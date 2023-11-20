2023년, 생성형 AI의 등장으로 기업들은 디지털 혁신에 대한 전례 없는 수준의 압박에 직면해 있습니다. 또한 지속가능성, 노동 생산성, 보안 등의 필수 과제도 여전히 남아 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 글로벌 설문조사 '클라우드 혁신 보고서'에 따르면, 많은 선도 기업들이 디지털 혁신의 공통 기반인 명확한 하이브리드 클라우드 전략을 공유하고 있는 것으로 나타났습니다.¹ 이들 기업은 하이브리드 클라우드 접근법을 활용해 비즈니스 혁신을 촉진할 때 현대화, 민첩성, 보안, 지속가능성, 생성형 AI의 힘을 활용할 수 있는 여러 주요 이점을 제시합니다.
다음은 지난 한 해 동안 클라우드 혁신에 영향을 미친 주요 동인과 클라우드 현대화 여정을 진행하는 기업에 어떤 의미가 있는지 살펴보겠습니다.
올해 생성형 AI는 비즈니스 리더들의 관심을 사로잡았지만, 영향력을 가속화하고 확장하기 위한 올바른 기반은 무엇인지 등의 질문도 제기했습니다. 많은 조직에서 해답은 하이브리드 클라우드 접근 방식입니다. 새로운 연구에 따르면 하이브리드 클라우드 도입 기업 중 68%가 이미 생성형 AI에 대한 접근 방식을 지시하는 공식적인 조직 차원의 정책을 수립한 것으로 나타났습니다.
생성형 AI가 부상하면서 데이터도 유입되고 있습니다. 이는 엄청난 비즈니스 혁신의 원동력이 될 수 있지만, 전략적으로 고려해야 할 사항도 있습니다. AI 전략을 실행할 때 기업은 현재 컴퓨팅 용량, 클라우드, 온프레미스, 엣지 등 데이터의 위치, 데이터 액세스 방법, 필요한 보안 제어, 기존 기술 투자를 효과적으로 사용하는 방법 등을 고려해야 합니다. 하이브리드 클라우드 접근 방식은 향상된 안정성과 성능을 제공할 뿐만 아니라 클라우드와 온프레미스 환경을 연결할 수 있어 민첩성을 높여 유연한 AI 워크플로의 장벽을 제거할 수 있습니다.
생성형 AI와 관련하여 기업들은 민감한 데이터의 잠재적 노출에 대해서도 우려하고 있습니다. 예를 들어 클라우드 리더 중 45%는 생성형 AI 구현을 추진하는 데 있어 사이버 보안 또는 데이터 및 정보의 프라이버시 및 기밀성에 대한 우려를 주요 걸림돌로 꼽았습니다. 조사 결과에 따르면 규제가 심한 산업에서 기술을 고려할 때 보안과 같은 위험을 점점 더 중요하게 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 조직은 다른 산업에 비해 AI에 대한 공식적인 접근 방식이 덜하지만, 진전을 보이고 있습니다. 은행 및 금융 시장 조직 중 57%, 보험사 중 54%, 생명 과학/제약 기관 중 54%가 지금까지 기술에 대한 공식적인 접근 방식을 채택했습니다.
중요한 데이터를 보호해야 하는 고도의 규제를 받는 업계에서는 많은 것이 걸려 있습니다. 사각지대를 피하려면 전체 하이브리드 클라우드 인프라에 대한 가시성을 제공하는 전체적인 보안 전략이 위험을 완화하는 데 필수적입니다.
이 보고서는 또한 클라우드의 광범위한 채택을 가로막는 지속적인 장애물, 즉 지속적인 기술 격차만큼 큰 장애물은 없을 것이라는 점을 보여줍니다. 예를 들어, 전 세계 의사결정권자의 58%는 클라우드 기술이 여전히 상당한 과제라고 말하며, 조직의 72%는 클라우드 기술에 대한 요구를 충족하기 위해 새로운 직책을 만들었습니다. 개별 산업 내에서는 은행 및 금융 시장과 같이 규제가 엄격한 산업에서 79%, 운송 및 여행에서 81%, 화학 및 석유에서 79%로 이러한 결핍이 더 심합니다.
최근 지속가능성은 더 광범위한 비즈니스 목표와 연계되어 산업 전반의 조직에서 기술 투자의 우선순위가 되고 있습니다. 그러나 생성형 AI가 성장함에 따라 AI 워크로드에 필요한 데이터 처리량도 증가하고 있습니다. 이는 온실가스(GHG) 배출량을 줄이려는 조직에게 새로운 과제를 제시할 수 있습니다.
적절한 도구를 갖춘 클라우드는 기업이 파트너와 제3자를 포함하여 지속가능성 목표를 추적, 관리 및 보고하는 데 도움이 될 수 있습니다. 실제로 조사 결과, 글로벌 의사 결정권자 중 42%가 이미 내부적으로 지속가능성 목표를 배포, 추적 및 관리하기 위해 클라우드를 사용하고 있다고 답했습니다.
더 많은 기업이 AI 여정을 시작함에 따라, 이러한 조직은 이러한 이니셔티브를 지원할 수 있는 적절한 인프라와 인재를 확보하는 것이 중요해질 것입니다. 하이브리드 클라우드 아키텍처를 통해 민첩하고 안전한 데이터 구조로 전환하는 조직은 미래의 AI 중심 환경에서 경쟁할 수 있는 강력한 기반을 갖춘 미래의 승자가 될 것입니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 전체 조사 결과를 확인하세요. 혁신 여정을 시작하고 싶으신가요? 다음은 몇 가지 리소스입니다.
[1] 이 연구는 독립 연구 기관인 Harris Poll과 협력하여 수행되었습니다.
