지금 지능형 자산 관리 전략이 필요한 6가지 이유

자산 관리 프로세스와 관련된 데이터가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이 데이터는 매우 귀중하지만 제대로 분석할 수 있어야만 사용할 수 있습니다. 오늘날에는 여러 플랫폼, 디바이스 및 자산을 통합하는 복잡성과 데이터를 활용 가능한 형태로 만들기 위해 필요한 느리고 노동 집약적인 프로세스 때문에 데이터의 3분의 2 이상이 활용되지 못한 채 방치되고 있습니다. 그 결과는 어떨까요? 수준 이하의 운영 성과와 안정성 문제가 발생했으며, 이는 다운타임 및 결함에서 가장 두드러졌습니다.
이것이 바로 지능형 자산 관리가 필요한 이유입니다.
지능형 자산 관리(IAM) 솔루션은 데이터와 AI를 활용하여 중요한 자산 성능을 최적화하고 엔터프라이즈 운영을 자동화합니다.
오늘날 기업에 지능형 자산 관리가 필요한 6가지 이유는 다음과 같습니다.
지능형 자산 관리는 운영 프로세스를 자동화하는 데 중점을 둡니다. 이를 통해 자산 유지보수 및 관리를 간소화하여 병목 현상과 수작업을 줄이고 가동 시간, 생산성 및 비용을 개선할 수 있습니다.
건물 및 공간 관리 분야에서 기업들은 데이터, IoT 및 AI를 사용하는 통합 업무 공간 관리 솔루션을 사용하고 있습니다. 이러한 솔루션은 조직이 안전하고 유연한 작업 공간을 설계하고, 직원 참여도를 높이고, 운영 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
지능형 자산 관리는 자산 가용성과 안정성을 높여 수익을 증대하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 광업 회사는 특정 작업에 자율 주행 차량을 사용합니다. 때로는 지구 반대편에서도 원격으로 장비를 모니터링하여 적절한 오일 압력이나 온도를 확인하고 자산이 제대로 작동하도록 유지할 수 있습니다. 지하 광산에서 작업하는 로봇은 다운타임 없이 작동할 수 있어 화재, 홍수, 붕괴 또는 독성 대기 오염 물질과 같은 위험한 환경에서 안전 위험을 완화할 수 있습니다.
지능형 자산 관리를 통해 보다 지속 가능한 운영과 같은 모범 사례를 쉽게 배포할 수 있습니다.
IAM 솔루션은 AI, 날씨 데이터, 기후 위험 분석, 탄소 회계 기능을 통합하여 조직이 복잡한 데이터를 정리하는 데 소요되는 리소스를 줄이고, 이를 분석하여 인사이트를 얻고 조치를 취하는 데 더 많은 리소스를 사용할 수 있도록 합니다.
지능형 자산 관리는 최고 경영진부터 일선, 공급망에 이르기까지 조직의 모든 수준에서 비즈니스 운영, 재무 및 생산을 관리하는 엔터프라이즈 운영 시스템을 구축하는 것을 의미합니다.
변화하는 경제 및 규제 환경은 석유 및 가스 기업에게 직원 안전을 유지하면서 자산을 모니터링, 관리 및 유지하는 더 나은 방법을 지속적으로 모색하도록 요구하고 있습니다.
Kuwait Oil Company는 이러한 광범위한 프로세스를 단일 우산 아래에 통합할 수 있는 자산 관리 솔루션이 필요했습니다. 이 기업은 석유 추출 및 시추 작업뿐만 아니라, 해양 운영 및 직원 병원을 포함한 운영 전반에 IBM® Maximo for Oil and Gas 솔루션을 배포하여 효율성을 개선하고 더 높은 생산 목표량를 달성했습니다.
지능형 자산 관리는 비전 검사, 원격 자산 모니터링 및 예측 유지보수를 위해 자산 데이터를 노코드 및 로우코드 애플리케이션에 통합하고, 콘텐츠 사일로를 제거하여 조직 전체에 가시성을 제공합니다. 이 모든 작업은 데이터 과학자 없이 이루어집니다.
작년에 IBM은 Toyota가 사후 대응적인 사이클 기반 유지보수에서 사전 예방적인 신뢰성 기반 유지보수로 전환할 수 있도록 지원했습니다. 이제 Toyota는 이상 징후를 항상 감지하고 장비 상태를 측정하는 동시에, 장애가 발생하기 전에 미리 예측하고 해결할 수 있습니다.
IBM이 Toyota가 더 스마트한 공장을 구축하도록 지원한 방법을 알아보기
지능형 자산 관리는 확장 가능한 개방형 자산 관리 플랫폼을 갖춘 간단하고 안전한 데이터 아키텍처로, 클라우드와 장소에 구애받지 않고 모든 데이터에 대응할 수 있습니다.
귀사의 운영을 최대한 활용하세요. IBM® Maximo, IBM® Environmental Intelligence Suite, TRIRIGA를 통해 지능형 자산 관리 솔루션을 구축하도록 도와드리겠습니다.
IBM의 통합 자산 관리 솔루션으로 가동 시간을 늘리고, 생산성을 개선하고, 유지보수 비용을 절감하고, 더욱 탄력적인 운영을 구축하세요.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.