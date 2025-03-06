IFRS 지속 가능성 공개 표준

방목 중인 소의 조감도

지속가능성 보고의 차세대 혁신

국제회계기준(IFRS)은 재무 보고와 관련된 다양한 회계 주제를 다루는 국제회계기준위원회(IASB)에서 관리하는 일련의 회계 규칙 및 표준입니다. 국제지속가능성기준위원회(ISSB)는 IFRS가 설립한 기관으로, 이러한 기준을 확장하여 IFRS 지속가능성공시기준을 포함하게 했으며, 재무제표에 기후 관련 공시를 재무정보와 함께 포함할 수 있도록 지침을 제공합니다. 이러한 표준은 자발적인 것이지만, 전 세계 관할 구역에서 빠르게 채택되고 있다는 것은 그 영향력이 커지고 있다는 신호입니다.

IFRS에 따르면 2024년 9월 현재 30개 국가가 이미 IFRS S1 및 S2 표준을 합법적으로 시행하기 위한 조치를 취하고 있습니다.¹ 브라질, 캐나다, 일본, 영국을 포함한 일부 국가에서는 표준을 채택하거나 사용하기로 결정했다고 발표했습니다.² 이러한 광범위한 채택은 이러한 자발적 표준이 빠르게 요구 사항이 되고 있다는 것을 나타냅니다.

이 표준들은 기업이 지속가능성과 관련된 정보를 일관되고 비교 가능한 방식으로 공시할 수 있도록 하는 글로벌 프레임워크를 제공하여 투자자들에게 투명한 정보를 제공하는 데 도움을 줍니다. 거버넌스, 전략, 위험 관리 및 지표 등 기후 관련 재무 정보 공시 태스크포스(TCFD) 권장 사항과 유사한 구조를 따르는 IFRS 지속가능성 공시 표준은 다음과 같은 두 가지 주요 구성 요소로 구성되어 있습니다.

  • IFRS S1(지속가능성): S1은 지속가능성 관련 위험 및 기회를 공시하기 위한 일반 요구 사항에 중점을 두어 재무 보고서 사용자가 단기, 중기 및 장기적으로 이러한 위험에 대한 기업의 노출 및 관리를 평가할 수 있도록 합니다. 또한 산업별 및 비교 가능한 보고를 지원하기 위해 IFRS S1은 기업이 지속가능성 회계기준위원회(SASB) 표준을 보고에 통합할 것을 요구합니다.
  • IFRS S2(기후 변화): 사용자가 중대한 문제에 대한 회사 노출 및 관리를 평가할 수 있도록 하는 것을 목표로 하면서 S2는 특히 기후 관련 공시에 초점을 맞춥니다. 이러한 공시는 기후 관련 재무 공시 태스크포스(TCFD) 권고 사항에 따라 온실가스(GHG) 배출, 기후 복원력 및 저탄소 경제로의 전환에 중점을 둡니다.

지속가능성 관련 재무 공시의 글로벌 기준을 구축하는 작업이 계속됨에 따라 IFRS 지속가능성 공시 프레임워크는 IFRS S1 및 IFRS S2를 넘어 발전할 것으로 예상됩니다.³

IFRS S1 및 IFRS S2 도입 타임라인

ISSB는 조직에 2024년 1월 1일 또는 그 이후에 시작하는 연간 보고 기간에 IFRS S1과 IFRS S2를 채택할 것을 지시합니다.⁴ 채택 일정은 관할 구역에 따라 다를 수 있습니다.

IFRS용 SASB 표준 사용

IFRS S1은 지속가능성 회계기준위원회(SASB) 표준을 직접적으로 사용하도록 의무화하지는 않지만, 기업은 최소한 보고 프로세스의 일환으로 그 관련성을 평가해야 합니다.⁴ SASB 표준은 지속가능성 주제 및 지표에 대한 산업별 지침을 제공하여 기업에 지속가능성 관련 공시를 처리할 수 있는 실용적인 프레임워크를 제공합니다. ISSB는 SASB 표준 채택을 촉진함으로써 산업별 지침을 제공하여 IFRS S1의 적용을 간소화하는 것을 목표로 합니다.

SASB 표준의 산업별 초점은 조직이 운영에 맞춘 관련 공시 주제와 지표를 식별하는 데 도움을 주며, 일관되고 투명한 보고를 촉진합니다. SASB 표준은 IFRS S2에서 다루는 기후 관련 위험 외에도 인적 자본 및 천연 자원 관리와 같은 영역을 포함하도록 지속가능성 공시 범위를 확대합니다. 이러한 광범위한 관점은 조직이 물질적 위험과 기회에 대한 포괄적인 평가를 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

IFRS S1 요구 사항을 효과적으로 충족하기 위해 기업은 구조화된 접근 방식을 통해 SASB 표준을 활용할 수 있습니다.

  1. 관련 업계 표준 식별: 기업의 비즈니스 운영 부문에 해당하는 SASB 표준을 평가하여 적용 가능한 공시 주제 및 지표를 정확히 찾아냅니다.
  2. 적절한 공시 주제 선택 및 관련 지표 식별: SASB 공시 주제 및 지표를 사용하여 의사 결정에 유용한 정량적 보고를 보장하는 방식으로 지속가능성 성능을 측정하고 공시합니다.
  3. 포괄적인 공시 자료 개발: SASB의 기술 프로토콜을 적용하여 이해관계자에게 지속가능성 관련 위험 및 기회에 대한 투명하고 비교 가능한 인사이트를 제공하는 산업별 공시 자료를 작성합니다. 이 접근 방식은 조직이 견고한 지속가능성 보고서를 구축하는 데 도움을 주며, 글로벌 프레임워크와 조화를 이루고 이해관계자들에게 의미 있는 인사이트를 제공합니다.

 

 

Envizi를 통한 IFRS 요구 사항 탐색

IBM® Envizi는 조직이 지속가능성 보고서를 IFRS S1 및 IFRS S2의 보고 표준에 맞게 조정할 수 있도록 지원하는 포괄적인 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. IBM의 소프트웨어 제품군은 기업이 지속가능성 데이터를 수집, 관리 및 분석할 수 있도록 지원하고 다음을 통해 효율적인 보고서 생성을 지원합니다.

  • 내장된 IFRS 질문 및 질문 안내: 모든 질문, 답변 및 증빙 문서를 하나의 시스템에 보관합니다.
  • 통합 보고: IFRS 요구 사항에 맞게 보고서를 구성합니다.
  • 실시간 지속가능성 데이터: 주요 지속가능성 지표 및 관행을 추적, 관리 및 보고합니다.
  • 업종별 인사이트: 산업별 SASB 지표를 공시 자료에 쉽게 통합할 수 있습니다.

Envizi를 활용하면 기업은 지속가능성 보고 기준의 요구 사항을 효과적으로 충족하는 동시에, 투명성을 유지하고 투자자와 고객의 신뢰를 높일 수 있습니다.

데모를 요청해 IBM® Envizi가 어떻게 기업이 IFRS S1 및 IFRS S2를 ESG 보고에 통합하도록 원활하게 지원할 수 있는지 알아보세요.
IBM Envizi ESG Suite

envizi가 ESG 데이터로 가장 시급하고 복잡한 문제를 해결하고 지속가능성 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

 

지속가능성 솔루션

전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.

지속가능성 컨설팅 서비스

IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.

개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.

