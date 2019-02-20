

디지털 혁신은 단순히 변화를 위한 것이 아니라 다른 방식으로 업무를 완료하는 것입니다.

고객의 역동적인 비즈니스 요구 사항을 해결하는 동시에 서비스 비용에 영향을 미치는 운영 프로세스를 최적화해야 합니다. 조직은 혁신을 추구하면서 더 나은 고객 및 직원 경험을 위해서는 현재의 요구 사항을 해결하고 미래의 요구 사항에 따라 워크플로 솔루션을 동적으로 재정렬하는 워크플로 기능을 제공하는 더 우수하고 스마트한 자동화 솔루션이 필요하다는 것을 빠르게 깨닫습니다.

현재의 디지털 혁신 프로그램은 오늘날의 프로세스 문제를 해결하지만 변화를 위한 유연성을 제공하지 못하기 때문에 어려움을 겪고 있습니다.

지능형 비즈니스 프로세스 관리 제품군(iBPMS)은 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 소프트웨어에 인공 지능(AI)과 같은 추가 기능을 결합하여, 기업이 더 많은 시작부터 완료까지의 경험을 동적으로 자동화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 제품군은 클라우드를 지원하는 경우가 많으며 일반 개발자가 워크플로 솔루션을 매우 빠르게 만들 수 있도록 도와주는 로우 코드 도구를 제공합니다.

iBPMS는 사물인터넷에서와 같이 사람, 기계 및 사물을 조정하고 기존 비즈니스 프로세스 관리 요구 사항을 지원하는 통합 기술 세트입니다. 이러한 기술은 또한 다음과 같은 이점을 제공합니다.