HR 리더가 신뢰를 잃지 않고 AI를 확장할 수 있을까요?

대부분의 조직은 속도를 우선시하여 직원 경험에 대한 충분한 고려 없이 AI 기능을 서둘러 배포하고 있습니다. 이러한 격차는 두 가지 예측 가능한 방식으로 나타나는 경향이 있습니다. 즉, AI 도구가 의미 있는 통합 없이 병렬로 도입됨에 따라, 직원들은 마찰을 제거하기는커녕 오히려 가중시키는 단절된 시스템 패치워크를 헤쳐 나가야 합니다.

동시에 많은 이니셔티브가 직원 성장과 개발보다는 경영진 보고 요구를 충족시키기 위해 주로 설계되어 있습니다. 기술이 발전을 가능하게 하는 것보다 성과를 모니터링하는 것처럼 느껴지면 신뢰가 약화되고 리더가 가속화하고자 하는 결과를 달성하기가 더 어려워집니다.

AI는 경영진이 더 많은 정보를 확보하고 더 인간적으로 보이게 만들 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 관리자는 직관이나 지연 지표에만 의존하는 대신, 팀 상태에 패턴이 나타날 때 이를 확인할 수 있습니다. 감정 추세와 작업 패턴에서 도출된 신호는 워크로드가 고르지 않거나 협업이 중단되고 있는 부분을 강조하므로, 리더가 번아웃이 시작된 후가 아니라 조기에 개입할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.

또한 AI는 일부 관리 업무를 수행하고 일정을 최적화하여 관리자가 서류 작업에 소요되는 시간을 줄이고 팀을 코칭, 개발 및 지원하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

직원들에게 있어 이러한 영향은 일상적인 업무 경험과 장기적인 경력 성장에 모두 나타납니다. AI는 회의를 요약하고, 관련 정책을 표시하고, 직원들의 속도를 저하시키는 일상적인 관리 작업을 간소화하여 마찰을 줄일 수 있습니다.

시간이 지나면서 기회에 대한 투명성도 높아질 수 있습니다. AI는 근속 기간이나 가시성뿐만 아니라 입증된 기술을 기반으로 직원을 프로젝트 또는 역할에 연결함으로써 경력 경로를 더 명확하게 만들고 승진을 더 공평하게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.