위기를 기회로 전환하기 위해 조직의 디지털 복원성을 높이는 방법

62%의 기업은 공급망 가시성이 제한적이며 15%는 생산 단계에만 가시성이 있습니다. 시스템과 팀 간의 사일로는 공급망의 취약점이 될 수 있으며 COVID-19 동안 이러한 문제점이 드러났습니다. 공급망에서 운영 회복탄력성을 확보하려면 단순한 가시성을 넘어 데이터를 기반으로 예측하고 신속히 대응할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 조직 경계를 넘어 정보를 공유하여 공급망을 역동적이고 반응적이며 상호 연결되게 만드는 플랫폼이 필요합니다.
기하급수적 기술 기반 시스템은 조직이 더 스마트한 공급망을 구축하고 디지털 회복탄력성을 높이는 데 도움이 됩니다. AI 및 기타 신기술을 활용하는 스마트 공급망은 혼란과 불확실성 속에서도 기업이 비즈니스 연속성을 유지하도록 지원합니다.
디지털 회복탄력성을 갖추고 유연하게 적응할 수 있는 공급망을 가진 조직이 COVID-19 위기를 가장 성공적으로 극복했습니다. 일부 산업은 수혜를 받았고 다른 산업은 큰 어려움을 겪었지만, 모든 산업 분야에서 위기를 기회로 전환한 기업들이 존재했습니다. 홈 딜리버리와 클릭앤컬렉트를 위해 온라인 중심으로 빠르게 전환한 소매업체들은 더 많은 시장 점유율을 확보했습니다. 세계 여러 지역이 봉쇄되었을 때에도 원자재를 조달할 수 있도록 공급 기반을 조정한 제조업체들은 새로운 고객을 확보했습니다. 더 강하게 성장한 기업들에 대한 많은 사례가 있으며, 이는 공급망을 디지털·물리적·조직적으로 탄탄하게 만들기 위해 투자한 결과라고 볼 수 있습니다.
백신과 검사 프로그램을 통한 과학자들의 노력 덕분에 전 세계는 더 정상적인 환경으로 돌아가는 것을 구상할 수 있게 되었습니다. 팬데믹에서 교훈을 얻는 것은 매우 중요하며, 특히 공급망의 가시성, 회복탄력성, 위험을 면밀히 검토하여 미래 공급망을 재구상할 수 있는 독특한 기회를 포착해야 합니다. 특히 우리가 새로운 기술을 빠르게, 그리고 종종 성공적으로 적용했던 방식은 이제 사고방식에 내재화되어야 합니다. 또한 공급망에 더 큰 지속가능성을 구축할 수 있는 일생일대의 기회를 놓쳐서는 안 됩니다. 이는 공급망을 미래에 대비할 수 있게 할 뿐만 아니라 사회와 소비자의 지속가능성 요구를 충족시키는 이중의 이점을 제공합니다.
공급망 프로세스를 지능형 워크플로로 재구성함으로써 조직은 새로운 수준의 민첩성과 회복탄력성을 확보할 수 있습니다. 지능형 워크플로는 사일로화된 프로세스와 업무 방식을 개선하여 프로세스 및 파트너 네트워크 전반에서 효율성을 발견하게 합니다.
AI로 강화되고 자동화, 블록체인, IoT, 5G, 엣지 컴퓨팅 등의 신기술이 적용된 새로운 공급망 지능형 워크플로는 비즈니스 플랫폼을 기반으로 대규모 성과를 제공합니다. 수요 계획부터 제조 실행, 주문 오케스트레이션 및 이행까지 가치 사슬의 모든 단계에서 이러한 변혁 기회를 찾을 수 있습니다. 이러한 프로세스를 재구성하는 것은 조직 설계 방식과 팀 정렬 방식도 변화시키는 것을 의미합니다. 지능형 워크플로는 사람, 프로세스, 기술의 교차점을 새롭게 구상합니다. 이러한 기술 기반 프로세스를 통해 공급망 전문가는 끊임없이 변화하는 전략과 환경에 맞춰 보다 효과적이고 효율적으로 실행하고 제공할 수 있습니다. 이 전문가들은 최적의 성과를 위해 적절한 정보 흐름과 의사결정 권한을 갖출 수 있습니다.
탄력성, 민첩성 및 예측 가능성을 구축하기 위해 리더는 공급망 워크플로를 세 가지 수준으로 혁신해야 합니다. 먼저 파악하고, 두 번째로 예측하고, 세 번째 조치를 통해 글로벌 및 지역적 혼란을 성공적으로 헤쳐나갈 수 있는 더 스마트한 공급망을 구축하면 미래에 필요한 복원력을 제공할 수 있습니다.
AI를 사용하여 비정형 실시간 데이터를 활용하여 단기적인 가시성과 인사이트를 제공할 수 있습니다. Sterling Control Tower와 같은 글로벌 툴을 배치하면 장기적인 솔루션을 위한 공급망 흐름에 대한 엔드투엔드 가시성을 제공할 수 있습니다. 컨트롤 타워의 강력한 성능과 IoT 및 AI를 사용하는 IBM® Hyper Insights 블록체인 솔루션을 결합하면 이제 전 세계에서 제품이 어디에 있는지 실시간으로 확인할 수 있습니다. 빠르게 얻을 수 있는 성과도 있습니다. 예를 들어, 대부분의 배송업체는 운송 중인 제품에 대해 필요한 많은 데이터를 보유하고 있습니다. 사용하지 않고 방치하는 대신 컨트롤 타워에 직접 공급하면 투명성에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 실제로 팀은 이미 코로나19 상황에 대응하여 다양한 데이터 스트림에 대한 가시성을 수동으로 개선하고 있을 수 있습니다. 적절한 시기가 되면 이러한 프로세스를 자동화하고, 복제하며, 기업 전반에 걸쳐 확장하는 것부터 시작할 수 있습니다. 또한 데이터가 조치를 취할 수 있는 진정한 인사이트를 제공할 수 있도록 각 사용자에 대한 아웃풋을 개인화하는 데 시간이 걸립니다.
그러나 데이터가 진정으로 가치를 더하기 위해서는 이전에 일어난 일을 단순히 재생하는 것이 아니라 다음에 일어날 일을 예측할 수 있어야 합니다. 대부분의 공급망 계획은 과거 데이터와 계절적 패턴을 기반으로 하며, 대개 데이터가 부족하거나 불완전합니다. 지금이야말로 조직 내부와 공급망 전반에서 실시간 협업을 통한 지속적인 지능형 계획을 수용하여 접근 방식을 현대화해야 할 때입니다. 실시간 데이터를 활용하여 소비자/고객 행동 또는 날씨 또는 기타 잠재적인 중단 이벤트와 같은 외부 요인을 예측하고 대응하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이는 수요 감지를 사용하여 정형, 비정형 및 다크 데이터(즉, 현재 시스템에 숨겨져 있는 데이터, 아마도 누군가의 머리 속에!)를 활용하는 것을 의미합니다. 팬데믹 기간 동안 이를 달성한 기업들은 훨씬 더 빠르게 대응하고 필요한 곳에 리소스를 동원할 수 있었습니다. 이는 또한 고객 및 공급업체 계획 기능으로의 자동화된 엔드투엔드 통합을 의미합니다.
예를 들어, 원자재 부족을 몇 주 전에 미리 파악하고 다른 공급업체를 찾아 다른 비상 대책을 마련하는 등 회피 조치를 취할 수 있는 능력입니다. 제품이나 포장 내부의 센서를 사용하여 실시간 업데이트를 통해 여정을 추적하는 것은 제품이 적절하게 취급되었는지 또는 적절한 온도에서 보관되었는지 여부를 확인하는 데 점점 더 중요해질 것입니다. 이를 통해 순수한 샘플링에 의존하는 대신 훨씬 더 스마트한 품질 관리가 가능해져 소비자에게 전달되는 제품의 품질이 다시 향상됩니다.
