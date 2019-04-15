중소기업이 빅데이터 분석을 수행하는 방법

IBM은 이러한 SMB 문제를 해결하기 위해 미니 어플라이언스를 설계했습니다. 지난 20년 동안 지속적으로 개선되어 온 IBM의 Netezza 기술에 이미 익숙할 것입니다. 또한 대규모 병렬 처리, 데이터 웨어하우징 및 분석을 위해 설계된 고성능 하드웨어와 데이터베이스 쿼리 엔진을 결합한 Netezza 기반 IBM® Integrated Analytics System(IAS) 어플라이언스 라인에 대해서도 잘 알고 계실 것입니다.

하지만 이제 은행, 금융 서비스, 운송 및 배송을 포함한 다양한 산업 분야에서 성장하는 중소기업을 위한 완벽한 출발점인 IAS의 미니 버전이 있습니다. 다른 IAS 제품군과 마찬가지로 미니는 다양한 쿼리, 특히 중급 및 복잡한 쿼리를 실행하고 결과를 신속하게 제공하는 데 적합합니다. 중소기업은 성능이 저조한 시스템에서 얻은 인사이트를 기다리는 대신 IAS 미니에 내장된 Spark를 활용하여 새로운 정보가 영향을 미칠 가능성이 가장 높을 때 바로 조치를 취할 수 있습니다.

IAS 미니의 단순성과 최소한의 관리 요구사항은 분석 데이터 웨어하우스(ibm.com 외부 링크)가 필요하지만 IT 환경 관리를 전담하는 대규모 인력이 없는 중소기업에도 적합합니다. 데이터베이스 관리 시스템, 서버, 스토리지 및 분석 기능을 단일 시스템으로 통합합니다. 또한 사전 조정되고 지속적인 유지 관리가 거의 필요하지 않으므로 SMB는 완전히 최적화된 능력을 즉시 사용할 수 있고 향후 업데이트에 대한 부담을 덜 수 있습니다. 또한 IAS 미니는 인덱스를 사용하지 않으므로 대부분의 기존 데이터 웨어하우스에 비해 구성 및 구현이 훨씬 간편합니다.

공간 절약을 원하는 중소기업은 IAS 미니에 랙 장착형 폼 팩터가 있다는 사실을 알게 되어 기쁠 것입니다. 워크로드를 클라우드로 이전하는 데 관심이 있는 경우, 이 어플라이언스는 IBM CSE(Common SQL Engine)를 통해 클라우드를 지원한다는 점에 유의하세요. CSE에는 강력한 애플리케이션 호환성 및 데이터 통합을 지원하는 데이터 가상화 서비스가 내장되어 있어 애플리케이션이 트랜잭션, 웨어하우스 또는 데이터 레이크 리포지토리가 있는 온프레미스 또는 클라우드에서 작동하도록 지원합니다. 또한 CSE는 기본 데이터 이동 기능과 함께 보안, 거버넌스 및 관리를 제공할 수 있습니다.



IAS 미니는 경쟁이 심화되는 산업에서 빅데이터를 유리하게 활용하고자 하는 중소기업에 속도, 단순성 및 탁월한 가치를 제공합니다. 어플라이언스를 아키텍처에 어떻게 적용할 수 있는지 자세히 알아보고 싶으시다면, 데이터 웨어하우스 어플라이언스 전문가와 무료로 일대일 상담을 예약하세요.