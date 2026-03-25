에이전틱 AI로 전환점을 맞이한 ITOps

새로운 연구는 ITOps 팀이 어떤 AI 이니셔티브를 우선시하는지와 도입을 이끄는 요인을 자세히 보여줍니다.
시장 조사 기관 Omdia의 "에이전틱 시대의 IT 운영 현대화"라는 새로운 보고서에 따르면 많은 ITOps 팀에게는 AI에 대한 어떤 투자라도 전혀 투자하지 않는 것보다 더 나을 수 있습니다.
IBM이 의뢰한 이 보고서는 ITOps 업무의 10% 미만만을 AI에 맡긴 조직에서도 92%가 운영 개선을 경험했다고 밝혔습니다. 이 결과는 점점 보편화되고 있는 전략을 뒷받침합니다. 즉, 단순한 통합 성과부터 시작해 점차 더 복잡한 AI 도입으로 확장하는 방식입니다
그러나 ITOps에서 어떤 영역을 우선시할지 결정하는 일은 쉽지 않습니다. 특히 IT 팀이 점점 더 분산된 아키텍처와 서비스 환경에서 비용 절감, 운영 효율성 향상, 더 빠른 제공을 동시에 요구받고 있는 상황에서는 더욱 그렇습니다.
게다가 AI와 에이전틱 워크플로는 IT 배포를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 일부 팀은 모델에 충분한 자체 데이터를 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또 다른 팀은 새로운 자동화와 워크플로를 설계하고 유지할 기술적 전문성이 부족합니다. 한편 충분한 모니터링과 통제가 없으면 에이전트가 승인되지 않거나 원하지 않는 작업을 수행할 수 있어 보안 및 규정 준수 위험이 발생할 수 있습니다. 또한 단순한 사용 사례에서도 잘못된 AI 투자로 인해 비용이 큰 오류가 발생할 수 있습니다.
이러한 과제에도 불구하고 AI 통합은 전례 없는 속도로 ITOps 혁신을 촉진하고 있습니다. 39%의 조직에서는 AI가 인간과 함께 ITOps 업무의 절반 이상을 수행하고 있습니다. 초기 도입 조직들은 위협 탐지 향상, 예측 유지보수, 워크플로 자동화, 비용 최적화 등 다양한 성과를 보고하고 있습니다.
보고서에 따르면 내부 및 외부 요인이 복합적으로 작용하면서 조직들이 머신러닝과 에이전틱 AI를 ITOps 전략의 중심에 두도록 하고 있습니다.
주요 과제로는 멀티클라우드 및 하이브리드 환경에서의 안정적인 성능 유지, 사용자에 대한 24시간 대응 체계 구축, 제한된 인력과 예산 내 운영 등이 있습니다.
한편 일부 IT 전문가들은 경쟁 압박, 규제 요구, 증가하는 사이버 보안 위협과 같은 외부 요인에 대응하거나 전사적인 디지털 전환을 지원하기 위해 AI를 도입하고 있다고 말합니다.
특히 응답자의 29%는 기대만큼 성과를 내지 못한 기존 AI 프로그램을 개선하기 위해 AI 중심 IT 투자를 진행했다고 밝혔습니다. 이 결과는 AI 이니셔티브가 항상 즉각적인 성과를 내는 것은 아니며, 가치를 창출하기 위해서는 장기적인 운영 조정이 필요할 수 있음을 시사합니다.
IT 팀은 규칙 기반 시스템과 통계 모델링과 같은 AI의 기반 기술을 수십 년간 활용해 왔습니다. 그러나 디지털 인터페이스를 탐색하고 복잡한 다단계 문제를 자율적으로 추론할 수 있는 멀티모달 에이전트는 비교적 최근에 등장했습니다.
이 기술이 비교적 새로운 기술임에도 불구하고 에이전틱 AI 도입은 빠르게 진행되고 있습니다. 53%의 조직은 에이전트가 인간의 모니터링 가드레일과 함께 ITOps 작업의 최소 25%를 자율적으로 처리한다고 응답했으며, 8%의 조직은 ITOps 작업의 75~89%를 에이전트에 맡기고 있습니다.
또한 IT 전문가들은 에이전틱 기능을 조직의 최우선 통합 과제로 꼽고 있으며, 이는 모든 IT 영역으로 통합을 확장하거나 고영향 영역에만 집중하는 등의 다른 목표보다 앞선 것입니다.
에이전틱 툴은 점점 더 높은 자율성을 향해 발전하고 있으며, 대부분의 조직은 향후 24개월 내에 자사 에이전트가 높은 수준 또는 완전한 자율성을 갖추게 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 자율성은 에이전트가 작업을 위임하고 특히 복잡한 IT 작업에서 협업할 수 있는 능력에서 비롯됩니다.
AI 프로그램이 덜 성숙한 조직은 수작업 및 반복 작업을 줄이는 데 집중하는 경향이 있으며, 이는 즉각적인 효율성과 정확성 향상을 가져올 수 있습니다. 반면 보다 고도화된 AI를 도입한 기업은 이미 광범위한 자동화 워크플로를 갖추고 있는 경우가 많기 때문에 자동화를 통한 예측 기능 강화와 같은 더 복잡한 도입을 우선시합니다.
대부분의 혁신 기술과 마찬가지로 AI 통합에는 상당한 기술적, 인적, 재정적 투자가 필요합니다. IT 전문가들은 AI 워크로드를 지원하기 위한 인프라 업그레이드가 가장 큰 비용 중 하나라고 말합니다. 플랫폼 라이선스 및 구독 비용 역시 주요 예산 부담 요소입니다.
평균적으로 조직은 단일 자금원이 아니라 세 가지 재원에서 AI 통합 비용을 충당합니다. 마찬가지로 AI 지출 결정에는 조사 및 평가 단계에서 ITOps 관리, 최고 AI 책임자, 보안 리더 등 보통 세 명 또는 네 명의 이해관계자가 참여합니다.
산업과 관계없이 조직이 이상적인 AI 솔루션을 평가할 때 공통적으로 고려하는 요소가 있다고 보고서는 지적합니다.
가장 중요한 요소로, 3분의 1이 넘는 기업이 기존 모니터링 및 관리 툴과 원활하게 통합되는 플랫폼을 우선시합니다. 그 외에도 예측 및 전망 기능, 하이브리드 및 멀티클라우드 지원, 자동화된 장애 대응 기능이 주요 요구 사항으로 꼽힙니다.
AI 통합은 다양한 장기적 이점을 제공할 수 있지만, 기존 IT 프로세스에 AI 기반 워크플로를 내재화하는 작업은 운영 측면에서 복잡할 수 있습니다.
IT 리더의 3분의 1 이상이 "숙련된 인력 부족"을 주요 장애 요인으로 꼽았으며, 이는 업계가 AI 기반 파이프라인으로 전환되는 상황에서도 AI 전문성을 갖춘 IT 인력이 경쟁 우위를 유지할 수 있음을 시사합니다. AI 역량 격차를 해소하기 위해 조직은 교육 및 멘토링 프로그램과 함께 IT 전문가가 에이전틱 워크플로를 안전하게 실험할 수 있는 개발자 샌드박스를 도입할 수 있습니다.
또 다른 공통된 우려는 새로운 AI 플랫폼이 기존 IT 구성 요소와 원활하게 연동되지 않아 호환성 문제와 병목 현상이 발생할 수 있다는 점입니다.
이와 관련해 AI 모델이 데이터 레이크와 데이터 웨어하우스에 저장된 정보를 제대로 활용하지 못해 부정확하거나 편향된 결과를 생성할 가능성도 있습니다. 따라서 비정형 데이터를 효과적으로 활용해 모델을 학습하는 조직은 더 정교한 예측과 워크플로를 구현함으로써 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
대부분의 응답자는 공통된 단일 운영 장애 요인을 지목하지 않았으며, 이는 조직들이 하나의 공통된 문제보다는 다양한 AI 통합 과제에 직면해 있음을 보여줍니다.
보고서에 따르면 초기 운영상의 어려움에도 불구하고 AI는 ITOps의 거의 모든 측면을 재편할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어 응답자의 절반 이상은 자율 모니터링, 문제 해결, 보안 위협 탐지 전반에서 이미 개선을 경험했거나 앞으로 경험할 것으로 예상한다고 답했습니다.
투자 방식과 운영 우선순위는 서로 다르지만 대부분의 IT 리더는 향후 12~24개월 동안 AI 도입의 중요성이 더욱 커질 것이라는 데 낙관적인 입장을 보이고 있습니다. 보고서는 대부분의 ITOps 부서에게 AI를 전혀 도입하지 않는 것보다 어떤 수준이든 AI에 투자하는 것이 더 낫다고 제시합니다.
IT 리더들은 AI와 에이전트가 초급 인력의 생산성을 높이고 시스템 신뢰성 향상에도 기여할 것이라고 확신하고 있습니다. 한편 응답자의 86%는 AI 시스템이 더 정교하고 자율적으로 발전하더라도 인간의 감독은 "여전히 필수적"일 것이라고 보고 있습니다.
AI는 이미 AIOps, ITAM/SAM, 용량 계획, 지식 관리 분야를 재편하고 있습니다. 그러나 이 연구는 AI가 아직 충분히 활용되지 않은 의외의 영역도 제시하며 향후 ITOps 트렌드를 시사합니다.
동시에 다른 투자와 마찬가지로 AI 통합에는 위험이 따르며 잘못된 이니셔티브에 과도하게 투자할 경우 큰 비용 손실로 이어질 수 있습니다. 이 보고서는 ITOps 팀이 AI 리소스를 어떻게 배분하고 있는지, 그리고 어떤 투자 영역이 실제로 측정 가능한 성과를 내는지를 상세히 보여줍니다.
이러한 인사이트는 첫 AI 투자를 진행하는 초기 단계 조직과 경쟁 우위를 확보하기 위해 AI 활용 범위를 확장하려는 고도화된 ITOps 팀 모두에게 로드맵으로 활용될 수 있습니다.