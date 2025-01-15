ISC2 사이버 보안 인력 연구: AI 숙련 인력 부족

AI는 기술 세계 전반에 영향을 미쳤기에, 2024년 ISC2 사이버 보안 인력 연구에서 인공 지능(AI)이 보안 기술 상위 5위 안에 드는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
보안 관련 AI 기술을 갖춘 작업자만 필요한 것은 아닙니다. 인력 연구에서는 16,000명의 응답자가 AI가 사이버 보안과 전반적인 직무 역할에 어떤 영향을 미칠 것으로 생각하는지, 기술 접근 방식의 변화부터 생성형 AI 전략 구축까지 심층적으로 조사합니다.
이 연구에 따르면 응답자의 3분의 2는 사이버 보안에 대한 전문성이 AI 기술을 강화할 것이라고 생각합니다. 반면, 3분의 1은 AI 중심의 세상에서 일자리가 사라질 수 있다고 우려합니다.
물론 그것은 당장 이루어지지 않을 것이다. 응답자의 절반도 생성형 AI를 도구에 구현한 적이 없다고 답했습니다. 사이버 보안 전문가에게 더 즉각적인 관심사는 예산입니다.
보고서는 "2024년에 응답자의 25%가 사이버 보안 부서에서 해고를 경험했다고 보고했는데, 이는 2023년보다 3% 증가한 수치이며, 37%는 2023년보다 7% 증가한 수치로 예산 삭감에 직면했습니다."라고 합니다.
이러한 예산 삭감은 기술 격차에 영향을 미쳤으며, 응답자의 3분의 2가 예산 삭감이 현재의 인력 부족을 초래했을 뿐만 아니라 앞으로 몇 년간 기술 격차 해소를 더욱 어렵게 만들 것으로 예상된다고 답했습니다.
많은 응답자들은 기술 격차가 현장 직원 감소보다 조직 보안에 더 부정적인 영향을 미쳤다고 지적했습니다. 부분적으로는 교육에 필요한 자금이 부족하고 수요가 많은 기술을 가진 사람들이 더 나은 보수를 받는 직책으로 이동하기 때문에 많은 보안 팀이 오늘날 사이버 보안 환경의 위협과 위험에 대처하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
2년 전만 해도 AI는 사이버 보안 업무에 필수적인 기술로 간주되지 않았지만, 이제는 5대 기술이 되었다고 ISC2의 CISO인 Jon France는 말합니다.
France는 라스베이거스에서 열린 ISC2 보안 의회에서 열린 대화에서 "그리고 내년에는 보안과 관련하여 가장 수요가 많은 기술이 될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
(궁금하실까 봐 말씀드리면, 상위 5위 안에 있는 다른 역량은 클라우드, 제로 트러스트 아키텍처, 포렌식, 사고 대응 , 애플리케이션 보안, 이 모든 분야는 오랫동안 필요한 역량 목록의 최상위에 있었습니다.)
데이터가 기하급수적으로 증가하고 생성되는 데이터에 대한 우수한 인텔리전스를 수집해야 할 필요성으로 인해 사이버 보안에서 AI의 역할이 변화하고 있습니다.
"AI는 대규모 데이터 세트를 매우 빠르게 고려할 수 있는 도구 중 하나입니다."라고 France는 말합니다. 하지만 AI 모델에서 생성된 결과를 검증하려면 사람의 눈이 필요합니다. 분석가와 사고 대응자가 데이터를 분석하는 방식의 변화를 발전시키기 위해 AI 보안 기술이 가장 필요한 분야입니다.
France는 또한 AI가 초급 보안 직책의 범위를 변화시킬 것이라고 믿습니다. "이 분야에 처음 진출해서 꼭 배워야 할 것이 있다면, 생성형 AI 코딩을 사용한 경험이 있다면 가장 유리한 기회를 얻을 수 있을 것입니다."
그러나 현재 채용 관리자가 필요하다고 생각하는 기술 역량과 채용 관리자가 아닌 사람이 원하는 기술 역량 사이에는 약간의 괴리가 있습니다. 두 유형의 관리자 모두 클라우드 컴퓨팅 보안 기술을 최우선 순위로 꼽았지만, AI/ML 기술에 대한 질문에는 24%의 채용 관리자만이 현재 원하는 기술이라고 답해 기술 필요 목록에서 최하위를 차지했습니다. 비채용 관리자에게 경력 발전에 가장 수요가 많은 기술에 대해 질문한 결과, 37%가 클라우드 보안을 제외한 다른 모든 기술보다 AI/ML을 꼽았습니다.
ISC2는 2024년 사이버 AI 연구에서 응답자의 82%가 AI가 업무 효율성을 개선할 것이라고 낙관하며, 88%는 AI가 어떤 식으로든 자신의 직무 역할에 영향을 미칠 것이라고 생각했습니다. 사이버 세계에서 AI에 더 많이 의존하는 것은 긍정적인 측면이 많지만, 스트레스를 유발하는 기술 관련 문제도 있습니다. AI 연구에 따르면 응답자 10명 중 4명은 AI의 폭발적인 증가에 대비하지 못하고 있다고 답했으며, 65%는 조직에 생성형 AI의 안전한 사용에 관한 규제가 더 필요하다고 답했습니다.
그러나 어떤 기술이 필요한지 둘러싼 많은 물음표도 있습니다. "연구 참여자들은 어떤 기술이 자동화되거나 간소화될 수 있을지 추측했지만, 아직 어떤 활동이 AI로 대체될지 예측할 수는 없습니다."라고 연구 보고서는 보고했습니다. 아마도 이것이 채용 관리자가 AI 기술 전문 지식을 갖춘 사이버 보안 전문가를 고용하는 것을 꺼리는 이유일 것입니다.
AI와 함께, 많은 이들은 비기술적 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 사이버 보안은 전통적인 기술 영역 밖에서 잠재적인 전문가를 발굴하고 새로운 역할에 맞게 교육하는 데 더 개방적이었기 때문에 그리 놀라운 일도 아닙니다, 채용 관리자가 생성형 AI를 보안 도구로 사용하는 데(또는 생성형 AI 보안을 위해) 필요한 기술 유형을 확신할 수 없기 때문에, 기술이 발전함에 따라 이전이 더 쉬워 보이는 비기술 기술을 기본으로 삼으려는 의지가 더 큽니다. 전반적으로 강력한 커뮤니케이션 스킬은 모든 사이버 보안 전반에서 가장 수요가 많은 스킬로 꼽혔으며, 강력한 문제 해결 스킬과 팀 워크 스킬이 그 뒤를 이었습니다.
앞으로 AI 기술이 사이버 보안 인력에 어떻게 적응할지에 대한 전반적인 그림을 보면, 오늘날 채용을 방해하는 문제가 AI 전문성에도 비슷한 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 예산 삭감은 이미 언급했듯이 인력을 줄일 것입니다. France는 5년의 경력이 필요한 자격증 등의 요건을 갖춘 신입직 채용 공고가 게시되는 인력 격차도 지적했습니다.
"사이버 보안 인력에 새로 합류한다고 해서 젊음을 의미하는 것은 아니라는 오해도 버려야 합니다. 경력이 바뀔 수도 있습니다. 실제로 경력 변화는 다양한 관점과 경험을 가져다줍니다."라고 France는 말합니다.
지금 당장 필요하지 않더라도, 직원이 보유한 기술을 고려하여 채용하세요. France는 "나머지는 배울 수 있습니다."라고 말했습니다.