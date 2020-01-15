SAP S/4HANA를 최대한 빠르고 원활하게 운영하는 방법

2025년은 먼 미래의 일이라고 믿고 싶을 수도 있습니다. 지금으로부터 불과 5년 후, 일부 기업에게는 그 날짜가 긴박하게 다가옵니다. 2025년은 SAP가 SAP S/4HANA 출시 전에 진행했던 SAP Business Suite 설치의 메인스트림 유지 관리를 종료하는 해이기 때문입니다.
이 유지 관리 종료 기한은 비즈니스 스위트 SAP Enterprise ERP(전사적 자원 관리) 및 관련 모듈 및 구성 요소를 사용하는 사용자에게 영향을 미칩니다. 2025년 이후에는 SAP S/4HANA의 비즈니스 애플리케이션만 지원합니다.
IBM은 고객이 이 기한에 대비할 수 있도록 SAP S/4HANA로의 전환을 간소화하고 가속화하는 세 가지 솔루션을 제공하고 있습니다.
이 철저하고 상세한 영향 평가는 전환이 비즈니스 프로세스, 마스터 및 트랜잭션 데이터, 시스템 구성 및 인터페이스에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 객관적인 인사이트를 제공합니다. IBM SAP S/4HANA 영향 평가는 특정 비즈니스 요구사항을 기반으로 하는 로드맵을 제공합니다.
이 도구는 5가지 주요 영역에 대한 인사이트를 제공합니다.
기능 평가. 이 단계에서는 현재 SAP ECC에서 사용 중인 프로세스와 S/4HANA로의 변경으로 인해 예상되는 혁신을 식별합니다. 무엇이 새로워지고, 무엇이 바뀌고, 무엇이 쓸모없어질지 알게 될 것입니다.
기술적 영향. 기술적 영향 평가는 현재 SAP 시스템의 사용자 지정 코드 재고를 제공합니다. 평가는 코드의 사용 여부와 새로운 HANA 데이터베이스 코드가 현재 시스템에 미칠 영향을 설명합니다. 이 단계에서는 해결해야 할 사항을 표시하고 마이그레이션의 보안 영향에 대해서도 자세히 설명합니다.
간소화 효과. 이 단계에서는 단순화 데이터베이스를 사용하여 새 데이터 구조의 영향을 받는 프로그램과 코드를 강조 표시합니다. 이 프로세스를 통해 전환의 영향을 가장 많이 받는 영역도 파악할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 조직은 구현 중에 리소스 할당의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
프로젝트 범위 축소. 이 프로세스는 애플리케이션 버전 및 인프라 요구 사항을 분석합니다. 또한 프로덕션 사용 통계를 검토합니다. 이 정보를 통해 프로젝트 범위를 가장 시급하게 수정하고 테스트해야 하는 범위로 줄일 수 있습니다. 예를 들어 변경된 영역에 대해서만 타겟팅 테스트를 수행하도록 선택할 수 있습니다.
교육 요구 사항 식별. IBM은 평가의 일부로 교육 추천 사항을 제공합니다. 조직은 이를 데이터로 활용하여 향후 어떤 전문 지식이 필요한지 파악하고 계획을 세울 수 있습니다. 기업은 추가 인력을 확보하거나 기존 팀을 교육하여 주제별 전문성 격차를 해소할 수 있습니다.
평가가 끝나면 모든 주요 결과에 대한 요약을 받게 되며 IBM에서 수행한 수백 가지 다른 평가의 벤치마크 데이터에 액세스할 수 있습니다.
2016년 IBM과 SAP는 파트너십을 맺고 공동 고객을 위한 디지털 현대화 여정을 가속화하는 도구를 개발했습니다. 이러한 파트너십을 통해 양사는 특히 SAP S/4HANA 구현을 가속화하려는 노력을 기울였습니다. 이 파트너십은 이제 S/4HANA 구현 속도를 20~30% 높일 수 있는 솔루션을 제공합니다1.
SAP는 고객이 기준 참조 모델로 채택하는 완벽한 엔드투엔드 산업 솔루션인 SAP 모델 회사(SAP Model Company)를 제공합니다. IBM은 IBM Impact Industry Solutions로 정의된 산업 간 및 산업별 콘텐츠를 포함시켜 SAP 모델 회사를 확장한 최초의 SAP의 파트너가 되었습니다. IBM Impact Industry Solutions는 기존 IBM 및 SAP 서비스의 강점을 결합하고 강화하는 산업별 액셀러레이터를 제공합니다. 이러한 솔루션을 IBM 영향 평가와 함께 사용하면 전환 프로세스를 간소화하고 SAP S/4HANA를 더 빠르게 도입할 수 있습니다. IBM은 200개 이상의 클라이언트와 함께 작업한 결과 이러한 솔루션을 활용합니다. 프로세스 문서, 테스트 스크립트, 교육 자료, SAP Fiori 및 분석 애플리케이션, 데이터 마이그레이션 자산 및 정의된 보안 역할을 제공합니다.
IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA를 사용하면 기업은 기존 SAP 투자를 활용하여 모든 소스에서 SAP S/4 HANA로의 원스텝 전환을 실행할 수 있습니다. 이 솔루션은 자동화를 사용하여 위험을 최소화하면서 마이그레이션 프로세스를 가속화합니다. 자동화는 S/4HANA 구성, 코드 수정 및 데이터 조정을 실행하여 구현 프로세스의 복잡성을 줄입니다. IBM Rapid Move는 필요한 경우에만 프로세스 재설계 및 표준화를 전략적으로 목표로 하므로 기업은 기존 시스템을 완전히 재설계하지 않고도 현재 SAP 투자를 혁신할 수 있습니다.
IBM Rapid Move for SAP S/4HANA는 SAP 가치 보증 프로그램과 SAP 모델 회사 서비스를 포함하는 SAP의 통합 딜리버리 프레임워크와 함께 제공됩니다. IBM Rapid Move는 조직이 디지털 혁신을 가속화하고 기존 배치 계획보다 훨씬 빠르게 새 플랫폼을 사용할 수 있도록 지원합니다. 그 결과, 라이브 데이터와 개인화되고 간소화된 사용자 경험에서 도출된 실시간 계획, 실행, 보고, 분석 및 예측을 포함하여 복잡하고 시간이 중요한 비즈니스 기능의 성능이 향상됩니다.
IBM은 40년간 쌓아온 SAP 서비스와 전문 지식을 활용하여 고객에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 150개 이상의 SAP S/4HANA 구현을 완료했으며 200개 이상의 기업에 S/4HANA 여정에 자문을 제공했습니다. 다양한 업종을 아우르는 풍부한 경험을 바탕으로 SAP S/4HANA 구현을 간소화하고 가속화할 수 있는 맞춤형 접근 방식을 제공해야 하는 각 조직의 고유한 요구 사항을 해결합니다.
