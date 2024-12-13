2025년 스마트한 사이버 보안 지출 결정하기

12월은 휴일 카운트다운부터 파티 참석 여부 알림까지 숫자의 달입니다. 그러나 비즈니스 리더에게 이번 달 가장 중요한 수치는 2025년 예산 수치입니다. 사이버 보안은 2025년 많은 기업의 최우선 과제가 될 것이며, 새해를 맞이하여 많은 예산에서 가장 중요한 항목이 될 가능성이 높습니다.

Gartner는 2025년 사이버 보안 지출이 1,839억 달러에서 2,120억 달러로 15% 증가할 것으로 전망합니다. 이 중 보안 서비스가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 보안 소프트웨어가 그 뒤를 잇고, 네트워크 보안이 세 번째 성장 영역으로 꼽혔습니다.

Gartner의 수석 연구 책임자인 Shailendra Upadhyay는 최근 보도 자료에서 다음과 같이 말했습니다. “지속적으로 고조되는 위협 환경, 클라우드 전환, 인력난으로 인해 보안이 최우선 과제로 떠오르고 있으며, 최고 정보 보안 책임자(CISO)는 조직의 보안 지출을 확대할 수밖에 없는 상황입니다.” “또한 조직들은 CrowdStrike 중단 사태 이후 엔드포인트 보호 플랫폼(EPP) 및 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 요구 사항을 평가하며, 운영 복원력과 인시던트 대응 역량을 강화하기 위한 조정을 진행하고 있습니다.”