ISC2 사이버 보안 인력 연구: AI 숙련 인력 부족

2년 전만 해도 AI는 사이버 보안 업무에 필수적인 기술로 간주되지 않았지만, 이제는 5대 기술이 되었다고 ISC2의 CISO인 Jon France는 말합니다.

France는 라스베이거스에서 열린 ISC2 보안 의회에서 열린 대화에서 "그리고 내년에는 보안과 관련하여 가장 수요가 많은 기술이 될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.

(궁금하실까 봐 말씀드리면, 상위 5위 안에 있는 다른 역량은 클라우드, 제로 트러스트 아키텍처, 포렌식, 사고 대응 , 애플리케이션 보안, 이 모든 분야는 오랫동안 필요한 역량 목록의 최상위에 있었습니다.)

데이터가 기하급수적으로 증가하고 생성되는 데이터에 대한 우수한 인텔리전스를 수집해야 할 필요성으로 인해 사이버 보안에서 AI의 역할이 변화하고 있습니다.

"AI는 대규모 데이터 세트를 매우 빠르게 고려할 수 있는 도구 중 하나입니다."라고 France는 말합니다. 하지만 AI 모델에서 생성된 결과를 검증하려면 사람의 눈이 필요합니다. 분석가와 사고 대응자가 데이터를 분석하는 방식의 변화를 발전시키기 위해 AI 보안 기술이 가장 필요한 분야입니다.

France는 또한 AI가 초급 보안 직책의 범위를 변화시킬 것이라고 믿습니다. "이 분야에 처음 진출해서 꼭 배워야 할 것이 있다면, 생성형 AI 코딩을 사용한 경험이 있다면 가장 유리한 기회를 얻을 수 있을 것입니다."

그러나 현재 채용 관리자가 필요하다고 생각하는 기술 역량과 채용 관리자가 아닌 사람이 원하는 기술 역량 사이에는 약간의 괴리가 있습니다. 두 유형의 관리자 모두 클라우드 컴퓨팅 보안 기술을 최우선 순위로 꼽았지만, AI/ML 기술에 대한 질문에는 24%의 채용 관리자만이 현재 원하는 기술이라고 답해 기술 필요 목록에서 최하위를 차지했습니다. 비채용 관리자에게 경력 발전에 가장 수요가 많은 기술에 대해 질문한 결과, 37%가 클라우드 보안을 제외한 다른 모든 기술보다 AI/ML을 꼽았습니다.