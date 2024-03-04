우리는 모두 인간 사회와 상업의 모든 측면을 재편할 수 있는 생성형 인공 지능(AI)의 혁신적 힘을 목격하고 있으며, 동시에 기업들은 심각한 비즈니스 과제와 씨름하고 있습니다. 2024년에 기업들은 노동 생산성을 재정의하여 미실현 수익을 방지하고, 소프트웨어 공급망을 공격으로부터 보호하며, 경쟁력을 유지하기 위해 지속가능성을 운영에 내재화해야 하는 등 중대한 혼란에 직면해 있습니다.



AI는 조직의 번영과 성장에 기하급수적인 발전을 가져오는 전환점에 서 있습니다. 생성형 AI는 지속적인 기술 현대화와 새로운 제품 및 서비스 개발을 통해 프론트에서 백오피스에 이르기까지 비즈니스의 모든 측면에 변화를 가져오는 혁신을 가져옵니다.



많은 조직이 AI를 구현했지만, 경쟁 우위를 유지하고 비즈니스 성장을 촉진하려면 동시에 AI 전략을 발전시키고, 그 가치를 입증하고, 위험 태세를 강화하고, 새로운 엔지니어링 기능을 채택하는 등 새로운 접근 방식이 필요합니다. 이를 위해서는 총체적인 기업 혁신이 필요합니다. 우리는 이러한 변화를 ‘AI+ 엔터프라이즈로의 전환’이라고 부릅니다.