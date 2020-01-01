계절별 예측이 소매 판매에 미치는 영향

계절의 변화는 소매 시장에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 기온이 급상승하거나 떨어지면 소비자는 구매 습관을 바꿀 것이므로 비즈니스는 앞으로 다가올 모든 상황에 대비하는 것이 필수적입니다. 이를 위한 가장 좋은 방법 중 하나는 계절적 예측과 이것이 소매 판매에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하는 것입니다.
계절별 예측을 잘 이해했다면 이를 활용하는 방법을 배울 수 있습니다. 아래에서는 날씨가 소매업에 어떤 영향을 미치는지, 계절 예측을 사용하여 날씨로 인한 위험을 최소화하는 동시에 판매를 촉진할 수 있는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.
날씨는 예상치 못한 방식으로 비즈니스에 영향을 미칠 수 있으므로 이에 대한 대비가 중요합니다. 예측이 바뀌면(예상된 것이든 갑작스러운 것이든) 매출에 타격을 입을 수 있습니다.
예를 들어, 기온이 상승하면 제품 판매에 영향을 미치거나 생수, 선스크린 또는 살충제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상할 수 있습니다. 날씨를 미리 고려하면 진열대에 적절한 제품을 비축하고, 필요할 때 가격을 인하하고, 고객에게 알릴 수 있어 유리한 위치를 선점할 수 있습니다.
분기를 맞이할 준비가 되어 있다고 해서 모든 일이 순조롭게 진행되는 것은 아닙니다. 계절에 맞지 않게 덥거나 추운 날씨가 예보되면 이미 세운 계획이 틀어질 수 있습니다.
날씨가 배송 프로세스에 미칠 수 있는 영향에 유의하는 것도 중요합니다. 비, 진눈깨비 또는 눈으로 인해 배송 시간이 지연될 수 있으므로 주의하세요.
날씨 데이터를 미리 확보하면 날씨가 비즈니스에 미칠 수 있는 위험을 최소화할 수 있습니다.
예측을 알고 이에 대비하는 방법을 이해하면 다음과 같은 일반적인 문제를 피할 수 있습니다.
소매 업계에서는 고객 만족이 가장 중요합니다. 부정적인 고객 경험은 브랜드에 좋지 않은 영향을 미치므로 이러한 일이 발생하지 않도록 하는 것이 우선순위가 되어야 합니다. 긍정적이고 만족스러운 고객 경험을 제공하기 위해 노력하면 비즈니스가 개선될 뿐만 아니라 소비자가 더 많이 구매하기 위해 재방문하도록 할 수 있습니다.
기상 데이터를 가져와 프로세스에서 발생할 수 있는 장애물에 대한 계획을 세우는 것은 고객 만족도를 높이는 좋은 방법입니다. 알 수 없는 변수에 직면할 수 있기 때문에 날씨와 관련된 위험을 최소화하는 것은 항상 어려운 일이지만, 잠재적인 시나리오에 대한 계획을 세우는 것이 필수적입니다.
주간 예보에 따라 작업하는 것은 이상적이지 않지만, 고려해 볼 만한 더 고급 옵션도 있습니다. 계절별 예측을 예로 들어보겠습니다. 계절별 예측을 활용하면 향후 몇 주 또는 몇 달을 준비하는 방법에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
The Weather Company의 계절 및 하위 계절 예보(ibm.com 외부 링크)는 3~5주, 1~4개월, 5~7개월 기간에 수익성에 영향을 미칠 수 있는 시장 변화에 대비하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 지식이 있으면 매출 하락을 지켜보는 대신 매출을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
계절 예측 솔루션은 향후 3개월의 예상 날씨를 기반으로 예측을 발행할 수 있는 반면, 하위 계절 예측 솔루션은 매주 업데이트할 수 있습니다. 두 솔루션 모두 소매 공간에서 사용할 수 있습니다.
계절별 예측을 검토하고 이해하면 예측에 따라 관련성 높은 제품을 진열대에 진열할 수 있습니다. 즉, 진열대에서 제품을 꺼내거나 가격을 대폭 인하하여 오래된 재고를 없앨 수도 있습니다.
날씨를 자연에 맡기면 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 위험을 예측할 수 있다면 긍정적인 결과를 기대할 수 있습니다. 예측을 중심으로 생각하면 계절에 관계없이 경쟁 우위를 확보하고 매출을 높일 수 있습니다.
계절 및 비수기 예측이 소매 비즈니스에 어떤 도움이 되는지 자세히 알아보려면 지금 바로 문의하세요(ibm.com 외부 링크).
