 정확도의 재무 예측을 할 수 있도록 수익 및 비용 동인을 이해해야 합니다.
수익 및 비용 요인을 이해한다는 것은 워크플로 세그먼트 내 수익이나 비용에 직접적인 영향을 미치는 ‘레버’ 또는 구성 요소를 파악해야 함을 의미합니다. 예를 들어, 항공사의 경우 기내에서 잠재적인 수익 동인은 Wi-Fi 인터페이스 또는 기내 엔터테인먼트 시스템의 추가 판매일 수 있습니다. 반대로 잠재적인 비용 동인은 기내식 제공이 될 수 있습니다.
다음으로, 초기 개발 및 테스트에 투자할 AI MVP 기능(들)을 결정하세요. 테스트할 기능(들)을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.
• 고려해야 할 두 가지 일반적인 요소는 예상 잠재적 영향과 구현 가능성입니다. 영향을 y축으로, 실현 가능성을 x축으로 하는 매트릭스에 기능을 표시하면 가장 큰 영향을 제공하면서도 실현 가능성이 가장 높은 기능이 무엇인지 쉽게 식별할 수 있습니다.
• 도달하려는 사용자 기반의 범위도 고려할 수 있습니다. 일부 기능은 IT 팀과 같이 매우 적극적으로 참여하는 소규모 사용자 그룹에게 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또는 일상 워크플로에서 AI에 대한 친숙도를 높이기 위해 공통 사용 사례를 가진 회사 전체 구성원을 대상으로 할 수도 있습니다.
• 시작 단계에서 1개, 2개 또는 그 이상의 기능을 선택할지는 초기 자금 규모에 따라 달라집니다. 상호 시너지가 있는 여러 기능(즉, 동일한 최종 사용자, 유사한 개발 및 통합 패턴)을 보유한 경우, 이를 함께 출시함으로써 더 큰 가치를 창출할 수 있습니다.
• 재정적 영향은 의사 결정에서 중요한 요소이며, 특히 첫 번째 기능 선택 시 중요합니다. 수익이나 절감액을 활용해 다음 단계 작업을 진행할 수 있어야 하기 때문입니다.
테스트 기간을 포함하여 측정 및 실험 계획을 수립합니다. 다음 사항을 고려하세요.
• 이 새로운 기능을 얼마나 많은 사이트 또는 잠재 고객을 대상으로 테스트할 예정인가?
• KPI를 통계적으로 유의미하게 파악할 수 있을 만큼 표본 크기가 충분히 큰가?
• KPI를 측정할 수 있는가?
• 어떻게 측정할 것인가? AI 솔루션의 영향을 분리하여 분석할 수 있는 데이터 수집 및 분석 메커니즘이 마련되어 있는가?
• 필요한 데이터 양과 테스트 기간은 얼마나 되는가?
이전 사례를 활용하면, 항공사는 모든 고객이나 서비스 영역에 적용하기 전에 특정 공항에서만 또는 엘리트 회원 대상으로만 AI 솔루션 MVP를 테스트하는 방안을 고려할 수 있습니다.
계획을 세운 후에는 조직의 거버넌스 프로세스를 통해 MVP가 회사의 더 큰 목표에 부합하는지 확인하고 프로젝트를 위한 자금을 확보하세요.
거버넌스 기구는 특히 AI와 같은 새로운 기술과 관련하여 MVP에 대한 지원을 확보하고 비전을 설정하는 데 매우 중요합니다. IBM과 PepsiCo의 협업 사례에서 입증된 바와 같이, PepsiCo의 거버넌스 위원회는 책임감 있는 AI 원칙에 따라 사용 사례를 평가, 검증 및 승인하여 AI 아이디어를 간소화하는 데 도움을 줍니다. 또한 이사회는 모범 사례와 가속화 도구를 공유하고 향후 MVP가 성공할 수 있도록 위험을 완화하는 데 도움을 줍니다.
자금을 확보하면 MVP를 개발하고 구현할 수 있습니다. 이 AI 실험 가이드에서는 파일럿 사용자 선정, 관련 사용 사례 정의, 교육 및 지원 제공 등 실험 방법에 대한 팁을 공유합니다.
MVP를 출시한 후에는 4단계에서 정리한 데이터 역량을 활용하여 설정된 KPI 추적을 시작하세요. AI 기술은 (제품 사용량)을 활용하거나 아웃풋, 설문조사 등 다른 방법을 통해 KPI를 자체적으로 추적할 수 있습니다. 이는 4단계에서 개발한 전략에 따라 달라질 수 있습니다.
MVP가 설정된 KPI를 달성하는 데 기여했다면, AI 기능의 본격적 구현을 위한 자금 지원을 진행할지 결정하세요. 항공사는 이제 자사가 운항하는 모든 공항의 모든 고객을 대상으로 AI 솔루션 도입을 고려할 수 있습니다.
동시에 새로운 MVP 능력 세트에 대한 다음 자금 조달 여부를 결정합니다. 이번 MVP의 성공을 고려할 때, 동일한 프레임워크를 활용해 다른 이니셔티브를 추진하는 것이 합리적일 수 있습니다.
KPI가 기대에 미치지 못했다면, 그 근본적인 이유를 조사하세요. 사용자들이 기대만큼 기술에 참여하지 않았습니까? 그렇다면 보다 강력한 변화 관리 전략을 구현해야 할 수도 있습니다. 기술이 모든 KPI를 충족하지 못했습니까, 아니면 단 하나만 충족하지 못했습니까?
아마도 기술을 다른 방식으로 적용하거나 KPI를 재정의해야 할 수도 있습니다. 기술이 단순히 예상대로 작동하지 않았습니까? 기술 지원을 요청하거나 새로운 솔루션을 찾아보세요.
올바른 사고방식과 데이터 및 실험에 기반한 체계적인 프로세스를 통해 기업이 AI를 현명하고 유익한 방식으로 도입할 수 있도록 준비하세요.
다음으로 AI를 성공적으로 구현하는 방법을 읽어보세요. 계속해서 스테이지 게이트를 열어가면서, 기업 전반에 AI를 확장하는 방법을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.