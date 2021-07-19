스토리지에 적합한 IT 소비 모델을 선택하는 방법

비즈니스 모델과 IT 전략이 발전함에 따라 기업이 데이터 스토리지를 소비하고 비용을 지불하는 방식이 빠르게 변화하고 있습니다. 하이브리드 클라우드의 도입으로 인해 기존의 현금 구매 및 임대의 대안으로 소비 기반 IT에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이에 대한 대응으로 많은 공급업체가 데이터 센터 및 하이브리드 클라우드에 클라우드와 같은 경제성을 제공하는 유연한 소비 또는 '종량제' 가격 모델 및 구독을 제공하고 있습니다. "Gartner는 2024년까지 새로 도입되는 기업용 스토리지 용량의 절반 이상이 서비스 형태 또는 구독 기반으로 판매될 것으로 전망하며, 이는 2020년 당시 15% 미만에서 크게 증가한 수치입니다1."

배포 유형과 IT 소비 모델이 갑자기 너무 많아지면서 어떤 것이 스토리지 전략에 적합한지 판단하기 어려울 수 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 주요 유형을 간략하게 설명합니다.

여기서 다룰 내용은 다음과 같습니다.