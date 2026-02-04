콜센터 고객 서비스를 개선하는 방법

챗봇, 셀프 서비스 채널, 소셜 미디어 플랫폼이 확산되었음에도 불구하고, 콜센터는 여전히 고객 상호작용의 핵심 최전선 역할을 합니다. 가장 규모가 큰 콜센터는 하루에 수백만 건의 상담을 처리할 수 있으며, 고객 관계를 좌우할 수 있는 주요 직접 연락 창구로 기능합니다.
오늘날 소비자의 기대 수준은 그 어느 때보다 높으며, 전 세계의 조직들은 자동화와 인공지능을 통해 비즈니스 프로세스를 혁신하고 있습니다. 이러한 환경에서 콜센터 고객 경험에 대한 세심한 관심은 지속적인 생존과 성장을 위해 필수적입니다.
ZenDesk의 최근 연구에 따르면, 소비자의 83%는 현재의 고객 경험이 지금보다 훨씬 더 나아져야 한다고 생각합니다. 지난 10년간 업계에서 핵심 기술이 빠르게 도입된 점을 고려하면 이는 매우 놀라운 수치입니다.
그러나 긍정적인 경험을 한 고객은 재구매를 할 가능성이 높고, 다른 사람에게 해당 회사를 추천할 가능성도 높습니다. 반대로, 열악한 콜센터 경험은 수년간의 성과를 빠르게 무너뜨릴 수 있으며, 불만을 가진 고객이 회사를 떠나거나 부정적인 경험을 널리 공유하도록 만들 수 있습니다.
IBM® Consulting의 Senior Partner인 Manish Goyal은 “좋은 고객 서비스는 일회성 고객을 장기적인 브랜드 지지자로 만들 수 있습니다.”라고 말합니다. “또한 NPS 추천자의 생애 가치는 NPS 비추천자보다 10배 더 높을 수 있습니다.” 동시에, 소비자의 약 80%는 한 브랜드에서 한 번 이상 부정적인 경험을 한 이후에는 경쟁사와 거래하는 편을 선택하겠다고 말합니다.”
일반적으로 우수한 콜센터 고객 서비스는 첫 번째 통화 해결을 개선하고 고객 이탈을 줄여 운영 비용을 절감합니다. 가장 큰 가치를 발휘할 때에는, 비즈니스의 보다 광범위한 전략 수립에 도움이 되는 새로운 트렌드를 식별합니다.
McKinsey의 최근 조사에 따르면, 세계 선도 기업들의 가치 창출 중 최대 80%는 기존 고객으로부터 추가 매출을 창출하는 데에서 비롯됩니다. 핵심 AI 기반 기술의 지능적인 도입과 효과적인 인간-기계 협업을 통해, 컨택 센터는 비용이 많이 드는 문제 해결 허브에서 혁신적인 수익 창출 엔진으로 전환할 수 있습니다.
Gartner에 따르면, 고객은 다양한 옴니채널 플랫폼을 사용할 수 있지만, 전화 통화는 세대를 아우르는 가장 선호되는 상호작용 방식으로 남아 있습니다. 긍정적인 콜센터 고객 경험은 접근성과 마찰의 최소화에 기반합니다. 고객의 전화는 과도한 대기 시간이나 번거로운 메뉴 없이 선호하는 채널을 통해 지원팀에 연결됩니다. 그리고 콜센터 상담원과 연결되면, 고객은 문제를 신속하게 해결할 수 있는 지식과 권한을 갖춘 담당자를 만나게 됩니다.
상담원 입장에서는 이 프로세스를 통해 고객의 전체 정보에 즉시 접근할 수 있으므로, 고객이 같은 내용을 반복하거나 요청 내역을 다시 설명할 필요가 없어집니다. 가장 관련성 높은 데이터를 갖춘 상담원은 적극적인 경청, 문제 해결, 명확한 의사소통에 집중할 수 있으며, 각 고객의 고유한 상황에 맞게 접근 방식을 조정할 수 있습니다.
개별 상담원의 성과를 넘어, 우수한 콜센터 서비스는 모든 접점과 시간대에 걸쳐 일관되게 제공됩니다. 고객 여정 전반에 걸쳐, 고객은 언제 연락하든지 또는 센터가 얼마나 바쁜지와 관계없이 동일한 수준의 서비스를 받아야 합니다.
우수한 콜센터 고객 서비스는 다양한 요소들에 의해 특징지어지며, 이 요소들이 함께 작용해 긍정적인 고객 경험을 만들어냅니다. 성공적인 콜센터는 속도와 개인화 사이에서 어려운 균형을 맞춰야 하며, 이를 위해 조직은 다양한 내부 지표와 고객 피드백 평가 기준에 의존해야 합니다. 가장 일반적인 지표로는 첫 통화 해결 시간, 평균 처리 시간, 고객 만족도 점수(CSAT), 순추천지수(NPS) 등이 있습니다.
현대의 콜센터는 점점 더 복잡해지는 환경에서 운영되며, 높은 상담원 이직률이나 구식 고객 서비스 모델과 같은 중대한 운영상의 과제에 직면해 있습니다. 또한 점점 자동화가 확대되는 환경에서 고객 신뢰를 구축하려면 투명성에 대한 전면적인 개선이 필요합니다.오늘날 콜센터가 직면한 주요 과제에는 다음이 포함됩니다.
콜센터는 비용 통제와 서비스 품질 사이에서 균형을 맞춰야 하는 상당한 압박을 받고 있습니다. 예산 제약은 인력 채용과 기술 투자에 제한을 가하거나, 조직이 어려운 선택을 하도록 요구합니다. 예를 들어, 기업은 더 많은 서비스 채널에 투자해야 할까요, 아니면 소수의 채널 품질 향상에 집중해야 할까요?
또한 콜센터는 상담원들의 역량을 고려하면서도 근무 일정이 통화량과 일치하도록 해야 하기 때문에 복잡한 인력 배치 문제를 겪습니다. 다양한 제품 라인이나 고객 세그먼트에 대한 전문 지식의 필요성은 인력 관리에 또 하나의 복잡성을 더합니다. 그리고 무엇보다도, 기술 인프라는 운영의 유연성이나 신속한 용량 확장 능력을 더욱 제한할 수 있습니다.
고객 정보는 서로 효과적으로 연동되지 않는 여러 시스템에 분산되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 분산은 상담원들이 여러 애플리케이션을 오가도록 만들고 처리 시간을 증가시킵니다. 또한 오류나 일관되지 않은 정보가 발생할 가능성을 만듭니다.
콜센터는 계절적 요인, 제품 출시, 청구 주기 또는 마케팅 캠페인으로 인해 정기적으로 통화량이 급증하는 상황을 겪습니다. 이러한 급증은 가용 리소스를 압도하여 연쇄적인 영향을 초래합니다. 적절한 인력 배치를 위해 이러한 급증을 정확히 예측하는 일은 여전히 어렵습니다. 통화량이 처리 용량을 초과하면 적체를 해소하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
서비스 전화를 해본 사람이라면 누구나 알듯이, 긴 대기 시간은 고객 불만을 유발하는 가장 큰 요인 중 하나입니다. 그러나 이러한 긴 대기 시간은 운영상 문제도 초래합니다. 통화를 중도에 포기한 고객은 다음 통화에서 더 높은 기대를 가질 수 있으며, 대기 시간을 줄이려는 압박은 상담원이 통화를 서두르게 만들어 서비스 품질을 저하시킬 수 있습니다.
고객 기대 수준은 삶의 다른 영역에서 경험한 매끄러운 디지털 경험에 의해 크게 높아졌습니다. 오늘날 서비스 전문가의 82%는 고객 기대 수준이 과거보다 더 높아졌다고 말합니다. 대다수는 즉각적인 응답과 개인의 선호에 기반한 맞춤형 서비스를 기대합니다. 이러한 기대를 충족하려면 여러 시스템 간의 정교한 통합이 필요하지만, 많은 콜센터는 이를 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
Salesforce의 연구에 따르면, 인간 콜센터 상담원의 77%가 업무량이 증가했거나 더 복잡해졌다고 보고했으며, 절반 이상은 번아웃을 경험했다고 답했습니다. 이들 상담원은 높은 통화량으로 인해 상담 사이에 회복할 시간이 거의 없는 지속적인 압박을 받으며, 좌절하거나 스트레스를 받은 고객을 정기적으로 응대할 수 있습니다. 통화량이 예상치 못하게 증가하면 상담원은 극심한 압박을 받게 되며, 이는 신중하고 인내심 있는 서비스를 제공하는 능력을 저하시킵니다.
콜센터가 고객 상호작용 속도를 높이기 위해 다양한 기술을 도입하면서, 중요한 정보가 탐색하기 어려운 여러 시스템에 분산 저장되는 경우가 많습니다. 지식은 서로 다른 저장소에 흩어져 있거나 제품 변경 사항을 제대로 반영하지 못할 수 있습니다. 콜센터 상담원 팀이 접근이 느리거나 부정확하거나 오래된 정보에 의존하면 고객 신뢰를 훼손하게 되며, 상담원은 정보를 되짚어 보거나 수정하는 데 시간을 낭비하게 됩니다.
운영 효율성과 고객 유지에 영향을 미치는 앞서 언급한 많은 문제들은 전략적인 투자와 상담원이 탁월한 고객 서비스를 제공하도록 지원하는 툴을 통해 완화될 수 있습니다.
실시간 상호작용 중 인간 상담원을 지원하는 특정 AI 툴을 도입하면 성과를 획기적으로 개선할 수 있습니다. 이러한 툴이 실제 결과를 염두에 두고 신중하게 설계된다면, 그 효과는 분명하게 나타날 것입니다. 실시간 AI 어시스턴트는 답변을 제안하거나 관련 지식 기반 문서를 제시할 수 있습니다.
한 성공적인 사례에서, 한 대형 은행은 자연어 처리(NLP)를 도입해 상담원에게 즉시 “가능한 최선의 질문”을 제안했습니다. 이 프로세스는 고객 상호작용 시간을 6% 단축하고 교육 요구 사항을 크게 줄였습니다.
또 다른 사례로, 연구 개발을 우선하는 Avid Solutions는 에이전틱 AI를 통해 신규 고객 온보딩 시간을 25% 단축하는 데 성공했습니다. 지능형 자동화는 통화 요약을 생성하고 후속 조치를 자동으로 실행할 수 있어, 인간 상담원의 행정적 부담을 줄이고 보다 관계 중심적인 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
무엇보다도 이러한 기술은 콜센터를 전략적 자산으로 전환시키는 핵심 인사이트를 생성합니다. IBM Consulting의 Manish Goyal은 “생성형 AI를 활용하면 모든 통화 기록을 분석하여 상담원이 특정 유형의 통화를 처리하는 데 왜 그리고 어떻게 시간이 오래 걸리는지에 대한 인사이트를 지속적으로 수집할 수 있습니다.”라고 말합니다. “또는 제품이나 서비스에 대한 불만을 세부적으로 분류해 이해할 수 있습니다.”
“생성형 AI의 적용이 제공하는 이러한 인사이트는 운영 리더가 문제의 근본 원인을 더 빠르게 찾고, 그것이 서비스 기능과 관련된 경우 해결할 수 있도록 합니다. 또는 시정 조치가 필요한 경우 제품팀이나 마케팅팀에 알릴 수 있습니다.”
조직은 예상 수요에 맞춰 인간 상담원의 수를 신중하게 조정하고, 고객 서비스 상담원이 적절한 전문 역량 조합을 갖추도록 해야 합니다. AI 역량이 확대됨에 따라, 조직은 자동화 지원과 인간 지원의 최적 비율에 대해 전략적인 결정을 내려야 합니다. 목표는 인간 상담원을 제거하는 것이 아니라, 복잡한 문제 해결, 고가치 고객 응대, 감정적으로 민감한 상황과 같이 가장 큰 가치를 창출하는 역할을 재정의하는 것입니다.
고객 경험 연사이자 교육 전문가인 Jeanie Walters는 최근 IBM의 Albert Lawrence와의 인터뷰에서 “고객 여정에 대해 이야기할 때 우리는 선택에 대해 이야기하는 것입니다.”라고 말했습니다. “차 안에 있다면 저는 전화를 걸어 사람과 직접 이야기하고 싶을 수 있습니다. 따라서 우리 입장에서는 가상 에이전트를 사용하는 것이 더 효율적일 수 있더라도, 이러한 선택지를 사람들에게 제공하고 고객에게도 이러한 선택을 제공할 수 있습니다.”
신규 입사자에게는 포괄적인 교육 프로그램이 필요하지만, 그 교육은 온보딩 이후에 끝나서는 안 됩니다. 정기적인 교육과 역량 강화 이니셔티브는 신규 제품이나 정책 변경 사항을 다루어야 하며, 적극적 경청과 효과적인 의사소통과 같은 “소프트 스킬”을 강조해야 합니다.
콜센터 직원들이 자동화 및 AI 기술과 점점 더 많이 상호작용함에 따라, 교육에는 효과적인 인간-기계 협업이 포함되어야 합니다. 이 과정에는 AI의 제안을 언제 신뢰해야 하는지, 또는 에스컬레이션이 필요한 경우 AI 에이전트로부터 어떻게 자연스럽게 업무를 인계받을지에 대한 내용이 포함될 수 있습니다.
빠르게 변화하는 고객 서비스 환경에서 중앙 집중식 지식 관리는 핵심입니다. 조직은 정보를 단일한 권위 있는 지식 베이스로 통합하여 신뢰할 수 있는 단일 소스로 활용해야 하며, 이를 지속적으로 유지·관리해야 합니다.
정보는 직관적으로 구성되고 쉽게 검색 가능해야 하며, 예를 들어 NLP를 활용한 강력한 검색 기능은 상담원이 관련 정보를 신속히 찾도록 도와줍니다. 고급 콜센터 소프트웨어는 고객의 계정 정보나 대화 중 감지된 키워드를 기반으로 관련 데이터를 즉시 제시할 수 있습니다.
IBM의 수석 AI 엔지니어 Morgan Carroll은 최근 Smart Talks 팟캐스트에서 “인간 상담원들은 이메일이 넘쳐나고 있으며, 여기에는 가상 어시스턴트가 자동으로 응답할 수 있는 내용도 많습니다.”라고 말했습니다.
“하지만 매우 어려운 사안을 다루고 있고 매일 이러한 이메일을 많이 받고 있다면, 생성형 AI가 실제로 도움을 줄 수 있습니다. AI가 그들을 대신해 답변하지는 않을 것이지만, 그럴 수도 있습니다. 이 경우 우리는 고객 서비스 상담원의 업무를 어떻게 더 수월하게 만들 수 있을지를 고민하고 있습니다. 그리고 생성형 AI는 이메일 초안을 작성하거나 정보를 찾아보는 데 도움을 줄 수 있습니다.”
현대의 콜 라우팅 시스템은 이상적으로 문제의 복잡성, 과거 상호작용 데이터, 상담원 역량 등 여러 요소를 고려합니다. 적합한 고객을 적합한 고객 서비스 팀원에게 연결하면 첫 통화 해결률이 향상되고 전환이 줄어듭니다.
또한 고객의 첫 접점이 인간 상담원이든 셀프 서비스 툴이든 관계없이, 명확한 에스컬레이션 기준과 정책은 콜센터의 우선 과제로 유지되어야 합니다. 이러한 에스컬레이션이 필요할 경우, 전환 시 모든 상호작용 내역과 컨텍스트를 유지해 고객의 불만을 줄여야 합니다.
통합 고객 데이터 플랫폼은 콜센터 운영의 핵심 기반을 제공합니다. 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어, 청구, 주문 관리, 지원 내역, 웹 분석 등 모든 관련 시스템의 고객 정보를 하나의 통합 시스템으로 결합하면, 콜센터 상담원은 모든 상호작용에 대해 완전한 컨텍스트를 확보할 수 있습니다.
성공적인 시스템에는 실시간 데이터 동기화와 분석 통합이 포함됩니다. 콜센터의 운영 데이터를 더 넓은 비즈니스 인텔리전스 플랫폼과 연결함으로써, 조직은 고객 서비스가 고객 유지율과 매출에 미치는 영향을 심층적으로 분석할 수 있습니다.
전통적인 콜센터는 주로 자동 통화 분배 시스템에 의존했으며, 발신 번호나 대화형 음성 응답(IVR) 입력과 같은 정보를 활용해 수신 전화를 라우팅했습니다. 초기 자동화 기술이 콜센터 전반에 확산되었지만, 여전히 제한된 영역에 초점을 맞추고 있었습니다.
음성 인식 시스템은 품질 모니터링을 위해 통화를 기록·전사할 수 있었습니다. 기본 챗봇은 비밀번호 재설정이나 FAQ 응답과 같은 단순한 스크립트 기반 상호작용을 처리했습니다. 이러한 구현은 많은 기업의 비용을 절감했지만, 고객 반응은 일관되지 않았습니다.
ZenDesk에 따르면, AI가 고객 요구를 점점 더 많이 처리하는 상황에서도 AI에 대한 투명성 요구는 63% 증가했습니다. 또한 Forrester의 최근 예측에 따르면, 2026년에는 3분의 1의 기업이 답답한 AI 셀프 서비스로 인해 브랜드에 손해를 입게 될 것이라고 합니다. 고정된 의사결정트리를 따르는 경직된 챗봇은 종종 답답한 상호작용을 초래했으며, 그 결과 고객은 자동화를 건너뛰고자 요구하곤 했습니다.
오늘날 에이전틱 AI는 단순히 자동화하는 것을 넘어 전체 비즈니스 프로세스를 전환하며 콜센터 운영을 근본적으로 변화시킬 준비가 되어 있습니다. 이 시스템은 자연스럽고 미묘한 대화를 수행할 뿐만 아니라, 여러 데이터 소스에 선제적으로 접근해 정보를 종합할 수 있습니다. 또한 콜센터 직원의 성과를 선제적으로 모니터링해 코칭 기회를 제안하거나, 조사 및 데이터 입력 작업을 독립적으로 정리할 수 있습니다.
일련의 목표와 매개변수가 주어지면, 이는 고객과 콜센터 직원 모두에게 에이전틱 AI를 유리하게 만듭니다. AI 에이전트는 고객 데이터, 제3자 정보, 제품 사양을 신속히 종합해 어려운 문의에 대한 해결책을 제안할 수 있습니다.
또한 콜센터 직원의 성과를 선제적으로 모니터링해 코칭 기회를 제안하거나, 조사 및 데이터 입력 작업을 독립적으로 정리할 수 있습니다. 더 복잡한 문제를 해결하고 시스템 전반에 걸친 작업을 처리하는 이러한 능력은 궁극적으로 더 나은 셀프 서비스, 적은 에스컬레이션, 더욱 개인화된 후속 조치를 가능하게 합니다. 그 결과 이러한 이점은 콜센터 직원이 고유한 공감 능력에 더 집중할 수 있도록 돕습니다.
Gartner는 2029년까지 에이전틱 AI가 인간의 개입 없이 일반적인 고객 서비스 문제의 최대 80%를 자율적으로 해결할 것이라고 예측합니다. 그러나 특히 콜센터와 같이 복잡하고 데이터가 풍부한 환경에서 에이전틱 AI의 이점을 얻기 위해서는 개별 에이전트를 교육하고 배포하는 것만으로는 충분하지 않습니다.
AI 에이전트 오케스트레이션 플랫폼은 여러 전문화된 AI 에이전트를 지능적으로 조율합니다. 각 에이전트는 특정 작업에 특화되거나 특정 유형의 고객 문의를 처리하도록 설계됩니다. 단일 AI 시스템에 의존하는 대신, 오케스트레이션은 목적에 맞게 설계된 여러 AI 에이전트를 배포해 이들이 매끄럽게 협업하도록 합니다.
이러한 전문화는 제품 추천, 청구 문의, 문제 해결, 인간 상담원 지원 등 특정 분야에서 방대한 지식을 갖춘 고도로 최적화된 AI 에이전트를 만들어냅니다. 상호작용이 단일 에이전트의 범위를 넘어서는 전문성을 요구할 경우, 오케스트레이션은 이 에이전트 네트워크 간의 원활한 전환을 가능하게 하며, 여러 AI 에이전트가 복잡한 문제에 동시에 협업하도록 합니다.
데이터는 AI 자동화 및 오케스트레이션의 핵심에 있으며, 목적에 맞게 설계된 AI가 학습할 컨텍스트와 각 에이전트가 활용할 외부 툴을 제공합니다. 여기에는 개인화된 서비스를 가능하게 하는 종합적인 고객 데이터와 대규모 분석을 위한 대량 상호작용 데이터가 포함될 수 있습니다. 또한 인력 관리를 지원하는 운영 데이터나 콜센터 전반의 운영을 최적화하기 위한 감정 분석 데이터도 포함될 수 있습니다.
신뢰할 수 있고 정제되었으며 정확한 데이터를 통합함으로써, 조직은 더 많은 데이터가 더 나은 AI 성능으로 이어지고 콜센터 운영 전반의 마찰을 줄이는 피드백 루프를 구축합니다.
콜센터 고객 서비스를 평가하려면 효율성 지표와 보다 정성적인 평가 기준 사이의 균형이 필요합니다. 조직이 공감 기반 지원을 희생하면서까지 과도하게 자동화를 추진하면 부정적인 결과를 겪게 됩니다. 반대로 평균 처리 시간이 증가하면 고객은 지나치게 오래 대기하게 되고, 조직은 기대했던 콜센터 투자 수익률(ROI)을 확보하는 데 어려움을 겪게 됩니다.
고객 경험 기술 전환은 다양한 콜센터 지표를 추적해야 하며, 가능하다면 실시간 대시보드와 분석을 활용해야 합니다. 고객 피드백과 고객의 소리 점수(순추천지수, 고객 만족도 점수, 고객 노력 점수)를 반영하는 것은 기업 전반의 수치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
예를 들어, 한 통신사 CEO가 고객 불만을 직접 해결하고 CSAT 점수가 업계 최고 수준으로 상승했을 때, 고객 이탈률이 75% 감소했습니다. 3년 이내에 해당 기업의 매출은 거의 두 배로 증가했습니다.
특히 새로운 기술을 도입할 때, 경영진은 콜센터 성과를 총체적으로 바라봐야 합니다. 평균 처리 시간이나 해결된 통화 수와 같은 서비스 수준 핵심 성과 지표(KPI)는 향상되고 있지만, 고객 충성도 지표나 통화 후 지원은 악화되고 있지는 않은가요? 콜센터를 효율화하고 장기적인 성공을 보장하기 위해, 워크플로와 새로운 이니셔티브는 여러 측면에서 지속적으로 분석되어야 합니다.
