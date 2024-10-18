인공 지능(AI)은 기업에 없어서는 안 될 도구가 되었지만, 그 잠재력을 최대한 실현하기 위한 열쇠는 협업에 있습니다. Deloitte에 따르면 비즈니스 리더 중 94%가 AI가 미래 성공에 중요하다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 그러나 많은 조직은 여전히 AI를 확장하는 데 있어 사내 전문 지식 부족, AI 위험 관리, 윤리적 AI 관행 보장 등의 어려움에 직면해 있습니다.
기업은 사내 솔루션에만 의존하는 대신 외부 AI 혁신가, 클라우드 제공 업체 및 연구 기관과 점점 더 많이 협력하고 있습니다. 이러한 협업을 통해 조직은 비용과 위험을 줄이면서 최첨단 기술과 전문 지식을 이용할 수 있습니다.
기업은 클라우드 제공업체, 업계 리더 및 AI 혁신 기업과의 협업을 통해 확장 가능하고 윤리적인 산업별 맞춤형 AI 솔루션을 도입할 수 있습니다. 전략적 파트너십이 기업이 AI 솔루션을 배포하고 확장성을 확보하며 산업별 과제를 해결하는 데 도움이 되는 5가지 방법을 소개합니다.
기존에는 자금력이 풍부한 대기업만이 첨단 AI 인프라 구축을 감당할 수 있었습니다. 오늘날 전략적 협업을 통해 AI가 대중화되면서 모든 규모의 기업이 AI에 액세스할 수 있게 되었습니다. 조직은 클라우드 및 AI 제공업체와 협력함으로써 복잡한 시스템을 처음부터 구축할 필요 없이 AI를 운영에 더 쉽게 통합할 수 있습니다.
예를 들어, 중견 기업들은 AI를 신속하게 확장하기 위해 파트너십을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 한 중견 금융 서비스 기업은 AI 기반 데이터 분석 플랫폼과 협력하여 방대한 데이터 세트를 기반으로 실시간 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이 기업은 외부 공급자의 전문성을 활용함으로써 자체 시스템을 구축하지 않고도 확장 가능한 AI를 구현할 수 있습니다.
이러한 파트너십을 통해 기업은 AI 솔루션을 신속하게 구현하여 인프라 개발 비용을 절감하고 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다.
조직이 AI 도입 시 직면하는 가장 큰 과제 중 하나는 편향성, 투명성 부족, 데이터 개인정보 보호 문제 등 사용과 관련된 윤리적 위험 관리입니다. McKinsey에 따르면, AI 관련 강력한 윤리적 관행을 구현하는 기업은 더 큰 고객 신뢰와 장기적 성공을 달성하는 경향이 있습니다. 그러나 많은 기업은 AI 거버넌스를 보장할 내부 역량이 부족합니다.
AI 거버넌스 전문가와의 전략적 파트너십은 이러한 격차를 해소할 수 있습니다. 기업은 협업을 통해 투명하고 공정하며 윤리적 기준을 준수하는 AI 시스템을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 대출 결정에 AI를 사용하는 금융 기관은 거버넌스 전문가와 협력하여 AI 시스템이 편견을 최소화하고 규제 표준을 준수하도록 함으로써 신뢰를 높이고 잠재적 위험을 줄일 수 있습니다.
이러한 파트너십은 기업이 AI 솔루션을 책임감 있게 배포하도록 지원하여 평판 및 법적 위험으로부터 보호함과 동시에 소비자 신뢰를 증진시킵니다.
AI 시스템의 사내 개발은 느리고 비용이 많이 들어 혁신을 제한할 수 있습니다. 전략적 파트너십, 특히 개방형 협업 플랫폼과 관련된 파트너십을 통해 기업은 데이터, 연구 및 AI 도구를 다른 조직과 공유하여 더 빠르게 혁신할 수 있습니다.
예를 들어 공급망을 최적화하려는 제조 회사는 AI 기반 물류에 중점을 둔 연구 기관과 협업할 수 있습니다. 리소스와 데이터를 통합함으로써 양측 모두 수요 변동을 보다 정확하게 예측하는 머신 러닝 모델을 만들 수 있습니다. 이러한 유형의 협업을 통해 개발 프로세스가 가속화되어 제조 업체는 단독으로 사용할 때보다 더 빠르게 AI 솔루션을 구현할 수 있습니다.
또한 개방형 협업 이니셔티브를 통해 기업은 더 광범위한 AI 혁신 에코시스템을 활용하여 최첨단 기술 도입 장벽을 낮출 수 있습니다.
개인화는 고객 참여 전략의 최전선에 있으며, AI는 그 원동력입니다. 많은 기업들은 기술의 복잡성으로 인해 대규모 AI 기반 개인화를 구현하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 AI 제공업체와의 파트너십은 기업에 강력한 고객 분석 도구를 제공함으로써 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어, 소매업체는 AI 회사와 협력하여 고객 행동과 선호도를 실시간으로 분석하는 추천 엔진을 개발하여 개인화된 마케팅을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 고객 만족도를 높이고 매출을 늘리며 장기적인 충성도를 구축할 수 있습니다. 금융 부문에서는 AI 기업과의 파트너십을 통해 기관이 개인화된 금융 조언을 제공하는 챗봇을 배포하여 고객 경험을 개선하는 데 도움을 주고 있습니다.
이러한 AI 파트너십을 통해 기업은 관련성 있고 개인화된 경험을 대규모로 제공하여 더 강력한 고객 관계를 구축할 수 있습니다.
전략적 AI 파트너십의 주요 장점 중 하나는 특정 산업에 맞게 솔루션을 맞춤화할 수 있다는 것입니다. 의료, 제조, 물류 등 모든 산업은 기성 AI 솔루션으로는 완전히 해결할 수 없는 고유한 과제에 직면해 있습니다. 기업은 AI 중심 기업과의 파트너십을 통해 가장 시급한 요구 사항을 해결하도록 설계된 맞춤형 솔루션을 배포할 수 있습니다.
예를 들어 의료 분야에서는 전문가가 AI를 사용하여 환자 결과를 예측하고 치료 계획을 최적화합니다. 그러나 이러한 솔루션을 배포하려면 의료 데이터와 머신 러닝 모두에 대한 전문 지식이 필요합니다. 병원은 의료 전문 AI 개발자와의 파트너십을 맺어 진단 및 환자 치료를 개선하는 예측 모델을 구현할 수 있습니다.
마찬가지로 물류 분야에서도 기업들은 AI 기업과 협력하여 수요를 예측하고 경로를 최적화하며 공급망 효율성을 개선하고 있습니다. 이러한 맞춤형 솔루션을 통해 기업은 운영 효율성을 높이고 업계에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
조직은 AI 혁신 기업, 클라우드 제공업체 및 업계 전문가와 협력함으로써 AI 도입을 가속화할 뿐만 아니라 윤리적이고 확장가능하며 업계에 특화된 방식으로 AI 도입을 가속화할 수 있습니다. 기업이 혁신에 대한 압박을 점점 더 많이 받고 있는 상황에서 이러한 파트너십은 AI의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 필요한 전문성과 도구를 제공합니다.
IBM의 AI 접근 방식은 협업에 중점을 두고 있습니다. 소매 및 금융에서 의료 및 물류에 이르기까지, IBM의 파트너십 기반 AI 솔루션은 이미 가시적인 비즈니스 성과를 창출하며 산업을 혁신하고 조직의 AI 사용 방식을 재편하고 있습니다.
강력한 파트너십을 통해 비즈니스 내 AI를 확장할 준비가 되셨나요?