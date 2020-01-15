SAP S/4HANA를 최대한 빠르고 원활하게 운영하는 방법

이 철저하고 상세한 영향 평가는 전환이 비즈니스 프로세스, 마스터 및 트랜잭션 데이터, 시스템 구성 및 인터페이스에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 객관적인 인사이트를 제공합니다. IBM SAP S/4HANA 영향 평가는 특정 비즈니스 요구사항을 기반으로 하는 로드맵을 제공합니다.

이 도구는 5가지 주요 영역에 대한 인사이트를 제공합니다.

기능 평가. 이 단계에서는 현재 SAP ECC에서 사용 중인 프로세스와 S/4HANA로의 변경으로 인해 예상되는 혁신을 식별합니다. 무엇이 새로워지고, 무엇이 바뀌고, 무엇이 쓸모없어질지 알게 될 것입니다.

기술적 영향. 기술적 영향 평가는 현재 SAP 시스템의 사용자 지정 코드 재고를 제공합니다. 평가는 코드의 사용 여부와 새로운 HANA 데이터베이스 코드가 현재 시스템에 미칠 영향을 설명합니다. 이 단계에서는 해결해야 할 사항을 표시하고 마이그레이션의 보안 영향에 대해서도 자세히 설명합니다.

간소화 효과. 이 단계에서는 단순화 데이터베이스를 사용하여 새 데이터 구조의 영향을 받는 프로그램과 코드를 강조 표시합니다. 이 프로세스를 통해 전환의 영향을 가장 많이 받는 영역도 파악할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 조직은 구현 중에 리소스 할당의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

프로젝트 범위 축소. 이 프로세스는 애플리케이션 버전 및 인프라 요구 사항을 분석합니다. 또한 프로덕션 사용 통계를 검토합니다. 이 정보를 통해 프로젝트 범위를 가장 시급하게 수정하고 테스트해야 하는 범위로 줄일 수 있습니다. 예를 들어 변경된 영역에 대해서만 타겟팅 테스트를 수행하도록 선택할 수 있습니다.

교육 요구 사항 식별. IBM은 평가의 일부로 교육 추천 사항을 제공합니다. 조직은 이를 데이터로 활용하여 향후 어떤 전문 지식이 필요한지 파악하고 계획을 세울 수 있습니다. 기업은 추가 인력을 확보하거나 기존 팀을 교육하여 주제별 전문성 격차를 해소할 수 있습니다.

평가가 끝나면 모든 주요 결과에 대한 요약을 받게 되며 IBM에서 수행한 수백 가지 다른 평가의 벤치마크 데이터에 액세스할 수 있습니다.