우리는 신을 믿습니다. 그 외의 모든 사람은 데이터를 가져와야 합니다.”

"우리는 신을 신뢰합니다. 다른 모든 사람은 데이터를 가져와야 합니다."

이 문구는 W. Edwards Deming이 한 말로, 비즈니스를 수행할 때 데이터 측정과 분석의 중요성을 주로 의미합니다. IT 분야에서도 비즈니스와 마찬가지로 데이터 분석은 동일하게 중요합니다. 따라서 지난 10년 동안 데이터 웨어하우스, 빅 데이터, 데이터 레이크, 그리고 최근에는 데이터 사이언스에 대해 이야기해 왔습니다. 데이터 과학은 그 자체로 하나의 IT 분야가 되었으며, 요즘 가장 각광받는 직업 중 하나는 데이터 과학자입니다.

대부분의 기업에서는 우리가 이 모든 데이터를 보유하고 있으며, 이를 올바르게 처리하고 분석하여 인사이트를 얻고 이점을 누리기만 하면 된다는 인식을 가지고 있는 것 같습니다.

결론: 데이터 과학을 활용해 봅시다!