인간 중심 설계: 종합적인 경험을 향한 첫걸음

이처럼 사람에 대한 끊임없는 집중은 디자인 팀을 훨씬 뛰어넘는 조직적 혁신을 가져왔습니다. IBM은 엔터프라이즈 디자인 사고를 도구 세트로 사용하여 달성해야 할 목표에 대한 합의를 구축합니다. 또한 관찰하고, 성찰하고, 실행하는 반복적 접근 방식을 채택합니다. 기능 영역 간 협업과 ‘사람 중심’ 설계는 종합 경험과 직접적으로 연결됩니다.

총체적 경험(TX)이란 무엇인가요? Gartner Research 부사장인 브라이언 버크(Brian Burke)는 '2021년 최고의 전략 기술 동향' 전자책에서 [1] TX의 중요성을 강조합니다. "총체적 경험은 다중 경험(MX), 고객 경험(CX), 직원 경험(EX), 사용자 경험(UX)과 같이 기존에 사일로화된 분야를 결합하고 이를 연결하여 모든 당사자에게 더 나은 전반적인 경험을 제공합니다. 이는 조직이 모든 경험에서 최적화하고 있기 때문에 모든 사람의 경험을 효율화할 뿐만 아니라 조직을 경쟁사와 차별화할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 전체 경험을 혁신한다는 전반적인 목표를 가지고 조직은 총체적 경험을 통해 코로나19로 인한 문제에 적극 대응하고, 통합하여 구축할 수 있는 새로운 활동을 식별하도록 돕습니다."

엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션의 관점에서 프레임워크를 살펴볼 때 몇 가지 용어와 개념을 명확히 할 필요가 있습니다.