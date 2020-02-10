블록체인이 디지털 게임을 개선하는 방법

블록체인은 책임감이 부족한 많은 산업에 큰 도움이 되었습니다. 이 기술의 핵심은 인터넷을 통해 낯선 두 사람 간의 불변의 거래를 용이하게 하는 무신뢰 환경을 만드는 능력입니다.

블록체인은 기본적으로 전 세계에 퍼져 있는 다양한 노드에 암호화되어 저장되는 탈중앙화된 투명한 원장을 제공합니다. 단일 엔티티가 네트워크를 제어하지 않으며, 단일 데이터베이스가 공격하거나 해킹할 수 없으며, 일단 이루어진 트랜잭션을 되돌릴 가능성이 없습니다. 거래 비용이 낮기 때문에 전 세계로 돈이나 기타 토큰화된 자산을 쉽게 송금할 수 있습니다. 이러한 거래는 중개인을 거치지 않으므로 거래가 거의 실시간으로 이루어집니다.

블록체인은 오늘 게임 업계의 주요 문제를 해결합니다. 몇 가지 문제와 블록체인이 이를 어떻게 해결할 수 있는지 살펴보겠습니다.

검증 가능성 및 투명성

현대 게임의 발전 중 하나는 자산을 활용해 임무를 완수하는 것입니다. 총, 소도구, 환경, 자동차, 비행기, 캐릭터 및 아트가 필요합니다. 최신 게임은 공급이 부족한 이러한 자산에 의존하고 있으며, 게임 내 구매로 실제 돈으로 구매하거나 플레이어가 게임을 진행하면서 얻을 수 있습니다.

플레이어가 열심히 일하거나 돈을 써서 이러한 자산을 획득할 수 있도록 게임은 중립적이어야 합니다. 그러나 현재로서는 책임성이나 투명성이 없습니다. 이러한 자산은 가상이기 때문에 게임 개발자는 무제한으로 생산하거나 특정 플레이어에게 제공함으로써 시장을 조작할 수 있습니다. 투명성과 검증 가능성이 있어야 합니다.

블록체인은 이러한 자산의 토큰화와 탈중앙화된 게임 자산 시장의 생성을 가능하게 합니다. 원장은 모든 사람이 확인하고 검증할 수 있도록 공개되어 있기 때문에 신뢰 요소가 증가합니다. 또한 게이머는 탈중앙화 시장을 방문해 공개 오더북을 기반으로 공정한 가격에 가상자산을 구매할 수 있습니다.

검증 가능한 희소성

이러한 자산의 가치를 높이는 속성 중 하나는 희소성입니다. 하지만 현재 설정에서는 플레이어가 특정 케블라 갑옷의 희소성을 알 수 없습니다. 이러한 자산이 블록체인을 통해 발행되면 플레이어는 블록 원장에서 전체 수량을 쉽게 확인할 수 있습니다. 이를 통해 신뢰가 높아지고, 마켓플레이스 자체의 가치도 높아집니다.

보안

게임 플랫폼은 중앙 집중식 서버에서 호스팅되며 적절한 보안 조치 없이 휴대폰이나 데스크톱에서 거래가 이루어지는 경우가 많습니다. 또한, 게임 계좌에 보유된 자산은 도난당할 위험이 있습니다. 은행 계좌만큼 안전하지는 않지만 게임 계좌는 가치가 있습니다.

블록체인은 가치를 가장 안전하게 저장하는 방법으로 알려져 있습니다. 해킹이 불가능하도록 설계되어 있습니다. 디지털 게임 자산을 블록체인에 저장하면 그 자산을 수집하기 위해 노력한 플레이어의 보안이 강화됩니다.

수집 가능한 아이템

블록체인은 대체 불가능한 토큰(ibm.com 외부 링크) 또는 NFT의 형태로도 가치를 저장할 수 있습니다. 이들은 고유한 가치를 나타내는 토큰입니다. 게임에는 고유하고 수집 가능한 자산이 있습니다. 이러한 자산은 매우 가치가 있습니다. NFT는 이러한 품목을 나타내는 데 사용할 수 있으며 지갑에 쉽게 보관할 수 있으며 공개 시장에서 판매 및 거래하는 비용이 저렴합니다.

디지털 자산 교환

현재 디지털 자산은 게임 내에서 또는 Wax, OpenSea 및 RareBits와 같은 거래소에서 거래됩니다. 이러한 거래소는 토큰화된 형태의 분산형 거래소에서 더 투명해질 수 있습니다. 이러한 교환을 위해 비용을 지불하면 사기꾼에게 노출되거나 가짜 자산을 구매하는 등의 위험이 항상 존재합니다. 블록체인의 분산 거래소는 이것을 해결합니다.

거래 시간 및 비용

게임은 글로벌 세계입니다. 서로 다른 국가의 플레이어들이 정기적으로 Counter-Strike와 같은 게임을 서로 함께 플레이합니다. 결제를 처리하고 법적 절차를 밟는 데 며칠이 걸리지 않고 어떻게 자산을 이전할 수 있을까요?

블록체인은 전 세계에서 즉시 결제를 가능하게 할 것입니다. 즉, 아무런 제한이 없다는 뜻입니다.