AI 거버넌스를 측정하기 위한 주요 지표는 무엇인가요?

최근에 저는 AI 윤리 및 거버넌스 참여 활동의 성공을 어떻게 판단할 수 있는가라는 질문을 받았습니다. 저는 윤리적인 AI 원칙이 단지 문서로만 존재하는 것이 아니라, 전략과 워크플로, 의사 결정에 실제로 반영되었는지 여부로 성공을 판단합니다. 팀이 자유롭게 질문할 수 있고 영향을 받는 커뮤니티가 참여하며 모든 단계에서 책임감을 가지고 모델이 구축된다면 올바른 방향으로 나아가고 있는 것입니다.
우선, 근본적인 문제는 사람들이 AI가 자신의 지능을 '향상'해 줄 것이라 믿는데, AI와 상호 작용하는 사람이 실제 어떻게 행동하고 경험하는지를 고려하지 않는 데에 있습니다. 사람들의 행동을 어떻게 측정하는지가 중요하다고 생각합니다. 인간 심리학의 가장 기본적인 원칙 중 하나는 측정하고자 하는 인간 행동이 실제 행동으로 더 많이 나타난다는 것입니다.
우리는 AI 활용과 관련해 어떤 인간 행동을 측정하고 있을까요? 또한, 우리 고객들은 AI 사용 과정에서 어떤 인간 행동이 더 많이 나타나길 원할까요?
먼저, 제가 가장 좋아하는 고객 중 한 곳이었던 대형 조직인 경찰청과의 이야기를 들려드리겠습니다. 이 고객은 이전에 접했던 조직들과는 확연히 다른 문화를 가지고 있었습니다. 경찰청 AI 관리위원회 구성원들과 협력을 시작했을 때, 구성원들 다수는 자신들이 왜 그곳에 있는지 몰랐습니다.
그 이유는 그곳에 있던 모두가 경찰 업무에 대한 폭넓은 전문 지식을 가지고 있었기 때문입니다. 그러면서 자신들은 인공 지능(AI)이나 머신 러닝(ML)에 관해서는 전문가가 아니라고 말했습니다. 위원회 구성원들은 '왜 제가 이 관리 위원회에 참여해야 하나요?'라고 묻곤 했습니다.
그런 이유로, 우선 그들이 왜 이 자리에 참석하게 되었는지, 이 주제에서 그들의 지혜와 전문성이 왜 중요한지 설명하는 데서부터 시작했습니다. 하지만 저희는 거기서 멈추지 않았습니다. 왜 그들이 필요했는지를 증명해야 했습니다. AI를 올바르게 활용하려면 자신들이 가진 전문성이 얼마나 중요한지 위원회 구성원들이 직접 깨닫고 이해해야 했습니다. AI를 성공적으로 도입하려면 가장 먼저 사람을 그 중심에 둬야 합니다.
AI를 제대로 구현하는 데 있어 가장 어려운 부분이 꼭 기술적인 문제만이 아니라는 점을 적극적으로 보여 주면서 위원회 구성원들과 서로를 이해하고 소통할 수 있게 되었습니다. 경찰 분야의 진정한 전문가, 즉 해당 분야에 대한 깊은 전문성을 갖춘 전문가들을 보유하는 것은 필수적입니다. 이러한 사람들은 데이터, 데이터가 수집된 맥락, 데이터 포인트 간의 관계를 이해하며, 이를 바탕으로 올바른 AI를 구축하고 유지보수하며 책임감 있게 관리합니다.
저희가 사용한 전술 중 일부는 IBM의 자체 AI 디자인 길드에서 탄생한 디자인 사고 연습이었습니다. 이러한 디자인 사고 연습은 다음과 같은 질문을 다룹니다.
적합한 사람들이 이 자리에 있나요?
우리가 해결하고자 하는 핵심 문제는 무엇인가요?
우리는 이 AI 이니셔티브를 성공적으로 추진하기 위해 해당 분야 전문가들의 의견을 반영한 적절한 데이터와 데이터에 대한 올바른 이해를 갖추고 있나요?
대중의 신뢰를 얻으려면 어떤 전략적 AI 원칙을 AI 시스템에 적용해야 할까요? 그리고 그 원칙을 실현하는 데 필요한 기능적, 비기능적 요구 사항을 어떻게 정의해야 할까요?
이러한 AI 모델의 의도하지 않은 영향은 무엇일까요?
위험을 계획적으로 완화하려면 어떤 방식을 취하는 게 좋을까요?
우리가 설계할 때 고려해야 할 모든 사용자 유형(페르소나)는 어떤 모습인가요?
이 AI의 의도된 사용과 의도하지 않은 사용과 관련해 어떤 내용을 전달해야 할까요?
이러한 성찰적 작업은 겸손과 포용성을 중시하며, 심리적 안전감을 보장하고 다양한 삶의 경험을 가진 사람들이 함께하는 환경에서 진행되어야 합니다. 이 작업을 통해 팀들은 오랫동안 필요로 했던 소통의 언어를 드디어 갖추게 되었습니다. 이를 통해 AI 솔루션을 책임감 있게 관리하기 위해 무엇을 개발하거나 구매해야 하는지를 빌더나 구매자에게 명확하게 전달할 수 있습니다.
다시 말하지만, 측정하고자 하는 인간 행동이 실제 행동으로 나타납니다. 따라서 질문은 다음과 같습니다. 거버넌스 프로젝트의 성공 여부를 결정하기 위해 측정해야 하는 인간 행동은 무엇일까요?
일반적인 질문은 다음과 같습니다.
어떤 인간 행동이 측정되고 있나요? 소통 과정에서 강조되는 인간 행동들은 무엇이고, 이러한 행동들은 거버넌스와 관련해 측정하는 행동들과 같은 것인가요?
직원들은 AI를 업무에 활용하도록 권장받는 동시에(사용하지 않으면 해고 위험이 있기도 함), AI 사용에 따른 책임감 있는 결과에 대해서도 스스로 책임을 져야 한다는 말을 듣습니다. 그러나 직원들은 자신의 성과 자체로는 전혀 평가(측정)가 이루어지지 않고 업무를 얼마나 빨리 수행할 수 있는지, 얼마나 생산적일 수 있는지를 기준으로 엄격하게 평가되는 경우가 많습니다.
해당 분야 전문가들이 AI의 판단이 틀렸다는 것을 알았으며, 이 경우 자신의 최선의 판단을 활용하라고 명시적으로 지시를 받은 사례가 여러 건 기록되었습니다. 하지만 전문가들은 AI에 반박하지 않고 아무 조치도 취하지 않았는데, 이는 역시나 그들의 업무 성과가 전혀 다른 평가 지표에 따라 측정되었기 때문입니다. 실제로 직장에서 AI의 판단에 반박하는 사람들은 벌을 받는 경우도 있습니다.
어떤 행동을 측정하고 있는지에 대한 질문으로 돌아가서, AI가 사람의 지능을 향상해 주는지를 측정할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다. 또한 해당 개인이 AI의 비판적 소비자로서 적극적으로 참여하는지 그 여부도 고려해야 합니다. 이러한 개인은 AI 학습에 도움을 주거나, 적어도 더 책임 있는 결과를 위해 문제점을 다른 이들에게 알리는 행동에 대해 명확한 보상을 받아야 합니다
이를 위해서는 AI를 사용하는 직원이 AI 위험을 진정으로 이해하고 있는지, 데이터, 편향, 불균형적인 영향의 실제 특성을 진정으로 이해하고 있는지 측정해야 합니다. 직원들이 책임진다는 것이 무엇을 의미하는지 알고 있을까요? 책임 있는 행동을 장려하는 방식으로 직원들이 평가받고 있을까요?
이러한 리더십 행동들은 올바른 조직 문화를 구축할 때 고려해야 할 몇 가지 예시에 불과합니다.
AI 거버넌스 참여가 성공적인지를 알 수 있는 핵심적인 요소는 사람들의 신뢰를 얻었는지 여부입니다. 다시 한 번 강조하지만, 신뢰를 얻는 방식으로 AI를 구축하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 제가 존경하는 리더들은 자신의 노력을 실제로 보여줄 수 있습니다.
이 글에서 여러분께 전하고자 하는 말은, 여러분 자신은 비록 그렇지 않다고 생각할지라도 여러분이 바로 이러한 대화의 주체라는 점입니다. 데이터 과학 학위나 AI 박사 학위는 필요하지 않습니다. 여러분이 각기 다른 삶의 경험을 갖고 있다는 점이 바로 AI에 관한 이 대화에 여러분이 반드시 포함되어야 한다는 것을 의미합니다.
이러한 대화가 중요한 이유는 AI가 대중화되고 업무 환경에 나타날 가능성이 높기 때문만은 아닙니다. 여러분의 자녀들이 사용하는 AI 모델 또한 적대적 공격에 안전하며 신뢰할 수 있는 진실에 근거하고 있는지 확인하고 싶을 것입니다. AI 모델은 공정해야 하며, 갑자기 유해한 혐오 발언을 내뱉거나 도를 벗어나지 않도록 해야 하며, 강력한 개인정보 보호 장치를 통해 개인 데이터를 보호해야 합니다.
솔직히 말해서 이러한 AI 전환은 어려운 일입니다. AI 시대를 선도한다는 것은 불확실성에 익숙해져야 한다는 것을 의미합니다. 이는 쉽거나 당장 이익이 되는 것만 선택하는 것이 아니라, 옳은 일을 선택해야 한다는 것을 뜻합니다. 이를 위해서는 AI 기술이 어떻게 작동하는지, 무엇을 이룰 수 있는지, 어떤 위험이 수반되는지에 대한 더 깊은 이해가 필요합니다. 그리고 그 지식과 이해를 전체 근로자에게 전달하는 것이 필요합니다. 이는 AI 리터러시, AI 거버넌스 및 유능한 AI 거버넌스 리더에 대한 투자를 의미합니다.
지금 용기 있는 질문을 던지고 올바른 시스템에 자원을 투자하며 인간의 가치를 중심에 두는 리더들은 위험을 피할 뿐만 아니라 책임감 있는 AI의 미래를 더욱 적극적으로 만들어 나갑니다. 이러한 리더들은 신뢰를 쌓아 장기적으로 경쟁 우위를 확보합니다. 지금이 바로 여러분이 리더십을 발휘할 순간입니다. 지금 이 순간을 의미 있는 순간으로 만드세요. 지금이 순간을 의미 있는 순간으로 만드세요.
