초자동화: 이점 및 과제

초자동화 는 조직에서 자동화 기술을 사용하여 가능한 모든 프로세스를 간소화하고 반복적인 프로세스를 수동 개입 없이 실행할 수 있도록 합니다. 초자동화는 인공지능(AI), 머신 러닝, 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 활용하여 현대적·기존 프로세스와 장비를 혁신합니다. 이러한 디지털 혁신은 조직이 더 경쟁적인 환경에서 번창 할 수 있도록 비용 및 리소스 효율성을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.
초자동화를 둘러싼 과대 광고는 현실이며, 조직이 오늘날 빠르게 변화하고 고도로 분산되어 있으며 리소스가 부족한 환경에서 앞서 나가는 데 도움이 될 수 있습니다. 프로세스가 이미 자동화되어 있든 없든, 장비가 새롭든 오래되었든 모든 조직은 초자동화 기술을 채택하고 이점을 누릴 수 있습니다.
원격 근무가 보편화되고 시설에 상주하는 직원이 줄어들면서 많은 업계가 원하는 만큼 신속하게 움직일 수 없어 큰 타격을 입었습니다.
조직을 초자동화로 이끄는 몇 가지 요구 사항과 목표는 다음과 같습니다.
이러한 요구와 목표에 따라 많은 산업 분야에서 초자동화 도입이 급증하고 있습니다. 예를 들어, Gartner에 따르면 "현재는 제품과 농산물이 최종 목적지에 도달하기 전에 제품과 농산물을 많은 사람들의 손길이 필요하지만, 곧 자동화된 공장과 농장에서 농사, 수확, 포장, 배송 등 대부분의 작업을 수행할 것입니다. 2025년까지 모든 제품 및 농산물 중 20% 이상이 구매 시 최초로 사람의 손길이 닿게 될 것입니다." [1]
Gartner의 예측에 따르면 조직은 초자동화가 제공할 수 있는 가치를 깨닫고 있으며, 초자동화를 신속하게 구현하여 비즈니스를 간소화하고 있습니다.
위에서 언급한 바와 같이 초자동화는 AI 및 머신 러닝과 같은 고급 기술을 통해 코어 자동화와 RPA를 확장합니다.
초자동화는 조직에 다음과 같은 이점을 제공합니다.
초자동화는 조직이나 자동화 수준이 낮은 조직에 특히 유용합니다. 이러한 조직은 디지털 프로세스 자동화 및 인프라 자동화를 통해 비즈니스 운영의 연결성, 민첩성, 효율성을 높여 실질적인 성과를 거둘 수 있습니다.
초자동화 여정을 시작하기 전에, 원활한 도입을 위해 '초기 단계' 세부 사항에 세심히 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 가장 일반적인 문제에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
다음 조치는 구현 프로젝트의 성공을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
현재 존재하는 프로세스에 대한 비즈니스 측면과 기술 측면의 전문가를 파악합니다. 입력, 메커니즘 및 결과를 가장 잘 이해하는 사람은 누구인가요? 새로운 기술과 솔루션에 대해 잘 알고 있는 사내 전문가가 있나요? 이러한 사람들이 처음부터 프로젝트에 참여하도록 하세요.
앞으로 나아가는 데 어떤 제약이 어려움을 초래할 수 있을까요? 위험이나 제약 조건을 미리 완화하거나 해결할 수 있다면 프로세스가 더 원활하게 진행될 것입니다.
프로세스 마이닝을 사용하여 기존 프로세스를 평가하고 프로세스 맵을 개발하여 높은 가치가 존재하는 위치를 파악하세요. 디지털 트윈을 생성하여 프로세스 효율성을 평가하고 개선할 수 있는 부분을 파악하세요.
직원들에게 위험 부담 없이 탐색할 수 있는 방법을 제공하세요. 그 결과 친숙하고 편안한 수준으로 구현이 쉬워지고 교육이 필요한 부분이나 문제가 발생할 수 있는 부분도 결정할 수 있습니다.
초자동화는 모든 산업에서 활용될 수 있으며, 어떤 경우에는 해당 기업이나 산업의 요구에 맞춰 기술을 사용자 정의할 수 있거나 이미 사용자 정의되어 있는 경우도 있습니다.
사실, 앞서 언급한 Gartner의 연구에 따르면 "2024년까지 초자동화 제품의 80%는 업종별 깊이가 제한적일 것"이라고 합니다. 이는 즉시 배포하고 효율성을 확보하기가 더 쉬워진다는 의미입니다. 다시 말해, 2024년에는 자동차 제조업과 같은 특정 산업을 위한 초자동화 솔루션이 등장할 것으로 예상되며, 이러한 솔루션은 해당 산업에 특화된 연계 기능과 기능성을 갖추어 도입 과정을 더 쉽게 만들어줄 것입니다.
다음은 초자동화의 이점을 보여주는 업계별 몇 가지 예시입니다.
코로나19로 인해 피해를 입은 많은 기업에서 초자동화를 우선순위로 삼고 있습니다. 전 세계 산업은 인력 감소, 용량 제한, 예상치 못한 수요 변동으로 인한 생산성 문제를 해결해 왔습니다. 초자동화는 반복적인 프로세스를 자동화하고 가속화함으로써 발생하는 많은 문제를 해결하기 위해 도입되고 있습니다. 또한 기업들은 지능형 자동화를 사용하여 일관성과 품질을 높이는 동시에 비용을 절감하고 있습니다.
비즈니스에 초자동화를 적용할 준비가 되었다면 IBM® Cloud Pak for Business Automation을 시작하는 것이 좋습니다. 가장 어려운 운영상의 문제도 극복할 수 있도록 설계된 시장을 선도하는 통합 소프트웨어 세트입니다.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 AI 생성 권장 사항, 영향을 측정하기 위한 분석 및 비즈니스 친화적인 로우코드 툴링을 제공하여 수동 프로세스에 소요되는 시간을 줄이고 고객 대기 시간을 줄일 수 있도록 지원합니다. IBM Cloud Pak for Business Automation을 사용하면 규정을 더 잘 준수하여 위험을 줄이고 더 가치 있는 작업에 시간을 재할당할 수 있습니다.
[1] Gartner 2021 예측: RPA를 넘어 초자동화로 결과 가속화, 2020년 11월 30일
AI와 자동화를 활용하여 애플리케이션 스택 전반의 문제를 선제적으로 해결하세요.
AI 및 IBM Automation으로 비즈니스를 재고하세요. 이를 통해 IT 시스템을 더욱 선제적으로 운영하고 프로세스를 더욱 효율적으로 만들며 직원들의 생산성 높일 수 있습니다.
IBM Automation 컨설팅 서비스를 통해 비즈니스 프로세스 자동화 및 IT 운영을 더욱 효과적으로 활용하세요.