지금 지능형 자산 관리 전략이 필요한 6가지 이유

자산 관리 프로세스와 관련된 데이터가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이 데이터는 매우 귀중하지만 제대로 분석할 수 있어야만 사용할 수 있습니다. 오늘날에는 여러 플랫폼, 디바이스 및 자산을 통합하는 복잡성과 데이터를 활용 가능한 형태로 만들기 위해 필요한 느리고 노동 집약적인 프로세스 때문에 데이터의 3분의 2 이상이 활용되지 못한 채 방치되고 있습니다. 그 결과는 어떨까요? 수준 이하의 운영 성과와 안정성 문제가 발생했으며, 이는 다운타임 및 결함에서 가장 두드러졌습니다.

이것이 바로 지능형 자산 관리가 필요한 이유입니다.

지능형 자산 관리(IAM) 솔루션은 데이터와 AI를 활용하여 중요한 자산 성능을 최적화하고 엔터프라이즈 운영을 자동화합니다.

오늘날 기업에 지능형 자산 관리가 필요한 6가지 이유는 다음과 같습니다.