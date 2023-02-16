유전자 치료는 의학의 새로운 개척지입니다. 암, 유전 질환, 전염병 등 질병을 치료하거나 치료하기 위해 사람의 유전자를 표적으로 삼아 변형하는 데 중점을 둡니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2017년 미국에서 최초의 유전자 치료제를 승인했습니다. 그 이후로 20개 이상의 세포 및 유전자 치료제가 승인되었습니다.

재생의학 연합에 따르면, 2023년에 낫적혈구병, 듀센 근이영양증, 혈우병에 대한 새로운 치료법을 포함하여 희귀 질환에 대한 유전자 치료법이 5가지 더 미국 시장에 출시될 것으로 예상됩니다.

생명 과학 조직은 이러한 치료법으로 비즈니스 모델을 재고해야 하는 과제를 안게 될 것입니다. 이러한 치료를 받을 수 있는 환자를 어떻게 효율적으로 결정할 수 있을까요? 치료의 일부로 환자의 혈액은 어떻게 확보하나요? 이러한 치료법이 치료당 300만 달러 이상의 비용이 들 수 있는데, 환급을 위해 보험사와 어떻게 계약할까요? 결과 기반 계약을 위해 치료의 결과를 어떻게 추적할 것인가요? 결제 모델, 소비자 경험, 공급망 및 제조에 걸친 이러한 질문과 더 많은 문제를 해결해야 합니다.

유전자 치료법의 성장과 정밀 의료 도입의 핵심 동인은 차세대 DNA 염기서열 분석(NGS)의 성장과 접근성입니다. NGS는 점점 더 주류가 되어 과학을 실험실에서 벗어나 대규모로 개선된 환자 치료와 결과를 제공할 것입니다. NGS는 매우 높은 처리량, 확장성 및 속도를 제공하며 이전에는 불가능했던 수준으로 여러 애플리케이션에 걸쳐 다양한 분석을 가능하게 함으로써 업계에 혁신을 가져왔습니다. 여기에는 연구자, 과학자, 의사, 환자에게 접근 가능하고 실용적인 가격대로 전체 게놈 시퀀싱을 제공하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 2022년 9월에 출시된 새로운 Illumina NovaSeq X 시퀀서는 이전 모델보다 속도가 2배 빠르며 게놈당 200달러의 비용으로 연간 20,000개의 게놈을 시퀀싱할 수 있는 제품입니다. 게놈 시퀀싱 비용이 하락함에 따라 개인 맞춤형 의료 및 유전자 치료를 대규모로 지원할 수 있는 능력은 계속 커질 것입니다.