IBM 메인프레임 기술 협의회는 글로벌 커뮤니티를 한데 모아 메인프레임 인재를 양성합니다

글로벌 경제는 트랜잭션을 기반으로 이루어지며, 가치 기준 트랜잭션의 70%는 IBM Z 메인프레임을 통해 실행됩니다. 세계 최대 규모의 많은 기업이 핵심 비즈니스를 지원하기 위해 IBM Z에 의존하고 있으며, IBM Z는 지속적인 혁신 프로세스를 통해 새로운 세대마다 고객에게 업계 최초의 기술을 제공합니다. 기업이 AI를 구현하고 애플리케이션을 현대화하고 전사적으로 통합하고 디지털 혁신을 지속하려면 최신 메인프레임 기술이 매우 중요합니다.
이러한 기술은 새로운 인재를 교육하거나, 기존 커뮤니티의 기술을 심화하거나, 플랫폼에 새로운 기술과 기능을 도입하는 등 플랫폼의 미래에 필수적입니다.
IBM, Broadcom 및 21CS는 최근 The Futurum Group에 의뢰하여 기업, 대학 리더 및 학생들에게 메인프레임 환경 전반의 동향에 대한 설문조사를 실시했습니다. 이 설문조사는 인재 확보, 커리큘럼 및 개발 기술 제공, 메인프레임을 공부하는 학생들이 중점을 두는 우선 순위 영역 등 여러 주제를 다루었습니다.
Futurum Group은 설문조사에 참여한 조직의 60%가 숙련된 지원자와 연결될 수 있도록 부트캠프, 교육 또는 견습 프로그램을 제공하는 업계 공급업체와 긴밀히 협력하고 있다고 답했습니다. 또한 설문조사에 참여한 조직의 91%가 향후 1~2년 내에 메인프레임 시스템 관리자 또는 메인프레임 애플리케이션 개발자를 채용할 것으로 예상하는 등 인재에 대한 수요가 건전한 것으로 나타났습니다. 2024년 글로벌 메인프레임 기술 보고서: 산업 및 교육 전문가의 인사이트 전문 보고서는 2024년 5월 6일에 발표됩니다.
IBM은 더 넓은 글로벌 커뮤니티를 모아 기술을 지속적으로 구축하기 위해 메인프레임 기술 협의회를 출범한다고 발표했습니다. 이 협의회는 글로벌 조직이 함께 일하는 포럼을 제공하여 커뮤니티를 통합하고, 경험을 공유하기 및 협업적으로 솔루션을 구현하여 메인프레임 플랫폼을 위한 강력한 글로벌 인력을 구축할 수 있는 흥미로운 기회를 창출합니다.
회원에는 IBM 고객, IBM 파트너 , 학계, 사용자 그룹, 비영리 단체 및 오픈 커뮤니티의 담당자가 포함됩니다.
협의회 프레임워크에는 경력 인식, 역할 기반 역량 프레임워크, 학습 경로 및 지속적인 인재 성장에 중점을 둔 작업 그룹이 포함될 것입니다. 이 협의회는 이미 시행되고 있는 많은 IBM 메인프레임 기술 프로그램을 기반으로 합니다.
기존의 교육 커리큘럼 외에도 IBM은 기존 강의실을 넘어선 비전통적인 경로를 통해 새로운 메인프레임 인재를 영감, 연결, 학습 및 육성했습니다. 이러한 프로그램에는 다음이 포함됩니다:
오늘날 메인프레임 기술을 다루는 일은 교육과 훈련을 넘어서는 일입니다. IBM은 또한 요구되는 전문 기술의 수를 해결하기 위한 새로운 전략과 기술도 소개했습니다.
IBM의 메인프레임 기술 프로그램은 초보자부터 전문가까지 모든 사람에게 기회를 제공하기 위해 마련되었습니다. 능력을 확장하거나 다른 사람들과 지식을 공유하려는 경우, IBM 기술 프로그램은 커뮤니티가 연결되고 성공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IBM Z는 엔터프라이즈 운영 체제 및 더 높은 AI 정확도, 생산성 및 민첩성을 제공하는 IBM Z 소프트웨어를 실행하는 IBM Telum 프로세서를 기반으로 하는 현대적인 인프라 제품군입니다.
IBM Z와 Telum을 활용해 데이터를 보호하고 성능을 최적화하며 실시간 AI 인사이트를 확보하세요. 속도, 확장성, 보안을 고려하여 설계된 업계 최고의 메인프레임 솔루션과 프로세서로 기업의 미래를 구축하세요.