국제회계기준(IFRS)은 재무 보고와 관련된 다양한 회계 주제를 다루는 국제회계기준위원회(IASB)에서 관리하는 일련의 회계 규칙 및 표준입니다. 국제지속가능성기준위원회(ISSB)는 IFRS가 설립한 기관으로, 이러한 기준을 확장하여 IFRS 지속가능성공시기준을 포함하게 했으며, 재무제표에 기후 관련 공시를 재무정보와 함께 포함할 수 있도록 지침을 제공합니다. 이러한 표준은 자발적인 것이지만, 전 세계 관할 구역에서 빠르게 채택되고 있다는 것은 그 영향력이 커지고 있다는 신호입니다.

IFRS에 따르면 2024년 9월 현재 30개 국가가 이미 IFRS S1 및 S2 표준을 합법적으로 시행하기 위한 조치를 취하고 있습니다.¹ 브라질, 캐나다, 일본, 영국을 포함한 일부 국가에서는 표준을 채택하거나 사용하기로 결정했다고 발표했습니다.² 이러한 광범위한 채택은 이러한 자발적 표준이 빠르게 요구 사항이 되고 있다는 것을 나타냅니다.

이 표준들은 기업이 지속가능성과 관련된 정보를 일관되고 비교 가능한 방식으로 공시할 수 있도록 하는 글로벌 프레임워크를 제공하여 투자자들에게 투명한 정보를 제공하는 데 도움을 줍니다. 거버넌스, 전략, 위험 관리 및 지표 등 기후 관련 재무 정보 공시 태스크포스(TCFD) 권장 사항과 유사한 구조를 따르는 IFRS 지속가능성 공시 표준은 다음과 같은 두 가지 주요 구성 요소로 구성되어 있습니다.

IFRS S1(지속가능성): S1은 지속가능성 관련 위험 및 기회를 공시하기 위한 일반 요구 사항에 중점을 두어 재무 보고서 사용자가 단기, 중기 및 장기적으로 이러한 위험에 대한 기업의 노출 및 관리를 평가할 수 있도록 합니다. 또한 산업별 및 비교 가능한 보고를 지원하기 위해 IFRS S1은 기업이 지속가능성 회계기준위원회(SASB) 표준을 보고에 통합할 것을 요구합니다.

IFRS S2(기후 변화): 사용자가 중대한 문제에 대한 회사 노출 및 관리를 평가할 수 있도록 하는 것을 목표로 하면서 S2는 특히 기후 관련 공시에 초점을 맞춥니다. 이러한 공시는 기후 관련 재무 공시 태스크포스(TCFD) 권고 사항에 따라 온실가스(GHG) 배출, 기후 복원력 및 저탄소 경제로의 전환에 중점을 둡니다.

지속가능성 관련 재무 공시의 글로벌 기준을 구축하는 작업이 계속됨에 따라 IFRS 지속가능성 공시 프레임워크는 IFRS S1 및 IFRS S2를 넘어 발전할 것으로 예상됩니다.³