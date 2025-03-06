국제회계기준(IFRS)은 재무 보고와 관련된 다양한 회계 주제를 다루는 국제회계기준위원회(IASB)에서 관리하는 일련의 회계 규칙 및 표준입니다. 국제지속가능성기준위원회(ISSB)는 IFRS가 설립한 기관으로, 이러한 기준을 확장하여 IFRS 지속가능성공시기준을 포함하게 했으며, 재무제표에 기후 관련 공시를 재무정보와 함께 포함할 수 있도록 지침을 제공합니다. 이러한 표준은 자발적인 것이지만, 전 세계 관할 구역에서 빠르게 채택되고 있다는 것은 그 영향력이 커지고 있다는 신호입니다.
IFRS에 따르면 2024년 9월 현재 30개 국가가 이미 IFRS S1 및 S2 표준을 합법적으로 시행하기 위한 조치를 취하고 있습니다.¹ 브라질, 캐나다, 일본, 영국을 포함한 일부 국가에서는 표준을 채택하거나 사용하기로 결정했다고 발표했습니다.² 이러한 광범위한 채택은 이러한 자발적 표준이 빠르게 요구 사항이 되고 있다는 것을 나타냅니다.
이 표준들은 기업이 지속가능성과 관련된 정보를 일관되고 비교 가능한 방식으로 공시할 수 있도록 하는 글로벌 프레임워크를 제공하여 투자자들에게 투명한 정보를 제공하는 데 도움을 줍니다. 거버넌스, 전략, 위험 관리 및 지표 등 기후 관련 재무 정보 공시 태스크포스(TCFD) 권장 사항과 유사한 구조를 따르는 IFRS 지속가능성 공시 표준은 다음과 같은 두 가지 주요 구성 요소로 구성되어 있습니다.
지속가능성 관련 재무 공시의 글로벌 기준을 구축하는 작업이 계속됨에 따라 IFRS 지속가능성 공시 프레임워크는 IFRS S1 및 IFRS S2를 넘어 발전할 것으로 예상됩니다.³
ISSB는 조직에 2024년 1월 1일 또는 그 이후에 시작하는 연간 보고 기간에 IFRS S1과 IFRS S2를 채택할 것을 지시합니다.⁴ 채택 일정은 관할 구역에 따라 다를 수 있습니다.
IFRS S1은 지속가능성 회계기준위원회(SASB) 표준을 직접적으로 사용하도록 의무화하지는 않지만, 기업은 최소한 보고 프로세스의 일환으로 그 관련성을 평가해야 합니다.⁴ SASB 표준은 지속가능성 주제 및 지표에 대한 산업별 지침을 제공하여 기업에 지속가능성 관련 공시를 처리할 수 있는 실용적인 프레임워크를 제공합니다. ISSB는 SASB 표준 채택을 촉진함으로써 산업별 지침을 제공하여 IFRS S1의 적용을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
SASB 표준의 산업별 초점은 조직이 운영에 맞춘 관련 공시 주제와 지표를 식별하는 데 도움을 주며, 일관되고 투명한 보고를 촉진합니다. SASB 표준은 IFRS S2에서 다루는 기후 관련 위험 외에도 인적 자본 및 천연 자원 관리와 같은 영역을 포함하도록 지속가능성 공시 범위를 확대합니다. 이러한 광범위한 관점은 조직이 물질적 위험과 기회에 대한 포괄적인 평가를 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IFRS S1 요구 사항을 효과적으로 충족하기 위해 기업은 구조화된 접근 방식을 통해 SASB 표준을 활용할 수 있습니다.
IBM® Envizi는 조직이 지속가능성 보고서를 IFRS S1 및 IFRS S2의 보고 표준에 맞게 조정할 수 있도록 지원하는 포괄적인 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. IBM의 소프트웨어 제품군은 기업이 지속가능성 데이터를 수집, 관리 및 분석할 수 있도록 지원하고 다음을 통해 효율적인 보고서 생성을 지원합니다.
Envizi를 활용하면 기업은 지속가능성 보고 기준의 요구 사항을 효과적으로 충족하는 동시에, 투명성을 유지하고 투자자와 고객의 신뢰를 높일 수 있습니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.