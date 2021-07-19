태그
스토리지에 적합한 IT 소비 모델을 선택하는 방법

스토리지 랙을 나타내는 선과 모양을 사용한 생성형 AI 추상 그림

비즈니스 모델과 IT 전략이 발전함에 따라 기업이 데이터 스토리지를 소비하고 비용을 지불하는 방식이 빠르게 변화하고 있습니다. 하이브리드 클라우드의 도입으로 인해 기존의 현금 구매 및 임대의 대안으로 소비 기반 IT에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이에 대한 대응으로 많은 공급업체가 데이터 센터 및 하이브리드 클라우드에 클라우드와 같은 경제성을 제공하는 유연한 소비 또는 '종량제' 가격 모델 및 구독을 제공하고 있습니다. "Gartner는 2024년까지 새로 도입되는 기업용 스토리지 용량의 절반 이상이 서비스 형태 또는 구독 기반으로 판매될 것으로 전망하며, 이는 2020년 당시 15% 미만에서 크게 증가한 수치입니다1."

배포 유형과 IT 소비 모델이 갑자기 너무 많아지면서 어떤 것이 스토리지 전략에 적합한지 판단하기 어려울 수 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 주요 유형을 간략하게 설명합니다.

여기서 다룰 내용은 다음과 같습니다.

소비 기반 가격 책정이란 무엇인가요?

사용량 기반 요금제는 사용량에 따라 청구되는 제품 및 서비스를 말하며, 이는 사용량에 따라 필요한 용량에 대해서만 비용을 지불한다는 것을 의미합니다. 이러한 모델은 높은 초기 자본 비용을 변화하는 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정된 예측 가능한 분기별 요금으로 대체함으로써 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 즉, 스토리지 용량을 즉시 소비하고 필요에 따라 리소스를 늘리거나 줄임으로써 빠르게 확장할 수 있습니다. 다양한 변형이 존재하며 대부분의 프로그램에는 최소 기간 및/또는 용량 요구 사항이 있습니다.

배포 유형 및 IT 소비 모델

오늘날 많은 공급업체들이 스토리지 사용 모델 및 자금 조달에 대한 선택지를 제공합니다. 이러한 선택의 유연성을 이용하면 향후 비즈니스 요구에 맞게 워크로드를 현대화하고 확장하는 데 도움이 됩니다. 스토리지의 일반적인 배포 및 IT 소비 모델은 다음과 같습니다.

  • 전통적인 구매 모델. 대부분의 조직은 보안, 규정 준수 및 성능 요구 사항을 충족하기 위해 일부 워크로드를 온프레미스에 계속 유지하고 있습니다. 스토리지와 같은 온프레미스 인프라는 전통적으로 데이터센터에 구축되어 최대 용량 요구 사항을 충족하는 인프라를 구매하는 선불 또는 임대 자본 비용으로 사용되었습니다. 그러나 온프레미스 인프라에 대한 예산 책정은 까다로울 수 있습니다. 조직의 요구 사항을 예측하기 어려울 수 있으며, 새로운 스토리지 시스템의 구매 주기가 길어질 수 있기 때문에 대부분의 조직은 온프레미스 스토리지를 과도하게 프로비저닝합니다.
  • 온프레미스 스토리지를 위한 사용량 기반('종량제') 모델. 이 모델에서는 공급업체가 요구 사항에 따라 정의된 스토리지 시스템을 제공하며, 이때 필요한 용량은 즉시 필요한 용량보다 25~200%(공급업체에 따라 크게 다름) 더 많은 '성장' 용량을 제공합니다. 즉각적인 요구 사항에 해당하는 약정된 수준의 '기본 용량'을 구매, 임대 또는 임대한 다음, 해당 수준 이상으로 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다. 이러한 모델을 사용하면 비즈니스 요구 사항에 따라 용량 사용을 확장하거나 축소할 수 있습니다. 일반적으로 3년에서 5년 사이의 기간이 있습니다.
  • 구독 기반 또는 서비스형 스토리지. 위의 소비 기반 모델과 마찬가지로 이러한 모델에도 기본 약정과 기본 약정 수준 이상의 사용량에 대한 지불 방식이 있습니다. 가장 큰 차이점은 서비스형 스토리지(STaaS)는 클라우드 기반 서비스와 매우 유사한 서비스를 제공하는 서비스라는 것입니다. STaaS는 데이터 센터에 빠른 온디맨드 용량을 제공합니다. 사용한 만큼만 비용을 지불하면 공급업체가 라이프사이클 관리(배포, 유지 관리, 성장, 교체 및 폐기)를 처리합니다. 이 오퍼링은 특정 기술 모델 및 구성 세부 사항과 직접적인 관련이 없는 성능 및 가용성 수준 등을 나타내는 일련의 서비스 수준 설명을 기반으로 합니다. 인프라는 여전히 데이터 센터 또는 코로케이션 센터에 물리적으로 상주하지만 소유하거나 설치하거나 유지 관리하지 않습니다. 또한 용량 추가나 기술 갱신을 위한 구매 주기에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 온프레미스 스토리지의 보안 및 낮은 관리 오버헤드와 결합된 OPEX 가격 책정 모델을 통해 클라우드 경제성을 확보할 수 있습니다.
  • 클라우드 전용 접근 방식. 클라우드 서비스는 쉽게 확장할 수 있으며 변화하는 워크로드 요구에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 퍼블릭 클라우드에 배포하면 사용량에 따라 지불하는 모델이기 때문에 하드웨어 및 온프레미스 인프라에 대한 비용을 줄일 수 있습니다. 완벽한 유틸리티 기반 모델에서는 사용한 만큼만 비용을 지불하고, 보장된 서비스 수준, 고정 가격 및 비즈니스 요구 사항에 맞춰 조정된 예측 가능한 분기별 요금이 적용됩니다. 물론, 오늘날의 많은 클라우드는 그 기준을 충족하지 못합니다. 일부 클라우드 스토리지 제공업체는 소비된 용량에 대한 요금 외에도 액세스 횟수 및 클라우드 외부로 전송된 데이터 양('송신'이라고 함)에 대한 요금도 포함합니다.
  • 하이브리드 접근 방식. 스토리지에 대한 하이브리드 접근 방식은 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 온프레미스 인프라의 다양한 서비스를 통합하고 소프트웨어 정의 관리를 사용하여 세 가지 모두에서 제공되는 오케스트레이션, 관리 및 애플리케이션 이동성을 통합합니다. 또한 온프레미스 스토리지에 대한 사용량 기반 요금 및 구독 기반 서비스도 포함될 수 있습니다.

유연한 스토리지 소비 모델의 이점

이제 일반적인 배포 유형과 IT 소비 모델에 대해 알아보았으므로 소비 기반 모델이 점점 더 인기를 얻고 있는 몇 가지 이유를 살펴보겠습니다. 스토리지에 대한 사용량 기반 가격 책정의 이점은 다음과 같습니다.

  • 클라우드 경제성 - CAPEX에서 OPEX로 전환합니다. IT 예산이 축소되는 시대에 사용량 기반 가격 책정을 사용하면 예측 가능한 월별 OPEX 비용으로 자본 지출을 줄이고 사용한 만큼만 비용을 지불할 수 있습니다.
  • IT 리소스와 사용량을 조정합니다. 모니터링이 포함되어 있기 때문에 용량 사용량을 파악하고 보다 정확하게 예측하여 보다 비용 효율적인 작업을 수행할 수 있습니다. 즉, 더 이상 오버프로비저닝이나 용량 부족을 걱정할 필요 없이 비즈니스의 요구 사항에 더 가깝게 지출을 조정할 수 있습니다.
  • 민첩성을 향상합니다. 소비 기반 IT를 사용하면 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 거의 즉각적으로 프로비저닝할 수 있는 추가 용량을 확보할 수 있습니다. 구매 및 공급업체 가격 협상 주기로 인한 지연이 더 이상 없습니다. 또한 클라우드와 같은 경험을 제공합니다.
  • IT 복잡성을 줄입니다. 공급업체가 스토리지 라이프사이클 관리 책임을 맡으므로 관리자는 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있습니다. 또한 온프레미스와 클라우드에서 일관된 데이터 서비스를 제공함으로써 가용성을 개선하고 비용이 많이 드는 다운타임을 방지하는 동시에 오버헤드를 줄일 수 있습니다.
  • 최신 기술 혁신에 액세스합니다. 서비스형 모델을 통해 조직은 우수한 성능, 고가용성 및 확장성을 위한 엔터프라이즈급 기능을 갖춘 선도적인 스토리지 기술에 액세스할 수 있습니다.

IBM의 제품 및 서비스

다음은 IBM® Storage의 사용량 기반 가격 책정 모델과 기존 배포 및 하이브리드 모델을 위한 오퍼링의 몇 가지 예입니다.

IBM 서비스형 스토리지 및 IBM® Storage Utility를 사용한 사용량 기반 가격 책정

  • IBM 서비스형 스토리지: 온프레미스 및 하이브리드 클라우드 인프라 요구 사항 모두에 대응할 수 있는 일관된 데이터 서비스를 제공하는 유연한 소비 모델입니다. IBM 서비스형 스토리지는 IBM® FlashSystem의 엔터프라이즈급 기능을 기반으로 하며, 현재 요구 사항을 충족하는 기본 수준의 용량과 50%의 추가 용량이 사전 설치되어 있고 100% 가용성을 보장하는 옵션이 함께 제공됩니다. 첫날부터 스토리지 요구 사항을 계획하고, 투명한 가격 정책으로 사용한 만큼만 지불하세요. 숨겨진 벌금이나 추가 비용이 없으며, OPEX* 처리를 위해 설계된 청구 방식을 제공합니다. 온디맨드 또는 성장 용량 사용에 대해 추가 요금을 부과하는 대부분의 다른 공급업체와 달리, IBM은 기본 용량과 성장 용량에 동일한 가격으로 요금을 부과합니다. 또한 대부분의 다른 공급업체들은 압축 효율이 낮은 데이터에 대해 추가 요금을 부과하는 반면, IBM은 사용 가능한(물리적) 용량 기준으로만 요금을 부과하므로, 압축 불가능한 데이터에 대한 추가 요금 부담 없이 데이터 압축의 이점을 모두 누릴 수 있습니다. 이 오퍼링에는 IBM의 전체 라이프사이클 관리(설치, 유지보수, 물리적 성장, 기술 갱신, 폐기 및 장비 재활용)가 포함됩니다.
  • IBM Storage Utility: 이 유연한 스토리지 구독은 사용량 기반 과금 방식으로 구매/조달을 선택할 수 있으므로 선택한 스토리지에서 사용한 용량에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. IBM은 증분 업데이트가 필요하지 않고 첫날에 성장에 필요한 용량(기본 요구 사항의 최대 200%)을 계산하고 배포합니다. 요구 사항에 가장 적합한 스토리지를 선택하고 추가 용량을 거의 즉시 프로비저닝/소비하여 신속하게 확장할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 사용량을 늘리거나 줄일 수 있습니다. IBM® Storage Insights는 비즈니스 중단 없이 용량 요구 사항을 정확하게 예측하고 제어할 수 있도록 AI 기반의 클라우드 기반 모니터링을 제공합니다. IBM® STaaS와 마찬가지로 성장 용량이나 압축 효율이 낮은 데이터에 대해서는 추가 요금이 부과되지 않습니다.

IBM® Global Financing을 통한 기존 온프레미스 스토리지의 유연한 가격 책정: IT 및 비즈니스 전략에 맞는 유연한 재무 계획을 통해 하이브리드 클라우드 스토리지를 간소화합니다. IBM 서버 및 스토리지 솔루션용 결제 옵션을 통해 선결제 금액을 줄이고 현금 흐름을 최적화할 수 있는 유연한 파이낸싱 옵션을 찾을 수 있습니다.

하이브리드 접근 방식 — IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud를 사용하여 서비스형 IBM 스토리지를 클라우드로 확장: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud를 사용하면 온프레미스 소프트웨어와 연동하여 500개 이상의 지원되는 스토리지 시스템 중 하나에서 데이터를 복제하거나 마이그레이션할 수 있으므로 대규모 신규 투자 없이 하이브리드 클라우드 기능을 추가할 수 있습니다. 유연한 소프트웨어 월별 가격 책정을 통해 퍼블릭 클라우드에서 관리하는 스토리지 용량에 대해서만 비용을 지불하세요.

* 고객 회계 관행에 따라 달라질 수 있습니다.

다음 단계

유연한 스토리지 소비 모델에 대해 자세히 알아보고 이 모델이 운영에 어떤 이점을 제공하는지 알아보려면 다음 단계를 따르세요.

  • 온디맨드 웹캐스트에 등록하세요. IBM Storage가 보안과 유연성으로 스토리지 환경을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 발표자로는 IBM 스토리지 제품 마케팅 담당 부사장 Scott Baker와 IBM 스토리지 오퍼링 관리 담당 부사장 Sam Werne가 있습니다.
  • IBM IT 소비 평가에 참여하세요. 10개 질문으로 구성된 평가를 통해 온프레미스 스토리지의 사용량 기반 요금제에 적합한 대상인지 평가할 수 있습니다.
  • 전문가와 상담하세요. 이 양식을 작성하여 스토리지 전문가와 상담을 예약하거나 +1 877-426-4264(우선 순위 코드: 스토리지)로 영업팀에 전화하세요.
 

