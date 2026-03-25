에이전틱 AI로 전환점을 맞이한 ITOps

시장 조사 기관 Omdia의 "에이전틱 시대의 IT 운영 현대화"라는 새로운 보고서에 따르면 많은 ITOps 팀에게는 AI에 대한 어떤 투자라도 전혀 투자하지 않는 것보다 더 나을 수 있습니다.

IBM이 의뢰한 이 보고서는 ITOps 업무의 10% 미만만을 AI에 맡긴 조직에서도 92%가 운영 개선을 경험했다고 밝혔습니다. 이 결과는 점점 보편화되고 있는 전략을 뒷받침합니다. 즉, 단순한 통합 성과부터 시작해 점차 더 복잡한 AI 도입으로 확장하는 방식입니다

그러나 ITOps에서 어떤 영역을 우선시할지 결정하는 일은 쉽지 않습니다. 특히 IT 팀이 점점 더 분산된 아키텍처와 서비스 환경에서 비용 절감, 운영 효율성 향상, 더 빠른 제공을 동시에 요구받고 있는 상황에서는 더욱 그렇습니다.

게다가 AI와 에이전틱 워크플로는 IT 배포를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 일부 팀은 모델에 충분한 자체 데이터를 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또 다른 팀은 새로운 자동화와 워크플로를 설계하고 유지할 기술적 전문성이 부족합니다. 한편 충분한 모니터링과 통제가 없으면 에이전트가 승인되지 않거나 원하지 않는 작업을 수행할 수 있어 보안 및 규정 준수 위험이 발생할 수 있습니다. 또한 단순한 사용 사례에서도 잘못된 AI 투자로 인해 비용이 큰 오류가 발생할 수 있습니다.

이러한 과제에도 불구하고 AI 통합은 전례 없는 속도로 ITOps 혁신을 촉진하고 있습니다. 39%의 조직에서는 AI가 인간과 함께 ITOps 업무의 절반 이상을 수행하고 있습니다. 초기 도입 조직들은 위협 탐지 향상, 예측 유지보수, 워크플로 자동화, 비용 최적화 등 다양한 성과를 보고하고 있습니다.