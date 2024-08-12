규정 준수 극대화: 생성형 AI를 금융 규제 프레임워크에 통합

금융 기관이 자금 세탁 방지(AML) 및 은행 보안법(BSA) 규정을 준수하도록 하기 위해 점점 더 감시가 강화되는 시대에, 생성형 AI와 같은 첨단 기술을 활용하는 것은 중요한 기회를 제공합니다. GPT-4와 같은 대규모 언어 모델(LLM)은 AML 및 BSA 프로그램을 강화하여 금융 부문의 규정 준수와 효율성을 높일 수 있지만, 생성형 AI 솔루션을 프로덕션에 배포하는 데에는 위험이 따릅니다.

금융 기관은 강력한 규정 준수 메커니즘을 요구하는 복잡한 규제 환경에 직면해 있습니다. 생성형 AI, 특히 LLM의 통합은 규정 준수 프로세스를 자동화하고 이상 징후를 감지하며 규제 요구 사항에 대한 포괄적인 인사이트를 제공할 수 있는 혁신적인 잠재력을 제공합니다.