AI 거버넌스를 측정하기 위한 주요 지표는 무엇인가요?

다시 말하지만, 측정하고자 하는 인간 행동이 실제 행동으로 나타납니다. 따라서 질문은 다음과 같습니다. 거버넌스 프로젝트의 성공 여부를 결정하기 위해 측정해야 하는 인간 행동은 무엇일까요?

일반적인 질문은 다음과 같습니다.

어떤 인간 행동이 측정되고 있나요? 소통 과정에서 강조되는 인간 행동들은 무엇이고, 이러한 행동들은 거버넌스와 관련해 측정하는 행동들과 같은 것인가요?

직원들은 AI를 업무에 활용하도록 권장받는 동시에(사용하지 않으면 해고 위험이 있기도 함), AI 사용에 따른 책임감 있는 결과에 대해서도 스스로 책임을 져야 한다는 말을 듣습니다. 그러나 직원들은 자신의 성과 자체로는 전혀 평가(측정)가 이루어지지 않고 업무를 얼마나 빨리 수행할 수 있는지, 얼마나 생산적일 수 있는지를 기준으로 엄격하게 평가되는 경우가 많습니다.

해당 분야 전문가들이 AI의 판단이 틀렸다는 것을 알았으며, 이 경우 자신의 최선의 판단을 활용하라고 명시적으로 지시를 받은 사례가 여러 건 기록되었습니다. 하지만 전문가들은 AI에 반박하지 않고 아무 조치도 취하지 않았는데, 이는 역시나 그들의 업무 성과가 전혀 다른 평가 지표에 따라 측정되었기 때문입니다. 실제로 직장에서 AI의 판단에 반박하는 사람들은 벌을 받는 경우도 있습니다.

어떤 행동을 측정하고 있는지에 대한 질문으로 돌아가서, AI가 사람의 지능을 향상해 주는지를 측정할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다. 또한 해당 개인이 AI의 비판적 소비자로서 적극적으로 참여하는지 그 여부도 고려해야 합니다. 이러한 개인은 AI 학습에 도움을 주거나, 적어도 더 책임 있는 결과를 위해 문제점을 다른 이들에게 알리는 행동에 대해 명확한 보상을 받아야 합니다

이를 위해서는 AI를 사용하는 직원이 AI 위험을 진정으로 이해하고 있는지, 데이터, 편향, 불균형적인 영향의 실제 특성을 진정으로 이해하고 있는지 측정해야 합니다. 직원들이 책임진다는 것이 무엇을 의미하는지 알고 있을까요? 책임 있는 행동을 장려하는 방식으로 직원들이 평가받고 있을까요?

이러한 리더십 행동들은 올바른 조직 문화를 구축할 때 고려해야 할 몇 가지 예시에 불과합니다.

AI 거버넌스 참여가 성공적인지를 알 수 있는 핵심적인 요소는 사람들의 신뢰를 얻었는지 여부입니다. 다시 한 번 강조하지만, 신뢰를 얻는 방식으로 AI를 구축하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 제가 존경하는 리더들은 자신의 노력을 실제로 보여줄 수 있습니다.