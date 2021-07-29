인간 중심 설계: 종합적인 경험을 향한 첫걸음

이처럼 사람에 대한 끊임없는 집중은 디자인 팀을 훨씬 뛰어넘는 조직적 혁신을 가져왔습니다. IBM은 엔터프라이즈 디자인 사고를 도구 세트로 사용하여 달성해야 할 목표에 대한 합의를 구축합니다. 또한 관찰하고, 성찰하고, 실행하는 반복적 접근 방식을 채택합니다. 기능 영역 간 협업과 ‘사람 중심’ 설계는 종합 경험과 직접적으로 연결됩니다.
총체적 경험(TX)이란 무엇인가요? Gartner Research 부사장인 브라이언 버크(Brian Burke)는 '2021년 최고의 전략 기술 동향' 전자책에서 [1] TX의 중요성을 강조합니다. "총체적 경험은 다중 경험(MX), 고객 경험(CX), 직원 경험(EX), 사용자 경험(UX)과 같이 기존에 사일로화된 분야를 결합하고 이를 연결하여 모든 당사자에게 더 나은 전반적인 경험을 제공합니다. 이는 조직이 모든 경험에서 최적화하고 있기 때문에 모든 사람의 경험을 효율화할 뿐만 아니라 조직을 경쟁사와 차별화할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 전체 경험을 혁신한다는 전반적인 목표를 가지고 조직은 총체적 경험을 통해 코로나19로 인한 문제에 적극 대응하고, 통합하여 구축할 수 있는 새로운 활동을 식별하도록 돕습니다."
엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션의 관점에서 프레임워크를 살펴볼 때 몇 가지 용어와 개념을 명확히 할 필요가 있습니다.
기업이 소비자에게 직접 판매할 때(예: 호텔 숙박) 고객과 사용자는 일반적으로 동일합니다. 이 사람은 회사와 함께 엔드투엔드 여정을 경험합니다. 각 접점에서 그들은 초기 구매를 완료할지, 향후 재구매할지 평가합니다. 후자의 일부는 조직을 자신의 네트워크에 홍보하는 고객지지자입니다. 고객 지지자를 늘리는 것이 핵심 고객 경험(CX) 목표입니다.
반면, 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션의 구매자는 최종 사용자가 아닌 경우가 많습니다. 최종 사용자는 구매 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 구매자는 구매/조달 과정에서 다른 사항을 고려해야 합니다. 엔드투엔드 여정 전반에 걸쳐 서로 다른 요구 사항을 가진 다양한 사람들이 서로 다른 공급 업체 직원과 서로 다른 시간에 상호 작용합니다.
IBM은 탁월한 경험을 제공하기 위해 단일 공통 언어인 9가지 보편적인 경험을 바탕으로 신중하게 설계하는 방식을 취합니다.
여러 부서의 팀이 협력하여 고객, 사용자 및 잠재 고객에게 하나의 일관된 IBM 경험을 제공하고자 피드백을 제공하고 조치를 개선합니다.
다중 경험(MX), 특히 다중 경험 개발 플랫폼(MXDP)은 디지털 접점, 다양한 디바이스 유형 및 상호 작용 방식 간의 상호 운용성과 상호 연결성을 보장하는 데 필수적입니다. 하지만 사람 중심의 개선부터 시작해야 합니다.
디자이너는 고객 경험(CX), 사용자 경험(UX) 또는 직원 경험(EX) 개선을 설계할 때 명확한 대상 인물을 염두에 둡니다. 다중 경험은 고객, 사용자, 직원을 위해 원활하고 일관되게 작동하는 기반 기술과 관련이 있습니다. 다중 경험 설계는 CX, UX 또는 EX 경험을 개선하는 가장 적합한 기술 옵션을 통합합니다. 따라서 가상 현실(VR), 스마트 워치 또는 제스처 상호 작용을 추가하기로 한 결정은 신중한 CX, UX 또는 EX 개선으로 정당화되는 경우에만 내려야 합니다. 그렇지 않으면 TX 전략과 일치하지 않는 또 다른 접점을 추가하게 되어 더욱 세분화되고 혼란스러운 경험을 초래할 위험이 있습니다.
디자인과 사람 연구는 경험을 개선하는 데 매우 중요합니다. 목표 지향적인 인간 중심의 의사 결정은 일관된 총체적 경험(TX)을 구축하기 위한 전제 조건입니다. 고객, 직원, 사용자, 비즈니스 파트너의 경험을 개선하기 위해 IBM® Design 및 엔터프라이즈 디자인 사고를 CX, UX, EX 전반에 걸쳐 활용합니다.
IBM 회장 겸 CEO로 재직하던 Thomas J. Watson, Jr.는 "좋은 디자인은 좋은 비즈니스"라고 말했습니다. 이것이 바로 IBM 디자인 팀이 제품 설계 그 이상에 기여하는 이유입니다. 엄격한 설계 검토 과정에서 중점을 두는 주요 영역은 디지털 탐색, 학습, 체험 및 구매 경험입니다. IBM 팀들은 마케팅, 제품 관리, 영업, 개발 부서 동료들과 긴밀히 협력하여 장애 요소를 파악하고 반복 개선해 왔습니다.
IBM 문서 팀은 고객 문서 경험을 개선하기 위해 엔터프라이즈 디자인 사고(EDT) 워크숍을 시작했습니다. 반복적 프로세스 전반에 걸쳐 다양한 EDT 활동을 지속적으로 활용했습니다. 새롭게 재탄생한 IBM 문서 사이트는 공감의 기반 위에 구축되었으며, 사용자에게 올바른 콘텐츠를 최대한 빨리 제공하기 위한 간소화된 프로세스로 이어졌습니다.
전사적이고 인간 중심적인 경험은 산업에 관계없이 조직의 핵심 경쟁 우위입니다. 기업이 이러한 혁신의 여정을 시작함에 따라 팀은 '사용자 성과에 중점', '끊임없는 재창조', '다양한 팀 역량 강화'라는 엔터프라이즈 디자인 사고 원칙을 실천해야 합니다. IBM 엔터프라이즈 디자인 사고 현장 가이드를 다운로드하여 총체적 경험의 성공을 향한 여정을 시작하세요.
인간 중심 디자인을 더 자세히 알고 싶으신가요? IBM 사용자 경험 프로그램에 지원하세요. 이 프로그램은 IBM 고객 피드백 프로그램으로, 연구원 및 디자이너와 협업하여 IBM 제품 사용 경험을 개선할 수 있습니다.
