위기를 기회로 전환하기 위해 조직의 디지털 복원성을 높이는 방법

디지털 회복탄력성을 갖추고 유연하게 적응할 수 있는 공급망을 가진 조직이 COVID-19 위기를 가장 성공적으로 극복했습니다. 일부 산업은 수혜를 받았고 다른 산업은 큰 어려움을 겪었지만, 모든 산업 분야에서 위기를 기회로 전환한 기업들이 존재했습니다. 홈 딜리버리와 클릭앤컬렉트를 위해 온라인 중심으로 빠르게 전환한 소매업체들은 더 많은 시장 점유율을 확보했습니다. 세계 여러 지역이 봉쇄되었을 때에도 원자재를 조달할 수 있도록 공급 기반을 조정한 제조업체들은 새로운 고객을 확보했습니다. 더 강하게 성장한 기업들에 대한 많은 사례가 있으며, 이는 공급망을 디지털·물리적·조직적으로 탄탄하게 만들기 위해 투자한 결과라고 볼 수 있습니다.

백신과 검사 프로그램을 통한 과학자들의 노력 덕분에 전 세계는 더 정상적인 환경으로 돌아가는 것을 구상할 수 있게 되었습니다. 팬데믹에서 교훈을 얻는 것은 매우 중요하며, 특히 공급망의 가시성, 회복탄력성, 위험을 면밀히 검토하여 미래 공급망을 재구상할 수 있는 독특한 기회를 포착해야 합니다. 특히 우리가 새로운 기술을 빠르게, 그리고 종종 성공적으로 적용했던 방식은 이제 사고방식에 내재화되어야 합니다. 또한 공급망에 더 큰 지속가능성을 구축할 수 있는 일생일대의 기회를 놓쳐서는 안 됩니다. 이는 공급망을 미래에 대비할 수 있게 할 뿐만 아니라 사회와 소비자의 지속가능성 요구를 충족시키는 이중의 이점을 제공합니다.