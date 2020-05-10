오늘날 유지 관리는 예술이자 과학이 되었습니다. 우리는 매우 간단해야 하는 작업을 수행하기 위한 고유한 접근 방식과 기술을 설계하는 데 많은 에너지를 투자했습니다. 주요 목표는 기계가 수리할 수 없을 정도로 고장 나거나 쓸모없게 될 때까지 거의 새것에 가까운 상태로 유지하는 것입니다. 너무 어렵게 들리지 않나요? 접근 방식과 솔루션의 환경이 복잡해짐에 따라 많은 사람들이 자산 관리의 핵심 요소가 매우 다양한 영역으로 분리되어 혼란에 빠지고 있습니다. CMMS, EAM, APM, OMG(맙소사)와 같은 용어가 여기저기서 사용되고 있습니다! 마지막 용어는 큰 좌절을 겪을 때 사용됩니다.

좋은 소식은 자산 관리의 기반이 그 어느 때보다 강력해졌다는 것입니다. 유지보수, 신뢰성 및 재무 관리 분야의 업무는 모두 기업이 자산을 최대한 활용하기 위해 어떻게 협력할 수 있는지 이해하도록 돕기 위한 것이었습니다. 각각의 진화 과정과 최적의 성과를 위한 사용처를 살펴보겠습니다.