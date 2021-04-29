초자동화: 이점 및 과제

초자동화를 둘러싼 과대 광고는 현실이며, 조직이 오늘날 빠르게 변화하고 고도로 분산되어 있으며 리소스가 부족한 환경에서 앞서 나가는 데 도움이 될 수 있습니다. 프로세스가 이미 자동화되어 있든 없든, 장비가 새롭든 오래되었든 모든 조직은 초자동화 기술을 채택하고 이점을 누릴 수 있습니다.

원격 근무가 보편화되고 시설에 상주하는 직원이 줄어들면서 많은 업계가 원하는 만큼 신속하게 움직일 수 없어 큰 타격을 입었습니다.

조직을 초자동화로 이끄는 몇 가지 요구 사항과 목표는 다음과 같습니다.

수요를 따라잡아야 할 필요성

오래된 작업 프로세스로 인한 지연/경쟁 불능

리소스나 지식 부족으로 인해 비즈니스 요구 사항을 따라잡을 수 없는 기업 IT

직원의 호기심과 포부

규정 준수 충족의 필요성

일관된 생산과 인적 오류가 적은(또는 전혀 없는) 고품질 제품에 대한 열망

이러한 요구와 목표에 따라 많은 산업 분야에서 초자동화 도입이 급증하고 있습니다. 예를 들어, Gartner에 따르면 "현재는 제품과 농산물이 최종 목적지에 도달하기 전에 제품과 농산물을 많은 사람들의 손길이 필요하지만, 곧 자동화된 공장과 농장에서 농사, 수확, 포장, 배송 등 대부분의 작업을 수행할 것입니다. 2025년까지 모든 제품 및 농산물 중 20% 이상이 구매 시 최초로 사람의 손길이 닿게 될 것입니다." [1]

Gartner의 예측에 따르면 조직은 초자동화가 제공할 수 있는 가치를 깨닫고 있으며, 초자동화를 신속하게 구현하여 비즈니스를 간소화하고 있습니다.