2021년 유엔 보고서에 따르면 23억 명의 사람들이 물 부족 국가에 살고 있으며, 세계보건기구에 따르면 기후 변화와 인구 증가로 인해 일부 지역에서 물 부족 현상이 악화될 것으로 예상됩니다.
지구의 생명을 유지하려면 수자원 상태를 보호하고 물 분배 시 낭비를 최소화하는 등 효율적으로 소비해야 합니다. 이러한 작업에는 다양한 장비, 자산, 인력이 필요하며, IBM은 기술을 활용해 데이터와 시스템을 통합하여 이를 지원하는 데 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 다양한 출처의 정보를 연결하고 맥락화하는 방법과 AI를 활용하여 이러한 데이터를 실행 가능한 인사이트로 변환하는 방법을 잘 알고 있으며, 이러한 인사이트는 이와 같은 지속가능성 문제를 해결하는 데 진정한 변화를 가져올 수 있습니다.
IBM의 지속가능성 솔루션을 통해 조직은 데이터와 AI 인사이트를 결합하여 운영을 더 잘 관리하고 최적화할 수 있습니다. 또한 데이터 기반 기술을 통해 조직이 낭비를 줄이고 귀중한 물 자원을 보호하여 현 세대와 미래 세대의 요구 사항을 충족하도록 지원할 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
낭비의 한 유형으로는 미확인 또는 비수익수(NRW)로, 생산되었지만 사용자에게 도달하기 전에 '손실'된 물이 있습니다. 세계은행은 누수 및 파이프 파열과 같은 문제로 인해 매일 약 4,500만 입방미터의 물이 손실되고 있으며, 이는 연간 미화 30억 달러 이상의 가치에 달하는 것으로 추정합니다. 개발도상국의 NRW 양을 절반만 줄여도 약 9천만 명에게 공급할 수 있을 만큼의 담수를 확보할 수 있습니다.
NRW를 줄이는 첫 번째 단계는 NRW가 어디에서 발생하는지 파악하는 것이며, 바로 이 부분에서 IBM의 지속가능성 솔루션이 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어 IBM® Maximo Application Suite는 사물인터넷(IoT) 센서, 감시 제어 및 데이터 획득(SCADA) 시스템, 비전 검사 데이터 등 다양한 정보 출처를 통합하고 AI를 적용해 배관이나 펌프의 이상 징후를 감지합니다. 시스템 압력이 떨어지고 유량이 급증하면 운영자는 배관 파열이 발생했다는 실시간 알림을 받게 됩니다. Maximo는 펌핑 장비의 경미한 누수 또는 오작동을 나타내는 작은 변화를 감지하는 데도 효과적입니다.
NRW를 줄이는 또 다른 방법은 물 분배 시스템의 전반적인 상황을 더 잘 관리하는 것입니다. 많은 지자체와 기업이구성 요소가 노후화된 인프라를 운영하고 있습니다. 심지어 선진국에서도 상하수도관은 한 세기가 넘도록 사용되는 경우가 많습니다. 이러한 시스템을 유지 관리하기 위해 조직은 구성 요소의 수명에 따라 정기 유지보수 작업을 예정하는 경우가 많습니다. 그러나 시스템에서 가장 오래된 파이프가 반드시 상태가 가장 나쁜 파이프라고 할 수는 없습니다.
Maximo와 IBM® TRIRIGA Application Suite는 상수도 인프라를 모니터링 및 관리하고 더 많은 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 예측 인사이트를 제공할 수 있습니다. Maximo는 수자원 산업을 위해 특별히 설계된 즉시 사용 가능한 도구를 제공하여 KPI 분석을 기반으로 문제가 발생할 가능성이 있는 위치를 예측합니다. 다양한 맞춤형 예측 분석 툴을 통해 엔지니어와 운영자는 인프라의 무결성을 더욱 잘 파악할 수 있도록 하고 NRW 이벤트를 줄일 수 있습니다. 또한 유틸리티 회사는 완벽하게 작동하는 인프라에 대한 불필요한 유지보수와 관련된 비용을 피할 수 있습니다.
모든 사람이 안전한 식수를 더 쉽게 이용할 수 있도록 돕기 위해, IBM은 이 사명을 지원하고자 지속적으로 기술을 제공할 것을 약속합니다. 글로벌 무료 사회 공 프로그램인 IBM® Sustainability Accelerator의 올해 새로운 참여자는 IBM 기술과 전문성을 활용하여 혁신적인 물 관리 솔루션을 확장할 예정입니다. IBM은 모두를 위해 안전한 식수에 대한 공평한 접근을 개선하고 오염을 줄여 수질을 개선하며 모든 부문에서 물 사용 효율성을 높이고 물 관련 생태계를 보호 및 복원하고 위생 관리를 강화하며 물 부족으로 고통받는 인구를 감소할 수 있도록 하는 프로젝트를 지원할 것입니다.
물 낭비를 최소화하는 것 외에도 수자원의 수질을 보호해야 합니다. 예를 들어, 지난 10년 동안 IBM은 뉴욕 북부의 레이크 조지에서 렌셀러폴리테크닉대학교(Rensselaer Polytechnic Institute)과 비영리 호수 보호 단체인 레이크 조지 협회(Lake George Association)와 협력해 왔습니다. 공동 목표는 호수에 대한 인위적인 변화, 즉 사람들에 의해 직간접적으로 영향을 받는 환경 변화를 모니터링하는 것이었습니다. 이 프로젝트는 IoT 센서, AI, 분석 기술 및 예측 컴퓨터 모델의 정교한 시스템을 사용하여 수질과 움직임에 대한 상세한 실시간 상황을 지속적으로 파악합니다. 인간과 동물이 물을 마실 수 없게 만드는 해로운 조류 번성 (HAB)과 같은 상황 및 공공 안전 문제가 발생하면 이 프로젝트를 통해 원인을 파악할 수 있습니다.
레이크 조지에서 IBM Research의 과학자와 엔지니어는 호수와 주변 유역의 거의 모든 중요 측면에 대한 시각화 및 분석을 수행할 수 있는 통합 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼은 IBM으로부터 330미터 해상도와 10분 간격의 상세한 기상 데이터를 받아왔으며, 여기에는 온도, 강수량, 풍속, 기압, 태양 복사가 포함됩니다. 그런 다음 이 데이터는 강우량과 눈 녹음 정보를 포함한 수문학 모델에 입력되어, 팀은 호수로 유입되는 물의 속도와 방향을 파악할 수 있습니다. 이렇게 결합된 데이터는 호수 내부에서 물이 어떻게 움직이는지 설명하는 수력학 모델을 제공합니다.
이 연구의 결과는 주변 도로에 사용된 제설용 소금의 유출로 인한 염화물 수치의 상승부터 HAB에 영향을 줄 수 있는 정화조, 폐수 처리장, 비료의 영양분의 존재에 이르기까지, 호수의 물리적, 화학적, 생물학적 변화 모습을 보여 줍니다. 그런 다음 팀은 컴퓨터 모델을 실행하여 강화된 통제 조치를 통해 이러한 변화를 되돌릴 수 있는 방법을 계산하고 지방 자치 단체에 모범 사례를 제공합니다. 염분 유출이 억제될 경우 더 깨끗한 상태로 돌아갈 수 있다는 호수의 복원력을 보여 주는 모델에 대응하여 레이크 조지 협회는 레이크 조지 로드 염분 저감 이니셔티브를 시작했습니다.
이 오픈소스 기술은 이미 뉴욕 서부의 초토쿠아 호수(Chautauqua Lake)와 뉴욕 핑거 레이크 지역의 스카네어텔레스 호수(Skaneateles Lake)를 포함한 전국 다른 호수에 적용된 바 있습니다.
2030년까지 모든 사람을 위한 물과 위생이라는 유엔의 지속 가능한 개발 목표를 달성하기 위해서는 해결해야 할 중대한 과제가 있으며, 이러한 목표를 달성하려면 기술의 도움을 받아 우리가 모을 수 있는 모든 좋은 아이디어와 협력이 필요합니다. 다행스럽게도 지속가능성 목표 대비 진행 상황을 평가하는 데 필요한 기본 데이터를 수집하는 것이 점점 더 기업과 정부의 우선 순위가 되고 있습니다. 또한 기술 덕분에 데이터로부터 인사이트를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 데이터의 투명성도 향상되었습니다. 이러한 인사이트와 새로운 투명성을 통해 기업, 정부 및 지역 커뮤니티는 공동의 요구를 충족하는 더욱 총체적인 의사 결정을 통해 새로운 방식으로 파트너십을 맺을 수 있게 되었습니다.
예를 들어, 호주 멜버른에서는 도시의 주요 수자원을 보호하고 관리하는 정부 소유 기관인 Melbourne Water가 동부와 서부 처리장에서 하수의 약 90%를 처리합니다. Melbourne Water의 주요 비용 중 하나는 수자원 관리 활동을 지원하는 데 필요한 에너지 소비입니다. 이 에너지 소비는 주 전체 물 부문 탄소 배출량의 약 절반을 차지합니다. Melbourne Water는 물과 에너지의 연관성을 염두에 두고 IBM® Envizi ESG Suite를 사용하여 거래 에너지 데이터 포트폴리오를 선제적으로 관리하고 운영 효율성 개선과 지속가능성 목표 달성을 방해하는 데이터 보존 및 보고 문제를 해결하고 있습니다.
이제 Melbourne Water 이해관계자들은 조직의 모든 에너지 및 배출 지표에 대한 단일 데이터 소스를 직접 확인할 수 있습니다. Melbourne Water는 Envizi 보고 도구를 사용하고 데이터의 가치를 활용하여 지속가능성 노력을 지원함으로써 공공 물 공급을 보호하고 고객의 요구를 충족하면서 기후에 대한 운영 영향을 줄이는 데 집중할 수 있었습니다.
전 세계 커뮤니티가 많은 중요한 문제를 직면하고 있지만, IBM은 50년 이상 환경에 대한 책임을 지키기 위해 노력해 왔습니다. 2021년 ESG 보고서에서 알 수 있듯이, IBM은 환경 리더십을 장기적인 전략적 필수 과제로 보고 있으며, 오늘날에도 야심찬 목표를 설정하고 기술을 적용하여 전 세계 환경 문제 해결을 가속화하고 있음을 보여 주고 있습니다. 예를 들어, 환경 지속가능성을 위한 21개 목표 일부인 IBM의 수자원 보존 목표는 물 부족 지역의 대규모 IBM 사업장에서 매년 물 취수량을 줄이는 것입니다.
올해는 세계 물의 날을 맞아, 이러한 사례를 통해 전 세계 물 위기와 같은 가장 시급한 과제를 해결하기 위해 기술을 적용하는 것이 지속가능성 목표를 달성하기 위한 의미 있고 입증 가능한 진전을 이루는 데 어떤 도움이 될 수 있는지 보여 줍니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.