스토리지에 적합한 IT 소비 모델을 선택하는 방법

비즈니스 모델과 IT 전략이 발전함에 따라 기업이 데이터 스토리지를 소비하고 비용을 지불하는 방식이 빠르게 변화하고 있습니다. 하이브리드 클라우드의 도입으로 인해 기존의 현금 구매 및 임대의 대안으로 소비 기반 IT에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이에 대한 대응으로 많은 공급업체가 데이터 센터 및 하이브리드 클라우드에 클라우드와 같은 경제성을 제공하는 유연한 소비 또는 '종량제' 가격 모델 및 구독을 제공하고 있습니다. "Gartner는 2024년까지 새로 도입되는 기업용 스토리지 용량의 절반 이상이 서비스 형태 또는 구독 기반으로 판매될 것으로 전망하며, 이는 2020년 당시 15% 미만에서 크게 증가한 수치입니다1."
배포 유형과 IT 소비 모델이 갑자기 너무 많아지면서 어떤 것이 스토리지 전략에 적합한지 판단하기 어려울 수 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 주요 유형을 간략하게 설명합니다.
여기서 다룰 내용은 다음과 같습니다.
오늘날 많은 공급업체들이 스토리지 사용 모델 및 자금 조달에 대한 선택지를 제공합니다. 이러한 선택의 유연성을 이용하면 향후 비즈니스 요구에 맞게 워크로드를 현대화하고 확장하는 데 도움이 됩니다. 스토리지의 일반적인 배포 및 IT 소비 모델은 다음과 같습니다.
이제 일반적인 배포 유형과 IT 소비 모델에 대해 알아보았으므로 소비 기반 모델이 점점 더 인기를 얻고 있는 몇 가지 이유를 살펴보겠습니다. 스토리지에 대한 사용량 기반 가격 책정의 이점은 다음과 같습니다.
다음은 IBM® Storage의 사용량 기반 가격 책정 모델과 기존 배포 및 하이브리드 모델을 위한 오퍼링의 몇 가지 예입니다.
IBM 서비스형 스토리지 및 IBM® Storage Utility를 사용한 사용량 기반 가격 책정
IBM® Global Financing을 통한 기존 온프레미스 스토리지의 유연한 가격 책정: IT 및 비즈니스 전략에 맞는 유연한 재무 계획을 통해 하이브리드 클라우드 스토리지를 간소화합니다. IBM 서버 및 스토리지 솔루션용 결제 옵션을 통해 선결제 금액을 줄이고 현금 흐름을 최적화할 수 있는 유연한 파이낸싱 옵션을 찾을 수 있습니다.
하이브리드 접근 방식 — IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud를 사용하여 서비스형 IBM 스토리지를 클라우드로 확장: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud를 사용하면 온프레미스 소프트웨어와 연동하여 500개 이상의 지원되는 스토리지 시스템 중 하나에서 데이터를 복제하거나 마이그레이션할 수 있으므로 대규모 신규 투자 없이 하이브리드 클라우드 기능을 추가할 수 있습니다. 유연한 소프트웨어 월별 가격 책정을 통해 퍼블릭 클라우드에서 관리하는 스토리지 용량에 대해서만 비용을 지불하세요.
* 고객 회계 관행에 따라 달라질 수 있습니다.
유연한 스토리지 소비 모델에 대해 자세히 알아보고 이 모델이 운영에 어떤 이점을 제공하는지 알아보려면 다음 단계를 따르세요.
