이 이야기가 익숙하게 들리나요? 기업에 AI를 도입하고 싶지만 그 가치를 어떻게 입증해야 할지, 투자 자금을 어떻게 조달해야 할지 확신이 서지 않는 상황입니다. '스테이지 게이트' 모델은 시간 경과에 따른 영향을 측정하여 가치를 입증하고, 후속 AI 작업을 위한 자금을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.



AI 결과를 측정하려는 사람은 명확하지 않은 잠재적 결과에 대해 마음을 열어야 합니다. 기업은 생산성에만 집중하는 경우가 많습니다. 시장 출시 기간 단축과 같은 비용 효율성이나 고객 이탈 감소와 같은 매출 성장 촉진 등 다른 성과에 대해서도 더 광범위하게 생각해 보세요.

또한 테스트와 실험을 중시하는 마인드를 가져야 하며, 다음 단계를 위한 정보를 제공하는 KPI 측정에 집중해야 합니다. 그리고 지속적으로 다음 단계를 모색해야 합니다. AI는 '한 번 투자하면 끝'인 유형의 투자가 아닙니다. 이를 위해서는 거버넌스, 교육, 다분야 인력, 유지 관리 등이 필요합니다. 시간이 지남에 따라 채택이 증가하고 사용 사례가 확장됨에 따라 더 많은 투자 회수를 제공할 수 있습니다.



AI를 구현하는 것은 상당한 초기 투자가 필요한 어려운 작업처럼 느껴질 수 있지만, 반드시 그런 것은 아닙니다. 한 번에 많은 AI 솔루션에 투자하는 대신, 조직에 가장 큰 비즈니스 영향을 미칠 수 있다고 생각되는 하나의 솔루션부터 시작하세요.

스스로에게 물어보세요. 조직에서 가장 큰 영향력을 발휘할 수 있는 부분은 어디일까요? AI 도입 비용을 상쇄할 만큼의 매출 증대를 이끌어내거나, 비용을 절감하여 다음 단계 작업에 자금을 조달할 수 있는 부분은 어디일까요?



'스테이지 게이트' 프로세스를 활용하면 더 큰 투자를 결정하기 전에 AI 기반 솔루션의 효과성과 영향력을 평가할 수 있습니다.