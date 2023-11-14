데이터 제품과 AI로 데이터 수익화 전략을 가속화하는 방법

McKinsey의 Harvard Business Review(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 미국 국립 은행의 단일 데이터 제품은 비즈니스 애플리케이션에서 60개의 사용 사례를 제공하여 연간 4천만 달러의 손실을 제거하고 6천만 달러의 증분 수익을 창출했습니다. 공공 부문에서 Transport for London(ibm.com 외부 링크)은 600개가 넘는 앱을 구동하는 80개 데이터 피드에 걸쳐 무료 오픈 데이터를 제공하고 런던 경제에 최대 1억 3,000만 파운드를 기여합니다.

데이터 수익화는 좁은 의미의 '데이터 세트 판매'가 아닙니다.(ibm.com 외부 링크) 데이터를 더 잘 활용하여 업무를 개선하고 비즈니스 성능을 향상시키는 것입니다. 내부 데이터 수익화 이니셔티브는 조직의 제품 및 서비스 제공에 사용되는 데이터의 프로세스 설계, 작업 지침 및 최적화의 개선을 측정합니다. 외부 수익 창출 기회를 통해 다양한 형식의 다양한 유형의 데이터를 판매하거나 사용 시 가치를 기록할 수 있는 정보 자산이 될 수 있습니다.

데이터에서 가치를 창출하려면 데이터에 대한 조치를 취해야 합니다. 가치 실현은 창출된 가치를 통해 조직의 수익에 기여하는 경제적 이익을 보장하는 활동입니다(ibm.com 외부 링크).