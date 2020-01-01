계절별 예측이 소매 판매에 미치는 영향

날씨는 예상치 못한 방식으로 비즈니스에 영향을 미칠 수 있으므로 이에 대한 대비가 중요합니다. 예측이 바뀌면(예상된 것이든 갑작스러운 것이든) 매출에 타격을 입을 수 있습니다.

예를 들어, 기온이 상승하면 제품 판매에 영향을 미치거나 생수, 선스크린 또는 살충제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상할 수 있습니다. 날씨를 미리 고려하면 진열대에 적절한 제품을 비축하고, 필요할 때 가격을 인하하고, 고객에게 알릴 수 있어 유리한 위치를 선점할 수 있습니다.

분기를 맞이할 준비가 되어 있다고 해서 모든 일이 순조롭게 진행되는 것은 아닙니다. 계절에 맞지 않게 덥거나 추운 날씨가 예보되면 이미 세운 계획이 틀어질 수 있습니다.

날씨가 배송 프로세스에 미칠 수 있는 영향에 유의하는 것도 중요합니다. 비, 진눈깨비 또는 눈으로 인해 배송 시간이 지연될 수 있으므로 주의하세요.