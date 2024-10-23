통합, API, 이벤트 및 데이터를 성공적으로 활용하는 것은 디지털 혁신에서 AI 혁신으로의 다음 패러다임 전환에 필수적입니다. 통합 및 자동화에 접근하는 방법에는 여러 가지가 있지만, 모든 길은 서비스형 통합 플랫폼(iPaaS)으로 연결됩니다. 실제로 iPaaS는 수년 동안 빠르게 성장해 왔으며 둔화될 조짐을 보이지 않고 있습니다.

한편 필요한 앱, 시스템, 데이터의 통합은 계속 변화하는 대상입니다. 애플리케이션이 교체되고 클라우드로 현대화되면서 변하지 않는 유일한 것은 변화입니다. 이러한 이유로 우리는 iPaaS 시장에 대규모 투자를 하고 있습니다.

시장에서 이러한 기회와 혁신이 이루어지는 시기에 IBM은 IBM 및 webMethods 통합 포트폴리오의 선도적인 기술을 통합하고 있습니다. 우리는 투자와 발명을 통해 비즈니스 리더가 통합을 경쟁 우위로 전환하도록 돕는 데 중점을 둡니다.