IBM이 글로벌 데이터 프라이버시 프레임워크를 혁신한 방법

전 세계적으로 데이터 프라이버시 규제가 계속 증가함에 따라 조직이 데이터 프라이버시 규정 준수를 위한 글로벌 프레임워크를 구축하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

IBM 최고 개인정보 보호 책임자(CPO)는 3년 전 EU 일반 개인정보 보호 규정(GDPR) 시행에 대비해 IBM 글로벌 최고 데이터 책임자(GCDO)와 협력하여 이 문제를 해결했습니다. 그 결과 IBM Unified Privacy Framework는 IBM의 글로벌 개인정보 보호 규정 준수 운영을 간소화하고 규제 리스크를 줄이는 데 도움이 되었습니다. 이 경험에서 얻은 교훈은 IBM의 고객 서비스를 강화하는 데 사용되었으며, 기업들이 자체 글로벌 데이터 프라이버시 프레임워크의 도입을 가속화하는 데 도움이 되었습니다. 자세한 내용은 전체 사례 연구에서 확인할 수 있으며, 그 중 일부는 아래에 요약되어 있습니다.

모든 조직의 80%는 향후 몇 년 내에 최소한 하나의 개인정보 보호 중심 규정을 준수해야 합니다.[1]