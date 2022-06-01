금융 기관에 ISO 현대화가 중요한 이유

ISO 20022 금융 메시징 표준으로 전환하면서 전 세계는 결제 메시징의 표준화된 시스템을 향해 나아가고 있습니다. SWIFT가 2022년 8월부터 국가 간 결제를 위해 활성화할 예정인 ISO 20022는 금융 기관(FI)에 상당한 이점을 제공할 것입니다. 하지만 이러한 금융 기관의 채택을 위한 여정은 매우 어려울 수 있습니다. 새로운 표준을 성공적으로 구현하려면 금융 기관은 기존 메시지 형식과 ISO 20022 간의 번역을 위한 포괄적인 솔루션이 필요합니다.
이러한 전환은 결제 운영 방식을 개선할 수 있는 절호의 기회를 제공합니다. 디지털 결제 분야에서 즉시 결제가 보편화되고 결제 사기가 증가하는 상황에서 우리는 이 기회를 통해 사기를 줄이고 규정 준수를 강화하며 더욱 강력하고 우수한 결제 인프라를 구축해야 합니다. 이상적으로는 솔루션이 다양한 ISO 호환 결제 네트워크 전반에서 지속적인 상호 운용성을 제공하는 것이 좋습니다.
표준과 표준 채택이 계속 발전하고 있기 때문에 솔루션은 ISO 미래에 20022 변경 사항이 발생할 때마다 대비할 수 있어야 합니다. ISO 네이티브 솔루션을 사용하면 새로운 요구 사항이 게시될 때 이를 쉽게 채택할 수 있습니다. 기업은 송장 발행, 결제 수령, 최종적으로 결제 조정을 위해 별도의 비즈니스 프로세스를 사용하는 대신, 전체 주문-결제 비즈니스 프로세스에 결제를 통합할 수 있는 선택지를 갖게 됩니다. 통합은 프로세스를 처음부터 끝까지 단순화합니다.
ISO 네이티브 메시지에는 이전 표준보다 더 많은 데이터가 포함될 수 있습니다. 금융 기관은 이 추가 데이터를 활용하여 금융 범죄, AML 및 제재에 대한 더 높은 수준의 보호에 도달할 수 있습니다. 기업은 더 빠른 현금 조정을 통해 현금 및 유동성 위험을 더 잘 관리할 수 있으며, 기업과 금융 기관 모두 현금 흐름을 예측할 수 있습니다.
금융 기관은 표준화된 데이터 세트에 더 쉽게 액세스할 수 있으므로 더이터를 더 빠르게 분석하고 결제 스트림 데이터를 사용하여 이전에는 다른 결제 스트림에서 사용할 수 없었던 비즈니스 인텔리전스를 제공할 수 있습니다.
ISO API 기반 변환 계층을 개발하면 금융 기관은 회사가 제공하는 차별화된 경험과 제품을 명확하게 정의하는 비즈니스 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다. 그리고 ISO API에 지속적으로 초점을 맞추면 금융 기관이 에코시스템에 연결하여 차별화된 경험과 제품을 제공할 수 있습니다.
금융 기관은 ISO 20022 메시지 기반 API 변환 계층 솔루션을 사용하여 레거시 결제 시스템 메시지를 다운스트림 시스템을 위한 ISO 20022 전용 메시지 형식으로 변환할 수 있습니다. 이것은 많은 금융 기관이 시스템에 네이티브 ISO 20022 능력을 갖출 때까지 격차를 해소하기 위한 필수 조건에 가깝습니다.
SWIFT MT와 같은 레거시 독점 형식은 이미 업계에서 잘 알려져 있고 널리 사용되고 있기 때문에 ISO 20022에 적응하는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 몇 년 동안 레거시 표준과 ISO 표준이 공존할 수 있는 전략적 기회가 있습니다. 그러나 최종 사용자에게 원본 메시지와 변환된 메시지를 모호하지 않고 명확하게 보여주는 인터페이스를 제공하는 동시에 ISO의 풍부한 메시지 필드의 가치를 실현하는 기능을 제공하는 것이 중요합니다.
ISO 20022를 성공적으로 채택하려면 IT 복잡성 감소, 민첩성 지원, 파트너 지원, 원활한 통합, 규제 요구 사항 준수 등 여러 목표를 충족해야 합니다. 이러한 목표는 익숙한 목표일 수 있습니다. 대부분의 금융 기관 IT 시스템에서 일반적으로 추구하는 목표이기 때문입니다. 그러나 ISO 20022 지원 시스템의 우선순위를 정할 때 그 중요성이 더욱 커집니다.
이는 특히 첫 번째 목표인 IT 복잡성 감소에 해당합니다. 당장의 격차를 해결하기 위한 전술로 기존의 복잡한 시스템에 ISO 20022 계층을 추가하기만 하면 당장의 문제를 해결할 수 있지만, 복잡성 감소라는 장기적인 전략적 목표는 해결하지 못합니다. 실제로 ISO 20022 네이티브 아키텍처 및 처리로 전환하는 과정에서 전술적 솔루션이 폐기되거나 이러한 목표를 달성하는 데 장애물이 될 수 있습니다.
금융 메시징의 미래는 ISO 20022와 관련하여 여전히 쓰여지고 있습니다. 하지만 장기적인 전략 계획은 미룰 수 없습니다. 지금 적응하는 금융 기관은 미래의 변화에 더 잘 대비할 수 있습니다.
