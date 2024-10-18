인공 지능(AI)은 기업에 없어서는 안 될 도구가 되었지만, 그 잠재력을 최대한 실현하기 위한 열쇠는 협업에 있습니다. Deloitte에 따르면 비즈니스 리더 중 94%가 AI가 미래 성공에 중요하다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 그러나 많은 조직은 여전히 AI를 확장하는 데 있어 사내 전문 지식 부족, AI 위험 관리, 윤리적 AI 관행 보장 등의 어려움에 직면해 있습니다.

기업은 사내 솔루션에만 의존하는 대신 외부 AI 혁신가, 클라우드 제공 업체 및 연구 기관과 점점 더 많이 협력하고 있습니다. 이러한 협업을 통해 조직은 비용과 위험을 줄이면서 최첨단 기술과 전문 지식을 이용할 수 있습니다.

기업은 클라우드 제공업체, 업계 리더 및 AI 혁신 기업과의 협업을 통해 확장 가능하고 윤리적인 산업별 맞춤형 AI 솔루션을 도입할 수 있습니다. 전략적 파트너십이 기업이 AI 솔루션을 배포하고 확장성을 확보하며 산업별 과제를 해결하는 데 도움이 되는 5가지 방법을 소개합니다.