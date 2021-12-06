사용자 경험과 비즈니스 가치를 연결하는 7단계

민첩한 제품 개발에서 '가치'를 정의하는 것은 그 규모에 관계없이 모든 조직이 직면한 과제입니다. 정시 납품, 생산성 또는 예측 가능성과 같은 지표에 초점을 맞춰 운영 관점에서 정의하고 답을 구하는 경우가 많습니다. 또한 기업들은 재정적 이익, 사용자 만족도 또는 제품 범위 제공에 초점을 맞춘 결과 관점에서 가치를 정의하기도 합니다.
이러한 관점에서 가치를 정의하면 수많은 어려움이 발생합니다. 운영 관점에서 가치를 살펴보면, 기업 또는 사용자 실제로 가치를 실현하지 않고도 지표를 최적화할 수 있습니다. 성과 관점에서는 지표들이 서로 어떻게 연관되는지 항상 명확하게 드러나는 것은 아니며, 심지어 목적이 서로 상충될 수도 있습니다. 더욱이, 프로세스나 성과의 우선순위를 정하거나 개선하기 위해 서로 다른 가치들을 어떻게 결합해야 할지 불분명한 경우가 많습니다.
IBM® Garage는 비즈니스 가치와 사용자 가치를 조정하기 위한 일련의 단계와 다양한 도구를 개발했으며 이를 가치 오케스트레이션이라고 합니다. IBM은 가치 오케스트레이션을 사용하여 제품 UX 전략 및 경험 혁신을 안내하고 민첩한 환경에서 지속적으로 가치를 제공합니다. 이 방법론은 여러 산업과 Fortune 500대 기업 고객사에 적용되고 개선되었습니다. 자세한 방법 및 결과는 다음과 같습니다.
가치 오케스트레이션은 비즈니스 가치가 사용자 행동에 뿌리를 두고 있다는 것을 이해하는 것에서 시작됩니다. 사용자를 프로세스 또는 툴의 내부 또는 외부 최종 사용자로 정의합니다. 비즈니스 소유자는 사용자가 특정 방식으로 행동할 때 가치를 실현합니다. 예를 들어, 비즈니스 소유자가 전자 상거래 사이트를 운영하는 경우 사용자(신규 또는 기존 고객)가 사이트를 방문하고, 제품을 구매하고, 광고에 응답할 때 가치를 인식합니다. 소유자가 업무 공간최적화 도구를 만들면, 직원들이 업무를 완수하고, 신속하게 수행하며, 실수를 하지 않을 때 가치를 실현할 수 있습니다.
위 사례들에서 사이트 방문, 광고 시청, 작업 완료 또는 오류 발생의 비즈니스 가치를 이해하는 것은 간단합니다. 비즈니스가 이러한 행동 변화를 어떻게 측정하고 그 변화의 가치를 정량화할지 상상하는 것도 마찬가지로 간단합니다.
따라서 이 프로세스는 제품 이해관계자에게 사용자의 행동이 어떻게 변화하기를 원하는지 구체적으로 명시해 달라고 요청하는 것으로 시작됩니다. 비즈니스 소유자는 "사용자가 장바구니를 너무 자주 이탈하지 않았으면 합니다."라고 말할 수 있습니다. 비즈니스 소유자는 쇼핑 데이터를 검토하여 장바구니 이탈률을 75%에서 50%로 줄이겠다는 목표를 세울 수 있습니다.
목표와 성공 지표를 설정하면 여러 이점이 있습니다. 이를 통해 개인이나 팀을 조정할 수 있는 세 가지 핵심 질문에 답할 수 있습니다.
목표를 설정한 후 다음으로 답해야 할 질문은 “사용자가 왜 75%의 확률로 장바구니를 이탈할까요?”입니다.
목표 행동과 측정값을 파악하여 행동 변화와 재무적 영향을 연결하는 가치 모델을 구축합니다. 이러한 공식은 사용자 행동의 측정값을 입력으로 사용하며 암시적인 재정적 영향을 생성합니다. 이러한 재정적 영향을 통해 팀은 사용자 행동 변화의 가치를 서로 비교할 수 있습니다. 또한 가치 모델을 통해 제품 소유자는 일관된 편익 계산을 수립할 수 있으며, 이를 통해 향후 솔루션의 ROI를 평가할 수 있습니다.
프로세스의 세 번째 단계는 변화시키고자 하는 사용자 행동의 유발 요인을 파악하는 것입니다. 우리는 이러한 행동 유발 요인을 근본적인 문제점이라 부릅니다.
장바구니 이탈 예시에서는 인터뷰와 기존 데이터 검토 등의 전담 조사를 통해 고객이 왜 장바구니를 포기하는지 파악하는 것부터 시작할 수 있습니다. 다양한 정도의 중요도를 가진 많은 문제점을 파악할 수 있을 것입니다. 이러한 이유로 우선순위에 따라 근본 원인을 분류하기 위한 연구 및 분석 프로토콜을 설계합니다. 이 예시에서 사용자는 주문을 편집하거나 '결제' 페이지에 액세스하거나 결제 정보를 입력하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 장바구니 이탈에 영향을 미치는 문제점들을 영향력 순으로 우선순위를 정함으로써, 다음 단계에서 해결할 근본 원인에 우선적으로 대응할 수 있습니다.
프로세스의 네 번째 단계는 우선순위가 부여된 근본 원인에 대한 해결책을 마련하는 것입니다. 이 시점에서 디자인 팀은 다음과 같은 내용을 상세히 기술한 디자인 브리핑을 받습니다.
팀은 가장 쉽게 해결될 수 있다고 생각되는 근본 원인을 선택하고, 그 근본 원인에 대한 해결책을 구상합니다. 예시로, 사용자가 주문을 수정하는 데 겪는 고충을 검토하여 디자이너들은 수정 경험을 더 쉽고 빠르며 직관적으로 재구성할 수 있습니다.
디자인 초안이 작성되었으면 이제 검증할 차례입니다.
프로세스의 다섯 번째 단계는 사용자와 함께 솔루션을 테스트하는 것입니다. 먼저 테스트 프로토콜을 작성하여 사용자에게 원래의 문제점을 제시하고, 그 문제점을 설명하고 정량적으로 평가하도록 요청합니다. 그런 다음 새로운 경험을 단계별로 안내하며, 사용 편의성, 속도, 직관성 및 목표 행동과 관련된 기타 지표를 측정하기 위한 질문을 던집니다. 마지막으로 사용자에게 해당 문제가 정량적으로 해결되었는지 평가하도록 요청합니다. 사용자 테스트 결과가 높은 해결도를 보인다면, 해당 디자인을 개발 우선순위로 선정할 수 있습니다.
아래는 IBM® Garage와 Frito-Lay의 협력에서 진행된 사용성 테스트에 대한 상세 내용입니다.
이 단계에서 개발자는 우선순위가 지정된 다자인이 미칠 부정적인 영향을 주의 깊게 관찰합니다. 솔루션 문서에는 비즈니스 목표, 사용자에게 미치는 의도된 영향, 그리고 솔루션이 사용자 행동에 미치는 방식이 포함됩니다. 예를 들어, 비즈니스 목표는 장바구니 이탈률을 25% 줄이는 것이며, 솔루션은 주문 수정 간소화를 통해 5%의 감소를 달성하는 것을 목표로 합니다. 개발된 솔루션이 느린 로딩 시간 등 의도한 사용자 행동에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 환경을 생성하는 경우, 개발자는 제품 소유자와 다지인 팀의 참여를 유도할 수 있습니다.
마지막 단계는 성공 측정을 통해 사용자 행동에 미칠 예상 영향을 모니터링하는 것입니다. 실제 데이터를 가치 모델에 적용하고 목표 달성 상황을 평가함으로써, 지금까지 달성한 증분 가치를 빠르게 계산하고 남은 근본 원인을 해결할 때 기대 가치를 추정할 수 있습니다.
가치 오케스트레이션의 차별화된 특징은 사용자 가치와 비즈니스 가치가 직접 연결된다는 것입니다. 비즈니스 가치는 사용자 행동의 함수이며 사용자 가치는 해당 행동을 변화시키는 수단입니다. 위의 프로세스를 통해 살펴보았듯이 사용자 행동을 추정, 변환 및 측정할 수 있으므로 비즈니스 가치를 계산하고 예측할 수 있습니다.
이 접근 방식은 가치 평가를 제품 개발 라이프사이클에 통합함으로써 민첩한 제공에 직접적으로 도움이 됩니다. 시작하려면 사용자 행동의 변화로 나타나는 목표만 있으면 됩니다. 사용자 행동에 대한 근본 원인 분석을 통해 제품 팀은 동일한 비즈니스 목표를 향해 노력하면서 새로운 사용자 고충을 백로그에 추가할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 이점과 관련된 경험 개선의 피드백 루프를 활성화하여 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다.
