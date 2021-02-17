산업의 미래는 IoT, 블록체인과 같은 첨단 기술을 통한 급속한 변화에 달려 있습니다.

그러나 이러한 기술을 차별화하는 지점은 전체 인프라를 자동화하는 뛰어난 능력입니다. 산업 프로세스를 감독하는 방법이 더 쉽고 스마트해지고 있습니다. 또한 세계화의 급격한 증가와 제품 복잡성, 고객의 요구 증가로 인해 기업들은 공급망 운영을 개선하기 위해 첨단 기술을 채택하고 있습니다.

공급망뿐만 아니라 제조, 접객 서비스, 장비 유지보수 및 공장 전체가 센서 기반 스마트 기술을 통해 자동으로 운영됩니다. 이러한 기술은 데이터 기반 기술을 통해 업계에 혁명을 일으키고 이 데이터를 분석에 활용할 수 있도록 합니다.

사물인터넷(IoT) 기술은 '사물' 간의 통신을 구축하는 새롭고 저렴한 방법을 제공하고 있습니다. 블록체인은 투명성, 불변성, 보안성, 상호운용성을 제공하여 이전에는 불가능했던 에코시스템을 구축할 수 있게 해줍니다. Statista는 2025년 말까지 약 700억 개의 IoT 장치가 연결될 것으로 예측합니다.

또한 인공 지능(AI) 기술은 인간의 요소를 자율 기계, 로보틱, 비전 등으로 크게 대체하여 산업에 더 큰 가치를 제공합니다. 또한 5G 통신의 발전은 우리 주변 환경에 긍정적인 촉매제 역할을 하고 있습니다. 이 세 가지 기술이 어떻게 산업을 개선하는 데 기여하는지 알아보겠습니다.