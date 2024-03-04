우리는 모두 인간 사회와 상업의 모든 측면을 재편할 수 있는 생성형 인공 지능(AI)의 혁신적 힘을 목격하고 있으며, 동시에 기업들은 심각한 비즈니스 과제와 씨름하고 있습니다. 2024년에 기업들은 노동 생산성을 재정의하여 미실현 수익을 방지하고, 소프트웨어 공급망을 공격으로부터 보호하며, 경쟁력을 유지하기 위해 지속가능성을 운영에 내재화해야 하는 등 중대한 혼란에 직면해 있습니다.
AI는 조직의 번영과 성장에 기하급수적인 발전을 가져오는 전환점에 서 있습니다. 생성형 AI는 지속적인 기술 현대화와 새로운 제품 및 서비스 개발을 통해 프론트에서 백오피스에 이르기까지 비즈니스의 모든 측면에 변화를 가져오는 혁신을 가져옵니다.
많은 조직이 AI를 구현했지만, 경쟁 우위를 유지하고 비즈니스 성장을 촉진하려면 동시에 AI 전략을 발전시키고, 그 가치를 입증하고, 위험 태세를 강화하고, 새로운 엔지니어링 기능을 채택하는 등 새로운 접근 방식이 필요합니다. 이를 위해서는 총체적인 기업 혁신이 필요합니다. 우리는 이러한 변화를 ‘AI+ 엔터프라이즈로의 전환’이라고 부릅니다.
AI+ 엔터프라이즈는 AI에 초점을 맞춰 혁신하고, AI가 전체 비즈니스의 기본이라는 점을 이해하며, 제품 혁신, 비즈니스 운영, 기술 운영, 사람과 문화 등 비즈니스의 모든 측면에 AI가 영향을 미친다는 사실을 인식합니다.
AI+ 엔터프라이즈는 비즈니스 전반에 걸쳐 AI를 최고 수준의 기능으로 통합합니다. 이들은 비즈니스의 한 영역에서는 AI를 도입하는 반면, 다른 영역에서는 (타당한 우려로 인해) AI를 지체하거나 저항하면 섀도우 AI와 같은 문제가 악화되어 전체적인 전략을 구현하기가 어렵다는 것을 잘 알고 있습니다.
Gartner가 전 세계 산업 전반에 걸쳐 3조~4조 달러의 경제적 이익을 가져올 것으로 예측한 AI의 막대한 비즈니스 기회로 인해 기업들은 AI를 효과적으로 사용하는 데 필요한 투자를 인식하고, AI 사용 사례에 투자하기 전에 획기적인 투자 수익률(ROI)을 요구하고 있습니다.
AI+ 엔터프라이즈가 되면 고객은 AI 사용 사례뿐만 아니라 AI 사용 사례를 대규모로 프로덕션에 제공하는 데 필요한 관련 비즈니스 및 기술 역량을 개선하여 ROI를 실현할 수 있습니다.
데이터 성숙도가 높은 조직이 AI+ 혁신 모델을 엔터프라이즈 패브릭과 문화에 도입하면 최대 2.6배 높은 ROI를 창출할 수 있습니다.
IBM은 고객이 AI+ 엔터프라이즈가 되기 위한 비즈니스 및 기술 전략, 아키텍처, 로드맵, 실무 경험을 갖출 수 있도록 AI+ Enterprise Transformation을 개발했습니다.
IBM은 AI와 하이브리드 클라우드에 대한 깊이 있는 지식을 바탕으로 기업이 AI+ 엔터프라이즈로 전환하면 비즈니스 성과를 더 빨리 실현할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 흥미로운 점은 IBM과 협력하는 많은 고객이 이미 AI 분야에서 탁월한 성과를 거두고 있으며, AI+ Enterprise Transformation을 도입함으로써 대규모 프로덕션 환경에서 AI를 실행하여 비즈니스 성장을 가속화하는 활동을 발견하고 있다는 점입니다.
그림 3은 AI+ Enterprise Transformation을 요약한 것으로, AI+ 엔터프라이즈가 AI를 대규모로 프로덕션에 도입하기 위해 해결해야 하는 조직 전반의 여러 영역을 강조하고 있습니다.
AI+ 엔터프라이즈에서 가장 중요한 단계는 혁신적인 사용 사례를 파악하는 것입니다. 기업은 다양한 옵션을 실험한 후 더 빠른 ROI를 보여주는 높은 가치의 사용 사례를 선택합니다. 그런 다음 이를 IT 환경 전반의 프로덕션에 적용하여 추가 사용 사례를 위한 토대를 마련하고 지속적인 혁신을 촉진합니다.
그림 4는 AI+ 엔터프라이즈가 사용 사례를 체계적이고 엄격하게 전환하여 제공, 운영, 보안 및 거버넌스 전반에 걸쳐 높은 ROI를 제공하는 광범위한 AI 엔터프라이즈 솔루션으로 전환하기 위해 채택하는 AI+ 사용 사례 퍼널을 보여줍니다.
사용 사례를 파악한 후 AI+ 엔터프라이즈의 다음 단계는 적절한 AI 기술 및 아키텍처를 선택하는 것입니다. 이 결정은 너무 빨리 내리는 경우가 많습니다. 적합성을 보장하기 위해서는 신중하게 접근해야 합니다.
다음 사항을 고려하세요.
AI 기술을 정확히 파악하는 것은 AI+ Enterprise Transformation의 다른 영역에 영향을 미칩니다. 더 많은 인사이트를 얻으려면 계속 읽어보세요.
AI는 기본적으로 데이터에 의존합니다. AI+ 엔터프라이즈는 AI에 사용되는 데이터가 신뢰할 수 있고 투명하며 명확한 계보와 효능을 가지고 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 위험이 너무 커집니다. 우리는 모두 취약한 데이터 기반 위에 구축된 AI를 제공하는 기업이 바람직하지 않은 결과를 초래하는 사례를 보아왔습니다. 이러한 결과는 일반적으로 다음 세 가지 범주 중 하나에 속하며 어느 것도 바람직하지 않습니다.
AI+ 엔터프라이즈는 아키텍트가 자신 있게 데이터를 소싱, 준비, 변환, 보호하고 AI에 필요한 위치로 제공할 수 있도록 지원합니다.
뛰어난 경험을 제공하기 위해서는 새로운 AI 기반 애플리케이션으로 혁신하는 것이 필수적입니다. AI와 상호 작용하는 기존 애플리케이션을 현대화하는 것도 중요합니다. AI 기반 인사 도우미가 직원을 위해 작업을 수행할 경우, 호출되는 애플리케이션이 트래픽 증가를 처리할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 작업에는 AI 어시스턴트의 갑작스러운 요구를 처리하기에 부적합한 아키텍처에서 실행되는 레거시 애플리케이션이 포함되는 경우가 많습니다. 이는 종종 느린 응답 시간으로 인해 실망스러운 경험으로 이어집니다.
AI+ 엔터프라이즈는 고객에게 혁신적인 AI 애플리케이션을 제공하고 기존 애플리케이션을 현대화하여 AI가 제시하는 새로운 요구 사항을 충족하는 데 탁월합니다.
AI, 데이터, 애플리케이션을 이해하게 되면 자연스럽게 “이 솔루션을 어디에서 실행할 것인가?”로 논의가 전환됩니다. 경험에 비추어 볼 때, 그 답은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있는 다양한 요인에 따라 달라지므로 유연한 플랫폼이 필요합니다.
개방형 기술 기반의 하이브리드 클라우드 플랫폼을 채택하면 AI+ 엔터프라이즈는 비즈니스에 제한을 두지 않고 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
그림 5: AI+ 엔터프라이즈 하이브리드 클라우드 아키텍처
그림 5에서 볼 수 있듯이 하이브리드 클라우드 아키텍처는 다양한 방식으로 전체 비즈니스를 향상시킵니다.
AI, 데이터 및 애플리케이션이 잘 설계된 하이브리드 클라우드 플랫폼에서 실행되면 AI+ 엔터프라이즈는 파이프라인과 툴체인을 구축하여 완전한 자동화를 통해 지속적으로 개선하고 제공할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
AI+ 엔터프라이즈는 라이프사이클 전반에 걸쳐 애플리케이션, 데이터 및 AI 모델을 지속적으로 개선하여 신뢰할 수 있고 승인된 AI 기능만 실행할 수 있도록 지원하는 방법을 알고 있습니다.
AI가 우선시되는 세상에서도 사고는 발생할 수 있습니다. 그러나 AI+ 엔터프라이즈는 고객 만족뿐만 아니라 IT 문제 해결을 위해서도 AI를 사용합니다. AI+ 엔터프라이즈는 적절한 도구를 사용하여 직원 생산성을 크게 높일 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
AI+ 엔터프라이즈는 필요한 도구와 함께 AI를 포용하고 인재를 양성하는 문화를 조성하는 것도 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 이러한 문화는 실험과 전문성 성장을 장려합니다. 이를 위해서는 AI를 두려워하지 않고 활용, 평가, 가속화할 수 있도록 훈련된 인재가 필요합니다.
AI, 특히 생성형 AI를 대규모로 프로덕션에 배포하려면 조직은 안전하고 관리되는 환경을 구축해야 합니다. 차세대 AI의 규모와 영향력은 거버넌스 및 위험 제어의 중요성을 강조합니다. AI+ 엔터프라이즈는 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 거버넌스, 위험 및 규정 준수 제어를 모니터링할 뿐만 아니라 AI 모델을 보호, 모니터링 및 설명하기 위한 강력한 조치를 구현하여 잠재적 피해를 완화합니다.
기존 클라우드 거버넌스와 새로운 AI 거버넌스 제어를 결합하는 것은 필수적이며, NIST AI 위험 관리 프레임워크, 유럽연합의 인공지능법, ISO/IEC 42001 AI 관리, ISO/IEC 23894 AI 위험 관리와 같은 새로운 규제 변화를 준수하기 위해 지속적으로 집중해야 합니다.
IBM은 귀사가 AI+ 엔터프라이즈가 될 수 있도록 영향력 있는 사용 사례, 전략, 아키텍처 및 실무 경험을 제공하고자 합니다.
향후 기사에서는 아키텍처, 데모 및 전략을 통해 IBM의 관점을 보여 주면서 각 AI+ 영역에 대해 심층적으로 다룰 예정입니다.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
