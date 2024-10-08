AI가 일자리를 구하는 걸까요, 아니면 일자리를 빼앗는 걸까요?

AI는 크게 두 가지 측면에서 사이버 보안 전문가에 대한 수요를 증가시키는 데 도움을 주고 있습니다. 첫째, 악의적인 공격자는 AI를 사용하여 보안 방어를 우회하고 데이터 유출의 전반적인 위험을 높입니다. 악당들은 점점 더 AI 기반 도구를 사용하여 정찰과 표적 프로파일링을 개선할 수 있습니다. 딥페이크 사칭 및 대규모 허위 정보 캠페인을 포함한 보다 정교한 소셜 엔지니어링 전술을 가능하게 하는 동시에 적대적인 AI 기술을 통해 탐지 시스템 회피를 용이하게 합니다. 또한 AI는 공격자가 취약성 스캔, 악용 및 데이터 유출 프로세스를 자동화하여 숙련되지 않은 개인이 복잡한 사이버 공격에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고 잠재적으로 침해의 규모와 영향을 증가시킬 수 있도록 지원합니다.

둘째, AI를 배포하면 조직의 공격 표면과 공격자가 악용할 수 있는 벡터 수가 확장됩니다. IBM의 2024년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, "조직의 거의 모든 기능에 걸쳐 생성형 AI를 도입하기 위한 경쟁이 계속되면서 사이버 보안 팀에 전례 없는 위험이 초래되고 훨씬 더 많은 압박이 가해질 것으로 예상됩니다." 보고서는 생성형 AI의 급속한 도입이 사이버 보안 팀의 업무량과 압박을 증가시켜 인력 부족을 잠재적으로 악화시킬 가능성이 높다는 사실을 발견했습니다.

셋째, IBM® Security의 수석 전략 리더인 Sam Hector는 "AI가 모델을 학습시키고 추론 시점에 모델의 아웃풋에 검색 증강 생성(RAG)이라는 기술을 사용하려면 엄청난 양의 데이터가 필요합니다."라고 말합니다. "AI에 공급하기 위해 여러 환경에 걸쳐 데이터가 확산되면서 데이터 보안의 복잡성이 증가하고 더욱 전문화된 기술이 필요해져 일자리 수요가 증가하고 있습니다."

악의적인 행위자, 사이버 보안 전문가 및 모든 유형의 전문가가 AI를 사용하면 사이버 보안의 새로운 전문 영역이 만들어집니다.

그렇다면 AI는 사이버 보안 일자리를 창출한다는 얘기일까요? 아직은 아닙니다.