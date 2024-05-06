IBM 메인프레임 기술 협의회는 글로벌 커뮤니티를 한데 모아 메인프레임 인재를 양성합니다

글로벌 경제는 트랜잭션을 기반으로 이루어지며, 가치 기준 트랜잭션의 70%는 IBM Z 메인프레임을 통해 실행됩니다. 세계 최대 규모의 많은 기업이 핵심 비즈니스를 지원하기 위해 IBM Z에 의존하고 있으며, IBM Z는 지속적인 혁신 프로세스를 통해 새로운 세대마다 고객에게 업계 최초의 기술을 제공합니다. 기업이 AI를 구현하고 애플리케이션을 현대화하고 전사적으로 통합하고 디지털 혁신을 지속하려면 최신 메인프레임 기술이 매우 중요합니다.

이러한 기술은 새로운 인재를 교육하거나, 기존 커뮤니티의 기술을 심화하거나, 플랫폼에 새로운 기술과 기능을 도입하는 등 플랫폼의 미래에 필수적입니다.