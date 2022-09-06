Kubernetes(K8이라고도 함)는 컨테이너화된 애플리케이션(마이크로서비스)의 배포, 관리 및 확장을 예약하고 자동화하는 오픈 소스 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼입니다. Kubernetes 플랫폼은 이전에 수동으로 처리하던 많은 DevOps 프로세스를 자동화하고 소프트웨어 개발자의 작업을 간소화하는 최적화에 중점을 두고 있습니다.
그렇다면 이 플랫폼의 성공 비결은 무엇일까요? Kubernetes Service는 로드 밸런싱을 제공하고 여러 호스트에서 컨테이너 관리를 간소화합니다. 이를 통해 기업의 앱은 확장성을 높이고 유연성, 휴대성, 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
실제로 Kubernetes는 오픈 소스 소프트웨어 역사상 Linux 다음으로 가장 빠르게 성장하고 있는 프로젝트입니다. 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF)의 2021년 연구에 따르면, 2020년부터 2021년까지 Kubernetes 엔지니어 수는 67% 증가한 390만 명으로 집계되었습니다. 이는 전체 백엔드 개발자의 31%로, 1년 만에 4% 포인트 증가한 수치입니다.
DevOps 팀에서 Kubernetes가 점점 더 널리 사용됨에 따라 기업은 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼을 시작할 때 학습 곡선이 줄어들고 있습니다. 하지만 이점은 여기서 그치지 않습니다. 기업들이 모든 종류의 앱에 Kubernetes를 선택하는 이유를 자세히 살펴보세요.
다음은 Kubernetes를 사용하여 마이크로서비스 아키텍처를 관리할 때 얻을 수 있는 몇 가지 주요 이점입니다.
크고 작은 다양한 유형과 규모의 기업이 Kubernetes Service를 사용하면 에코시스템 관리 및 자동화된 수동 프로세스 비용을 절감할 수 있습니다. Kubernetes는 리소스를 최대한 활용할 수 있도록 컨테이너를 자동으로 프로비저닝하고 노드에 맞춥니다. 일부 퍼블릭 클라우드 플랫폼은 모든 클러스터에 대해 관리 비용을 청구하므로 더 적은 수의 클러스터를 실행하면 더 적은 수의 API 서버 및 기타 중복성이 줄어들고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
Kubernetes 클러스터가 구성되면, 앱이 최소한의 다운타임으로 실행되고 성능이 향상되어 노드나 파드에 장애가 발생하여 수동으로 복구해야 하는 경우 지원 요청이 줄어듭니다. Kubernetes의 컨테이너 오케스트레이션은 동일한 프로세스를 반복할 필요가 적어 보다 효율적인 워크플로를 제공하므로 서버 수가 줄어들 뿐만 아니라 투박하고 비효율적인 관리의 필요성도 줄어듭니다.
컨테이너 통합 및 다양한 클라우드 공급자와의 스토리지 리소스 액세스를 통해 개발, 테스트 및 배포가 더 간단해집니다. 애플리케이션이 실행하는 데 필요한 모든 것이 포함된 컨테이너 이미지를 만드는 것이 가상 머신(VM) 이미지를 만드는 것보다 쉽고 효율적입니다. 이 모든 것은 더 빠른 개발과 최적화된 릴리스 및 배포 시간을 의미합니다.
개발자는 개발 라이프사이클 동안 Kubernetes를 빨리 배포할수록 더 좋습니다. 개발자는 코드를 조기에 테스트하고 향후 비용이 많이 드는 실수를 방지할 수 있기 때문입니다. 마이크로서비스 아키텍처를 기반으로 하는 앱은 API를 통해 서로 통신하는 별도의 기능 단위로 구성됩니다. 즉, 개발 팀은 각각 단일 기능에 중점을 둔 소규모 그룹이 될 수 있으며 IT 팀은 더 효율적으로 운영할 수 있습니다. 네임스페이스(동일한 물리적 클러스터 내에서 여러 가상 하위 클러스터를 설정하는 방법)는 클러스터 내에서 액세스 제어를 제공하여 효율성을 개선합니다.
이전에는 가상 머신에 애플리케이션을 배포하고 도메인 이름 시스템(DNS) 서버가 가상 머신을 가리키도록 했습니다. 이제 Kubernetes의 다른 이점 중에서도 워크로드가 단일 클라우드 서비스에 존재하거나 여러 클라우드 서비스에 쉽게 분산될 수 있습니다. Kubernetes 클러스터를 사용하면 애플리케이션의 기능이나 성능을 유지하면서 온프레미스 인프라에서 모든 클라우드 제공업체의 퍼블릭 클라우드 또는 프라이빗 클라우드 인프라로 컨테이너화된 애플리케이션을 간단하고 빠르게 마이그레이션할 수 있습니다. 이를 통해 잠금 없이 워크로드를 폐쇄형 또는 독점 시스템으로 옮길 수 있습니다. IBM Cloud, Amazon Web Services(AWS), Google 클라우드 플랫폼 및 Microsoft Azure는 모두 Kubernetes 기반 앱과의 통합을 제공합니다.
앱을 클라우드로 마이그레이션하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
애플리케이션에 컨테이너를 사용하면 가상 머신(VM)을 사용하는 것보다 더 가볍고 민첩한 가상화를 제공합니다. 컨테이너는 애플리케이션에 실제로 필요한 리소스(예: 코드, 설치 및 종속성)만 포함하고 호스트 운영 체제(OS)의 기능과 리소스를 사용하기 때문에 더 작고 빠르며 이식성이 뛰어납니다. 예를 들어 가상 머신 4대에서 앱 4개를 호스팅하려면 일반적으로 해당 서버에서 실행하려면 게스트 운영 체제의 사본 4개가 필요합니다. 하지만 컨테이너 접근 방식으로 이 네 개의 애플리케이션을 실행한다는 것은 호스트 OS의 한 버전을 공유하는 단일 컨테이너 내에 모든 애플리케이션을 포함한다는 의미입니다.
Kubernetes는 다양한 유형의 인프라(호스트 OS가 Linux 또는 Windows 버전인 경우 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 또는 온프레미스 서버)에서 컨테이너를 관리할 수 있을 만큼 충분히 유연할 뿐만 아니라 거의 모든 유형의 컨테이너 런타임(컨테이너를 실행하는 프로그램)에서 작동합니다. 대부분의 다른 오케스트레이터는 특정 런타임 또는 클라우드 인프라에 연결되어 종속됩니다. Kubernetes Service를 사용하면 인프라를 재설계할 필요 없이 성장할 수 있습니다.
Kubernetes는 퍼블릭 클라우드, 온사이트 VM 또는 물리적 온프레미스 노드 등 여러 노드에 걸쳐 컨테이너 배포를 예약하고 자동화합니다. 자동 확장 기능을 통해 팀은 수요를 더 빠르게 충족할 수 있도록 확장 또는 축소할 수 있습니다. 자동 확장은 CPU 사용량, 메모리 임계값 또는 사용자 지정 지표로 인한 과부하 또는 급증(예: 온라인 이벤트가 시작되고 요청이 갑자기 증가하는 경우)에 따라, 필요에 따라 새 컨테이너를 시작합니다.
필요가 없어지면 Kubernetes는 리소스를 다시 자동 스케일링하여 낭비를 줄입니다. 플랫폼은 필요에 따라 인프라 리소스를 확장 및 축소할 수 있을 뿐만 아니라 수평 및 수직으로 쉽게 확장할 수 있습니다. Kubernetes의 또 다른 이점은 문제가 발생할 경우 애플리케이션 변경을 롤백할 수 있다는 것입니다.
Kubernetes는 컨테이너화된 애플리케이션을 안정적으로 실행하도록 지원합니다. 컨테이너화된 워크로드를 자동으로 배치하고 균형을 유지하며 증가하는 수요를 수용하고 시스템을 활성 상태로 유지하기 위해 클러스터를 적절하게 확장합니다. 다중 노드 클러스터의 한 노드에 장애가 발생하면 사용자의 가용성을 방해하지 않으면서 워크로드가 다른 노드로 재분배됩니다. 또한 자가 치료 기능을 제공하며 컨테이너에 장애가 발생하거나 노드가 죽으면 컨테이너를 다시 시작, 재예약 또는 교체합니다. 다운타임 없이 소프트웨어에 대한 롤링 업데이트를 수행할 수 있습니다. 고가용성 앱도 매우 높은 가동 시간을 유지하는 방식으로 하나 이상의 퍼블릭 클라우드 서비스의 Kubernetes에서 설정할 수 있습니다. 주목할 만한 사용 사례 중 하나는 Kubernetes를 사용하여 모놀리식 아키텍처에서 마이크로서비스 아키텍처로 전환한 Amazon입니다.
Kubernetes는 커뮤니티가 주도하는 프로젝트이자 완전한 오픈 소스 툴(한때 가장 빠르게 성장하는 오픈 소스 소프트웨어)입니다. 이는 Kubernetes와 함께 사용하도록 설계된 다른 오픈 소스 툴의 거대한 에코시스템이 있음을 의미합니다. 플랫폼의 강력한 지원은 Kubernetes에 대한 지속적인 혁신과 개선이 있음을 의미하며, 이는 플랫폼에 대한 투자를 보호하므로 곧 구식이 되는 기술에 종속될 필요가 없음을 의미합니다. 또한 IBM, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure 등 모든 주요 퍼블릭 클라우드 제공업체에서 지원과 이동성을 확보하고 있습니다. 흔히 Kubernetes Service가 Docker와 직접적으로 경쟁한다고 오해하지만, 그렇지 않습니다. Docker는 컨테이너화 툴인 반면, Kubernetes는 여러 Docker 클러스터를 오케스트레이션하는 데 자주 사용되는 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼입니다.
컨테이너는 애플리케이션을 현대화하고 IT 인프라를 최적화하는 데 이상적입니다. Kubernetes 및 오픈 소스 Kubernetes 에코시스템의 다른 툴을 기반으로 구축된 IBM Cloud의 컨테이너 서비스는 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발로의 전환을 용이하게 하고 가속하며, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 IT 인프라의 최상의 기능을 통합하는 오픈 하이브리드 클라우드 접근 방식을 가능하게 합니다.
다음 단계 안내:
IBM Cloud Kubernetes Service를 빠르게 시작하고 컨테이너화된 애플리케이션을 대규모로 배포하세요. 이 단계별 가이드에서는 계정 준비부터 첫 번째 클러스터 및 앱 배포에 이르기까지 필수 사항을 안내합니다.
유연하고 안전하며 복원력이 뛰어난 하이브리드 클라우드로 비즈니스의 잠재력을 최대한으로 활용하세요. IBM의 개방형 하이브리드 클라우드 접근 방식을 사용하면 공급업체에 종속되지 않고 워크로드를 구축 및 관리할 수 있으므로, IT 환경 전반에서 유연성과 성능을 보장할 수 있습니다.
YAML의 필수 사항과 YAML로 Kubernetes 구성을 간소화하는 방법을 알아보세요. 이 가이드에서는 효과적인 YAML 파일을 작성하여 Kubernetes 배포를 관리하기 위한 주요 구조와 팁을 다룹니다.
컨테이너가 기업의 애플리케이션 개발, 배포, 관리 방식을 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보세요. 왜 이 기술이 오늘날의 IT 환경에서 확장성, 보안성, 효율성에 획기적인 변화를 일으킬지 알아보세요.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud는 완전 관리형 OpenShift 컨테이너 플랫폼(OCP)입니다.
컨테이너 솔루션은 보안, 오픈 소스 혁신, 신속한 배포를 통해 컨테이너화된 워크로드를 실행하고 확장합니다.
IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요. 하이브리드 클라우드 전략 및 전문가 파트너십을 통해 솔루션을 공동으로 개발하고, 디지털 혁신을 가속화하고, 성능을 최적화하는 방법을 알아보세요.
완전 관리형 Red Hat OpenShift 플랫폼으로 시작하거나, IBM Cloud Kubernetes 에코시스템의 유연성을 살펴보세요. 요구 사항에 맞게 조정되는 확장 가능하고 안전한 솔루션으로 개발 및 배포 프로세스를 가속화하세요.