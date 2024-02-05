정책 및 표준을 준수하고 ICAM을 성공적으로 구현하려면 다음 지침을 고려하세요.

벤더 종속성 방지

개방형 표준을 기반으로 하는 솔루션을 제공하고 수많은 파트너와 통합할 수 있어 강력한 ID 및 액세스 관리를 위한 광범위한 통합을 통한 상호 운용성을 지원하는 IBM® Security Verify SaaS와 같은 공급업체를 선택하세요.

다단계 인증 구현

다단계 인증은 액세스 침해 위험을 완화하고 각 사용자의 신원에 대한 신뢰도를 높입니다. FIDO Alliance에서 제공하는 패스키 및 Verify SaaS와 같은 인증 제품과 같은 피싱 방지 방법을 구현하여 보안 태세를 강화하세요.

적응형 액세스 통합

적응형 액세스는 위협 인텔리전스 피드와 함께 사용하면 인증 공격에 대한 강력한 방어 기능을 제공합니다. 이 통합은 사용자 로그인과 관련된 상황 분석을 향상시키고 계산된 위험 점수를 기반으로 정보에 입각한 액세스 결정을 권장합니다.

'적응형' 제공업체를 평가할 때는 시스템에서 생성한 추천의 품질에 주목하세요. 사용자 에이전트 유형, 지리적 위치, IP 주소 위험 등과 같은 '정적' 컨텍스트를 수집하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 타이핑 속도, 마우스 움직임 등과 같은 생체 정보를 함께 평가하여 분석 범위를 확장하는 것을 고려해 보세요. 대부분의 공급업체는 정적 컨텍스트를 제공하지만 생체 인식 변경 사항을 감지하거나 엔드포인트에서 가상 머신의 존재를 감지하는 기능을 제공하는 공급업체는 거의 없습니다.

엔드투엔드 속성 기반 액세스 제어 사용

이 액세스 제어 모델은 속성을 기반으로 액세스 권한을 설정하므로 관리자가 액세스 정책에 대한 유연성을 확보하고 보안, 데이터 프라이버시 및 규정 준수와의 격차를 효과적으로 해소할 수 있습니다. 가장 민감한 인증 정보를 더욱 안전하게 보호하려면 권한 액세스 관리 툴와 함께 사용하는 것을 고려하세요.

API에 대한 보안 액세스

상호 운용성을 강화하려면 OAuth2와 같은 ICAM 기능 개방형 표준을 배포하세요. 이러한 리소스를 보호하고 인증을 강화하기 위해 API 액세스 관리를 구현하는 것이 좋습니다.

이러한 가이드라인을 준수하고 IBM Security Verify SaaS를 활용함으로써 조직은 보안 태세를 강화하고 규정 준수를 유지하며 민감한 정보를 효과적으로 보호할 수 있습니다.