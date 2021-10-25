IBM이 글로벌 데이터 프라이버시 프레임워크를 혁신한 방법

전 세계적으로 데이터 프라이버시 규제가 계속 증가함에 따라 조직이 데이터 프라이버시 규정 준수를 위한 글로벌 프레임워크를 구축하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
IBM 최고 개인정보 보호 책임자(CPO)는 3년 전 EU 일반 개인정보 보호 규정(GDPR) 시행에 대비해 IBM 글로벌 최고 데이터 책임자(GCDO)와 협력하여 이 문제를 해결했습니다. 그 결과 IBM Unified Privacy Framework는 IBM의 글로벌 개인정보 보호 규정 준수 운영을 간소화하고 규제 리스크를 줄이는 데 도움이 되었습니다. 이 경험에서 얻은 교훈은 IBM의 고객 서비스를 강화하는 데 사용되었으며, 기업들이 자체 글로벌 데이터 프라이버시 프레임워크의 도입을 가속화하는 데 도움이 되었습니다. 자세한 내용은 전체 사례 연구에서 확인할 수 있으며, 그 중 일부는 아래에 요약되어 있습니다.
모든 조직의 80%는 향후 몇 년 내에 최소한 하나의 개인정보 보호 중심 규정을 준수해야 합니다.[1]
글로벌 솔루션을 개발할 때 IBM의 국제 비즈니스 운영 규모가 방대하다는 점이 주요 과제였습니다.
IBM Unified Privacy Framework를 구축하는 데 필요한 개인정보 보호 관련 역할, 프로세스 및 정책을 지원하려면 포괄적인 기술 세트가 필요했습니다. 따라서 CPO와 GCDO는 기업 전체에 개인정보 보호 규정 준수를 제공하기 위해 맞춤형 개발 도구, IBM 소프트웨어 솔루션 및 타사 서비스 제품군을 만들었습니다.
CPO는 12개월 이상 IBM의 전 세계 법무팀 및 GCDO와 협력하여 포괄적인 개인정보 분류체계를 만들었습니다. 이를 위해 산업 및 규제 준수 의무에 대한 상세한 평가와 재사용 가능한 비즈니스 용어 개발이 필요했습니다. 이 분류법은 글로벌 개인정보 보호 요건을 단일 제어 지점으로 통합하여 전반적인 규정 준수 프로세스를 뒷받침하는 엔터프라이즈 개인정보 보호 기준선을 개발하는 데 사용되었습니다.
또한 CPO는 사업부 내에서 프로세스를 구현하고 개선 조치를 추적하는 책임을 맡은 새로운 사업부 개인정보 보호 책임자(BPL) 역할을 신설했습니다. CPO는 공통 개인정보 보호 서비스 개발, 표준화된 프로세스, 직원 교육을 통해 사업부의 규정 준수 활동을 지원합니다.
주요 기술 지원 솔루션의 세 가지 예는 다음과 같습니다.
IBM은 Unified Privacy Framework를 통해 GDPR에 필요한 시간과 노력의 일부만으로 새로운 규제에 대비할 수 있습니다. 또한 규정 준수에 대한 투명성 강화를 지속적으로 요구하는 고객의 복잡한 요청에 대응하는 데 필요한 시간을 줄이는 데 도움이 되었습니다.
실시간 보고 및 공급업체 위험 관리 프로세스는 기업이 보다 정확한 정보를 바탕으로 일관된 방식으로 업무를 수행할 수 있도록 지원하여 책임감 있는 데이터 관리자로서의 IBM의 명성을 더욱 강화합니다.
IBM Unified Privacy Framework의 일부로 개발된 여러 자산과 접근 방식은 현재 IBM의 서비스를 강화하는 데 사용되고 있으며, IBM 고객은 자체 글로벌 개인정보 보호 프레임워크 개발을 가속화할 수 있습니다. IBM을 따르는 기업은 다음과 같은 경험을 할 수 있습니다.
IBM Personal Information Taxonomy는 IBM® Cloud Pak for Data에 Knowledge Accelerators로 포함되어 있습니다. 여기에는 개인정보 또는 민감한 개인정보, 직원 및 고객 데이터가 포함된 150개 이상의 데이터 유형에 대한 구조화된 목록이 제공됩니다. 이 분류법을 사용하면 고객은 자동화된 방식으로 대규모로 데이터를 적절히 분류하여 '즉시' 작업을 가속화할 수 있습니다.
IBM® Watson Knowledge Catalog는 데이터, 모델 등의 지능형 셀프 서비스 검색을 지원하는 데이터 카탈로그 도구입니다. 비즈니스 데이터 자산을 자동으로 분류하고 기본 핵심 비즈니스 어휘를 보강하는 데 사용됩니다. 또한 대량의 새로운 데이터 자산을 안전하고 효율적으로 수집할 수 있습니다.
DataOps에는 비즈니스 지식의 중앙 집중식 저장소가 필요하며, 이는 데이터 관리자와 데이터 소비자가 지능형 워크플로 내에서 고급 AI 및 머신 러닝 모델을 개발하고 배포하기 위해 조정할 수 있는 기반 역할을 합니다.
데이터 관련 규제의 증가가 줄어들 기미가 보이지 않습니다. 인력, 조직 및 프로세스 변경에 대한 청사진, 업계 최고의 고급 개인정보 보호 자동화 도구 등 IBM의 글로벌 개인정보 보호 프레임워크를 활용해 보세요.
IBM Cloud Pak for Data의 Personal Information Taxonomy Knowledge Accelerator, IBM® OpenPages with Watson이 제공하는 통합 거버넌스, 위험 및 규정 준수 기능, IBM Watson Knowledge Catalog의 카탈로그 및 능력을 결합하면 비즈니스가 효율적으로 신뢰할 수 있는 포괄적인 솔루션을 구축할 수 있도록 지원합니다.
IBM CPO 사례 연구를 읽고 글로벌 데이터 프라이버시 규정 준수에 대한 IBM의 접근 방식에 대해 알아보고 데이터 프라이버시 전문가에게 문의하여 포괄적인 데이터 프라이버시 프레임워크로의 여정을 가속화하는 데 IBM이 어떻게 도움을 줄 수 있는지 논의하세요.
참고: 모든 수치는 대략적인 수치이며 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다.
