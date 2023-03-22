낭비의 한 유형으로는 미확인 또는 비수익수(NRW)로, 생산되었지만 사용자에게 도달하기 전에 '손실'된 물이 있습니다. 세계은행은 누수 및 파이프 파열과 같은 문제로 인해 매일 약 4,500만 입방미터의 물이 손실되고 있으며, 이는 연간 미화 30억 달러 이상의 가치에 달하는 것으로 추정합니다. 개발도상국의 NRW 양을 절반만 줄여도 약 9천만 명에게 공급할 수 있을 만큼의 담수를 확보할 수 있습니다.

NRW를 줄이는 첫 번째 단계는 NRW가 어디에서 발생하는지 파악하는 것이며, 바로 이 부분에서 IBM의 지속가능성 솔루션이 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어 IBM® Maximo Application Suite는 사물인터넷(IoT) 센서, 감시 제어 및 데이터 획득(SCADA) 시스템, 비전 검사 데이터 등 다양한 정보 출처를 통합하고 AI를 적용해 배관이나 펌프의 이상 징후를 감지합니다. 시스템 압력이 떨어지고 유량이 급증하면 운영자는 배관 파열이 발생했다는 실시간 알림을 받게 됩니다. Maximo는 펌핑 장비의 경미한 누수 또는 오작동을 나타내는 작은 변화를 감지하는 데도 효과적입니다.

NRW를 줄이는 또 다른 방법은 물 분배 시스템의 전반적인 상황을 더 잘 관리하는 것입니다. 많은 지자체와 기업이구성 요소가 노후화된 인프라를 운영하고 있습니다. 심지어 선진국에서도 상하수도관은 한 세기가 넘도록 사용되는 경우가 많습니다. 이러한 시스템을 유지 관리하기 위해 조직은 구성 요소의 수명에 따라 정기 유지보수 작업을 예정하는 경우가 많습니다. 그러나 시스템에서 가장 오래된 파이프가 반드시 상태가 가장 나쁜 파이프라고 할 수는 없습니다.

Maximo와 IBM® TRIRIGA Application Suite는 상수도 인프라를 모니터링 및 관리하고 더 많은 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 예측 인사이트를 제공할 수 있습니다. Maximo는 수자원 산업을 위해 특별히 설계된 즉시 사용 가능한 도구를 제공하여 KPI 분석을 기반으로 문제가 발생할 가능성이 있는 위치를 예측합니다. 다양한 맞춤형 예측 분석 툴을 통해 엔지니어와 운영자는 인프라의 무결성을 더욱 잘 파악할 수 있도록 하고 NRW 이벤트를 줄일 수 있습니다. 또한 유틸리티 회사는 완벽하게 작동하는 인프라에 대한 불필요한 유지보수와 관련된 비용을 피할 수 있습니다.

모든 사람이 안전한 식수를 더 쉽게 이용할 수 있도록 돕기 위해, IBM은 이 사명을 지원하고자 지속적으로 기술을 제공할 것을 약속합니다. 글로벌 무료 사회 공 프로그램인 IBM® Sustainability Accelerator의 올해 새로운 참여자는 IBM 기술과 전문성을 활용하여 혁신적인 물 관리 솔루션을 확장할 예정입니다. IBM은 모두를 위해 안전한 식수에 대한 공평한 접근을 개선하고 오염을 줄여 수질을 개선하며 모든 부문에서 물 사용 효율성을 높이고 물 관련 생태계를 보호 및 복원하고 위생 관리를 강화하며 물 부족으로 고통받는 인구를 감소할 수 있도록 하는 프로젝트를 지원할 것입니다.