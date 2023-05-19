CPU 스로틀링 측정 개선

IBM® Turbonomic을 위한 스로틀링 인식 컨테이너 CPU 크기 조정 기능을 출시한 지 1년 반이 지났으며, 그만한 이유가 있을 정도로 많은 관심을 받고 있습니다. 첫 번째 블로그 게시물에서 설명한 대로 잘못된 CPU 제한을 설정하면 애플리케이션 성능이 조용히 저하되고 문자 그대로 설계된 대로 작동합니다.

Turbonomic은 스로틀링 지표를 시각화하며, 더 중요한 것은 CPU 제한 크기 조정을 권장할 때 스로틀링을 고려한다는 것입니다. Turbonomic은 이 조용한 성능 저해 요소를 드러낼 수 있을 뿐만 아니라 컨테이너식 애플리케이션 성능에 미치는 영향을 최소화하기 위해 CPU 제한 값을 지정합니다.

이 새로운 게시물에서는 스로틀링 수준을 측정하는 방식의 상당한 개선에 대해 이야기하려고 합니다. 이러한 개선 이전에는 제한 지표가 제한 기간의 백분율을 기준으로 계산되었습니다. 이러한 측정을 통해 CPU 제한이 낮은 애플리케이션의 경우 전송률 저하가 과소평가되고 CPU 제한이 높은 애플리케이션의 경우 과대평가되었습니다. 그 결과 스로틀링을 최소화하고 성능을 보장하기 위해 하한 애플리케이션으로 의사 결정을 조정하면서 상한 애플리케이션의 규모를 너무 과감하게 늘렸습니다.

이 최근 개선 사항에서는 스로틀링된 시간의 비율을 기반으로 스로틀링을 측정합니다. 이 글에서는 이 새로운 측정이 어떻게 작동하는지, 그리고 왜 위에서 언급한 과소평가와 과대평가 모두를 바로잡을 수 있는지 보여드리겠습니다.

CPU 스로틀링에 대한 간략한 재검토