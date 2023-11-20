2023년, 생성형 AI의 등장으로 기업들은 디지털 혁신에 대한 전례 없는 수준의 압박에 직면해 있습니다. 또한 지속가능성, 노동 생산성, 보안 등의 필수 과제도 여전히 남아 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 글로벌 설문조사 '클라우드 혁신 보고서'에 따르면, 많은 선도 기업들이 디지털 혁신의 공통 기반인 명확한 하이브리드 클라우드 전략을 공유하고 있는 것으로 나타났습니다.¹ 이들 기업은 하이브리드 클라우드 접근법을 활용해 비즈니스 혁신을 촉진할 때 현대화, 민첩성, 보안, 지속가능성, 생성형 AI의 힘을 활용할 수 있는 여러 주요 이점을 제시합니다.

다음은 지난 한 해 동안 클라우드 혁신에 영향을 미친 주요 동인과 클라우드 현대화 여정을 진행하는 기업에 어떤 의미가 있는지 살펴보겠습니다.