Kubernetes(K8이라고도 함)는 컨테이너화된 애플리케이션(마이크로서비스)의 배포, 관리 및 확장을 예약하고 자동화하는 오픈 소스 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼입니다. Kubernetes 플랫폼은 이전에 수동으로 처리하던 많은 DevOps 프로세스를 자동화하고 소프트웨어 개발자의 작업을 간소화하는 최적화에 중점을 두고 있습니다.

그렇다면 이 플랫폼의 성공 비결은 무엇일까요? Kubernetes Service는 로드 밸런싱을 제공하고 여러 호스트에서 컨테이너 관리를 간소화합니다. 이를 통해 기업의 앱은 확장성을 높이고 유연성, 휴대성, 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

실제로 Kubernetes는 오픈 소스 소프트웨어 역사상 Linux 다음으로 가장 빠르게 성장하고 있는 프로젝트입니다. 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF)의 2021년 연구에 따르면, 2020년부터 2021년까지 Kubernetes 엔지니어 수는 67% 증가한 390만 명으로 집계되었습니다. 이는 전체 백엔드 개발자의 31%로, 1년 만에 4% 포인트 증가한 수치입니다.

DevOps 팀에서 Kubernetes가 점점 더 널리 사용됨에 따라 기업은 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼을 시작할 때 학습 곡선이 줄어들고 있습니다. 하지만 이점은 여기서 그치지 않습니다. 기업들이 모든 종류의 앱에 Kubernetes를 선택하는 이유를 자세히 살펴보세요.

다음은 Kubernetes를 사용하여 마이크로서비스 아키텍처를 관리할 때 얻을 수 있는 몇 가지 주요 이점입니다.