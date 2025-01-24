식료품점에 대한 사이버 공격이 식량 안보를 위협하는 방법

농식품 산업이 점점 디지털화됨에 따라 식품 공급망에서 사이버 보안의 중요성은 계속 증가하고 있습니다. 스마트 농업의 증가는 사이버 보안 공격이 재배와 수확에도 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다. 사이버 공격은 생산 및 유통 과정뿐만 아니라 식품 안전에도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 사이버 공격은 생산 중 식품 온도를 모니터링하는 기술을 방해하여 오염을 초래할 수 있습니다.

사이버 보안이 이 산업에서 특히 중요한 이유는 한 부문의 문제가 전 세계로 빠르게 확산될 수 있기 때문입니다. 농장에서 식탁까지 식품이 공급되는 과정이 복잡하기 때문에 한 소규모 기업의 취약점 하나가 식품 공급망에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 많은 농식품 기업이 타사 공급업체에 크게 의존하고 있습니다.

"랜섬웨어 공격의 한 가지 문제는 피해 기업 자체에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 피해 기업의 공급업체나 파트너에게도 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 식품 및 농업 산업은 매우 통합되고 상호 연결된 특성을 지니고 있어, 한 기업에서 발생한 장애가 연쇄적인 영향을 가져올 가능성이 높습니다.”라고 Food Ag ISAC의 Farm to Table Ransomware Report는 전했습니다.

예를 들어, 많은 식료품점 체인은 공급업체를 고용하여 창고에서 매장으로 제품을 운송합니다. 운송 회사에 대한 사이버 공격은 중요한 시스템을 중단시켜 식료품이 예정대로 도착하지 않아 선반이 비어 있는 상황을 초래할 수 있습니다.

"공급업체, 유통업체 또는 물류 제공업체를 대상으로 한 공격은 제품 배송 지연, 품절 또는 위조 제품 유입으로 이어질 수 있습니다. 공급망의 중단은 기업의 수익성뿐만 아니라 식품 가용성에 영향을 미치고 소비자 가격을 인상하는 등 광범위한 결과를 초래할 수 있습니다."라고 Food Safety 매거진에서 보도했습니다.

Forbes에 따르면, FBI 특수 요원 Gene Kowel은 8월 네브래스카에서 열린 FBI 농업 위협 심포지엄에서 다음과 같이 말했습니다. "농장, 목장, 식품 가공 시설에 대한 사이버 위험과 국가 안보 위협이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 위협은 진화하고 있으며 점점 더 복잡하고 심각해지고 있습니다." 그는 또한 농업 부문이 직면한 네 가지 주요 위협으로 랜섬웨어 공격, 해외 멀웨어, 데이터 및 지적 재산 도난, 식량 생산과 물 공급에 영향을 미치는 생물테러를 꼽았습니다. 또한, 그는 외국 기업들이 미국 농업 산업을 불안정하게 만들려는 시도를 적극적으로 하고 있다고 경고했습니다.