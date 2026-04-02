모든 산업에서 AI 에이전트가 빠르게 늘어나며 일상적인 운영에서 점점 더 중요한 역할을 맡고 있습니다. 하지만 AI 도입이 가속화되면서 파편화라는 새로운 과제가 떠오르고 있습니다. 기업 리더들은 서로 소통하거나 협업하지 못하고 공통된 거버넌스를 준수하지 않는 분산된 에이전트로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 가치 실현까지 걸리는 시간이 길어지고 결과의 일관성도 떨어지고 있습니다. 현실적으로 대부분의 조직은 하나의 플랫폼만으로 운영되지 않습니다. 따라서 AI 에이전트 역시 처음부터 단일한 환경을 전제로 설계되지 않은 다양한 시스템 환경을 반영할 수 있어야 합니다.

현대의 기업은 다양한 SaaS 시스템, 기존 애플리케이션, CRM 플랫폼, 클라우드 서비스, 자체 개발 툴이 혼재된 환경에서 운영됩니다. 이러한 에코시스템에는 SAP, Salesforce, ServiceNow를 비롯한 다양한 클라우드 애플리케이션과 자체 구축 시스템이 포함되는 경우가 많습니다. AI 도입이 여러 업무 영역으로 확산될수록 이러한 복잡성은 더욱 커집니다.

하나의 통합 에이전트 플랫폼만으로는 이러한 현실을 반영할 수 없습니다. 결국 AI 에이전트 시대를 선도하는 조직은 클라우드, 공급업체, 시스템 전반에 걸친 AI 에이전트 인력을 효과적으로 거버넌스하고, 오케스트레이션하며, 확장할 수 있는 조직이 될 것입니다.