산업의 미래는 IoT, 블록체인과 같은 첨단 기술을 통한 급속한 변화에 달려 있습니다.
그러나 이러한 기술을 차별화하는 지점은 전체 인프라를 자동화하는 뛰어난 능력입니다. 산업 프로세스를 감독하는 방법이 더 쉽고 스마트해지고 있습니다. 또한 세계화의 급격한 증가와 제품 복잡성, 고객의 요구 증가로 인해 기업들은 공급망 운영을 개선하기 위해 첨단 기술을 채택하고 있습니다.
공급망뿐만 아니라 제조, 접객 서비스, 장비 유지보수 및 공장 전체가 센서 기반 스마트 기술을 통해 자동으로 운영됩니다. 이러한 기술은 데이터 기반 기술을 통해 업계에 혁명을 일으키고 이 데이터를 분석에 활용할 수 있도록 합니다.
사물인터넷(IoT) 기술은 '사물' 간의 통신을 구축하는 새롭고 저렴한 방법을 제공하고 있습니다. 블록체인은 투명성, 불변성, 보안성, 상호운용성을 제공하여 이전에는 불가능했던 에코시스템을 구축할 수 있게 해줍니다. Statista는 2025년 말까지 약 700억 개의 IoT 장치가 연결될 것으로 예측합니다.
또한 인공 지능(AI) 기술은 인간의 요소를 자율 기계, 로보틱, 비전 등으로 크게 대체하여 산업에 더 큰 가치를 제공합니다. 또한 5G 통신의 발전은 우리 주변 환경에 긍정적인 촉매제 역할을 하고 있습니다. 이 세 가지 기술이 어떻게 산업을 개선하는 데 기여하는지 알아보겠습니다.
데이터는 모든 비즈니스의 절대적인 생명선입니다. 오늘날 빅데이터는 소매, 의료, 금융 서비스, 농업, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 고객 문의를 해결하기 위해 데이터를 활용하는 조직은 소비자 유지율과 함께 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 빅데이터에 대한 수요는 여러 부문에 걸쳐 존재하며 미래의 경제를 두드러지게 주도하고 있습니다.
사물인터넷 기술을 사용하려면 효율적으로 운영되고 데이터를 안전하게 유지하기 위한 클라우드가 필요합니다. 또한 AI는 빅데이터가 등장할 때까지 모델로만 남아 있었습니다. 즉, 데이터는 AI 및 머신 러닝 개념을 개발하는 전략에 있어 가장 중요한 요소입니다. 이제 이러한 기술은 챗봇에서 자율 주행 차량에 이르기까지 다양한 적용 분야에서 사용되고 있습니다. 실제로 아직도 AI의 대상이 되지 않은 비즈니스는 거의 없습니다. 이 개념은 산업 전반에 걸쳐 혁신과 신속한 변화를 도입하여 성능을 향상하고 자산 기능 개선을 도모합니다.
이러한 기술 조합을 사용하면 산업이 다양한 이점을 얻고 최고 수준의 성능을 거둘 수 있습니다. 이러한 이점은 다음과 같습니다.
Porsche의 경우, 공식적으로 차량에 테스트 블록체인 개념을 적용하여 테스트하는 최초의 자동차 제조업체로 인정받았습니다. Porsche는 독일 기업인 XAIN과 협력하여 자동차 자동화 기술을 구현했습니다. 전체 아이디어는 데이터 기반 기술을 활용하여 운전자의 안전을 확보하는 것입니다. 운전자는 스마트폰을 사용하여 블록체인의 교통 데이터에 액세스할 수 있으며, 이러한 데이터는 주변의 연결된 차량으로부터 지속적으로 수신됩니다. 따라서 유용한 데이터를 통해 예측 유지보수와 자율 주행을 촉진하여 더 나은 원활한 주행 경험을 제공합니다.
주식 비즈니스와 관련하여 많은 스타트업이 주식 시장을 예측하기 위해 AI 개념을 도입하고 있습니다. 이는 주로 주식의 매우 의심스러운 특성 때문으로, 거래자와 브로커가 예측, 예측 및 거래 검증과 관련하여 시장을 관리하기 위해 혁신적인 도구와 개념이 필요합니다. 따라서 주식 시장에서 효과적인 결과를 얻기 위해 AI와 같은 첨단 기술이 크게 요구되고 있습니다.
인공지능은 산업의 기술 확장과 함께 갈 길이 멀며, 블록체인은 이 과정에서 자연스럽게 동반자가 될 것으로 보입니다. 통계적으로 AI는 산업에서 약 1,000억 달러의 ROI를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 McKinsey의 예측에 따르면 AI는 2025년 말까지 19개 산업에서 매년 3조 5천억 달러에서 5조 8천억 달러 사이의 수익을 창출할 것입니다. 대부분의 산업은 IoT, AI, 블록체인 개념을 결합하여 스마트 시티 프로젝트를 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 이 세 가지는 에너지 소비 감소, 소비 패턴에 대한 체계적인 모니터링, 불필요한 에너지 자원 낭비 감소와 같은 상당한 이점을 제공합니다.
또한 첨단 기술의 도움을 받아 산업 성능을 더 우수하고 스마트하게 개선하기 위해 몇 가지 다른 개념이 사용됩니다. 이는 의심할 여지 없이 자율 주행 자동차, 지능형 주택, 로보틱, 인지 시스템을 현실로 만들었으며, 이는 현재 우리 삶에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
AI, IoT, 블록체인의 결합은 우리가 살고 일하는 방식을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 개인은 친환경 에너지를 다른 소비자와 거래하거나 스마트 그리드에 에너지를 돌려줄 수 있습니다. 이렇게 하면 자원으로서의 에너지 사용량을 크게 줄이고 연결된 모든 네트워크에 적절하게 분배할 수 있습니다. 따라서 IoT 기술은 정확한 데이터 측정을 가능하게 하는 반면, 블록체인은 투명성과 감사를 제공하며, AI는 전반적인 기능을 더 스마트하게 만드는 데 필요한 인텔리전스를 렌더링한다고 말할 수 있습니다.
또한 이 세 가지를 사용하여 산업 요구 사항을 충족하기 위해 디지털 ID 및 자격 증명을 제공하는 방식을 혁신할 수 있습니다. IoT는 데이터를 식별하고, 블록체인은 해당 데이터에 대한 액세스를 제어하며, AI는 사기를 방지합니다. 이는 세 가지 기술이 소셜 네트워크의 투명성을 높이고 기업의 사회적 책임(CSR) 관행을 더 많이 개선하는 데 얼마나 필수적인지 보여줍니다. 또한 블록체인은 AI가 데이터를 확장하고, 리소스 공유를 관리하며, 신뢰할 수 있고 투명한 데이터 경제를 구축하여 성공적인 산업 발전을 이룰 수 있도록 도와줍니다.
AI, IoT, 블록체인의 융합은 데이터 분석의 사용을 촉진하여 기업가가 고객에게 새롭고 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 하며, 더 나은 비즈니스 인텔리전스를 수집하고 대상 기반 기능을 활성화하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로, 스마트 기술을 사용하여 데이터 기반 개념의 잠재력을 실현할 수 있는 시대가 왔습니다. 여기서 가장 중요한 것은 마케팅, 영업, 고객 서비스 및 기타 여러 영역에서 비즈니스 경쟁력을 강화하기 위한 기술적 직조의 혁신적인 힘입니다.
