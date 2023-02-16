작년에는 생명 과학 조직들이 코로나19의 회복에 몰두하면서 공급망 제약, 인력 및 기술 부족, 연말에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 악화된 인플레이션 압력을 완화하는 데 급히 초점을 맞춰야 했습니다.
이러한 과제와 함께 비용 절감, 효율성 및 생산성 개선, 더 나은 의사 결정 및 위험 감소를 위한 지속적인 노력으로 인해 2023년에는 높은 금리에도 불구하고 클라우드, AI/ML, 분석 및 자동화에 대한 제약 투자가 계속해서 증가할 것입니다.
조직은 다양한 전략적 목표를 달성하기 위해 비즈니스 모델을 재고해야 하며, AI는 신약 개발, 임상시험 다양성, 예측 및 공급망 기능, 분산형 임상시험 및 시장 출시 요법에 대한 참여와 준수 지원 등 모든 분야에서 점점 더 중요한 역할을 담당하게 될 것입니다. 이러한 변화는 유전자 치료와 정밀 상황이 더 널리 보급됨에 따라 산업 혁신을 위한 발판을 마련할 것입니다.
2022년 인플레이션 감소법은 기업들이 미국에서 의약품 및 의료디바이스 가격을 인하하도록 압력을 가하고 있으며, 이로 인해 제약 회사는 기술을 활용하여 비용 효율성을 높이고 이익률을 유지하고 있습니다. 전 세계적으로 특허 의약품의 접근성과 경제성에 대한 정책 논의가 변화하면서 추가적인 압력이 가해지고 있습니다. 인플레이션 환경은 기존 R&D의 속도를 늦추고 제약 회사는 비용을 절감하면서 신약 개발 및 용도 변경을 가속화하기 위해 AI/ML 및 관련 기술을 조사할 수밖에 없게 될 것입니다. 이는 또한 연합 학습 및 클라우드 기반 디지털 에코시스템을 통해 새로운 파트너십(예: 연구소와 협력하는 제약 회사 또는 지불자와 협력하는 제공업체)을 촉진할 것입니다.
제조 비용과 임상 시험 비용은 계속 증가할 것입니다. 2018년 이후 활성 의약품 성분의 비용은 최대 70% 증가했습니다. 현장 환자를 모집하고 현장 임상시험을 유지하는 데는 여전히 엄청난 비용이 듭니다. 제약 회사는 순응도와 지속성을 관리하기 위해 임상시험 기간 동안 소셜 광고와 디지털 참여(웨어러블 포함)를 통한 디지털 환자 모집에 집중할 것입니다. 분산형 시험 구조를 통해 관련 비용을 관리하는 동시에 사이버 보안 및 보호 건강 정보 에 더욱 집중하게 될 것입니다.
에너지 가격이 계속 상승함에 따라 제조 시설 운영 비용도 증가할 것입니다. 기업들이 비용 절감, 품질 개선, 리콜 감소, 안전성 향상을 위해 디지털화를 향한 상당한 진전을 이룰 것으로 예상합니다. 값비싼 노동력으로 뒷받침되는 수동 프로세스를 갖춘 디지털 이전의 시설은 더 이상 일반적이지 않을 것입니다.
최고 경영진은 전략적 우선순위 재설정을 최우선으로 고려해야 합니다. 작년에 Pfizer와 GSK는 소비자 상황 부문을 떠나 신약 및 백신 개발과 핵심 혁신의 우선 순위를 정했습니다. 2023년에도 파이프라인을 보충하기 위한 인수합병이 계속될 것으로 예상됩니다. Novartis는 제네릭 사업부인 Sandoz를 분사하여 혁신적인 의약품에 대한 연구 노력을 간소화하고 있습니다. Sanofi와 제네릭 대기업인 Sun Pharmaceuticals는 경쟁력이 높은 새로운 건선 바이오의약품을 출시하는 특수 제약 분야에 진출하기 위해 포지셔닝을 진행하고 있습니다.
기업들은 서로 다른 비즈니스 모델이 필요하다는 점을 인식하고 있습니다. 혁신적인 제약은 신기술로 가능해진 최첨단 건강을 지원하기 위해 상당한 자본 투자가 필요하며, 제네릭 및 소비자 건강 비즈니스 모델은 비할 데 없는 규모, 유통 접근성, 약국과의 긴밀한 협력을 요구합니다. 혁신가들의 위험 대비 수익률이 높아짐에 따라 기업들은 전면적인 합병이나 인수보다는 최고의 인재와 가장 혁신적인 컴퓨팅 기술을 결합하는 연구 및 기술 파트너십을 형성하게 될 것입니다.
코로나19로 인한 격변과 혼란으로 인해 제약업계 리더들은 혁신적인 의약품과 치료제를 지역사회에 제공하는 데 있어 회복탄력성에 대한 인식이 높아졌으며, 예측 및 공급망에 대한 투자의 중요성을 강조하고 있습니다.
Forecasting
예측은 많은 조직에서 여전히 어려움을 겪고 있는 문제입니다. IBM IBV의 최근 연구에 따르면, CEO의 57%가 향후 2~3년 동안 CFO가 조직에서 가장 중요한 역할을 할 것으로 보고 있습니다. 레거시 프로세스, 수요 변동성, 데이터 규모와 복잡성의 증가는 새로운 접근 방식을 요구합니다. 기존의 분기별 예측 주기(수작업에 따른 번거로운 작업)는 부정확한 예측 결과를 낳습니다.
선도 기업들은 AI, ML, 지능형 워크플로에 투자하여 수백 개의 AI 및 ML 모델을 활용해 실시간 피드를 활용한 엔드 투 엔드 예측 기능을 제공할 것입니다. 이를 통해 보다 세분화되고 정확한 예측과 고객 인사이트를 제공합니다. 이러한 기능은 인사이트의 속도, 데이터 기반 의사 결정의 채택, 기업 내 분석 규모 확대를 강조함으로써 재무 조직의 역할을 근본적으로 변화시킬 것입니다.
공급망
기업 리더들은 조달, 제조, 배송 및 물류 전반에 걸쳐 투명성을 강화하고 비용, 낭비 및 시간을 최소화하는 공급망 솔루션에 집중할 것입니다. CSCO는 AI를 사용하여 비정형 데이터를 실시간으로 활용하고 자동화, 블록체인 및 엣지 컴퓨팅을 통합하여 공급망 운영을 관리하고 여러 소스에서 정보를 수집 및 연결함으로써 공급망 운영을 현대화하고 있습니다.
코로나19 이후, 리더들이 공급망을 보조적인 기능이 아닌 핵심적인 조직 기능으로 인식하는 것을 관찰할 수 있습니다. Roche의 임상 공급망 계획 담당 전무이사인 David Volk는 "우리는 네트워크 조직으로 모든 파트너와 업계에서 훨씬 더 광범위하게 협업하고 있습니다. 우리는 스스로를 공급망 조직으로 여기며, 환자들에게 제공하는 가치의 상당 부분은 글로벌 공급망과 재고를 최적화하는 데 있습니다. 이는 매우 다른 사고방식이며, 조직을 운영하는 방식에도 변화를 가져왔습니다."라고 말합니다.
공급망의 지속가능성 또한 CEO의 최우선 순위 중 하나입니다. 설문조사에 참여한 CEO의 48%가 지속가능성을 높이는 것이 최우선 과제라고 답했으며, 이는 2021년 이후 37% 증가한 수치입니다. 44%는 데이터 기반 인사이트의 부족을 지속가능성 목표 달성의 장애물로 꼽았습니다. 원자재부터 배송까지 배출량과 폐기물에 대한 지표 등 지속가능성 영향에 대한 엔드 투 엔드 가시성을 확보하면 CSCO가 기업의 지속가능성 및 ESG 비전을 달성하는 데 핵심적인 역할을 하는 새로운 차원의 정보를 확보할 수 있습니다.
유전자 치료는 의학의 새로운 개척지입니다. 암, 유전 질환, 전염병 등 질병을 치료하거나 치료하기 위해 사람의 유전자를 표적으로 삼아 변형하는 데 중점을 둡니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2017년 미국에서 최초의 유전자 치료제를 승인했습니다. 그 이후로 20개 이상의 세포 및 유전자 치료제가 승인되었습니다.
재생의학 연합에 따르면, 2023년에 낫적혈구병, 듀센 근이영양증, 혈우병에 대한 새로운 치료법을 포함하여 희귀 질환에 대한 유전자 치료법이 5가지 더 미국 시장에 출시될 것으로 예상됩니다.
생명 과학 조직은 이러한 치료법으로 비즈니스 모델을 재고해야 하는 과제를 안게 될 것입니다. 이러한 치료를 받을 수 있는 환자를 어떻게 효율적으로 결정할 수 있을까요? 치료의 일부로 환자의 혈액은 어떻게 확보하나요? 이러한 치료법이 치료당 300만 달러 이상의 비용이 들 수 있는데, 환급을 위해 보험사와 어떻게 계약할까요? 결과 기반 계약을 위해 치료의 결과를 어떻게 추적할 것인가요? 결제 모델, 소비자 경험, 공급망 및 제조에 걸친 이러한 질문과 더 많은 문제를 해결해야 합니다.
유전자 치료법의 성장과 정밀 의료 도입의 핵심 동인은 차세대 DNA 염기서열 분석(NGS)의 성장과 접근성입니다. NGS는 점점 더 주류가 되어 과학을 실험실에서 벗어나 대규모로 개선된 환자 치료와 결과를 제공할 것입니다. NGS는 매우 높은 처리량, 확장성 및 속도를 제공하며 이전에는 불가능했던 수준으로 여러 애플리케이션에 걸쳐 다양한 분석을 가능하게 함으로써 업계에 혁신을 가져왔습니다. 여기에는 연구자, 과학자, 의사, 환자에게 접근 가능하고 실용적인 가격대로 전체 게놈 시퀀싱을 제공하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 2022년 9월에 출시된 새로운 Illumina NovaSeq X 시퀀서는 이전 모델보다 속도가 2배 빠르며 게놈당 200달러의 비용으로 연간 20,000개의 게놈을 시퀀싱할 수 있는 제품입니다. 게놈 시퀀싱 비용이 하락함에 따라 개인 맞춤형 의료 및 유전자 치료를 대규모로 지원할 수 있는 능력은 계속 커질 것입니다.
코로나19 팬데믹 기간 동안 기존 임상시험의 한계가 확대되면서 분산형 임상시험(DCT)의 사용이 가속화되었습니다. 더 광범위하고 공평한 모집단에 접근하고 참여할 수 있도록 연구 형식을 개선할 필요가 있습니다. 새로운 기술은 환자 데이터 포인트를 통합하고 이전과는 전혀 다른 종합적인 인사이트를 도출하는 데 도움이 될 것입니다. 생명 과학 조직은 글로벌 연구를 수행하고 새로운 치료법을 시장에 출시하기 위해 DCT의 사용을 늘릴 것입니다. 2023년에는 분산형 시험이 기록적인 수에 이를 것으로 예상합니다.
DCT의 주요 이점은 다음과 같습니다.
DCT가 더 광범위하게 채택됨에 따라 환자 경험을 중심으로 임상시험을 설계하는 것은 명확하고 투명한 참여와 자발적이고 적극적인 참여를 보장하는 데 매우 중요할 것입니다. Enterprise Design Thinking과 같은 방법론은 유용한 프레임워크를 제공할 수 있습니다. 마찬가지로 전자 건강 및 의료 기록, 전자 데이터 캡처 플랫폼, 임상 데이터 관리 시스템, 웨어러블 및 기타 디지털 기술과 같은 여러 소스의 환자 데이터를 통합하려면 정보 공유에 대한 보다 개방적인 접근 방식이 필요합니다.
양자 컴퓨팅을 사용하면 모집, 시험 장소 선택, 최적화 및 환자 감시를 위한 고급 DCT 기능을 사용할 수 있습니다. 양자 기반 알고리즘은 기존 컴퓨터 알고리즘보다 뛰어난 성능을 발휘하여 통합된 환자 데이터를 대규모로 더 잘 분석할 수 있습니다.
향후 몇 년 동안에는 분산형 임상시험이 표준이 되어 대규모 임상시험을 모집, 선택 및 제공하는 능력이 향상되어 완전하고 다양한 모집단을 대표할 수 있으며 생명을 구하는 치료법이 보다 신속하게 승인 및 출시될 것입니다.
AI 기반 신약 개발은 계속 추진력을 얻고 중요한 이정표를 달성하고 있습니다. 2020년 초에 Exscientia는 AI가 설계한 첫 번째 후보 약물이 임상 시험에 진입했다고 보고했습니다. 그 이후로 Insilico Medicine, Evotec 및 Schrödinger와 같은 회사는 1상 시험을 발표했습니다. 여러 후보가 AI 지원 솔루션을 통해 임상 개발을 가속화했습니다. AI 기반 발견에 집중하는 제약회사 내에는 약 160개의 발견 프로그램에 대한 공개 정보가 있으며, 이 중 15개는 임상 개발 중인 것으로 알려져 있습니다.
일부 경영진은 AI가 '퍼블릭 클라우드의 도구'를 통해 제공되거나 단일 팀을 통해 제공될 수 있다고 생각할 수 있습니다. 생명 과학 기업과 함께 일한 경험에 따르면 그렇지 않습니다. AI에서 완전한 가치를 달성하려면 R&D 조직 전체에서 새로운 기술, 새로운 인재 및 새로운 행동을 포괄하는 발견 프로세스를 혁신해야 합니다.
AI 기반 발견 프로세스는 올바른 생물학적 표적 찾기, 전임상 후보물질로 저분자 설계, 성공률 향상, 전반적인 속도와 효율성 향상 등 네 가지 측면에서 가치를 제공합니다.
새로운 생물학적 표적 검색
연구 커뮤니티와 업계 과학자들은 약물 리포지셔닝을 달성하기 위해 멀티오믹스 및 임상 데이터와 머신 러닝의 통합을 추구하고 있습니다. 실험 데이터와 문헌 분석을 활용하여 새로운 질병 경로와 다약리학적 및 단백질 상호작용을 발견할 수 있습니다. 이미징(및 표현형 출력을 엄격하게 분석하는 기타 진단 기술)에 AI를 적용하면 새로운 생물학적 표적을 식별할 수 있는 기회가 제공될 수 있습니다. 일부 고객은 양자 컴퓨팅뿐만 아니라 전통적인 계산 기술을 사용하여 단백질 상호 작용, 기능 및 움직임을 이해하고자 합니다.
새로운 기술을 사용하여 새로운 분자 검색
오늘날 심층 검색 기술을 사용하면 연구 문헌과 발표된 실험 데이터를 마이닝하여 새로운 소 분자 구조와 분자가 어떻게 행동할지 예측할 수 있습니다. 이 기술 및 기타 기술을 사용하여 약동학 및 약력학 특성을 예측하고 표적을 벗어난 영향을 식별하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
양자 컴퓨팅의 가능성 살펴보기
2020년부터 유전체학, 임상 연구 및 발견, 진단, 치료 및 중재를 아우르는 생명 과학 분야에서 수많은 양자 관련 활동과 실험이 진행되었습니다. 다양한 임상 및 실제 데이터 세트로 훈련된 양자 기반 머신 러닝은 분자 개체 생성, 진단, 효과 예측 및 맞춤형 방사선 요법에 적용되었습니다.
의료 서비스 제공자용
기존의 의료 서비스 제공자(HCP) 대면 방문은 효과의 한계에 도달했습니다. 이제 HCP는 개인화된 접근 방식과 지식에 대한 즉각적인 액세스를 기대합니다. 코로나19와 함께 공공 당국의 감시가 강화되면서 영업 담당자가 HCP 사무실과 병원을 제2의 집으로 삼는 기존의 접근 방식이 바뀌었습니다. 현재 형태로는 효과가 떨어지는 가상 참여 모델이 등장했습니다.
동시에 업계는 옴니채널 HCP 참여 전략의 가치를 인식하고 있습니다. 저희 분석 결과 새로운 HCP 경험에 대한 만족도가 5~10% 증가하고, 마케팅 지출이 15~25% 더 효과적이며, 활성 처방자가 5~7% 증가하고, 적응증에 따라 최대 15%의 반복 수익 증가가 나타났습니다.
제약 회사는 특정 제품에 대한 충분한 데이터를 보유하여 HCP를 위한 개인화된 경험을 제공합니다. 임상의와의 참여에 대한 분석 및 AI 기반 접근 방식은 의사 결정 속도와 최신 임상 증거에 대한 분석을 개선하므로 가장 큰 영향력을 발휘합니다. 잘 정의된 기술 및 데이터 전략과 변화 관리 및 인재 식별 프로그램이 성공의 열쇠입니다.
환자용
만성 환자를 대상으로 하는 업계에서 순응도와 지속성은 중요한 과제입니다. 또한 새로운 환급 모델을 통해 보험사는 장기 관해 또는 급성 환자의 경우 기능 회복을 달성한 '완치' 사례에 대해 인센티브를 지급합니다. 약을 계속 판매하고 약값을 받으려면 환자가 지속적으로 약을 복용해야 합니다. 많은 적응증에서 환자는 다양한 제약 옵션을 선택할 수 있습니다. 성공하는 기업은 의약품에 대한 디지털 지원을 제공하고, 게임화 및 인센티브 프로그램을 통해 스마트폰으로 환자의 치료 참여를 유도함으로써 시장에서 차별화할 수 있습니다.
AI는 위에서 언급한 트렌드를 뒷받침합니다. AI 기술은 수십 년 동안 존재해 왔지만 지난 몇 년 동안 생명 과학 분야에서의 채택이 가속화되어 의약품 개발, 임상 시험 및 공급망에 영향을 미치고 있습니다. 항공사에 전화하여 항공권을 재예약하고, Alexa에게 음악 재생과 조명을 켜도록 요청하고, 대출 승인을 받고, 환자의 임상 기록과 최신 치료 지침에 따라 환자에게 자동화된 치료법을 추천하는 등 일상적인 상호 작용에 AI가 녹아들어 있습니다.
AI가 우리 삶에 계속 스며들어감에 따라 감독은 최우선 순위가 될 것입니다. 미국과 EU 모두 소비자가 신뢰할 수 있는 AI 도구 개발에 규제가 필수적이라고 생각합니다. 생명 과학 기업은 AI 규정이 비즈니스 모델에 미치는 영향과 더 나은 환자 치료 결과를 위해 이러한 정책에 선제적인 역할을 한다는 점을 이해해야 합니다.
예를 들어, IBM의 Policy Lab은 정책 입안자에게 혁신의 이점을 활용하는 동시에 데이터로 인해 변화하는 세상에서 신뢰를 보장할 수 있는 비전과 실행 가능한 권장 사항을 제공하기 위해 사전 예방적 접근 방식을 취합니다. IBM은 조직 및 정책 입안자와 협력하여 책임감 있는 혁신을 지원하기 위한 관점을 공유합니다. 그러한 법안 중 하나는 2022년 9월에 발표된 바이든-해리스 행정부의 AI 권리장전 청사진입니다. 법안에 명시된 바와 같이 "AI 시스템은 엄청난 사회적 혜택을 가져올 잠재력을 가지고 있지만, AI 제품과 서비스가 안전하고 안전하며 정확하고 투명하고 유해한 편견이 없고 신뢰할 수 있도록 노력할 때에만 가능합니다." 이 법안은 AI 및 기타 자동화 기술의 설계, 개발, 배포에 있어 미국의 모든 사람이 누려야 할 5가지 상식적인 보호 조치를 명시하고 있습니다.
AI의 적용 속도가 느려지지도 않고 이에 대한 면밀한 조사도 이루어지지 않고 있습니다. 생명 과학 조직은 자리를 차지함으로써 차별화될 것입니다. 이들은 AI 의료 정책에 영향을 미칠 수 있는 기회를 모색하고, 기존 제품 포트폴리오를 보강하고 저렴한 비용으로 환자 및 의료 서비스 제공자 경험과 의료 결과를 개선하는 윤리적이고 책임감 있는 AI 기반 솔루션을 제공할 것입니다.
생명 과학 기업, 특히 제약 및 생명공학 기업은 인플레이션 압력에도 불구하고 탄력성을 입증할 수 있습니다. 이들은 혁신과 발명, 제네릭 비즈니스 및 소비자 건강 전반에 걸친 비즈니스 모델 전문화에 초점을 맞춰야 합니다. 강력한 수요는 기업이 비즈니스 과제를 극복하고 업계가 지속적인 혁신 주도 성장을 위한 입지를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다. 신약 개발, 임상 시험 현장 최적화, 궁극적으로 치료를 받는 사람과의 소통에서 패러다임 전환을 가져올 수 있는 주요 발전을 제공하려면 새로운 기술, 특히 최첨단 컴퓨팅과 AI를 수용하는 것이 중요합니다. 2023년에는 명확한 전략과 우선순위를 지정하여 과감하게 행동하면 성숙한 생명 과학 조직과 신규 플레이어 모두 올바른 길로 나아갈 수 있습니다. 전략과 혁신에 중점을 둔 기업이 가장 큰 승자가 될 것입니다.