데이터 제품과 AI로 데이터 수익화 전략을 가속화하는 방법

데이터 수익화는 조직이 데이터 및 인공 지능(AI) 자산에서 가치를 창출하고 실현할 수 있는 비즈니스 기능입니다. 데이터 제품을 기반으로 구축된 가치 교환 시스템은 조직의 비즈니스 성장을 촉진하고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 이러한 성장은 내부 비용 효율성, 위험 규정 준수 강화, 파트너 에코시스템의 경제적 가치 증대 또는 새로운 수익원을 통한 것일 수 있습니다. 고급 데이터 관리 소프트웨어 및 생성형 AI는 엔터프라이즈급 데이터 및 AI 제품의 확장 가능한 제공을 위한 플랫폼 기능을 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.
McKinsey의 Harvard Business Review(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 미국 국립 은행의 단일 데이터 제품은 비즈니스 애플리케이션에서 60개의 사용 사례를 제공하여 연간 4천만 달러의 손실을 제거하고 6천만 달러의 증분 수익을 창출했습니다. 공공 부문에서 Transport for London(ibm.com 외부 링크)은 600개가 넘는 앱을 구동하는 80개 데이터 피드에 걸쳐 무료 오픈 데이터를 제공하고 런던 경제에 최대 1억 3,000만 파운드를 기여합니다.
데이터 수익화는 좁은 의미의 '데이터 세트 판매'가 아닙니다.(ibm.com 외부 링크) 데이터를 더 잘 활용하여 업무를 개선하고 비즈니스 성능을 향상시키는 것입니다. 내부 데이터 수익화 이니셔티브는 조직의 제품 및 서비스 제공에 사용되는 데이터의 프로세스 설계, 작업 지침 및 최적화의 개선을 측정합니다. 외부 수익 창출 기회를 통해 다양한 형식의 다양한 유형의 데이터를 판매하거나 사용 시 가치를 기록할 수 있는 정보 자산이 될 수 있습니다.
데이터에서 가치를 창출하려면 데이터에 대한 조치를 취해야 합니다. 가치 실현은 창출된 가치를 통해 조직의 수익에 기여하는 경제적 이익을 보장하는 활동입니다(ibm.com 외부 링크).
모든 조직은 데이터로 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 많은 조직에서 이는 새로운 능력을 위한 아직 개발되지 않은 리소스입니다. 데이터 분석, 빅 데이터 및 비즈니스 인텔리전스를 기반으로 구축된 이니셔티브에서 데이터 가치를 창출하기 위해 서비스형 데이터와 데이터 마켓플레이스가 잘 구축되어 있습니다(ibm.com 외부 링크). 그러나 '제품으로서의 데이터' 관리로 전략적 전환을 한 조직은 거의 없습니다. 이러한 데이터 관리는 제품 개발 관행을 데이터에 적용하는 것을 의미합니다. 높은 성과를 내는 데이터 기반 조직은 데이터 수익화를 통해 새로운 비즈니스 모델, 유틸리티 파트너십 및 기존 제품을 개선하여 회사 수익성에 20% 이상 기여하고 있습니다(ibm.com 외부 링크).
핵심은 이 새로운 제품을 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 사용자 중심 제품 접근 방식을 통해 데이터를 전략적 자산으로 취급하는 것입니다. 조직은 투명성과 윤리를 입증하여 데이터 프라이버시를 인식하고, 규정을 준수하고, 데이터를 안전하게 유지함으로써 데이터와 AI에 대한 신뢰를 구축합니다.
데이터 제품은 일련의 기능적 요구 사항을 충족할 수 있는 소스에서 수집된 데이터로, 소모품 단위로 패키징할 수 있습니다. 각 데이터 제품에는 제품별 데이터 레이크하우스에서 데이터와 AI 자산이 관리되는 고유한 수명 주기 환경이 있습니다. 제품 레이크하우스가 다양한 기술 프로토콜을 사용하여 다양한 소스에 연결하고 데이터를 수집할 때 데이터 수집의 유연성이 가능해집니다. 또한 데이터 제품을 격리된 단위로 관리함으로써 데이터에 대해 설정된 민감도 및 개인정보 보호 제어에 따라 프라이빗 또는 퍼블릭 클라우드의 위치 유연성과 이동성을 확보할 수 있습니다. IBM® watsonx.data는 오픈 하이브리드 클라우드 배포를 위해 Red Hat OpenShift 에 구축된 데이터 제품 레이크하우스의 연결 유연성과 호스팅을 제공합니다.
데이터 메시 아키텍처는 이제 다양한 엔드포인트 유형에 데이터 제품을 제공하는 비용 효율적인 방법으로 부상했으며, 상세하고 견고한 사용 추적, 위험 및 준수 측정, 보안 기능을 갖추고 있습니다. 하나 이상의 데이터 제품이 메시를 통해 제공되고 최종 사용자 애플리케이션에서 감사의 가능한 트랜잭션으로 사용됩니다.
예를 들어 금융 시장 비즈니스는 실시간 시장 데이터 피드를 제공하는 제품과 금융 관련 뉴스를 제공하는 제품을 제공할 수 있습니다. 소비자는 이 두 제품을 모두 활용하여 의사 결정 애플리케이션을 구축하고 가격, 정치 또는 환경 뉴스를 기반으로 거래 옵션을 제공할 수 있습니다.
기능 개발은 이해관계자를 위해 '점을 연결'하는 능력에 달려 있습니다. 원시 데이터 소스에서 최종 사용자 경험에서 데이터 자산이 소비될 때 투명하고 추적 가능한 가치 교환에 이르는 공급망입니다.
데이터 수익화를 위한 솔루션 프레임워크를 개발하여 이를 통합할 수 있습니다.
데이터 수익화를 촉진하는 원시 데이터는 엔터프라이즈 시스템, 외부 데이터 및 개인 데이터의 세 가지 소스 범주에서 비롯됩니다. 데이터 제품은 회사 및 고객 데이터에 대한 운영 및 분석적 관점으로 조합되며, 공개 데이터 세트와 결합할 수 있습니다(반드시 무료는 아님). 개인 데이터는 기업 및 공용 데이터 전반에 걸쳐 중요한 뷰로, 조직에서 올바르게 관리해야 합니다. "잊힐 권리" 요청(ibm.com 외부 링크)이 호출되면 원시 데이터 소스에서 데이터 제품 대상까지 확장됩니다.
데이터 제품은 데이터 세트, 프로그램, AI 모델 등 다양한 형태로 제공됩니다. 서비스 형태로 소비할 수 있도록 패키지화되어 배포되며, 하나의 제품에 대해 여러 가지 서비스 유형이 있을 수 있습니다. 인기 있는 서비스 소비 유형에는 다운로드, API 및 스트리밍이 포함됩니다.
서로 다른 회사 ESG 데이터 세트를 새 데이터 세트에 통합한 고객의 예를 들어보겠습니다. 이 회사의 데이터 서비스는 전체 데이터 세트 다운로드와 데이터를 둘러싼 API 랩으로, 회사 티커 심볼을 기반으로 ESG 데이터를 쿼리할 수 있었습니다.
데이터 수익화는 데이터에서 가치를 실현하는 것입니다. 데이터 제품 서비스 소비자는 제품을 찾아 평가하고, 비용을 지불한 다음, 하나 이상의 서비스 엔드포인트를 호출하여 제품을 소비할 수 있어야 합니다. 사용자의 비즈니스 모델에 따라 사용자는 해당 서비스를 자신의 능력에 맞게 사용하거나 적절한 라이선스 조건에 따라 자체 수익원을 위해 데이터 제품을 사용하여 다운스트림 제품 또는 고객 경험을 창조할 수 있습니다.
사용자의 소비 옵션은 다양합니다. 기존의 접근 방식은 데이터 제품 공급업체가 고객에게 직접 또는 여러 마켓플레이스에 데이터 세트를 직접 배포하는 것이었습니다. API의 경우 각 하이퍼스케일러 클라우드 카탈로그의 카탈로그 에코시스템에 API를 구축했을 수 있습니다. AI 모델 및 관련 데이터 세트의 경우, Hugging Face와 같은 마켓플레이스(ibm.com 외부 링크)를 활용하는 방법을 모색할 수 있습니다. 이러한 소비 조항은 이제 거래 및 구독 수익에서 이익을 극대화하는 복잡하고 연합되며 비용 효율적인 방법이 되기 시작했습니다.
데이터 수익화 솔루션 프레임워크를 사용하면 데이터 제품 제공업체가 데이터 SaaS 비즈니스가 되어 가치 수익률을 극대화할 수 있습니다. 프레임워크는 IBM Data 및 AI 제품을 비롯한 일련의 기술과 제품을 통합하는 참조 아키텍처를 정의합니다.
전체 라이프사이클에 걸쳐 다음을 구현할 수 있습니다.
이 SaaS 기능의 추가 확장으로 데이터 제품 공급자가 멀티 테넌트, 다중 사용자 크리에이터 환경도 제공합니다. 여러 당사자가 자체 개발 공간에서 협업하여 플랫폼의 데이터 제품 서비스를 제품에 사용하고 고객이 사용할 수 있도록 호스팅합니다.
많은 조직이 비즈니스 프로세스를 지원하고 고객 서비스를 강화하기 위해 머신 러닝 및 딥 러닝 기능을 갖춘 성숙한 소프트웨어 시스템을 구축했습니다. 생성형 AI는 데이터 제품 설계, 라이프사이클 제공 및 운영 관리를 위한 옵션을 가속화하는 데 그쳤습니다.
플랫폼 구축자와 운영자는 AI 모델을 사용하여 도구를 구축할 수 있습니다. 제작자는 이러한 도구를 사용하여 기업 시스템과 공공 도메인의 데이터를 발견하거나 학습할 수 있습니다. 코드 생성 '코파일럿' 도구(예: watsonx Code Assistant)는 자동화를 구축 및 유지 관리하고 운영 또는 고객 서비스를 위한 자연어 기반 경험을 생성합니다. 이는 재무 및 위험 기능에 대한 AIOps와 고급 분석 사용에 대한 확립된 관행에 추가됩니다.
데이터 제품 소유자와 서비스 소유자는 생성형 AI 도구를 사용하여 혁신할 수 있습니다. 생성된 합성 데이터로 데이터 세트 어셈블리를 보강하고 데이터 소스에 대한 새로운 분석을 생성하여 이상값과 이상 징후를 제거할 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터 제품에 통합된 데이터의 품질을 높일 수 있습니다. 데이터 제품별 분류 및 데이터 세트의 지식 기반을 개발하고 제품으로 제공할 조직 및 도메인별 AI 모델을 구축하는 데 사용할 수 있습니다.
엔터프라이즈 생성형 AI는 어떤 유형의 모델과 학습 접근 방식이 적합한지에 초점을 맞추기 시작했습니다. 더 중요한 것은 이러한 모델이 학습된 데이터셋의 신뢰와 투명성과 함께 이를 사용할 때의 법적 배상 위치를 살펴보는 것입니다.
이러한 모델을 구축하거나 통합하는 데이터 제품 소유자는 가치 교환을 설계할 때 신뢰와 투명성을 고려해야 합니다. watsonx.ai를 활용하면 조직의 데이터 수익화 로드맵은 IBM® Granite와 같은 모델을 활용하여 투명성과 보상을 보장받을 수 있습니다.
플랫폼을 구축하는 데 사용할 수 있는 기본 제품은 IBM® Cloud Pak for Data 와 IBM Cloud Pak for Integration입니다. 해당 구성 요소를 사용하면 최종 사용자가 프로덕션 규모로 소비할 수 있는 데이터 제품 및 서비스를 개발할 수 있습니다. watsonx.data는 데이터 제품 레이크하우스 기능을 추가하고 watsonx.ai는 고급 생성형 AI 모델 개발을 추가합니다.
이러한 제품과 사전 설계된 자동화 워크플로우를 통해 일관된 데이터 수익화 서비스 경험을 구축할 수 있습니다. Red Hat OpenShift에서 실행되도록 구축된 이 확장가능한 플랫폼은 한 번 구축하여 여러 프라이빗 온프레미스 및 퍼블릭 클라우드 인프라에 배포하고 일관된 단일 서비스로 실행할 수 있는 이점을 제공합니다.
IBM 솔루션 프레임워크를 사용하는 조직은 데이터를 전략적 자산으로 사용하도록 전환하고 기업 AI 기술을 통해 비즈니스 모델에 혁신을 도입할 수 있습니다.
