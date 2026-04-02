모든 산업에서 AI 에이전트가 빠르게 늘어나며 일상적인 운영에서 점점 더 중요한 역할을 맡고 있습니다. 하지만 AI 도입이 가속화되면서 파편화라는 새로운 과제가 떠오르고 있습니다. 기업 리더들은 서로 소통하거나 협업하지 못하고 공통된 거버넌스를 준수하지 않는 분산된 에이전트로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 가치 실현까지 걸리는 시간이 길어지고 결과의 일관성도 떨어지고 있습니다. 현실적으로 대부분의 조직은 하나의 플랫폼만으로 운영되지 않습니다. 따라서 AI 에이전트 역시 처음부터 단일한 환경을 전제로 설계되지 않은 다양한 시스템 환경을 반영할 수 있어야 합니다.
현대의 기업은 다양한 SaaS 시스템, 기존 애플리케이션, CRM 플랫폼, 클라우드 서비스, 자체 개발 툴이 혼재된 환경에서 운영됩니다. 이러한 에코시스템에는 SAP, Salesforce, ServiceNow를 비롯한 다양한 클라우드 애플리케이션과 자체 구축 시스템이 포함되는 경우가 많습니다. AI 도입이 여러 업무 영역으로 확산될수록 이러한 복잡성은 더욱 커집니다.
하나의 통합 에이전트 플랫폼만으로는 이러한 현실을 반영할 수 없습니다. 결국 AI 에이전트 시대를 선도하는 조직은 클라우드, 공급업체, 시스템 전반에 걸친 AI 에이전트 인력을 효과적으로 거버넌스하고, 오케스트레이션하며, 확장할 수 있는 조직이 될 것입니다.
AI를 확장하는 과정에서 많은 조직은 본능적으로 팀 간 툴을 표준화하려고 합니다. 하지만 표준화는 혁신의 속도를 늦추며, 글로벌 하이브리드 기업의 실제 운영 방식과도 맞지 않는 경우가 많습니다. AI 환경은 너무 빠르게 변화하기 때문에 하나의 플랫폼만으로 모든 요구 사항과 사용 사례를 충족하기는 어렵습니다. 또한 조직 전체가 동일한 툴을 사용하도록 강제하는 것은 현실적으로 쉽지 않을 뿐 아니라 많은 시간이 소요됩니다.
상호운용성은 이러한 접근 방식을 근본적으로 바꿉니다. 팀이 하나의 플랫폼에 맞춰야 하는 것이 아니라, 에이전트가 기존 시스템 전반에서 작동할 수 있도록 합니다. 각 팀은 자신의 업무에 가장 적합한 툴을 사용하면서도 에이전트를 서로 연결할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 대규모 시스템 이전 없이도 기업에 유연성과 거버넌스를 제공하고, 가치 실현까지 걸리는 시간을 단축합니다.
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조직에서 운영되는 AI 에이전트가 늘어날수록 각 사업부(LOB)와 IT 의사결정자는 이를 안정적으로 관리할 수 있는 체계가 필요합니다. 이러한 에이전트는 개별적인 비서가 아니라 역할과 권한, 책임을 가진 가상 직원으로 구성된 인력으로 관리해야 합니다. 에이전트 카탈로그는 에이전트의 운영 방식과 관리 주체, 그리고 상호작용 방식을 관리하는 시스템 오브 레코드(System of Record) 역할을 합니다.
에이전트 카탈로그에는 승인된 에이전트와 해당 권한, 통합 방식, 그리고 가드레일이 정의됩니다. 이는 부서 간에 재사용 가능한 에이전트를 오케스트레이션하고, 확장 가능하면서도 거버넌스가 적용된 자동화를 구현하기 위한 핵심 기반입니다. 에이전트 카탈로그를 활용하면 높은 수요가 요구되는 환경에서도 실행 속도와 신뢰성을 균형 있게 확보할 수 있습니다.
상호운용성은 IT 측면의 의사결정인 동시에 비즈니스 성장을 가속하는 핵심 요소입니다. 조직 전반에서 AI 에이전트가 확산될수록, 에이전트가 여러 시스템과 워크플로, 데이터 소스를 넘나들며 협업할 수 있을 때 그 가치는 더욱 커집니다. 기업 리더들이 원하는 것은 '더 많은 툴'이 아니라 통합된 비즈니스 성과입니다.
기업 리더는 다음과 같은 실질적이고 구체적인 단계를 통해 전사적 상호운용성 구축을 시작할 수 있습니다.
개방적이고 거버넌스가 적용된 상호운용성은 엔터프라이즈 AI의 기반으로 자리 잡고 있으며, 바로 이러한 전환을 위해 IBM® watsonx Orchestrate가 명확한 해법을 제공합니다. 조직이 다양한 업무와 플랫폼에 AI 에이전트를 도입함에 따라 watsonx Orchestrate는 에이전트를 연결하고, 거버넌스를 적용하며, 협업하는 에이전트 인력을 오케스트레이션할 수 있도록 지원합니다. 또한 SAP, Salesforce, SAPerviceNow, 자체 구축 시스템을 비롯해 조직이 이미 활용하고 있는 다양한 환경을 하나로 연결합니다.
AI 게이트웨이 기능은 API를 통해 AI 서비스에 액세스할 수 있도록 단일 연결 지점과 정책 제어 기능을 제공하여, 모든 에이전트 상호작용이 일관된 방식으로 보호되고 모니터링되며 관리되도록 지원합니다.
IBM watsonx Orchestrate는 파편화된 개별 툴로는 구현할 수 없는 통합 상호운용 계층을 기업에 제공합니다.
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