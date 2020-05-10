자산 집약적인 산업에서 가장 중요한 결정 중 하나는 자산(예: 장비, 건물, 기계)을 관리하고 관리하는 방법입니다. 이 결정은 운영자부터 엔지니어, 최고 경영진까지 조직의 모든 사람에게 영향을 미칩니다. 조직 내 기계를 최대한 활용하는 방법에 대한 많은 이론이 있습니다. 일부 이론은 로마 전차까지 거슬러 올라갑니다. 그러나 솔루션은 비즈니스의 요구 사항과 각 기업이 자산을 어떻게 사용하는지에 따라 달라집니다. 이 게시물에서는 전체 자산 관리 스펙트럼과 조직을 위한 올바른 선택을 하는 방법을 살펴봅니다.
오늘날 유지 관리는 예술이자 과학이 되었습니다. 우리는 매우 간단해야 하는 작업을 수행하기 위한 고유한 접근 방식과 기술을 설계하는 데 많은 에너지를 투자했습니다. 주요 목표는 기계가 수리할 수 없을 정도로 고장 나거나 쓸모없게 될 때까지 거의 새것에 가까운 상태로 유지하는 것입니다. 너무 어렵게 들리지 않나요? 접근 방식과 솔루션의 환경이 복잡해짐에 따라 많은 사람들이 자산 관리의 핵심 요소가 매우 다양한 영역으로 분리되어 혼란에 빠지고 있습니다. CMMS, EAM, APM, OMG(맙소사)와 같은 용어가 여기저기서 사용되고 있습니다! 마지막 용어는 큰 좌절을 겪을 때 사용됩니다.
좋은 소식은 자산 관리의 기반이 그 어느 때보다 강력해졌다는 것입니다. 유지보수, 신뢰성 및 재무 관리 분야의 업무는 모두 기업이 자산을 최대한 활용하기 위해 어떻게 협력할 수 있는지 이해하도록 돕기 위한 것이었습니다. 각각의 진화 과정과 최적의 성과를 위한 사용처를 살펴보겠습니다.
CMMS(전산화된 유지보수 관리 시스템)를 통해 자산 관리 스펙트럼에서 소규모로 시작할 수 있습니다. CMMS는 수십 년 동안 존재해 왔습니다. CMMS는 유지보수 활동의 일정을 잡고, 관리하고, 보고하는 등 지루한 작업을 관리해야 하는 필요성에서 탄생했습니다. CMMS 솔루션은 조직을 위한 훌륭한 출발점입니다. 주요 가치는 유지보수 또는 현장 서비스 팀을 위한 자동화에 있습니다. 워크플로, 리소스 및 라우팅을 관리하고, 운영 및 수리 지침을 제공하고, 보고 및 감사를 위한 기록을 생성하는 데 도움이 됩니다.
CMMS 사용자는 조직의 광범위한 자산 관리 요구를 지원하기 위해 EAM(Enterprise Asset Management) 플랫폼도 소유하고 있는 경우가 많습니다. EAM 시스템은 비즈니스 및 운영 전반에 걸쳐 적절한 가시성과 지원을 제공합니다. 이는 에너지, 제조, 운송 등과 같은 자산 집약적 산업의 생명선입니다. EAM 솔루션은 설계 및 건설부터 플랜트, 장비 및 시설의 운영, 유지보수 및 교체에 이르기까지 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 데이터를 활용합니다. 또한 유지보수를 넘어 조직이 자산과 관련된 부수적 요구 사항을 관리하도록 지원합니다. 여기에는 안전, 환경 고려 사항, 재고 관리, 근로자 교육, 그리고 자산을 활용하여 비즈니스 가치를 창출하는 조직의 다양한 요구 사항이 포함됩니다.
마지막으로, 자산 집약적인 조직은 일반적으로 장비와 관련된 자본 예산이 많습니다. 이러한 조직은 자산 수익률을 높이기 위해 자산을 조직 가치와 더 잘 연결하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 또한 자산 성능 관리(APM) 및 자산 투자 계획(AIP)과 같은 솔루션을 통해 사물인터넷(IoT) 및 인공 지능(AI)과 관련된 보다 강력한 분석을 배포하기를 원합니다. 이러한 솔루션은 자산의 상태 및 생산량에 대한 실시간 데이터를 사용하여 생산 현장을 대차대조표에 연결합니다. 이를 위해 현재 운영, 재고 및 생산 산출물의 가치와 위험을 지속적으로 모델링합니다. 운영 팀은 자산의 관리, 예측 및 최적화 역량을 강화함으로써 회사의 재무 성과에 더 큰 역할을 할 수 있습니다. APM 및 AIP와 관련된 플랫폼의 개방성 덕분에 제조업체, 날씨, 심지어 장비 수리와 같은 외부 데이터와의 통합이 더 간편해지는 경우가 많습니다.
자산 관리 스펙트럼을 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 비즈니스에 적합한 자산 관리 솔루션을 선택하는 방법은 규모, 산업, 자산 유형, 비즈니스 목표, 투자 등의 요인에 따라 달라집니다.
자산 관리의 세계를 살펴보고 CMMS, 엔터프라이즈 자산 관리(EAM), 자산 성능 관리(APM)에 대해 자세히 알아보고 조직에 가장 적합한 솔루션을 결정하세요. Maximo Application Suite를 사용하여 기업 자산에서 최대한의 가치를 얻는 방법을 알아보세요.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 고급 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.