초자동화: 이점 및 과제

비즈니스 자동화 레드 3 세대 생성형 AI 일러스트

조직은 오늘날의 경제에서 성공하기 위해 생산성을 최대화하고 비용을 최소화하며 궁극적으로 효율성을 높여 운영해야 합니다. 초자동화를 통해 앞서 나갈 수 있습니다.

그러나 초자동화 프로젝트에는 여러 가지 과제도 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 초자동화의 이점과 도전 과제를 모두 분석해 보겠습니다.

초자동화란 무엇인가요?

초자동화 는 조직에서 자동화 기술을 사용하여 가능한 모든 프로세스를 간소화하고 반복적인 프로세스를 수동 개입 없이 실행할 수 있도록 합니다. 초자동화는 인공지능(AI), 머신 러닝, 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 활용하여 현대적·기존 프로세스와 장비를 혁신합니다. 이러한 디지털 혁신은 조직이 더 경쟁적인 환경에서 번창 할 수 있도록 비용 및 리소스 효율성을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

누가, 왜 초자동화를 사용하나요?

초자동화를 둘러싼 과대 광고는 현실이며, 조직이 오늘날 빠르게 변화하고 고도로 분산되어 있으며 리소스가 부족한 환경에서 앞서 나가는 데 도움이 될 수 있습니다. 프로세스가 이미 자동화되어 있든 없든, 장비가 새롭든 오래되었든 모든 조직은 초자동화 기술을 채택하고 이점을 누릴 수 있습니다.

원격 근무가 보편화되고 시설에 상주하는 직원이 줄어들면서 많은 업계가 원하는 만큼 신속하게 움직일 수 없어 큰 타격을 입었습니다.

조직을 초자동화로 이끄는 몇 가지 요구 사항과 목표는 다음과 같습니다.

  • 수요를 따라잡아야 할 필요성
  • 오래된 작업 프로세스로 인한 지연/경쟁 불능
  • 리소스나 지식 부족으로 인해 비즈니스 요구 사항을 따라잡을 수 없는 기업 IT
  • 직원의 호기심과 포부
  • 규정 준수 충족의 필요성
  • 일관된 생산과 인적 오류가 적은(또는 전혀 없는) 고품질 제품에 대한 열망

이러한 요구와 목표에 따라 많은 산업 분야에서 초자동화 도입이 급증하고 있습니다. 예를 들어, Gartner에 따르면 "현재는 제품과 농산물이 최종 목적지에 도달하기 전에 제품과 농산물을 많은 사람들의 손길이 필요하지만, 곧 자동화된 공장과 농장에서 농사, 수확, 포장, 배송 등 대부분의 작업을 수행할 것입니다. 2025년까지 모든 제품 및 농산물 중 20% 이상이 구매 시 최초로 사람의 손길이 닿게 될 것입니다." [1]

Gartner의 예측에 따르면 조직은 초자동화가 제공할 수 있는 가치를 깨닫고 있으며, 초자동화를 신속하게 구현하여 비즈니스를 간소화하고 있습니다.

초자동화의 이점

위에서 언급한 바와 같이 초자동화는 AI 및 머신 러닝과 같은 고급 기술을 통해 코어 자동화와 RPA를 확장합니다. 

초자동화는 조직에 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 비즈니스 전반에 걸쳐 많은 프로세스를 자동화하여 효율성을 확보합니다.
  • 반복적인 작업을 일관되고 효율적으로 완료하여 워크플로 할당을 최적화합니다.
  • 디지털 기술을 사용하여 수동 개입이 필요한 작업을 대체하는 작업을 자동화하여 비용을 절감합니다.
  • 보다 정확한 의사 결정을 위해 더 빠르고 풍부한 인사이트를 제공하여 민첩성을 높입니다.
  • 더 많은 인텔리전스를 활용하고 일관성을 개선하며 인적 오류를 줄임으로써 시장 출시 시간을 단축하여 더 높은 품질의 제품을 생산합니다.
  • 더 많은 데이터를 캡처하고 해당 데이터에 대한 인사이트를 제공하여 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리고 개선이 필요한 영역을 파악하며 고객 경험을 개선합니다.
  • 자동화 도구 및 자동화 솔루션을 구성하고 관리하는 데 필요한 기술 전문 지식을 줄입니다.

초자동화는 조직이나 자동화 수준이 낮은 조직에 특히 유용합니다. 이러한 조직은 디지털 프로세스 자동화 및 인프라 자동화를 통해 비즈니스 운영의 연결성, 민첩성, 효율성을 높여 실질적인 성과를 거둘 수 있습니다.

초자동화의 과제

초자동화 여정을 시작하기 전에, 원활한 도입을 위해 '초기 단계' 세부 사항에 세심히 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 가장 일반적인 문제에는 다음과 같은 것들이 있습니다.

  • 성공 측정 방법 알기
  • 현실적인 프로젝트 타임라인 개발 및 준수
  • 전체 프로젝트에 대한 엔드투엔드 리더십 확보
  • 가능한 한 정확하게 유형 및 무형 ROI를 미리 계산
  • 끊임없이 성장하고 진화하는 제품 시장에서 올바른 솔루션 선택
  • 새롭고 익숙하지 않은 접근 방식에 대한 이해관계자 및 경영진의 지원 확보

초자동화 과제를 해결하는 방법

다음 조치는 구현 프로젝트의 성공을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

내부 전문 지식 활용

현재 존재하는 프로세스에 대한 비즈니스 측면과 기술 측면의 전문가를 파악합니다. 입력, 메커니즘 및 결과를 가장 잘 이해하는 사람은 누구인가요? 새로운 기술과 솔루션에 대해 잘 알고 있는 사내 전문가가 있나요? 이러한 사람들이 처음부터 프로젝트에 참여하도록 하세요.

선제적 변경 관리

  • 하향식 접근 방식을 취하여 열정과 지지를 얻으세요. 조직 내 경영진, 이해관계자, 고객을 참여시켜서 지지를 확보하세요. 이러한 노력은 긍정적인 인식이 조직 전체에 퍼져나가면서 기하급수적인 성과를 가져올 것입니다.
  • 특히 초자동화가 진행되는 과정에서 프로세스가 자동화될 때, 직원들이 대체에 대한 두려움과 기술의 가치 및 역량에 대한 우려를 겪게 될 것입니다. 시간을 내어 그들의 두려움을 달래주세요.
  • 가능하면 직원을 재교육하세요. 이를 통해 더 많은 지식을 갖춘 사용자 기반을 제공할 뿐만 아니라 직업 안정성 및 근속에 대한 우려를 완화하여 지원을 늘릴 수 있습니다. 또한 팀 구성원의 지식을 향상시킬뿐만 아니라 해당 지식을 갖춘 개인의 수를 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 발생할 수 있는 모든 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다.

노력의 장벽과 위험 파악

앞으로 나아가는 데 어떤 제약이 어려움을 초래할 수 있을까요? 위험이나 제약 조건을 미리 완화하거나 해결할 수 있다면 프로세스가 더 원활하게 진행될 것입니다.

어떤 프로세스를 조기에 처리해야 하는지, 어떤 프로세스를 기다릴 수 있는지 결정하세요.

프로세스 마이닝을 사용하여 기존 프로세스를 평가하고 프로세스 맵을 개발하여 높은 가치가 존재하는 위치를 파악하세요. 디지털 트윈을 생성하여 프로세스 효율성을 평가하고 개선할 수 있는 부분을 파악하세요.

샌드박스에서 연습할 수 있는 기회 제공

직원들에게 위험 부담 없이 탐색할 수 있는 방법을 제공하세요. 그 결과 친숙하고 편안한 수준으로 구현이 쉬워지고 교육이 필요한 부분이나 문제가 발생할 수 있는 부분도 결정할 수 있습니다.

하이퍼오토메이션 사용 사례

초자동화는 모든 산업에서 활용될 수 있으며, 어떤 경우에는 해당 기업이나 산업의 요구에 맞춰 기술을 사용자 정의할 수 있거나 이미 사용자 정의되어 있는 경우도 있습니다.

사실, 앞서 언급한 Gartner의 연구에 따르면 "2024년까지 초자동화 제품의 80%는 업종별 깊이가 제한적일 것"이라고 합니다. 이는 즉시 배포하고 효율성을 확보하기가 더 쉬워진다는 의미입니다. 다시 말해, 2024년에는 자동차 제조업과 같은 특정 산업을 위한 초자동화 솔루션이 등장할 것으로 예상되며, 이러한 솔루션은 해당 산업에 특화된 연계 기능과 기능성을 갖추어 도입 과정을 더 쉽게 만들어줄 것입니다.

다음은 초자동화의 이점을 보여주는 업계별 몇 가지 예시입니다.

  • 의료: 수많은 반복적인 절차, 계약 의무, 준수해야 할 규제가 많은 의료 산업은 자연어 처리(NLP)와 같은 기술을 활용해 자동화 서비스를 제공하고, 프로세스를 가속화하며, 비용을 절감하며, 더 높은 품질을 제공할 최적의 위치에 있습니다.
  • 산업: 초자동화는 두 번째 산업 혁명과 유사합니다. 생산 시설에서는 비즈니스 프로세스 관리(BPM)와 함께 초자동화 기술을 사용하여 더 높은 품질의 제품을 대규모로 생산할 수 있습니다. 많은 산업 환경은 최적화의 이점을 얻을 수 있는 레거시 시스템과 프로세스를 사용합니다.
  • 금융 서비스: 금융 서비스 산업에는 고객, 구매자, 펀드 매니저 및 기타 주체와의 많은 계산, 거래 및 커뮤니케이션이 포함됩니다. 광학 문자 인식(OCR)과 같은 기술과 함께 초자동화는 수작업을 줄이면서 프론트엔드 및 백엔드 프로세스에서 고품질의 결과를 보장할 수 있습니다. 초자동화는 팬데믹 이후 경제 회복에도 도움을 줄 수 있습니다.

코로나19로 인해 피해를 입은 많은 기업에서 초자동화를 우선순위로 삼고 있습니다. 전 세계 산업은 인력 감소, 용량 제한, 예상치 못한 수요 변동으로 인한 생산성 문제를 해결해 왔습니다. 초자동화는 반복적인 프로세스를 자동화하고 가속화함으로써 발생하는 많은 문제를 해결하기 위해 도입되고 있습니다. 또한 기업들은 지능형 자동화를 사용하여 일관성과 품질을 높이는 동시에 비용을 절감하고 있습니다.

초자동화와 IBM

비즈니스에 초자동화를 적용할 준비가 되었다면 IBM® Cloud Pak for Business Automation을 시작하는 것이 좋습니다. 가장 어려운 운영상의 문제도 극복할 수 있도록 설계된 시장을 선도하는 통합 소프트웨어 세트입니다.

IBM Cloud Pak for Business Automation은 AI 생성 권장 사항, 영향을 측정하기 위한 분석 및 비즈니스 친화적인 로우코드 툴링을 제공하여 수동 프로세스에 소요되는 시간을 줄이고 고객 대기 시간을 줄일 수 있도록 지원합니다. IBM Cloud Pak for Business Automation을 사용하면 규정을 더 잘 준수하여 위험을 줄이고 더 가치 있는 작업에 시간을 재할당할 수 있습니다.

각주

[1] Gartner 2021 예측: RPA를 넘어 초자동화로 결과 가속화, 2020년 11월 30일
