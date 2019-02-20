디지털 혁신은 단순히 변화를 위한 것이 아니라 다른 방식으로 업무를 완료하는 것입니다.
고객의 역동적인 비즈니스 요구 사항을 해결하는 동시에 서비스 비용에 영향을 미치는 운영 프로세스를 최적화해야 합니다. 조직은 혁신을 추구하면서 더 나은 고객 및 직원 경험을 위해서는 현재의 요구 사항을 해결하고 미래의 요구 사항에 따라 워크플로 솔루션을 동적으로 재정렬하는 워크플로 기능을 제공하는 더 우수하고 스마트한 자동화 솔루션이 필요하다는 것을 빠르게 깨닫습니다.
현재의 디지털 혁신 프로그램은 오늘날의 프로세스 문제를 해결하지만 변화를 위한 유연성을 제공하지 못하기 때문에 어려움을 겪고 있습니다.
지능형 비즈니스 프로세스 관리 제품군(iBPMS)은 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 소프트웨어에 인공 지능(AI)과 같은 추가 기능을 결합하여, 기업이 더 많은 시작부터 완료까지의 경험을 동적으로 자동화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 제품군은 클라우드를 지원하는 경우가 많으며 일반 개발자가 워크플로 솔루션을 매우 빠르게 만들 수 있도록 도와주는 로우 코드 도구를 제공합니다.
iBPMS는 사물인터넷에서와 같이 사람, 기계 및 사물을 조정하고 기존 비즈니스 프로세스 관리 요구 사항을 지원하는 통합 기술 세트입니다. 이러한 기술은 또한 다음과 같은 이점을 제공합니다.
명확한 목표와 전략이 있더라도 동일한 내용을 말하는 제공업체가 너무 많기 때문에 올바른 기술 제공업체를 선택하는 것은 어려울 수 있습니다. iBPM 분야도 다르지 않습니다.
"적합한" iBPMS 플랫폼 제공업체는 현재 비즈니스 프로세스 성숙도, 프로세스를 지원하는 활동, 숙련된 리소스(시스템, 사람, 로봇)의 가용성 및 데이터 액세스 여부에 따라 크게 달라집니다. AI와 같은 기능을 제공하는 것도 중요한 역할을 할 수 있습니다.
iBPMS 선택과 관련하여 수년에 걸쳐 새로운 기술 제공업체가 이 분야에 진입하고 다른 제공업체가 외면함에 따라 평가 기준이 변경되었습니다. Gartner는 최근 디지털 비즈니스 최적화, 디지털 비즈니스 혁신, 셀프 서비스 지능형 비즈니스 프로세스 자동화, 적응형 사례 관리 등 4가지 사용 사례에 걸쳐 공급업체를 평가한 지능형 비즈니스 프로세스 관리 제품군 Magic Quadrant를 발표했습니다.
Gartner는 21개 iBPMS 공급업체의 실행 능력과 비전의 완전성을 평가하고 주요 공급업체의 강점 및 주의 사항을 간략하게 설명했습니다. Leader Quadrant의 공급업체는 고객 비즈니스를 위한 지능형 운영을 지원하는 강력한 제품 로드맵을 보유하고 있습니다. 또한 리더는 비즈니스 지향적인 방법론과 변화하는 요구사항에 맞춰 성장할 수 있는 역량을 제공합니다.
Gartner 보고서에 따르면, “IBM은 최근 제품군을 재구성하면서 느슨하게 통합되어 있던 다양한 제품을 취합하여 일관된 웹 기반 설계 및 최종 사용자 경험을 갖춘 공통 데이터 모델에서 운영되는 통합 플랫폼으로 재구상했습니다. 최종 결과를 통해 여러 역할이 협업하여 지능형 애플리케이션을 구축할 수 있습니다."
콘텐츠 서비스와 결합된 프로세스, 작업 및 의사 결정 자동화의 강력한 조합인 IBM의 포괄적인 디지털 비즈니스용 자동화 플랫폼은 Gartner가 IBM을 Magic Quadrant의 지능형 비즈니스 프로세스 관리 부문에서 6년 연속 리더로 선정할 수 있었던 원동력입니다.
IBM® Automation Platform for Digital Business는 고객이 워크플로와 의사결정을 자동화하면서 해당 비즈니스 프로세스 내 콘텐츠로부터 인사이트를 빠르고 대규모로 도출할 수 있도록 지원합니다. IBM 고객은 이 플랫폼에서 50,000개 이상의 애플리케이션을 만들고 실행하고 있습니다.
고지 사항:
이 그래픽은 Gartner, Inc.에서 발행한 대규모 연구 문서의 일부로 전체 문서의 맥락에서 평가되어야 합니다. Gartner 문서는 요청 시 IBM에서 제공합니다.
Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 조직의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.
