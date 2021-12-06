사용자 경험과 비즈니스 가치를 연결하는 7단계

민첩한 제품 개발에서 '가치'를 정의하는 것은 그 규모에 관계없이 모든 조직이 직면한 과제입니다. 정시 납품, 생산성 또는 예측 가능성과 같은 지표에 초점을 맞춰 운영 관점에서 정의하고 답을 구하는 경우가 많습니다. 또한 기업들은 재정적 이익, 사용자 만족도 또는 제품 범위 제공에 초점을 맞춘 결과 관점에서 가치를 정의하기도 합니다.

이러한 관점에서 가치를 정의하면 수많은 어려움이 발생합니다. 운영 관점에서 가치를 살펴보면, 기업 또는 사용자 실제로 가치를 실현하지 않고도 지표를 최적화할 수 있습니다. 성과 관점에서는 지표들이 서로 어떻게 연관되는지 항상 명확하게 드러나는 것은 아니며, 심지어 목적이 서로 상충될 수도 있습니다. 더욱이, 프로세스나 성과의 우선순위를 정하거나 개선하기 위해 서로 다른 가치들을 어떻게 결합해야 할지 불분명한 경우가 많습니다.

IBM® Garage는 비즈니스 가치와 사용자 가치를 조정하기 위한 일련의 단계와 다양한 도구를 개발했으며 이를 가치 오케스트레이션이라고 합니다. IBM은 가치 오케스트레이션을 사용하여 제품 UX 전략 및 경험 혁신을 안내하고 민첩한 환경에서 지속적으로 가치를 제공합니다. 이 방법론은 여러 산업과 Fortune 500대 기업 고객사에 적용되고 개선되었습니다. 자세한 방법 및 결과는 다음과 같습니다.