통합, API, 이벤트 및 데이터를 성공적으로 활용하는 것은 디지털 혁신에서 AI 혁신으로의 다음 패러다임 전환에 필수적입니다. 통합 및 자동화에 접근하는 방법에는 여러 가지가 있지만, 모든 길은 서비스형 통합 플랫폼(iPaaS)으로 연결됩니다. 실제로 iPaaS는 수년 동안 빠르게 성장해 왔으며 둔화될 조짐을 보이지 않고 있습니다.
한편 필요한 앱, 시스템, 데이터의 통합은 계속 변화하는 대상입니다. 애플리케이션이 교체되고 클라우드로 현대화되면서 변하지 않는 유일한 것은 변화입니다. 이러한 이유로 우리는 iPaaS 시장에 대규모 투자를 하고 있습니다.
시장에서 이러한 기회와 혁신이 이루어지는 시기에 IBM은 IBM 및 webMethods 통합 포트폴리오의 선도적인 기술을 통합하고 있습니다. 우리는 투자와 발명을 통해 비즈니스 리더가 통합을 경쟁 우위로 전환하도록 돕는 데 중점을 둡니다.
iPaaS는 클라우드와 온프레미스 배포를 원활하게 처리할 수 있는 하이브리드여야 한다고 생각합니다. 또한 여러 통합 패턴을 공유 제어, 거버넌스 및 이동성과 결합하여 통합해야 합니다. 우리는 하이브리드 멀티클라우드 통합에 대한 결합된 전문 지식을 활용하여 고객이 조직 전반의 통합에 관여하는 모든 개인과 팀의 생산성을 높일 수 있도록 지원하고 있습니다. 올바르게 수행되면 iPaaS는 조직이 번창할 수 있도록 복잡성을 관리합니다.
하이브리드 제어를 핵심으로 하여 통합 제어 플레인을 통해 통합 패턴(예: 애플리케이션, API, B2B, 파일, 이벤트, 메시징 등)을 공통 경험으로 통합합니다. 분산 실행을 통한 중앙 제어를 통해 모든 지역, 하이브리드 멀티클라우드 호스팅 환경, 사용자 페르소나 및 팀에 걸쳐 전체 통합 환경을 단일 창을 통해 관리할 수 있습니다. 통합 iPaaS는 모든 사용 사례를 처리할 수 있는 가장 포괄적인 플랫폼을 제공합니다.
또한 IBM은 watsonx 기반의 책임감 있는 AI 분야에서 시장을 선도하는 입지를 확보하여 iPaaS 분야에서 타의 추종을 불허하는 AI 기반 통합 솔루션을 제공할 수 있는 이점을 가지고 있습니다. 현재 제품 AI 기능을 기반으로 구축된 생성형 AI는 전체 통합 라이프사이클에서 중요한 역할을 수행하여 작성, 모니터링 및 거버넌스 전반에서 생산성과 민첩성을 높여 신속한 혁신을 실현할 수 있습니다. AI 어시스턴트는 훌륭한 출발점이며, 이제 AI 에이전트 주도의 하이브리드 iPaaS를 활용하는 과정을 준비하고 있습니다.
이러한 비전이 실현됨에 따라 하이브리드 iPaaS는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
이는 대담한 비전이며, 저희는 빠르게 움직이고 있습니다. 이 시장, 이 팀, 이 기술이 합쳐져 진정으로 강력한 무언가를 만들어내고 있습니다.
우리의 요청은? 충분히 알아보기 전에 또 다른 iPaaS에 스스로를 묶어두지 마세요. 우리는 iPaaS가 어디로 향하고 있는지 알고 있으며, 그 여정을 함께하길 바랍니다.